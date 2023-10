Netflix, gli anime di novembre: pochi, ma di qualità

Dopo un ottobre all'insegna di JoJo e di nuove esclusive targate Netflix, il mese di novembre non sembra essere affatto meno interessante. Seppure i titoli in arrivo si contino sulle dita di una mano, siamo sicuri che potrebbero sorprendere: basti pensare che debuttano Onimusha e il tanto atteso adattamento animato di Scott Pilgrim. In definitiva, si prospetta un mese a dir poco scoppiettante: senza indugi, scopriamo cosa seguire in streaming a novembre su Netflix.



Bleach - stagione 8 (1 novembre)



Nel mese di ottobre, è arrivata su Netflix la stagione 7 di, che adatta l'arco Infiltrazione nell'Hueco Mundo; a novembre, invece, inizia la

Dopo essersi infiltrati nell'Hueco Mundo per salvare Inoue Orihime, Ichigo e i suoi compagni devono affrontare gli Espada, l'esercito di élite di Arrancar al servizio di Sosuke Aizen.



Onimusha (2 novembre)



Annunciato lo scorso anno durante il Tudum, l'animeè liberamente ispirato all'omonimo videogioco targato Capcom.Nel periodo Edo, lo spadaccinoviene incaricato di portare a termine una missione. Nel corso del suo cammino, il samurai dovrà affrontare pericolosi demoni.

La serie di Onimusha è diretta da Takashi Miike, regista che tra gli altri ha curato vari live action, come Ichi the Killer, L'Immortale, e Le Bizzarre Avventure di JoJo.



Particolarità della produzione è che il personaggio di Musashi Miyamoto è stato modellato sulle fattezze di Toshiro Mifune, attore feticcio di Akira Kurosawa, per cui ha recitato in Rashomon, I Sette Samurai, e La Fortezza Nascosta.



Akuma-kun (9 novembre)



, noto come, è un ragazzo prodigio che appare ogni diecimila anni, ed è a capo dell'istituto di ricerca Millennium, dove arrivano sempre strane richieste.

Ichiro non conosce però la sua famiglia, così inizia ad indagare sul suo passato, portando a termine vari casi soprannaturali, insieme al suo partner Mephisto III.



Akuma-kun è la nuova trasposizione a cura di Netflix e Toei Animation del manga di Shigeru Mizuki, realizzata per celebrare il centesimo anniversario della nascita dell'autore, noto anche per aver ideato Kitaro dei cimiteri.



Scott Pilgrim Takes Off (17 novembre)



Lo scorso marzo, Netflix ha annunciato con un breve teaser l'arrivo sulla piattaforma streaming della serie animata di, comic di Bryan Lee O'Malley, attirando le attenzioni sia dei fan dell'opera cartacea, che dell'adattamento live action.Nel corso degli ultimi mesi, il colosso dello streaming ci ha stuzzicato con vari trailer, ma ora abbiamo una data d'uscita e un titolo definitivo: il 17 novembre arriva finalmente

Il giovane Scott Pilgrim ha trovato la ragazza dei suoi sogni: Ramona Flower. Tuttavia, il Nostro non avrà vita facile, perché prima di riuscire a conquistare il suo cuore deve sconfiggere i suoi sette malvagi ex.



Scott Pilgrim Takes Off è realizzato dallo studio d'animazione Science Saru, lo stesso del recente film Inu-oh (ecco la nostra recensione di Inu-oh) ed è prodotta, tra gli altri, da Edgar Wright, regista del live action. Inoltre, gli attori che hanno recitato nel film riprendono i loro rispettivi ruoli, questa volta come doppiatori.



My Daemon (23 novembre)

In un futuro in cui la Terra è stata devastata da un'esplosione nucleare, che ha causato un inquinamento di polveri, Kento, un bambino delle elementari, trova una strana creatura chiamata daemon a cui dà il nome di Anna.

Quando sua madre sarà in pericolo, Kento ed Anna attraverseranno il Giappone per salvarla, affrontando daemon user, persone in grado di controllare le creature.



My Daemon è il nuovo anime in 3D CGI dello studio Igloo, ed è scritto da Otsuichi, autore del manga Goth e della serie Netflix Exception (qui potete recuperare la nostra recensione di Exception).



Onmyoji (28 novembre)



Tratto dai racconti di Baku Yumemakura,è ambientato nel periodo Heian.

Abe no Seimei è un onmyoji, ovvero un mago e un divinatore, che un giorno incontra il nobile Minamoto no Hiromasa. I due dovranno unire le forze per fermare il pericoloso onmyoji Doman, che vuole far cadere l'imperatore.