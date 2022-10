Netflix: gli anime in streaming a novembre 2022, tra novità e ritorni

Il mese di ottobre non è stato alquanto scarno di novità targate Netflix: basti pensare che abbiamo assistito al ritorno di Tiger & Bunny e al debutto di Exception (a tal proposito, vi consigliamo di recuperare la nostra recensione di Exception), serie in 3D CGI, e della rom-com Romantic Killer. Eppure, novembre non si preannuncia un mese meno interessante: oltre all'arrivo dell'original Lookism, annunciato durante l'ultimo Tudum, alla libreria si aggiungeranno altre produzioni. Con la speranza di aver catturato a sufficienza la vostra curiosità, ecco quali sono i nuovi anime da vedere in streaming a novembre.



Hunter x Hunter - Nuovi episodi (1 novembre)



Dopo la misteriosa scomparsa del padre quando era ancora bambino, il 12ennedecide di seguire le sue orme e di diventare anche lui un, con la speranza che quella strada lo possa condurre da lui.

Tra combattere pericolose creature fameliche ed esplorare territori ignoti alla ricerca di tesori scomparsi, il giovane è ben consapevole che la vita degli Hunter non è affatto facile, così come sa che anche diventarlo è difficile, se non addirittura impossibile: gli aspiranti avventurieri devono superare un esame di ammissione dall'alto tasso di mortalità.



Nel corso della prova, Gon incontra altre persone che, come lui, vogliono diventare Hunter per raggiungere i propri sogni: Leorio, Kurapika, e Killua. Insieme, affronteranno i pericoli del mondo.



A seguito della collaborazione tra Netflix e Nippon TV, a settembre hanno debuttato le prime puntate dell'adattamento del 2011 di Hunter x Hunter (manga di Yoshihiro Togashi) esclusivamente con sottotitoli in italiano.

Sebbene al momento non sappiamo con esattezza quanti episodi arriveranno a novembre, possiamo comunque dirvi che inizierà l'arco delle Formichimere, uno dei più lunghi ed apprezzati. Gon e Killua si uniscono alla Squadra di Sterminio per fermare le Formichimere, strane creature che si nutrono di esseri umani, guidate dal loro re Meruem.



Arrivare a te (1 novembre)



è forse il manga più noto di Karuho Shiina (pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics), da cui Production I.G ha tratto un anime che è andato in onda per la prima volta in Giappone tra il 2009 e il 2011.

La serie è stata a lungo inedita in Italia, ma a partire dall'1 novembre sarà disponibile in streaming su Netflix. Arrivare a te è il nuovo anime ad aggiungersi alla libreria on demand dopo la collaborazione stretta tra il colosso dello streaming e l'emittente televisiva giapponese Nippon TV.



A causa del suo aspetto, Sawako Kuronuma viene soprannominata Sadako, come il mostro della serie cinematografica horror The Ring; ma in realtà è una studentessa timida e dolce, che vorrebbe fare amicizia con tante persone.

Sawako è innamorata di Shota Kazehaya, compagno di classe solare, amichevole e popolare. Sin da quando si sono incontrati per la prima volta, la protagonista è rimasta affascinata dalla sua capacità di essere al centro delle attenzioni, tanto da voler diventare come lui. Eppure, né Sawako, né Shota sanno che il loro incontro cambierà in meglio le loro vite.



Lookism (4 novembre)



Realizzato dallo studio Mir (lo stesso di DOTA: Dragon's Blood e),è il nuovo anime Netflix, tratto dal webtoon di Park Tae-jun.è uno studente basso, in sovrappeso, e non molto attraente, che viene costantemente bullizzato dai compagni di classe per il suo aspetto. Per fuggire da una vita piena di sofferenze e abusi, decide di trasferirsi nel liceo, a Seoul, noto per il suo sistema scolastico liberale e per la spensieratezza degli studenti.

Alcuni giorni prima del trasferimento, Park Hyung Suk si risveglia con un aspetto completamente diverso: è alto, prestante e affascinante. Il suo vecchio corpo, però, giace vicino a lui: ogni volta che uno dei due corpi si addormenta, l'altro si risveglia.



Con la capacità di controllare due differenti versioni di sé, lo studente dovrà iniziare una nuova vita al Jae Won, mentre dovrà cercare di capire qual è l'origine del suo secondo corpo.