Netflix: gli anime da vedere in streaming a giugno 2022

A maggio abbiamo potuto vedere in esclusiva su Netflix Vampire in the Garden (ecco la nostra recensione di Vampire in the Garden), la nuova serie di Wit Studio, la stessa casa di produzione delle prime due stagioni de L'Attacco dei Giganti, la seconda parte di Ghost in the Shell: SAC_2045, e gli episodi finali di Shaman King. Dopo aver scoperto il difficile rapporto tra un'umana e una vampira, ed aver visitato un futuro con esseri umani cibernetici, è ora di vedere che cosa ha in serbo per noi il colosso dello streaming statunitense per il primo mese estivo. Al momento, i titoli annunciati sono solo due nuove attese produzioni targate Netflix, ma non escludiamo che le aspettative potrebbero essere ben ripagate.



Spriggan (18 giugno)



Negli anni ‘90 è stato pubblicato il mangadi Hiroshi Takashige e Ryoji Minagawa (edito in Italia da Panini Comics), che è riuscito a catturare l'interesse dei suoi lettori.

Il successo del manga ha spinto la Studio 4°C a realizzare un film uscito nel 1998, scritto anche da Katsuhiro Otomo (autore di Akira); inoltre, nel 1999 è stato realizzato un videogioco distribuito da From Software.



Nel corso del 2019, Netflix ha annunciato che avrebbe riportato in vita Spriggan con un nuovo adattamento affidato a David Production (lo studio dietro le trasposizioni de Le Bizzarre Avventure di JoJo). Sono trascorsi 3 anni da allora, tra rinvii e trailer che non hanno fatto altro che aumentare l'interesse, ma non dobbiamo più attendere: il 18 giugno debutta finalmente in streaming Spriggan.



Ci fu un tempo in cui sulla Terra viveva una civiltà nota per i suoi artefatti e i suoi macchinari tecnologicamente avanzati, ma che fu distrutta per l'uso improprio che fecero delle loro invenzioni.

Prima di scomparire del tutto, alcuni abitanti lasciarono un messaggio per le generazioni future su tavole indistruttibili, per avvisarli di distruggere le loro invenzioni qualora non se ne fosse fatto un buon uso. Ai giorni nostri, la U.S Machine Corps, un'organizzazione del Pentagono, vuole impossessarsi dei misteriosi e potenti artefatti per usarli contro il nemico e governare il mondo.



Ad opporsi alla U.S Machine Corps c'è la ARCAM Corporation, che invia gli Spriggan, agenti segreti scelti, in giro per il mondo per recuperare le antiche reliquie, sigillandole o distruggendole.

Il protagonista è lo Spriggan giapponese Yu Omine che deve collaborare con il collega francese Jean-Jacques Mondo per fermare il colonnello MacDougall, un ragazzo geneticamente modificato in grado di usare poteri psichici, prima che possa portare distruzione con il potente artefatto che ha trovato.



Bastard!! - L'Oscuro Dio Distruttore - Parte 1 (30 giugno)



Sono trascorsi 400 anni da quando una guerra senza precedenti ha distrutto il mondo, facendolo regredire in una sorta di medioevo post-apocalittico. I conflitti sono ben lungi dall'essere finiti, perché l'continua a seminare il panico con i suoi tentativi di far risorgere il dioper conquistare il mondo.

In questo clima, nel regno di Meta-Likana vige il caos, motivo per il quale la giovane Tiara Nort Yoko, figlia del gran sacerdote, decide di evocare il potente mago Dark Schneider, che è stato imprigionato anni prima nel corpo del bambino Rusie Renren per aver tentato di conquistare il mondo.



L'unico modo per riportarlo nel mondo degli umani è attraverso il bacio di una vergine: così, Tiara bacia Rusie, liberando Dark Schneider, il mago più affascinante, sfrenato e potente del mondo, che non sembra affatto interessato a salvare Meta-Likana e a fermare Anthrasax, ma vuole solo divertirsi.

Bastard!! è il manga dark fantasy che Kazushi Hagiwara ha iniziato nel 1988 e che è attualmente in corso, con l'ultima pubblicazione avvenuta più di 10 anni fa, ma nonostante ciò è considerato uno dei fumetti più apprezzati dal pubblico, per la trama ricca di colpi di scena che la stravolgono continuamente e per la sua natura dissacrante (per maggior informazioni, vi rimandiamo al nostro speciale su Bastard!!).



Nel 1992, lo studio AIC ha curato un adattamento OVA di 6 puntate, pubblicato in Italia in VHS da Yamato Video. Lo scorso febbraio, a gran sorpresa, è stato annunciato che LIDEN FILMS era a lavoro su una nuova trasposizione per il mercato streaming: la prima parte di Bastard!! - L'Oscuro Dio Distruttore arriva in streaming in esclusiva su Netflix.