Netflix: il catalogo anime da vedere in streaming a luglio 2022

A giugno hanno debuttato su Netflix Spriggan (qui potete recuperare la nostra recensione di Spriggan) e Bastard!!, due serie molto attese, ma il mese è stato comunque ricco di novità, perché si è tenuta la Geeked Week, nel corso della quale il colosso dello streaming ha fatto alcuni sorprendenti annunci. Tra Serie TV e Film, c'è stato spazio anche per gli anime: oltre allo spin-off Castlevania: Nocturne, Netflix ha svelato che a settembre debutterà finalmente Cyberpunk: Edgerunners, la nuova serie dello studio Trigger (leggete qui i nostri pareri sulle ultime novità di Cyberpunk: Edgerunners); inoltre, ha annunciato di essere al lavoro su Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre, una serie antologica che adatta i manga del maestro dell'horror, tra cui Tomie e Il libro delle maledizioni di Soichi.



Ci separano ancora diversi mesi prima di poter saggiare le nuove produzioni Netflix, ma possiamo alleviare l'attesa vedendo gli anime in arrivo a luglio. Possiamo anticiparvi che sarà un mese ricco di sorprese, perché debutta Vinland Saga. Senza indugi, vediamo quali sono i titoli da seguire a luglio in streaming su Netflix



Inazuma Eleven - Stagione 2 (1 luglio)



(Mamoru Endo nella versione giapponese) è uno studente della scuola media, che ha deciso di seguire le orme del nonno diventando portiere e capitano della squadra di calcio. Un tempo, il team era uno dei più rinomati ed imbattibili del Giappone, ma negli ultimi anni è andato verso il declino e rischia di essere smantellato per mancanza di giocatori.

Per evitare che ciò accada, Mark è determinato a tenere in vita il club calcistico della scuola, ma i pochi membri iscritti non sono sufficienti per giocare una partita e non sono affatto interessati ad allenarsi. Lo studente ha messo gli occhi su Axel Blaze (Shuuya Gouenji nell'adattamento giapponese), un ragazzo con un tiro portentoso, ma che ha abbandonato da tempo il mondo del calcio.

Mark è disposto a tutto per riuscire ad avere in squadra Axel, perché sa che è il giocatore che gli serve per rendere ancora una volta famosa la Inazuma Japan.



Inazuma Eleven è l'adattamento dello studio OLM dell'omonimo RPG a tema calcistico sviluppato da Level-5 per Nintendo.



Vinland Saga - Stagione 1 (7 luglio)

Nel 2019 ha debuttato Vinland Saga, trasposizione per opera di Wit Studio dell'omonimo manga di successo di Makoto Yukimura, distribuito a livello mondiale da Amazon Prime Video, arrivato in Italia in lingua originale e con sottotitoli.

Tuttavia, lo scorso anno è trapelata la notizia che Netflix era al lavoro su un doppiaggio italiano; stando alle ultime indiscrezioni, sembra proprio che non dovremo più attendere oltre, perché il 7 luglio si aggiungerà su Netflix la prima stagione di Vinland Saga, anche se al momento non sappiamo ancora se sarà disponibile doppiata o meno.



Il giovane Thorfinn è cresciuto in un piccolo villaggio dell'Islanda ascoltando i racconti degli anziani riguardo Vinland, una lontana terra leggendaria che si dice essere calda e fertile, dove i vichinghi possono vivere lontani dai conflitti e dal freddo gelido. La tranquilla vita del giovane vichingo viene scossa quando suo padre viene richiamato nuovamente alle armi e viene ucciso dal mercenario Askeladd.

Thorfinn, dunque, si unisce all'esercito dell'uomo che ha ucciso suo padre, e con il passare degli anni diventa sempre più forte, portando a termine ogni incarico che gli viene assegnato: ciò che lo spinge ad andare avanti è la vendetta e il desiderio di poter impugnare un giorno la spada ed uccidere in combattimento l'assassino del padre.



L'imminente arrivo in streaming su Netflix di Vinland Saga potrebbe essere una buona occasione per rispolverare le gesta di Thorfinn, in vista dell'arrivo il prossimo anno della seconda stagione, prodotta questa volta da MAPPA.



Uncle from another World (20 luglio)



Dopo 17 anni, lo zio disi risveglia da un lungo coma in cui è caduto all'età di 17 anni dopo essere stato investito da un camion.

Takafumi scopre due stranezze che non si sarebbe aspettato riguardo lo zio: è un appassionato di videogiochi e quando era in stato comatoso, in realtà è stato evocato come eroe in un mondo fantasy, dove, però, veniva maltrattato da tutti i suoi compagni di avventura. Takafumi ora deve convivere con uno zio dotato di poteri magici e deve aiutarlo a recuperare decenni di storia, spiegandogli come è cambiato il mondo dagli smartphone agli anime più recenti.



Annunciato nel corso della Netflix Geeked Week, Uncle from another World si presenta come una singolare commedia a tema isekai, che debutterà il 20 luglio.