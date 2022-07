Netflix: la nuove serie anime da vedere in streaming ad agosto 2022

A luglio Netflix ci ha sorpreso con alcune interessanti novità: abbiamo infatti potuto vedere i primi episodi dell'isekai original Uncle From Another World e abbiamo potuto saggiare il doppiaggio italiano di Vinland Saga, a lungo atteso dai fan. Luglio è stato sicuramente un mese ricco di sorprese, ma sembra che il colosso americano dello streaming voglia continuare a sorprenderci con nuove entusiasmanti serie: nel mese di agosto, infatti, ci saranno graditi ritorni e nuovi titoli targati Netflix, alcuni dei quali molto attesi, tra cui Tekken: Bloodline. Senza indugi, dunque, scopriamo quali sono gli anime da vedere in streaming su Netflix per sopravvivere al caldo di agosto.



Kakegurui Twin (4 agosto)



Nel 2017, conlo studio MAPPA ci ha fatto visitare la scuola privata, frequentata prevalentemente da figli di famiglie benestanti. Un istituto dalla doppia natura: mentre di giorno è una normale scuola che prepara gli studenti ad affrontare la vita dopo gli studi, di pomeriggio i corridoi diventano delle bische clandestine.

Gli alunni giocano d'azzardo mettendo in palio non solo i soldi, ma anche il proprio onore: in caso di sconfitta dovranno sottostare agli ordini dei vincitori, venendo trattati come schiavi. L'equilibrio della scuola viene scosso quando arriva una nuova studentessa: Yumeko Jabami, che ha un'insana passione per il gioco d'azzardo.



Il 4 agosto debutta su Netflix la serie Kakegurui Twin: un anno prima dell'arrivo di Yumeko alla Hyakkao, Mary Saotome è riuscita a superare il test di ammissione per entrare nella prestigiosa scuola privata, nonostante i suoi genitori non siano benestanti.

Nell'accademia, la protagonista incontra una vecchia compagna di scuola, ridotta alla stregua di un animale ben addomesticato. Questo spinge Mary ad entrare nel turbinoso mondo del gioco d'azzardo della Hyakkao.



In attesa di vedere Kakegurui Twin, vi consigliamo di recuperare la nostra recensione della seconda stagione Kakegurui XX.



DOTA: Dragon's Blood - Libro 3 (11 agosto)



è unil cui unico obiettivo è di liberare il mondo dalla minaccia dei draghi. La sua vita ed i suoi ideali vengono stravolti quando un antico e potente drago si fonde con la sua anima, donandogli poteri draconici.

Ora il cavaliere dovrà fermare Terrorblade, un pericoloso demone che vuole impossessarsi delle anime dei draghi per portare distruzione e caos nel mondo. Nel corso della sua avventura, Davion troverà una degna alleata nella principessa Mirana. I due viaggeranno in un mondo dilaniato dalla guerra tra elfi ed esseri umani.



DOTA: Dragon's Blood è una serie animata liberamente ispirata al MOBA DOTA 2, ed è prodotta da Valve (la software house che ha sviluppato il videogioco), realizzata da Mir, lo studio di animazione coreano dietro The Witcher: Nightmare of the Wolf (qui potete leggere la nostra recensione di The Witcher: Nightmare of the Wolf), ed è scritta da Ashley Miller, sceneggiatore del primo film di Thor e di X-Men - L'Inizio.

L'11 agosto avremo modo di scoprire quali nemici dovranno affrontare Davion e Mirana con la terza stagione di DOTA: Dragon's Blood.



Ecco la nostra recensione di DOTA: Dragon's Blood - Libro 2.



Tekken: Bloodline (18 agosto)



A marzo, Netflix ha presentato con un breve teaser la nuova serie, basata sul celebre picchiaduro di Bandai Namco. Nel corso del mese di luglio, il colosso dello streaming ha stuzzicato i fan con il primo trailer di Tekken: Bloodline, annunciando anche la data di uscita: il 18 agosto. Il trailer ha inoltre confermato la presenza di alcuni volti storici della serie videoludica: come

Sin da quando era bambino, Jin Kazama si è allenato con sua madre Jun per padroneggiare al meglio l'arte marziale della famiglia. Quando però la madre viene uccisa da Ogre, una creatura ultraterrena, si sente in colpa per non essere riuscito a proteggerla e si convince che l'unico modo per vendicarsi è di diventare più forte: inizia un estenuante addestramento con il severo Heihachi Mishima.



Diventato abbastanza forte, Jin si iscrive al King of Iron Fist Tournament, un torneo a cui partecipano i migliori combattenti di tutto il mondo, dove spera di poter affrontare Ogre ed ottenere così la sua vendetta.



L'avventura di Rilakkuma al parco di divertimenti (25 agosto)



è un soffice peluche a forma di orso con una cerniera sulla schiena, il cui contenuto è un mistero.

Un giorno, l'orso di pezza si presenta alla porta di casa di Kaoru: inizia così a convivere con lei, trascorrendo le giornate ad oziare e a mangiare pancake, omelette di riso, budini e dango. Rilakkuma è amico di Kiiroitori, l'uccellino di Kaoru, e di Korilakkuma, un cucciolo di orso bianco.



Nel 2019, lo studio dwarf ha realizzato la serie Rilakkuma e Kaoru, interamente in stop-motion, arrivata in streaming su Netflix.

A partire dal 25 agosto tutti gli abbonati Netflix potranno vedere L'avventura di Rilakkuma al parco di divertimenti. Rilakkuma vince un biglietto di ingresso per il luna park Nakasugi: qui vivrà nuove avventure con vecchi amici e con nuovi compagni di gioco.