Netflix: le serie e i film anime in arrivo ad aprile 2022

Tra i vari anime che debutteranno ad aprile su Netflix, quello che ha attirato particolarmente le nostre attenzioni è senza ombra di dubbio il film Bubble, realizzato dallo stesso pool creativo che ha curato le prime tre stagioni de L'Attacco dei Giganti. Tuttavia, ad aprile arrivano altre produzioni che potrebbero rivelarsi altrettanto interessanti: ritornano, infatti, Tiger & Bunny e Ultraman. Vediamo, dunque, più nel dettaglio quali sono i nuovi anime, tra serie e film, da vedere su Netflix ad aprile 2022.



Tiger & Bunny 2 - Parte 1 (8 aprile)



vivono i NEXT, individui dotati di superpoteri, che possono usare sia per aiutare chi è in difficoltà, sia per compiere crimini. I supereroi lavorano per grandi aziende e le loro gesta vengono riprese in live da Hero TV: in base alle imprese portate a termine, gli eroi ottengono dei punti che alla fine della stagione vengono sommati per eleggere il nuovo King of Heroes. Il protagonista è il veterano, noto come, un NEXT con la capacità di centuplicare la forza per soli 5 minuti, la cui notorietà è diminuita negli ultimi anni.

Dopo una stagione in cui è arrivato ultimo nella classifica generale, Tiger viene affiancato da Barnaby Brooks Jr, un nuovo eroe con il suo stesso potere, che usa il vero nome anche quando combatte il crimine. Kotetsu, invece, lo chiama semplicemente Bunny. Barnaby e Kotetsu sono il primo duo ad essere apparso in TV: sono l'uno l'opposto dell'altro, incarnando ideali differenti di supereroi, ma dovranno riuscire a collaborare per fermare i criminali di Stern Bild City.



Tiger & Bunny è una serie del 2011 dello studio Sunrise e diretta da Keiichi Sato (regista di Inuyashiki), arrivata in Italia solo lo scorso anno, in esclusiva su Netflix, anche con un inedito doppiaggio italiano. Nel corso del 2020, lo studio d'animazione ha annunciato di essere al lavoro su Tiger & Bunny 2, le cui vicende si svolgeranno dopo gli eventi del film The Rising.

La seconda stagione di Tiger & Bunny sarà divisa in due parti, per un totale di circa 25 episodi: la prima metà debutterà l'8 aprile sulla piattaforma on demand, in tutto il mondo. In vista dell'imminente arrivo della seconda stagione, l'1 aprile si aggiungono al catalogo Netflix anche i film Tiger & Bunny: The Beginning e The Rising. Il primo lungometraggio ripercorre le vicende degli episodi iniziali della serie, per poi introdurre una storia inedita in cui il duo di supereroi è alle prese con un ladro inafferrabile.



The Rising, invece, è ambientato dopo il finale della prima stagione: questa volta Tiger e Barnaby devono affrontare un gruppo di supercriminali che stanno creando scompiglio in città nei giorni del Justice Day.



Ultraman - Stagione 2 (14 aprile)

Nel 2019 ha debuttato su Netflix l'ONA Ultraman, adattamento in 3D CGI per opera di Production I.G. e Sola Digital Arts del manga di Eiichi Shimuzu e Tomohiro Shimoguchi. L'anime si pone come sequel diretto della celebre serie TV di genere tokusatsu del 1966. Durante il Netflix Festival Japan 2021 i due studi d'animazione dietro il progetto hanno annunciato la seconda stagione con un esplosivo trailer. Ultraman 2 arriva in streaming il 14 aprile.



Sono trascorsi diversi anni da quando Shin Hayata ha smesso di essere Ultraman: dopo aver dato il suo ultimo supporto all'organizzazione SSSP (Scientific Special Search Party) per sconfiggere gli alieni che per anni hanno minacciato la vita sulla Terra, la creatura di luce che aiutava l'umano a trasformarsi in Ultraman lo ha abbandonato, facendogli perdere i ricordi dei suoi tempi da paladino della giustizia.

Tuttavia, la SSSP ha continuato a lavorare nell'ombra per combattere gli alieni che vivono celati tra gli umani e che progettano nuovamente di distruggere il pianeta. Anche se Shin Hayata ha recuperato la memoria, ormai è troppo anziano per affrontare ancora una volta il pericolo per questo ora la Terra ha bisogno di un nuovo eroe della luce: suo figlio Shinjiro Hayata, nato con dei superpoteri.



Benché sia solo un liceale, ora spetta a Shinjiro indossare l'armatura di Ultraman e combattere contro gli alieni che incombono sulla Terra. Nella seconda stagione, Shinjiro collabora con altri guerrieri (Seven, Ace, Zoffy, Jack e Taro) per affrontare un nuovo e temibile avversario venuto dallo spazio.



In attesa di scoprire chi dovranno combattere Shinjiro e gli altri, vi consigliamo di rileggere la nostra recensione della prima stagione di Ultraman.



Pacific Rim: La Zona Oscura - Stagione 2 (19 aprile)



è un anime nato per approfondire l'universo imbastito nei film di Guillermo del Toro e Steven S. DeKnight. La serie è stata realizzata da Polygon Pictures, studio d'animazione specializzato nell'utilizzo della CGI, ed è scritta da Craig Kyle (co-sceneggiatore del film Thor: Ragnarok).

Dopo che i Kaiju sono apparsi in Australia, il governo ha dato inizio all'evacuazione del paese. Hayley e Taylor Travis sono alla ricerca dei genitori scomparsi subito dopo lo sgombero, quando trovano l'Atlas Destroyer, uno Jaeger (mecha usato per combattere le gigantesche creature) da addestramento abbandonato. I due fratelli dovranno imparare a pilotarlo per sconfiggere i pericolosi Kaiju che stanno ancora seminando il panico.



In vista dell'arrivo della seconda stagione di Pacific Rim: La Zona Oscura, vi invitiamo a riscoprire gli eventi precedenti, leggendo la nostra recensione di Pacific Rim: La Zona Oscura.



Komi Can't Communicate - Stagione 2 (27 aprile)



Una delle serie rivelazione della scorsa stagione è stata, che con la sua dolcezza ha conquistato milioni di spettatori di tutto il mondo. In Italia, la serie è arrivata lo scorso ottobre con un episodio a settimana. A distanza di pochi mesi dalla conclusione della prima stagione, lo studio OLM ha annunciato il ritorno di Komi Can't Communicate.Da poco iscrittosi al liceo,è uno studente ordinario che è determinato ad integrarsi al meglio tra gli altri compagni, senza avere problemi di alcun tipo. Il primo giorno di scuola non va esattamente come aveva pianificato, perché attira su di sé l'odio di tutti i compagni di classe, a causa di un gesto all'apparenza innocente: si siede vicino a, la studentessa più bella della classe.

Quando i due rimangono soli in classe, Shoko è quasi costretta a dover parlare con lui, ed inizia a scrivere sulla lavagna; il giovane risponde allo stesso modo. Il protagonista capisce che la ragazza è affetta da un disturbo della comunicazione che le impedisce di relazionarsi con le altre persone, anche se il suo desiderio è di avere centinaia di amici. Hitohito decide di aiutarla, diventando così il suo primo amico.



Recuperate la nostra recensione della prima stagione di Komi Can't Communicate.



Bubble (28 aprile)



Dopo che una pioggia di bolle in grado di sovvertire la legge di gravità è caduta sulla Terra, Tokyo è stata isolata dal resto del mondo. La capitale del Giappone è ora diventata un grande parco giochi per gruppi di ragazzi che si sfidano in battaglie di parkour, volando tra i palazzi.

Tra questi c'è Hibiki, noto per le sue spericolate acrobazie: un giorno sbaglia un movimento e cade nel misterioso mare che piega la gravità. Il protagonista viene salvato da Uta, una ragazza dotata di strani poteri. Il loro incontro porterà ad una rivelazione che potrebbe cambiare per sempre le sorti del mondo.



Bubble è il nuovo film anime original targato Netflix, realizzato da Wit Studio (lo stesso che ha curato le prime tre stagioni de L'attacco dei Giganti), con uno staff creativo di alto livello: alla regia troviamo Tetsuro Araki, regista della trasposizione del manga di Isayama; la sceneggiatura è scritta da Gen Urobuchi, la mente dietro Psycho Pass; il character design, invece, è del fumettista Takeshi Obata, celebre per aver realizzato i disegni di Death Note e Platinum End.

La colonna sonora è composta da Hiroyuki Sawano, che ha curato anche quella di Attack on Titan e The Seven Deadly Sins; infine, il cantante EVE (le cui canzoni sono al centro del lungometraggio Adam by EVE: A Live in Animation), canterà l'opening del film. Visti i nomi dietro il progetto, le aspettative per Bubble sono alte, ma dovremo aspettare la fine del mese prima di tirare le somme.