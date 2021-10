Netflix: tutte le serie ed i film anime in arrivo a novembre 2021

Tra i vari titoli che si sono aggiunti ad ottobre su Netflix, abbiamo potuto vedere i film di The Seven Deadly Sins e di Violet Evergarden (leggete qui la nostra recensione di Violet Evergarden The Movie); ma anche alcune serie come The Promised Neverland 2 e Sword Art Online: Alicization - War of Underworld (per maggiori informazioni vi rimandiamo alla nostra recensione di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld). Eppure, il mese di novembre non sembra essere meno interessante del precedente, anche se al momento gli anime in arrivo non sono molti: oltre al prosieguo di Blue Period e di Komi can't communicate, di cui vengono aggiunti episodi settimanalmente, potremmo vedere la nuova esclusiva Netflix SuperCrooks - SuperLadri e Earwig e la Strega, l'ultimo film dello Studio Ghibli.



Kuroko's Basketball: Last Game (15 novembre)



La squadra di basket della scuola mediaera imbattibile, avendo vinto tre campionati di seguito, grazie a cinque formidabili giocatori che si distinguevano sul campo per avere doti uniche: questi erano chiamati la. Tuttavia, si dice che vi fosse anche un sesto giocatore, non meno abile degli altri, di cui nessuno conosceva il nome e l'aspetto, motivo per il quale era noto semplicemente come il

Al termine delle medie, i giocatori della Generazione dei Miracoli si sono separati, per iscriversi in licei diversi con le migliori squadre di pallacanestro del Giappone, dove poter continuare a migliorarsi e a sviluppare le proprie abilità. Alla Seirin si sono da poco iscritti due nuovi studenti, che entrano subito a far parte del club di basket: Taiga Kagami, una promessa della pallacanestro che ha studiato negli U.S.A ed ora è tornato in Giappone, e Tetsuya Kuroko, un ragazzo alquanto silenzioso e dall'aspetto gracile, che difficilmente si penserebbe possa essere un valido giocatore.



Nessuno sa, però, che Tetsuya non è altri che il famoso Sesto Uomo Fantasma della Generazione dei Miracoli: la sua abilità è di sparire sotto gli occhi degli avversari durante la partita, così da riuscire a rubare la palla e a passarla con estrema fluidità, senza rallentare il gioco.

Tetsuya stringe un particolare legame con Taiga, tanto da volerlo aiutare a raggiungere il suo obiettivo: diventare un formidabile giocatore di basket, sconfiggendo la Generazione dei Miracoli.



Kuroko's Basketball è una serie del 2012, adattamento dell'omonimo manga spokon di Tadatoshi Fujimaki (pubblicato da Edizioni Star Comics), che è arrivata in Italia solo lo scorso gennaio in esclusiva su Netflix, in giapponese e con sottotitoli in italiano; a settembre, invece, ha debuttato in streaming la terza ed ultima stagione. Il 15 novembre, si aggiungerà al catalogo anime il film sequel Kuroko's Basketball: Last Game, trasposizione del manga Extra Game.

In Giappone sono arrivati dagli Stati Uniti i giocatori della squadra di street basket Jabberwock, le cui capacità sul campo da gioco sono paragonabili solo a quelle della NBA. La Jabberwock sfida ad un'amichevole il team Strky, composto da ex studenti che hanno partecipato a vari campionati. Gli Americani vincono senza difficoltà e deridono tutti i giocatori giapponesi, paragonandoli a delle scimmie.



Sentendosi ferito nell'orgoglio, Kagetora Aida pretende una sfida per riscattare il nome del basket giapponese: fonda così la squadra Vorpal Sword, formata dai giocatori della Generazione dei Miracoli, inclusi anche Taiga Kagami e Tetsuya Kuroko.



Earwig e la Strega (18 ottobre)



La piccolasi trova particolarmente a suo agio nell'orfanotrofio: sin da quando è stata abbandonata all'ingresso quando era una neonata, ha sempre ottenuto ciò che desiderava, quando lo desiderava. Per questo, Earwig non sente il bisogno di essere adottata da una famiglia amorevole.

Un giorno, arrivano all'orfanotrofio Bella Yaga e Mandrake, pronti a prendere in affidamento la giovane protagonista. La bambina viene così portata nella misteriosa casa dei due, piena di stanze invisibili, libri di incantesimi, pozioni, e tanti altri tipi di magie dietro ogni angolo. Earwig, però, non si lascia certo spaventare tanto facilmente e grazie alla sua intelligenza e all'aiuto di un gatto parlante dimostrerà chi è veramente.



Dopo La collina dei papaveri (leggete qui il nostro speciale su La collina dei papaveri), Goro Miyazaki è tornato dietro la macchina da presa per lo Studio Ghibli, con Earwig e la Strega, primo lungometraggio interamente in 3D CGI. Il film è un adattamento dell'omonimo romanzo fantasy di Diana Wynne Jones, già autrice de Il castello errante di Howl. Earwig e la Strega ha debuttato in Giappone lo scorso 30 dicembre, mentre in Italia è arrivato nelle sale cinematografiche il 21 luglio, distribuito da Lucky Red.



A partire dal 18 ottobre, Earwig e la Strega si aggiungerà agli altri film dello Studio Ghibli già disponibili su Netflix.



EDENS ZERO - Stagione 1 Part II (24 novembre)



Tratto dal manga di Hiro Mashima, venuto alla ribalta con Fairy Tail,è una serie sci-fi con protagonista, cresciuto sul pianeta, in un luna park abbandonato, circondato unicamente da macchine. Un giorno atterrano sul pianetaed il suo gatto, per girare un video sul parco di divertimenti da caricare sulla piattaforma: sono i primi visitatori dopo centinaia di anni. Qui i due incontrano Shiki, che per la prima volta vede altri esseri umani.

I robot, per lungo tempo pacifici, decidono di attaccare i tre, per ribellarsi contro gli umani che li hanno abbandonati; ma in realtà si comportano in quel modo per spronare il giovane a lasciare il pianeta per evitare che resti da solo quando si spegneranno. Inizia così il viaggio di Shiki, Rebecca, ed Happy attraverso il Cosmo Sakura, alla ricerca di Mother, una divinità che nessuno è riuscito a trovare, ma che è in grado di esaudire qualunque desiderio.



La prima tornata di episodi di EDENS ZERO è arrivata su Netflix lo scorso agosto; a partire da novembre, invece, saranno disponibili le nuove puntate.



Ecco la nostra recensione di EDENS ZERO stagione 1.





SuperCrooks - SuperLadri (25 novembre)



Nel corso del Tudum, l'evento estivo organizzato dal colosso americano dello streaming, è stato mostrato il trailer di, adattamento anime del fumetto di, realizzato dallo studio Bones e diretto da Motonobu Hori, regista di Carole & Tuesday (ecco la nostra recensione di Carole & Tuesday ).

L'anime si pone come spin-off di Jupiter's Legacy (trasposizione dell'omonimo fumetto sempre di Mark Millar), sfortunata serie Netflix, cancellata dopo una sola stagione (vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Jupiter's Legacy).



Johnny Bolt non usa i suoi superpoteri per aiutare il prossimo, ma per compiere delle rapine. Durante l'ultimo furto, però, è stato catturato da un supereroe ed arrestato.

Dopo aver scontato la pena, Johnny vuole portare a termine il colpo del secolo, prima di ritirarsi definitivamente dalla vita da criminale: derubare un boss della malavita dotato di superpoteri. Per il suo piano, il protagonista riunisce una banda di superladri: il gruppo, ben presto, dovrà affrontare il supercriminale Praetorian, dotato di più di 20 poteri.