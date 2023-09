Netflix: un settembre all'insegna di Bleach, ma non solo

Agosto è stato un mese un po' scarno per quanto riguarda le novità anime Netflix, ma non sono mancate di certo le emozioni, perché abbiamo potuto vedere il ritorno di The Seven Deadly Sins e di Baki. A settembre, invece, ci aspettano nuovi ed interessanti anime: basti pensare che non solo ritorna Bleach, ma si aggiungono al catalogo anche altre promettenti esclusive targate Netflix come Gamera - Rebirth e la nuova serie di Castlevania. Scopriamo dunque quali sono gli anime da vedere in streaming su Netflix nel corso del mese di settembre.



Bleach - stagione 6 (1 settembre)



Lo scorso anno ha debuttato anche su Netflix(ricordiamo che su Disney+ è in corso il simulcast dell'ultima stagione), l'adattamento del battle shonen di Tite Kubo, sia in lingua originale che con doppiaggio italiano. Il prossimo 1 settembre il catalogo anime della piattaforma streaming si arricchisce con la stagione 6 di Bleach: l'inizio della

Dopo gli ultimi eventi, Ichigo, tornato nel mondo umano, continua ad allenarsi per controllare i suoi poteri, quando arriva un nuovo studente nella sua scuola: Shinji Hirako. Questi lo invita ad unirsi ai Vizard, un gruppo di Shinigami in grado di utilizzare le capacità degli Hollow.



Nel frattempo, nel mondo ultraterreno si scopre che Sosuke Aizen sta mettendo a punto i propri piani per creare gli Arrancar perfetti: Hollow privati della maschera bianca, che hanno ottenuto in questo modo i poteri da Shinigami. Ormai la guerra tra gli Shinigami e gli Arrancar è alle porte.



Belle (1 settembre)



è una ragazza timida e poco socievole che vive con il padre dopo la morte della madre a seguito di un incidente, ma è costantemente infelice, avendo persino perso del tutto la passione per il canto e la musica che condivideva con lei. Suzu riesce a ritrovare se stessa quando si iscrive ad, un mondo virtuale dove le persone possono essere chi vogliono e possono realizzare i propri sogni.

Qui, lei è Belle, una popolare cantante che con la sua voce ammalia milioni di utenti in tutto il mondo. Un giorno, durante un concerto, la cantante viene avvicinata dalla Bestia, un avatar dalle sembianze di un drago che terrorizza la realtà digitale di U. Poco alla volta, Belle imparerà a conoscere la Bestia e scoprirà che non è un essere malvagio come tutti lo descrivono.



A distanza di un anno dalla proiezione nei cinema italiani, arriva finalmente in streaming su Netflix Belle, la nuova pellicola diretta da Mamoru Hosoda, una rivisitazione in chiave moderna della fiaba La Bella e la Bestia.



Per scoprire se il nuovo film di Mamoru Hosoda è all'altezza dei suoi precedenti lavori, vi consigliamo di recuperare la nostra recensione di Belle.



Gamera - Rebirth (7 settembre)



Nato negli anni ‘60 per il grande schermo,è un kaiju dalle fattezze di una tartaruga che vuole difendere la Terra ed i suoi abitanti. Per celebrare il personaggio molto amato in Giappone, lo studio d'animazione(lo stesso di) ha deciso di realizzare una serie ONA in 3D CGI, con il supporto di Netflix.

In arrivo il prossimo 7 settembre, Gamera - Rebirth vedrà il potente kaiju affrontare altri suoi simili che vogliono distruggere il pianeta.



Kengan Ashura - stagione 2 (21 settembre)



Nel corso del 2019 ha debuttato su Netflix Kengan Ashura, adattamento dell'omonimo manga di Daromeon e Yabako Sandrovich (edito in Italia da Panini Comics).Nel periodo Edo, venne istituita una nuova forma di contrattazione tra i mercanti: gli. I lottatori scelti dai commercianti si affrontavano tra di loro in scontri 1 VS 1 a mani nude; solo la parte vincitrice avrebbe potuto concludere l'affare.

Ancora oggi gli imprenditori organizzano incontri clandestini per siglare importanti affari. In questo contesto, seguiamo le vicende di Ohma Tokita, un giovane lottatore che padroneggia uno stile di combattimento unico, che viene avvicinato da Kazuo Yamashita, un impiegato di Nogi Edizioni.



Molto presto, i due si ritroveranno a partecipare al Torneo di Annientamento Kengan, a cui prendono parte le più importanti aziende del mondo per scegliere chi sarà il nuovo presidente dell'organizzazione che si occupa di indire i singolari incontri finanziari. Ohma approfitta dell'occasione per dimostrare di essere il più forte del mondo.



La prima stagione di Kengan Ashura si era chiusa senza un'effettiva conclusione del torneo, ma dopo quattro anni di attesa e di incertezze, finalmente potremo scoprire come proseguiranno gli scontri: il 21 settembre debutta la seconda stagione di Kengan Ashura.



Scissor Seven - stagione 4 (21 settembre)



Produzione cinese, Scissor Seven segue le vicende di, un giovane che ha perso la memoria e che è dotato di poteri telecinetici, con cui riesce a controllare un paio di forbici.

Il Nostro viene spinto da Dai Bo, un pollo blu, ad usare le sue capacità per diventare un assassino professionista, così da guadagnare i soldi necessari per poter recuperare i ricordi del suo passato. Tuttavia, Seven non è affatto portato per la vita da sicario: si ritroverà in questo modo a vivere una serie di esilaranti disavventure.



Castlevania: Nocturne (28 settembre)



Nel 2021 si è conclusa con la quarta stagione la serie: produzione statunitense con uno stile che ricorda quello degli anime, liberamente ispirata al terzo capitolo della celebre saga videoludica di Konami.

Al termine della serializzazione, Netflix ha annunciato di essere al lavoro su un secondo progetto, con nuovi personaggi. Lo scorso luglio, con un trailer esplosivo è stato presentato lo spin-off Castlevania: Nocturne, che si ispira ai videogiochi Rondo of Blood e Symphony of the Night.



Gli eventi si svolgono nel 1792, in piena Rivoluzione Francese. Richter Belmont, discendente della rinomata casata di cacciatori di vampiri, dopo aver perso la madre decide di seguire le orme dei suoi avi, per impedire che i signori della notte possano portare caos e distruzione sulla Terra.