Netflix: tanti anime in streaming a ottobre 2022, tra novità e ritorni

Settembre è stato un mese a dir poco scoppiettante per Netflix: abbiamo assistito al ritorno de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean e abbiamo potuto vedere Cyberpunk: Edgerunners (ecco la nostra recensione di Cyberpunk: Edgerunners), la nuova serie dello studio Trigger ispirata al videogioco Cyberpunk 2077. Inoltre, si sono aggiunte al catalogo le prime due stagioni di Hunter x Hunter e Host Club - Amore in affitto, le prime serie arrivate dopo l'accordo stretto tra il colosso dello streaming e Nippon TV, anche se al momento non è ben chiaro quali dei titoli annunciati approderanno anche in Italia.



Infine, nel corso dell'ultimo Tudum, sono stati annunciati nuovi titoli: l'adattamento di Onimusha, diretto da Takashi Miike, e Moonrise, nuovo anime di Wit Studio. Eppure, ottobre non si preannuncia essere un mese meno interessante del precedente, perché ci saranno alcuni graditi ritorni, e debutteranno nuovi anime original: scopriamo, dunque, quali sono le novità da vedere ad ottobre su Netflix.



Hunter x Hunter - Nuovi Episodi (1 ottobre)



Lo scorso settembre la libreria anime di Netflix si è arricchita con i primi 38 episodi dell'adattamento del 2011 di(manga di Yoshihiro Togashi), unicamente in lingua originale e con sottotitoli in italiano. A partire dall'1 ottobre arriverà in streaming un'altra tornata di episodi, ma al momento non sappiamo ancora quanti.Glisono avventurieri che si addentrano negli angoli più remoti del mondo alla ricerca di oggetti rari, o per affrontare creature uniche: per questo motivo, la vita degli Hunter non è affatto semplice.

Nonostante ciò, il 12enne Gon Freecss è determinato a diventare Hunter, convinto che questa strada possa portarlo a ritrovare il padre, anche lui "cacciatore", che lo ha inspiegabilmente abbandonato quando era ancora un bambino.



Il protagonista, però, è consapevole che prima di poter diventare un avventuriero a tutti gli effetti deve superare un rigido e complicato esame di selezione: una prova in cui molti esaminandi sono rimasti gravemente feriti al punto da non poter perseguire più il loro obiettivo di esplorare il mondo, oppure sono morti.

Nel corso dell'esame, Gon farà la conoscenza di altri candidati che sperano di diventare Hunter, legati tutti dal desiderio di riuscire a realizzare i propri sogni: Leorio, che aspira di diventare un medico; Kurapika, che spera che quella sia la strada giusta per ottenere la sua vendetta; infine, Killua, un ex assassino. Gon, Leorio, Kurapika e Killua si aiuteranno a vicenda ad affrontare le difficoltà di un mondo pieno di pericoli.



Tiger & Bunny 2 - Parte 2 (7 ottobre)



vivono i, esseri umani nati con superpoteri, che usano per compiere atti criminali, diventando di conseguenza dei supercriminali, oppure per difendere i più deboli, in quanto supereroi.

Gli eroi di punta appaiono in diretta televisiva mettendo in mostra le loro azioni contro il crimine, e in base alle imprese che portano a termine ottengono un punteggio che alla fine della stagione viene sommato per eleggere il Re degli Eroi. La serie ruota attorno al supereroe veterano Kotetsu Kaburagi, noto sul campo di battaglia come Wild Tiger, che da tempo non riesce ad ottenere buoni risultati come quando era giovane.



Wild Tiger è un eroe di vecchio stampo, perché non pensa affatto alla classifica, siccome per lui è più importante proteggere e salvare gli indifesi. Per evitare di dover appendere definitivamente la maschera al chiodo, Kotetsu è costretto a fare coppia con un nuovo supereroe: Barnaby Brooks Jr, il quale usa il suo vero nome anche quando combatte il crimine.

I due hanno caratteri completamente diversi, ma con il tempo cambieranno e matureranno, riuscendo a diventare un dinamico duo che difende Stern Bild City dai supercriminali che vogliono distruggerla.



Tiger & Bunny è una serie originale del 2011 dello studio Sunrise, diretta da Keiichi Sato (regista di Inuyashiki) a cui ha collaborato come character designer il mangaka Masakazu Katsura, autore di Video Girl Ai.



L'anime è stato a lungo inedito in Italia, probabilmente a causa di una questione di diritti: una particolarità della produzione è che sui costumi degli eroi sono presenti i marchi di aziende reali, come Amazon e Domino's Pizza.

Per questo motivo, quando Tiger & Bunny è arrivato per la prima volta in Italia nel 2021, su Netflix (con doppiaggio italiano), non erano presenti i loghi delle aziende. Nel corso del 2018, il colosso dello streaming americano ha annunciato con gran sorpresa che il duo di supereroi ed i loro compagni sarebbero tornati in azione con una seconda stagione.



Dopo 8 anni dal film sequel The Rising, lo scorso aprile ha debuttato su Netflix il primo cours di Tiger & Bunny 2 (qui potete leggere le nostre considerazioni sulla prima metà di Tiger & Bunny 2). Non dovremo più attendere oltre per scoprire quali altri pericoli dovranno affrontare Wild Tiger e Barnaby, perché il 7 ottobre arriveranno gli episodi conclusivi della seconda stagione.



Exception (13 ottobre)



Annunciato lo scorso anno durante la(evento organizzato dal colosso dello streaming statunitense), il nuovo anime Netflix Original,, è un horror sci-fi ambientato in un futuro lontano in cui il genere umano è costretto ad abbandonare la Terra per vivere in un'altra galassia.

Lewis, Nina, Mach, Patty e Oscar sono gli astronauti incaricati di terraformare un pianeta considerato idoneo per la vita terrestre. I membri dell'equipaggio, però, non sono realmente a bordo della navicella spaziale che li condurrà alla destinazione: sono stati replicati con stampanti 3D biologiche, partendo dal loro DNA.



Tuttavia, durante il processo, un malfunzionamento del sistema ha creato una versione deformata di Lewis: ora, gli altri membri dell'equipaggio dovranno usare tutte le loro conoscenze e tutto ciò che hanno a disposizione per cercare di sopravvivere ad una creatura deforme a bordo di un'astronave che viaggia nello spazio infinito.



Benché la serie sia realizzata dai semi-sconosciuti ed emergenti studi 5 Inc. e Bakken Record, Exception vanta uno staff creativo di alto livello: la sceneggiatura è scritta dal mangaka Otsuichi (pseudonimo di Hirotaka Adachi), autore del fumetto Goth; il character design, invece, è di Yoshitaka Amano, nome noto soprattutto nell'industria videoludica per aver realizzato gli iconici loghi della saga di Final Fantasy.

Le premesse per una serie interessante sembrano esserci tutte. Visto il periodo di uscita e il genere di appartenenza, Exception potrebbe farci compagnia durante la notte di Halloween.



Holly & Benji Forever (15 ottobre)



L'anime del 2001,, è sia un remake che un sequel della storica serie Holly & Benji - Due Fuoriclasse. I primi 36 episodi riadattano gli eventi iniziali della prima serie: sin da bambino,(Tsubasa Ozora nella versione giapponese) era un appassionato di calcio. Per inseguire il suo sogno, il giovane si trasferisce insieme alla madre nella città di, nota per i prestigiosi club calcistici delle scuole elementari.

Qui, Holly dovrà competere con altri giovani aspiranti calciatori, come il portiere Benji Price (Genzo Wakabayashi in giapponese). Il loro incontro è solo il primo passo che porterà Holly e Benji a vincere vari campionati nazionali ed internazionali.



I 21 episodi conclusivi, invece, adattano gli eventi narrati nel manga Road to 2002, in cui Holly viene ingaggiato per giocare prima in Brasile e successivamente in Spagna, nella squadra del Barcellona.



Romantic Killer (27 ottobre)



Adattamento dell'omonimo manga di Wataru Momose, diretto da Kazuya Ichikawa (regista dell'adattamento di The World Ends With You),, una liceale che trascorre le giornate a videogiocare, a mangiare snack, e ad accarezzare il suo gatto.

Un giorno, Anzu riceve la visita di una creatura magica che la porta in una realtà parallela non molto diversa dalla nostra, ma popolata da ragazzi molto attraenti.



La giovane capisce che non può tornare nel suo mondo tanto facilmente, per questo decide di adeguarsi: inizia a vivere la propria vita nel nuovo mondo. Qui, stringe amicizia con Tsukasa Kazuki, uno dei ragazzi più affascinanti e popolari della scuola che frequenta.