Netflix: i titoli anime da vedere a febbraio 2023, torna Aggretsuko

Il 2023 di Netflix è iniziato in maniera scoppiettante: non solo abbiamo potuto vedere il ritorno di serie come La via del Grembiule, ma abbiamo potuto dare uno sguardo alla tanto attesa Junji Ito Maniac e al simulcast di Vinland Saga 2 (leggete qui le nostre impressioni sui primi episodi di Vinland Saga 2). Anche se a confronto febbraio potrebbe risultare poco corposo, le novità in arrivo non sembrano essere meno interessanti: ecco cosa ci aspetta il prossimo mese.



Detective Conan - The Culprit Hanzawa (1 febbraio)

Tratto dal manga spin-off di Detective Conan, The Culprit Hanzawa è una commedia con protagonista la misteriosa silhouette nera che nella serie principale riveste il ruolo del colpevole ancora senza identità.

La sagoma si trasferisce a Beika per commettere un omicidio, ma è ben consapevole che per uccidere qualcuno non deve tralasciare nessun dettaglio, neanche il più piccolo, altrimenti verrebbe arrestata. A Beika, però, vivono anche Conan, Kogoro, Ran, e tutti gli altri protagonisti che cercheranno di smascherare e fermare il misterioso assassino.



Insieme a Zero's Tea Time, The Culprit Hanzawa è la seconda produzione costola di Detective Conan ad approdare su Netflix.



Make my Day (2 febbraio)

In un pianeta ricoperto di neve e ghiaccio, e con l'atmosfera altamente velenosa, alcuni prigionieri devono scontare la loro pena recuperando un minerale raro, ma si ritrovano ad affrontare terrificanti creature insettoidi emerse dai meandri più oscuri del terreno.

Annunciato nel corso della Geeked Week del 2021, Make my Day è il nuovo anime horror originale prodotto da Netflix e realizzato da 5 Inc, lo studio dietro Exception (ecco la nostra recensione di Exception).



La storia di Make my Day è stata ideata dal mangaka Yasuo Otagaki, autore di Moonlight Mile e Mobile Suit Gundam Thunderbolt; inoltre, alla produzione ha partecipato anche il mecha designer Shoji Kawamori, noto soprattutto per titoli come I cieli di Escaflowne, Macross, e Eureka Seven.



Aggretsuko - stagione 5 (16 febbraio)

Retsuko è una giovane panda rossa che è finalmente riuscita ad ottenere il lavoro dei suoi sogni, mettendo da parte la sua vita privata, ma molto presto si rende conto che non è come se lo aspettava: i colleghi sparlano alle spalle di tutti, e il suo datore di lavoro la costringe a restare in ufficio anche oltre l'orario lavorativo.

L'unico momento di libertà per Retsuko è quando esce dall'ufficio e va in un locale karaoke: qui si sfoga cantando a squarciagola canzoni death metal.



Aggretsuko, abbreviazione di Aggressive Retsuko, è una serie originale Netflix tratta dal personaggio creato da Yeti per Sanrio (la stessa azienda di Hello Kitty), che ha debuttato sulla piattaforma streaming nel 2018. Dopo quattro anni di serializzazione, il 16 febbraio avremo modo di vedere le ultime disavventure della pandina rossa.