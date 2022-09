Sky e Now: gli anime da guardare a settembre 2022, arriva Sky Anime

Nonostante il mercato dell'animazione ormai si fruisca per la maggior parte attraverso le piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Crunchyroll e così via), nel nostro paese non mancano ancora le iniziative legate al mondo della televisione. Il principale fautore è senza dubbio l'emittente SKY, che dopo aver chiuso lo storico canale Man-ga nel luglio 2020 (dieci anni esatti dalla sua fondazione) ha deciso di farlo tornare molti mesi più tardi in forma di contenitore su Sky Serie, Sky On Demand e Now. E non si tratta dell'unico progetto dell'azienda in collaborazione con gli editori nostrani.



Diamo quindi un'occhiata alle serie e ai film animati da guardare su SKY e Now nel mese di settembre 2022, che si prospetta molto interessante e che inaugura un autunno decisamente ricco di novità.

Sky Serie Anime

L'annuncio più importante è quello legato all'arrivo di Sky Serie Anime, un nuovo canale pop-up interamente dedicato al mondo dell'animazione giapponese, che sarà disponibile sul canale 113 di SKY dal 1° al 30 settembre.



L'azienda decide così di rimettersi in gioco dopo l'esperienza con Man-ga creando un nuovo spazio - i cui contenuti saranno disponibili anche on demand - dove verranno trasmessi titoli cult che hanno fatto la storia della cultura pop nipponica. Gli appassionati potranno così rivivere sullo schermo della loro TV le avventure di personaggi che hanno cresciuto le generazioni degli anni '80 e '90.



Tra le serie che saranno trasmesse su Sky Serie Anime troviamo quindi grandi classici del calibro di: Occhi di Gatto, Lamù, D'Artagnan e i Moschettieri del Re, Nadia e il mistero della pietra azzurra, Capitan Harlock, Lupin III la prima serie, City Hunter, Carletto il principe dei mostri, Yattaman e Yatterman, Il tulipano nero. Ma non mancano anche produzioni più recenti, come Ken il guerriero: Le origini del mito - Regenesis.

Il fantastico mondo di Paul

Disponibile per intero su Sky Serie e su Now, Il fantastico mondo di Paul è un anime giapponese di 50 episodi, ideato e diretto da Hiroshi Sasagawa e realizzato dallo studio Tatsunoko Production. Rilasciata originariamente in patria dal 1976 al 1977, la serie approda in Italia nel 1980 per poi essere trasmessa nuovamente su Italia 1 a partire dal 16 agosto 2005.



Dotato di una struttura perlopiù episodica, l'anime racconta le avventure del protagonista Paul e del suo yo-yo dopo essere stato trasportato nel Paese delle Meraviglie da una misteriosa essenza di nome Pakkun. All'interno di questa dimensione parallela il cattivo della serie, Belt-Satan, rapisce la migliore amica di Paul, Nina, e da quel momento il protagonista, aiutato dai suoi alleati, decide di mettersi alla sua ricerca per poterla salvare.

I predatori del tempo

I predatori del tempo è un anime giapponese della Tatsunoko Production appartenente alla nota serie Time Bokan, di cui rappresenta la quarta iterazione. Trasmesso per la prima volta sulla TV giapponese dal 1980 al 1981, il titolo arriva anche in Italia nel novembre del 1985 sull'emittente Euro TV. Adesso è disponibile anche su Sky Serie e su Now.



Nel 2980 il viaggio nel tempo è ormai consolidato e per evitare che sorgano problemi da un suo utilizzo improprio è stata istituita una speciale forza di polizia, la Pattuglia del Tempo. Un giorno, tuttavia, il misterioso Tomomot convince tre membri della Pattuglia insofferenti e scansafatiche, Atasha, Sekovitch e Dowalski, a riscrivere la storia dell'umanità per i suoi loschi scopi. I due poliziotti Hikaru e Nana, noti come I Salvastoria, avranno il compito di contrastarli.

Alpen Rose

Alpen Rose è un manga shojo di 9 volumi scritto e disegnato da Michiyo Akaishi, serializzato in Giappone dal 1983 al 1986 e pubblicato in Italia da Star Comics. Nel 1985 ne è stato tratto un anime televisivo di 20 episodi realizzato dallo studio Tatsunoko Production e trasmesso nel 1985. Questa serie, che vede alle musiche Joe Hisaishi (storico compositore dei film dello Studio Ghibli), arriva per la prima volta in Italia nel 1986 su Rete 4, e adesso è interamente disponibile su Sky Serie e in streaming su Now.



La storia è ambientata nella Svizzera degli anni '30 e vede protagonista Lundi (Randy, nell'edizione italiana), un ragazzo che abita con gli zii e che un giorno, passeggiando per le Alpi, ritrova una bambina unica superstite di un incidente aereo in cui sono morti anche i suoi genitori.



La bambina, che non ricorda nulla e che viene così ribattezzata dal protagonista Jeudi (Judy), ha come unico indizio del proprio passato le parole che il suo pappagallo ripete in continuazione: Alpen Rose. I due ragazzi crescono assieme e, allo scoppio della seconda guerra mondiale, intraprendono un viaggio per far riacquistare a Jeudi la sua memoria.

Ken il guerriero: Le origini del mito - Regenesis

Nel 2001 il celebre manga Hokuto no Ken (Ken il guerriero) riceve un prequel scritto da Nobuhiko Horie con la supervisione di Buronson e disegnato da Tetsuo Hara, Ken il guerriero: Le origini del mito, incentrato sulle avventure di Kenshiro Kasumi, zio del Kenshiro originale.



Nel 2017 inizia la serializzazione di un secondo manga, Ken il guerriero: Le origini del mito - Regenesis, che prosegue le vicende della prima parte, e del quale viene realizzato un adattamento animato nel 2018 a opera dello studio Polygon Pictures (Knights of Sidonia, Blame!).



Sequel diretto degli eventi de Le origini del mito, Regenesis vede il 62° successore dell'Hokuto Shinken, il professor Kenshiro Kasumi, tornare a Shanghai per affrontare la triade. I 24 episodi di questo anime sono disponibili su Sky Serie e in streaming su Now.