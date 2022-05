Sky e Now: gli anime da recuperare nel mese di giugno 2022

Era il 2010 quando ha debuttato il canale Man-ga, nato dalla collaborazione tra Sky Italia e l'editore italiano Yamato Video. L'obiettivo era di trasmettere anime, sia quelli più recenti (alcuni dei quali arrivati in lingua originale e con sottotitoli in italiano), sia quelli più datati, ma che hanno segnato intere generazioni. Nel 2020 il canale ha chiuso i battenti, ma l'anno successivo è tornato come nuovo contenitore di Sky e del servizio streaming NOW. Il catalogo anime di Sky Serie e NOW viene aggiornato con frequenza: questo ci ha permesso di vedere nei mesi scorsi titoli come Lupin III, Ken il Guerriero, o più recenti come Arte. A maggio, il palinsesto si è arricchito con altri interessanti anime: ecco quali.



I Cavalieri dello Zodiaco

Dopo un estenuante allenamento per temprare la mente e il corpo e per padroneggiare al meglio il potere del Cosmo, Seiya, Shiryu, Hyoga, e Shun sono riusciti ad ottenere le loro armature: rispettivamente quella di Pegasus, Dragone, Cigno e Andromeda. Ora il loro compito è quello di servire e proteggere Saori (Isabelle nella versione italiana), la reincarnazione della dea Atena.

Si narra che in epoche remote i Saint (Cavalieri nella nomenclatura italiana) fossero giovani e prodi guerrieri con sgargianti armature, pronti a sacrificare la propria vita per difendere Atena dalle altre divinità che cercavano di ucciderla.



I Cavalieri dello Zodiaco è la storica serie animata degli anni'80, tratta dal celebre manga di successo di Masami Kurumada. Da maggio è possibile recuperare l'intera prima serie de I Cavalieri dello Zodiaco su Sky e su NOW, composta dalle saghe del Santuario, di Asgard (interamente filler) e di Nettuno.



Lupin III vs Detective Conan: The Movie



Come suggerisce il titolo, il filmè il secondo crossover (dopo lo special televisivo) tra il ladro gentiluomo creato da Monkey Punch e lo scaltro detective bambinonato dalla matita di Gosho Aoyama. Nel corso di maggio, Lupin III vs Detective Conan è disponibile su Sky e in streaming su NOW.

Il ladro Kid (creato sempre da Gosho Aoyama) ha portato a termine un altro colpo, ma durante la fuga dalla polizia e da Conan si toglie la maschera, rivelando di essere in realtà Lupin III. Il ladro gentiluomo deve riuscire a rubare il gioiello Zaffiro CIliegia se vuole riuscire a liberare l'amata Fujiko dalle grinfie di un uomo che la tiene in ostaggio.



Nei primi minuti il film è una caccia al ladro tra Conan e Lupin, ma in seguito i due collaboreranno per affrontare un nemico in comune, facendosi aiutare dai loro rispettivi alleati: mentre, il celebre ladro potrà contare su Jigen e Goemon, Conan sarà aiutato da Ai Haibara, e dai suoi tre amici delle elementari Ayumi, Genta e Mitsuhiko. A cercare di arrestare Lupin III ci sarà sempre l'immancabile Zenigata, affiancato questa volta da Goro Mori.



Terror in Resonance



Il Giappone vive un momento di crisi quando il quartiere di Shinjuku viene sconvolto da un attentato terroristico senza precedenti. Gli unici indizi a disposizione delle forze dell'ordine sono la scritta VON lasciata sul luogo del delitto ed un video pubblicato sui social da due giovani mascherati,, noti come, che avvisavano la popolazione del loro intento di portare distruzione e caos nel paese.

Sebbene in un primo momento nessuno pensi che sia un video reale, dopo l'incidente l'intero paese cade nel panico, temendo che possa ripetersi l'attentato. Ad indagare su quanto sta accadendo c'è il detective Kenjiro Shibazaki. Mano a mano che le indagini si svolgono, vengono a galla le vere intenzioni dei giovani attentatori.



Nel mese di maggio si è aggiunto al catalogo Sky e NOW Terror in Resonance, anime originale dello studio MAPPA e diretto da Shinichiro Watanabe, regista di Cowboy Bebop.



Rayearth - Il sogno di Emeraude



Lo scorso aprile è arrivata su Sky e su NOW la seconda stagione di, adattamento del manga delle CLAMP; ma da maggio è disponibile anche la serie OVA di 3 episodi, che è una rivisitazione della storia originale.sono tre amiche inseparabili, ormai all'ultimo anno delle medie e dunque costrette a seguire ognuna la propria strada. Le tre non si sentono ancora pronte a doversi dire addio, e per questo, prima del diploma, esaudiscono sotto un ciliegio il desiderio di restare sempre insieme: così trascorrono un'ultima sera insieme.

Successivamente, dall'albero appare un folletto bianco e come se non bastasse la città di Tokyo viene minacciata da strane creature e da streghe. Hikaru, Umi e Fu incontrano Clef, che spiega loro che le entità che stanno minacciando la Terra sono venute dal mondo di Cefiro, e le addestra per diventare Cavalieri Magici per sconfiggere le forze del male.



Gatchaman - Stagione 2



A maggio si è aggiunta su Sky e in streaming su NOW la seconda stagione di un classico dell'animazione giapponese:In un futuro lontano, la Terra verte in pessime condizioni a causa della diminuzione delle risorse primarie e di un drastico aumento dell'inquinamento: per far fronte al problema, viene istituita l'Organizzazione Scientifica Internazionale (ISO), che dovrebbe migliorare le condizioni ambientali del pianeta.

I tentativi di sanare la Terra vengono rallentati dalla banda criminale Galactor, che cerca di conquistare il pianeta, prendendo il controllo dell'ISO. I criminali sono creati da un alieno noto come Generalissimo X, che impartisce ordini ai suoi sottoposti attraverso il comandante in capo di istanza sulla Terra Berg Katze.



I Terrestri, però, non sono del tutto impreparati: lo scienziato dr Nanbu ha riunito i giovani Ken, Joe, Jun, Jinpei, e Ryu, per formare i Gatchaman. I cinque ragazzi sono dotati di abilità uniche, armi tecnologicamente avanzate, ed indossano tute con le fattezze di uccelli. I Gatchaman dovranno difendere la Terra dalla minaccia dei Galactor.



Gli eventi della seconda stagione si svolgono due anni dopo la prima. Dopo che i Galactor sono stati sconfitti, il Generalissimo X è pronto a tornare in azione per conquistare la Terra.

Questa volta attacca una nave da crociera, eliminando tutti i passeggeri, ma risparmia un bambino, lo cattura e lo fa crescere rapidamente, così da farlo diventare Ghelsadra, il nuovo comandante dei Galactor. Con il ritorno di Generalissimo X e dei Galactor, i cinque Gatchaman devono indossare nuovamente le sfavillanti tute ed impugnare le armi per difendere ancora una volta la Terra.



Cyborg 009



Nove persone vengono rapite dai membri dell'organizzazione criminale, e vengono sottoposte a degli esperimenti: sono tramutati in cyborg da utilizzare per i loro loschi scopi.

I nove sono dotati di abilità uniche, come superforza, la capacità di nuotare sott'acqua o di fondere qualsiasi elemento, ma non vogliono essere sfruttati come macchine di morte: si ribellano dunque ai loro carnefici e fuggono. I cyborg vengono salvati dallo scienziato Gilmore, che li arruola per combattere contro la Black Ghost.



Cyborg 009 è la serie del 1979 dello studio Toei Animation, adattamento dell'omonimo manga di Shotaro Ishinomori (pubblicato in Italia da J-Pop). Cyborg 009 è arrivato per la prima volta in Italia nel 1982, ma da maggio è possibile recuperarlo in streaming su NOW e su Sky.



Cardcaptor Sakura: Clear Card



Dopo aver recuperato tutte lee averle trasformate nelleè pronta ad una vita tranquilla: si iscrive alla scuola media di Tomoeda. Dopo i primi giorni, la giovane ritrova, compagno di numerose battaglie, e scopre che si è trasferito definitivamente in città e che si è iscritto alla sua stessa scuola. Sembra che tutto stia andando per il verso giusto.

Purtroppo, la quiete è destinata a durare ben poco, perché una sera Sakura sogna una misteriosa figura incappucciata e di essere circondata da carte trasparenti. Quando si risveglia si rende conto che ciò che ha vissuto non era solo un semplice sogno: le carte che ha recuperato e risanato con tanta fatica ora sono completamente bianche ed hanno perso tutta la loro forza magica. Sakura ottiene un nuovo potere, con il quale dovrà scoprire che cosa sta accadendo e fermare la misteriosa figura, grazie anche all'aiuto di vecchi amici.



Cardcaptor Sakura: Clear Card è il sequel dell'acclamato manga maho shojo delle CLAMP, il cui adattamento è stato realizzato da Madhouse. La serie Cardcaptor Sakura: Clear Card è arrivata in Italia in simulcast nel 2018 sul canale Youtube di Yamato Video. A partire dal 10 maggio, Cardcaptor Sakura: Clear Card è disponibile sia su Sky, che in streaming su NOW.



Cutie Honey Universe



Tratto dal manga di Go Nagai, Cutie Honey Universe segue le avventure di, studentessa del collegio femminile Saint Chapel, la quale molto presto si rivelerà essere in realtà un androide in grado di cambiare aspetto all'occorrenza.

Tra le varie sembianze che la giovane può assumere c'è anche quella della paladina della giustizia Cutie Honey. L'eroina affronta le Panther Claw, un esercito di donne guidato da Sister Jill, che vuole catturare Cutie Honey per impossessarsi del Sistema Fisso degli Elementi dell'Aria: un dispositivo con cui è possibile creare oggetti utilizzando l'aria e che permette alla giovane paladina di trasformarsi.



Cutie Honey Universe è la trasposizione più recente del manga di Go Nagai, ed è stato distribuito in Italia da Yamato Video nel 2019, in lingua originale e con sottotitoli in italiano. Dall'11 maggio è possibile recuperare Cutie Honey Universe su Sky e sulla piattaforma on demand NOW.



Assassination Classroom - Stagione 2



Dopo aver distrutto parte della Luna, lasciandola perennemente crescente, una potente creatura aliena arriva sulla Terra pronta a fare altrettanto con il pianeta nell'arco di un anno. Una catena di eventi porta l'alieno a diventare insegnante della sezione 3-E della scuola media Kunugigaoka.

I governi mondiali affidano agli studenti il compito di eliminare la minaccia entro un anno; ma non sarà affatto facile cogliere di sorpresa ed uccidere Koro-sensei (questo è il nome datogli dai ragazzi) per via delle sue abilità. Con il tempo, gli alunni si rendono conto che, nonostante tutto, il loro nuovo e folle insegnante è il migliore che abbiano avuto.



Assassination Classroom è l'adattamento per opera dello studio Lerche del manga di successo di Yusei Matsui. Lo scorso 13 maggio si è aggiunta al catalogo anime di Sky e NOW anche la seconda stagione di Assassination Classroom.



Beelzebub

Beelzebub è l'adattamento dell'omonimo manga di Ryuhei Tamura, distribuito in Italia da Yamato Video nel 2014, sul canale Man-ga. Lo scorso 16 maggio, Beelzebub ha arricchito il catalogo di Sky Serie e di NOW.

Tatsumi Oga è uno studente del primo anno del liceo Ishiyama, una scuola frequentata prevalentemente da giovani criminali e in cui l'illegalità è all'ordine del giorno.

Benché non vi siano ordinamenti di alcun tipo, vige una sola regola non scritta: non pestare i piedi a Tatsumi Oga, perché è il più pericoloso di tutti, nonostante si sia appena iscritto. Un giorno, mentre riposava sulla riva di un fiume, il protagonista salva un uomo in acqua; questi, all'improvviso, si sdoppia rivelando un bambino che si rivela essere Kaiser de Emperana Beelzebub IV, abbreviato in Beel, figlio del signore dei Demoni.



Come se l'incontro con Beel non fosse abbastanza bizzarro, lo studente si imbatte anche in Hildegarda, la sua tata. Vista la nomea da criminale che lo precede, Tatsumi è stato scelto per crescere e temprare Beelzebub, il giovane figlio del diavolo.



Sword Oratoria



Spin-off del fantasy DanMachi,si svolge parallelamente agli eventi die della, e si focalizzano su, la Principessa della Spada, e su l'elfa maga, membri della potente e rinomata Familia Loki.

Le due, insieme agli altri componenti della "famiglia", si addentrano nei livelli più bassi del Dungeon della città di Orario, dove affrontano mostri sempre più forti, per ottenere ricompense di valore. Molto presto, Ais e gli altri vengono attaccati da creature che non avevano mai visto prima: devono dunque scoprire che cosa sta accadendo e fermare il complotto che si cela dietro.



Dal 17 maggio Sword Oratoria è disponibile sia su Sky che in streaming sulla piattaforma NOW.



Cells at Work! - Stagioni 1 e 2



Nel corpo umano ci sono circa 37,2 bilioni di cellule che lavorano incessantemente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per far funzionare al meglio l'organismo. La protagonista è una giovane, un globulo rosso, che è allegra e a volte un po' troppo distratta, il cui compito primario è quello di trasportare ossigeno.

Il corpo, però, è soggetto a batteri, virus e altri agenti infettanti che vogliono proliferare all'interno. Ad affrontare le minacce esterne ci sono i globuli bianchi, che fanno di tutto per curare il corpo malato.



Cells at Work! è un manga di Akane Shimizu, da cui lo studio David Production ha tratto una serie di due stagioni che ha debuttato nel 2018, arrivata in simulcast sul canale Youtube di Yamato Video. Dallo scorso 19 maggio, le prime due stagioni di Cells at Work! sono disponibili su Sky e in streaming su NOW.



La città cibernetica - Cyber City 808



Diretta da Yoshiaki Kawajiri (regista di Ninja Scroll e Vampire Hunter D.), la serie OVA di 3 episodi Cyber City 808 è ambientata nel 2808.sono tre criminali che devono scontare la loro pena, che spazia dai 295 ai 375 anni di carcere, ma gli viene offerta un'occasione per ridurre la condanna: entrare a far parte della polizia cibernetica, per tenere sotto controllo la criminalità della città di, un tempo nota come Tokyo.

Ad ogni missione portata a termine, la loro pena viene ridotta di pochi anni. Tuttavia, i tre non possono agire in totale libertà, perché hanno dei collari che si autodistruggerebbero qualora dovessero provare a rimuoverli con la forza oppure qualora non dovessero portare a termine una missione in tempo.



Il 24 maggio, lo sci-fi La città cibernetica - Cyber City 808 ha debuttato su Sky e sulla piattaforma streaming NOW.



Karas

Il mondo degli umani e quello dei demoni si sono ormai sovrapposti: gli esseri umani continuano a vivere in totale tranquillità, mentre gli yokai camminano tra di loro nascosti agli occhi di tutti.

La pace tra le due razze è stata instaurata grazie a Yurine, una giovane donna, e al suo Karas, un guerriero meccanico. Con il tempo, però, gli umani hanno dimenticato che cosa significasse vivere nella paura, tanto che hanno iniziato a dubitare dell'esistenza del mondo ultraterreno e dei demoni.



Per punire l'arroganza del genere umano, il Karas che aveva aiutato a stabilire l'ordine si ribella e dopo aver assunto le fattezze dell'umano Eko crea un esercito di Mikura, demoni meccanici, per sterminare il genere umano.

Otoha ottiene i poteri del Karas e si mette al fianco di Yurie: ora spetta a lui sconfiggere Eko e riportare la pace. Nel frattempo, il detective Sagisaka e la sua recluta Kure indagano su una scia di morte legata all'esercito di Eko.



Karas è una serie tokusatsu OVA realizzata dallo studio Tatsunoko Production e diretta da Keiichi Sato, regista di Tiger & Bunny e Inuyashiki; l'anime è arrivato per la prima volta in Italia nel 2017, sul canale Man-ga, in lingua originale e con sottotitoli in italiano. Il 24 maggio, Karas si è aggiunto al catalogo di Sky e in streaming su NOW.



Mazinkaiser



Ile il suo secondo, il barone, sono tornati all'attacco con un esercito di creature meccaniche ancora più potenti di prima.a bordo del Mazinga Z, e, che pilota il Grande Mazinga, cercano di contrastare il nemico con l'aiuto di Boss Robot e Afrodite A.

L'esito della battaglia è tutt'altro che scontato: il Grande Mazinga viene gravemente danneggiato; invece, Koji viene espulso dal suo mecha e dato per disperso, mentre il Mazinga Z è catturato dal Barone Ashura, che lo modifica per poterlo utilizzare in battaglia. Questa volta sembra che non ci sia più alcuna speranza: con una nuova arma, l'esercito del Dr Hell si dirige verso il laboratorio di ricerca di energia fotonica.



Tetsuya cerca di fermare l'avanzata, ma il suo mecha malconcio non riesce a tenere testa alle inarrestabili forze nemiche. Quando sembra tutto perduto, Koji arriva sul campo di battaglia a bordo di un nuovo e potente robottone, costruito dal nonno Juzo Kabuto dopo aver ultimato il Z: il Mazinkaiser.

Mazinkaiser è una serie OVA di 7 episodi ispirata al celebre robot da combattimento Mazinga Z creato da Go Nagai; la serie è arrivata per la prima volta in Italia nel 2005. Dal 25 maggio è possibile recuperare Mazinkaiser sia su Sky che in streaming su NOW.