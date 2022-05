Sky e NOW: gli anime da seguire in streaming a maggio 2022

Nel 2020 è stato chiuso il canale Man-ga: aperto su Sky con la collaborazione di Yamato Video, l'emittente trasmetteva prevalentemente anime, alcuni dei quali anche inediti in Italia, arrivati sia in lingua originale con i sottotitoli, che con doppiaggio italiano. Tuttavia, dopo la chiusura il canale è diventato un contenitore di Sky Serie e NOW, la piattaforma on demand, il cui catalogo si arricchisce poco alla volta con nuovi titoli distribuiti sempre dall'editore italiano. Nel corso di aprile, la libreria anime di Sky NOW si è arricchita con nuove produzioni, che potreste voler recuperare nel corso di maggio: ecco quali sono.



Wolf Girl & Black Prince



Per ottenere il rispetto delle compagne di scuola,ha continuato a mentire dicendo di essere fidanzata, ma quando le chiedono di vedere una foto del ragazzo, presa dal panico, scatta di nascosto una foto ad uno sconosciuto di bell'aspetto: questi non è altri che, uno studente noto a scuola per il suo animo nobile. Incastrata dalle sue stesse bugie, Erika spiega la situazione a Kyoya, con la speranza che possa comprenderla e che accetti di diventare il suo fidanzato.

Tuttavia, il ragazzo è ben lungi dall'essere gentile come molti credono: in realtà è perfido e sadico, tanto da costringere la giovane a diventare il suo cagnolino, se vuole che non riveli il suo segreto. Anche se controvoglia, Erika accetta le sue condizioni, ma poco alla volta riesce a vedere la vera natura di Kyoya, nascosta dietro il carattere di facciata, e inizia ad innamorarsi di lui. La studentessa, allora, non può fare a meno di chiedersi se anche lui ricambi i suoi stessi sentimenti.



Wolf Girl & Black Prince è l'adattamento del 2014 del manga shojo di Ayuko Hatta (pubblicato in Italia da Star Comics), che è arrivato in simulcast sul canale Youtube di Yamato Video. A partire dal 5 aprile, Wolf Girl & Black Prince è disponibile in streaming sulla piattaforma NOW.



Magic Knight Rayearth - Stagione 2



Tratto dal manga delle CLAMP,è una serie del 1994, arrivata in Italia nel 1997 sui canali Mediaset con il titolo Una porta socchiusa ai confini del sole. Solo nel 1998 Yamato Video pubblica una versione con il nuovo titolo Magic Knight Rayearth, che presenta un adattamento più fedele all'originale. Il 6 aprile si è aggiunta al catalogo streaming di NOW la seconda stagione di Magic Knight Rayearth.

Hikaru Shido, Umi Ryuzaki, e Fu Hooji sono tre studentesse che non hanno nulla in comune e che non si conoscono affatto, frequentando scuole differenti, ma che il fato ha voluto che si trovassero tutte nello stesso luogo e nello stesso momento: le tre si incontrano per la prima volta durante una gita scolastica alla Tokyo Tower. Hikaru, Umi, e Fu sentono la preghiera di una misteriosa donna che chiede che venga salvato Cefiro.



Successivamente le studentesse sono trasportate da un pesce volante in una terra sconosciuta, dove incontrano il potente mago Clef. Questi le informa che sono state evocate dalla principessa Emeraude per riportare la pace a Cefiro, in quanto Cavalieri Magici: il loro compito è di salvare la principessa dalle grinfie di Zagato.



Assassination Classroom



Dopo aver distrutto la Luna, lasciandola perennemente crescente, una minacciosa creatura aliena è pronta a fare altrettanto con la Terra nell'arco di un anno. Per trascorrere il tempo, l'alieno decide di lavorare come insegnante della sezione 3-E della scuola media Kunugigaoka.

Il destino del pianeta ricade sulle spalle degli studenti, che hanno tempo fino al diploma per riuscire ad uccidere Koro-sensei (questo è il nome dato dai ragazzi al loro nuovo e folle insegnante) e guadagnare 10 miliardi di yen per aver salvato il mondo.



Assassination Classroom è la trasposizione del manga di successo di Yusei Matsui. La serie è arrivata per la prima volta in Italia nel 2015 sul canale Sky Man-ga, in lingua originale e con sottotitoli in italiano. A partire dal 13 aprile, la prima stagione di Assassination Classroom è disponibile anche in streaming su NOW.