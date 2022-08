Sky e Now: una marea di anime da guardare ad agosto 2022

Quando nel 2010 l'editore lombardo Yamato Video e Sky Italia hanno unito le forze per lanciare Man-ga, gli intenti erano abbastanza chiari: avere un canale satellitare dedicato unicamente al mondo dell'animazione giapponese. Infatti, nel corso degli anni hanno debuttato numerosi anime storici ed altri in esclusiva, sia con sottotitoli in italiano, che con un inedito doppiaggio. Nonostante il progetto avesse riscontrato i favori dei fan, dopo 10 anni il canale chiude i battenti, a causa della sempre più crescente influenza dei servizi streaming, che permettevano di vedere i titoli in totale comodità, senza le limitazioni delle emittenti televisive.



Tuttavia, Man-ga non smette di esistere definitivamente, perché, un anno dopo la chiusura, ritorna come contenitore di SKY e del servizio streaming NOW. Di mese in mese, la libreria di SKY si aggiorna con nuovi titoli distribuiti da Yamato Video. A luglio sono arrivati nuovi interessanti anime da recuperare ad agosto: ecco quali.



Yatterman e Yatterman The Movie



sono due giovani all'apparenza normali, ma in realtà sono gli: paladini che hanno il compito di fermare il triodal compiere atti criminali.

Miss Dronio, Boyakki e Tonzula formano il piccolo gruppo di criminali, che per volere del Dottor Dokrobei deve recuperare i frammenti della Dokrostone, una pietra che si dice possa condurre ad un incommensurabile tesoro.



Yatterman è il remake in chiave moderna della serie cult degli anni ‘70 (distribuita in Italia con il titolo Yattaman) realizzata dallo studio Tatsunoko Production, nonché forse il titolo più celebre del progetto Time Bokan. Il remake è arrivato per la prima volta in Italia nel 2015 grazie a Yamato Video; invece, lo scorso maggio ha debuttato il doppiaggio italiano su ANiME GENERATION. Da luglio, è possibile recuperare la serie su SKY e in streaming su NOW.

Inoltre, nel corso del mese si è aggiunto anche il film Yatterman The Movie, in cui i due Yatterman visitano il Regno del parco dei divertimenti: un luogo dove tutto sembra tranquillo e sereno. Eppure, qualcuno vuole porre fine alla quiete, tramando nell'ombra con il trio Drombo.



Yu Yu Hakusho



Nel corso di luglio ha debuttato su SKY e su NOW un classico dei battle shonen:, adattamento del manga di Yoshihiro Togashi.è un giovane teppista che non rispetta le leggi ed è temuto dai coetanei; un giorno perde la vita per salvare un bambino che stava per essere investito.

Tuttavia, nel Mondo degli Spiriti non si aspettavano che sarebbe morto per aiutare qualcuno, motivo per cui gli viene concessa l'opportunità di ritornare in vita, a patto che riesca a dimostrare di avere un animo puro. Fortunatamente, il giovane riesce a superare la prova e a reincarnarsi, ma questo segna l'inizio della sua nuova vita: ora Yusuke deve lavorare come Detective del Mondo degli Spiriti per il piccolo Enma (il figlio del Re degli Inferi), dando la caccia ai demoni che infestano la Terra.



Nel corso dell'avventura, Yusuke esplorerà gli inferi ed incontrerà nuovi alleati che lo aiuteranno ad affrontare nemici sempre più agguerriti: Kurama, Hiei e Kuwabara.



Assassination Classroom The Movie: L'ora dei 365 giorni



Tra maggio e giugno sono approdate su SKY e NOW le due stagioni di: la storia di un alieno che vuole distruggere la Terra entro un anno e che diventa insegnante di una studentesca di giovani teppisti, e di come questi cerchino di ucciderlo ogni giorno per salvare il pianeta. Invece, nel corso del mese di luglio si è aggiunto il film riassuntivo

Il lungometraggio si svolge dopo gli eventi narrati nella serie principale. Nagisa e Karma, due studenti della 3-E della scuola Kunugigaoka, ormai diplomati, decidono di fare ritorno alla loro vecchia sezione. I due ricordano tutti i momenti trascorsi nell'anno in cui Koro-sensei è stato il loro insegnante: dai compagni di classe, alle bizzarre lezioni con l'alieno tentacolare. Tutte esperienze che li hanno portati ad essere delle persone differenti.



Mix: Meisei Story



I fratellisono due giovani formidabili giocatori di baseball: il primo è un abile ricevitore e battitore; mentre Toma è un eccezionale lanciatore. I due hanno il sogno di riportare alla vecchia gloria la squadra della scuola

Sono trascorsi 26 anni da quando Tatsuya Uesugi ha portato alla vittoria e alla fama la squadra di baseball della scuola, rendendola una delle più forti del Giappone. Da allora il team non è più riuscito a vincere una partita. Soichiro e Toma, con il supporto della sorella Otomi, useranno tutte le loro conoscenze per formare una nuova squadra della Meisei, così da poter vincere ancora una volta il torneo nazionale.



Mix: Meisei Story è l'adattamento per opera dello studio OLM del manga spokon sul mondo del baseball di Mitsuru Adachi (pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics), spin-off di Touch, dello stesso autore. La serie è arrivata in simulcast sul canale YouTube di Yamato Video, mentre lo scorso maggio ha debuttato su ANiME GENERATION la versione doppiata. Da luglio, Mix: Meisei Story è disponibile sia su SKY, che in streaming su NOW.



La principessa Zaffiro



Nel 1953 viene pubblicato il mangadi Osamu Tezuka. Nel 1967, la Mushi Production (lo studio d'animazione fondato dal mangaka stesso) realizza una trasposizione animata diretta tra gli altri anche da Tezuka in persona. La principessa Zaffiro arriva in Italia negli anni ‘80, ma nel mese di luglio ha debuttato sia su SKY che on demand su NOW.Per colpa di un angelo,, figlia del re del regno di, nasce con il corpo di donna, ma con la menta di un uomo.

Siccome il regno non può essere ereditato da una donna, il re la cresce come un ragazzo. Tuttavia, il duca, fratello del re, è disposto a rivelare la vera natura della principessa per regnare con il pugno di ferro. Zaffiro non accetta la situazione, così decide di impugnare la spada e di combattere contro le ingiustizie che affliggono il regno dietro l'identità del Cavaliere Fantasma.



L'invincibile Ninja Kamui

Gli eventi si svolgono nel periodo Edo. Kamui è uno spietato ninja che decide di lasciare il suo clan, diventando così un traditore: viene inseguito in tutto il Giappone dai suoi ex compagni, che lo vogliono uccidere.

Kamui dovrà usare tutte le sue conoscenze per sfuggire ai ninja, ma con il tempo inizierà a soffrire di paranoia, al punto da diffidare di chiunque cerchi di aiutarlo.



L'invincibile Ninja Kamui è una serie del 1969, che adatta il manga di Sampei Shirato. L'anime è arrivato in Italia nel 1982. A luglio, L'invincibile Ninja Kamui ha arricchito il catalogo anime di SKY e di NOW.



Gordian

Serie mecha degli anni ‘80 (trasmessa in Italia su emittenti televisive locali), Gordian vede per protagonista il giovane Daigo Otaki, che un giorno raggiunge Victor City, una città futuristica innalzata nel cuore di una landa desolata e arida. Daigo scopre che la metropoli è stata costruita da suo padre e che ora è assediata dagli alieni Madokter.

Solo delle nuove potenti armi sviluppate da suo padre possono proteggere i cittadini: Protesser, Delinger e Garbin, tre mecha di differenti grandezze e potenza. L'unico in grado di pilotarli è Daigo, che li usa per affrontare le forze nemiche, ma quando la situazione diventa insostenibile, i tre mecha possono unirsi tra di loro per dare vita al potente Gordian.

Nel mese di luglio, Gordian si è aggiunto al catalogo di SKY e di NOW.



Utena The Movie - Apocalisse adolescenziale



è da poco arrivata alla scuola, dove ritrova un amico di vecchia data:. Questi conosce molti aspetti del suo passato e sa che la compagna possiede un particolare anello con inciso il simbolo di una rosa.

In realtà esistono diversi anelli di quel tipo e chiunque ne possegga uno è chiamato a duellare per conquistare la mano di Anthy Himemiya, la Sposa della Rosa: chiunque dovesse riuscire a vincere tutti i duelli otterrebbe un potere in grado di stravolgere l'intero mondo. A sua insaputa, Utena si ritrova coinvolta in una serie di duelli in nome della Sposa della Rosa.



Utena la fillette révolutionnaire è un progetto multimediale realizzato alla fine degli anni ‘90 dal gruppo Be-Papas, che comprende due manga, una visual novel (pubblicata esclusivamente in giappone) ed un film che rivisita gli eventi narrati nella serie.

La pellicola Utena The Movie - Apocalisse adolescenziale viene distribuita in Italia nel 2002 da Dynit direttamente in DVD. Dal mese di luglio è possibile vedere i duelli per la mano della Sposa della Rosa sia su SKY sia in streaming su NOW.



Shinjuku - La città demoniaca



Tratto dalla serie di romanzi di Hideyuki Kikuchi (autore di Vampire Hunter D), l'OVAè ambientato in una Shinjuku completamente soggiogata dai demoni. Il demoneha conquistato il quartiere di Tokyo rendendolo la nuova dimora delle creature del mondo ultraterreno, ma il suo vero obiettivo è distruggere la Terra.

Un tempo, un uomo cercò di opporsi alle angherie dei demoni, ma venne ucciso. Circa 10 anni dopo, Kyoya Izayoi, il figlio di quell'uomo, è pronto ad addentrarsi nel quartiere di Shinjuku e ad affrontare le fameliche creature che lo abitano, per aiutare Sayaka Rama a salvare il padre.

Shinjuku - La Città demoniaca è disponibile da luglio in streaming su NOW e in chiaro su SKY.



Cardcaptor Sakura - Prologo: I due orsi



Lo scorso gennaio ha debuttato in Italia l'OVA, che si pone come ponte per la saga delle Clear Card. A luglio,si è aggiunto alla libreria di SKY e di NOW.Dopo cheha recuperato tutte le carte scomparse, aè ritornata finalmente la quiete: la protagonista non deve più risolvere alcun mistero, affrontare pericolosi nemici che minacciano la pace della città, e non deve più recuperare le carte disperse.

Benché abbia ripristinato la pace, Sakura non è affatto felice, perché si rende conto che la sua vita sta per cambiare nuovamente: Eriol e Syaoran Li decidono di far ritorno a casa, rispettivamente in Inghilterra e a Hong Kong. Prima di partire, Syaoran Li rivela i propri sentimenti alla compagna di tante battaglie, mettendola in difficoltà: Sakura non è ancora del tutto consapevole dei propri sentimenti per lui.



God Sigma - L'Imperatore dello Spazio



Nel 2050, l'umanità è tecnologicamente evoluta, al punto da aver sviluppato una nuova fonte di energia inesauribile, per far fronte alla crisi energetica: la, scoperta dal. Gli alieni dell'vogliono ottenere la nuova fonte energetica per i loro loschi scopi.

Così, dopo aver occupato Io, satellite di Giove, dove è ubicata una colonia terrestre, iniziano una spedizione per invadere la Terra. Kazami usa la Triplice Energia per alimentare tre potenti mecha, per affrontare la minaccia incombente: Tuono, Nettuno e Terremoto, pilotati rispettivamente da Dan Toshiya, Julian Noguchi, e Kiraken. I tre robot possono unirsi tra di loro per dare vita al potente God Sigma.



God Sigma - L'Imperatore dello Spazio è una serie degli anni ‘80, arrivata in Italia su alcune emittenti televisive locali, ma solo 48 dei 50 episodi disponibili. Lo scorso anno, Yamato Video ha annunciato che avrebbe riproposto la serie mecha in versione restaurata e con il doppiaggio degli episodi mancanti. Da luglio, è possibile vedere God Sigma - L'Imperatore dello Spazio su SKY e in streaming su NOW.