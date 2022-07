Sky e Now: le serie anime da recuperare a luglio 2022

Nel 2020 ha chiuso il canale di Sky Man-ga, aperto nel 2010 con la collaborazione dell'editore Yamato Video, con l'obiettivo di portare gli anime in TV, sia vecchie glorie, che nuovi titoli in esclusiva. Un'iniziativa interessante, che però non è riuscita a stare al passo con i tempi e con la diffusione in larga scala dello streaming. Eppure, lo scorso anno Man-ga è ritornato in vita con un aspetto completamente rinnovato: come contenitore di Sky Serie e della piattaforma streaming NOW. A giugno su Sky Serie e NOW sono arrivati nuovi ed entusiasmanti titoli: scopriamo quali sono.



Rocky Joe



è forse uno di quei titoli che non hanno bisogno di presentazioni: manga spokon a tema pugilistico di Asao Takamori e Tetsuya Chiba che è diventato un vero cult, grazie anche alle due serie animate degli anni ‘70 e ‘80. Dal mese di giugno,

Joe Yabuki è un orfano turbolento che vive nei bassifondi di Tokyo e che risolve i suoi problemi con i pugni. Un giorno, Joe affronta in una rissa una banda locale e vince lo scontro, nonostante fosse in inferiorità numerica. Danpei Tange, un ex pugile che ora è caduto nel vizio dell'alcol, ha notato il grande talento del giovane e lo vorrebbe allenare per farlo diventare il nuovo campione del pugilato giapponese.



In un primo momento il protagonista rifiuta l'offerta, ma in seguito decide di andare a vivere da lui ed imparare a combattere con i guantoni. Tuttavia, a volte il carattere indisciplinato del giovane emerge, creando non pochi problemi. Poco alla volta, grazie agli insegnamenti di Danpei e alle difficoltà che incontrerà lungo il suo cammino, Joe riuscirà a limare il suo temperamento e a diventare un pugile professionista.



Nanà Supergirl



è una studentessa che a seguito di un incidente ottiene dei superpoteri, ma perde la memoria del suo passato. Il giovane scienziato pazzo Tomoshige Yotsuya ha notato le sue abilità e con un inganno la convince ad unirsi alla sua agenzia di detective, dicendole che l'avrebbe aiutata a recuperare la memoria. Nanako ingenuamente accetta l'offerta.

Negli anni ‘80 ha debuttato l'anime Nanà Supergirl (Nanako SOS in giapponese), adattamento del manga di Hideo Azuma, noto soprattutto per le disavventure di Pollon. Nel corso del mese di giugno, Nanà Supergirl è disponibile in streaming su Sky Now.



Trinity Blood



Dopo la guerra Armageddon, lo scontro tra umani e i vampiricontinua a persistere: i vampiri continuano a perseguitare gli esseri umani. Il Vaticano ha il compito di proteggere gli umani dai Matusalemme. Il protagonista è il prete erranteche all'apparenza è goffo e disorientato, ma è uno sterminatore di vampiri provetto.

Abel è un membro dell'AX, un'agenzia fondata dal Vaticano che indaga sui crimini commessi dai signori della notte nei confronti degli umani e che spera un giorno di poter creare un mondo in cui le due razze possano convivere. Nel corso del suo viaggio, il prete incontrerà Esther Blanchett, un giovane e gentile suora segnata da un passato traumatico.



Nel corso di giugno, è approdato su Sky Serie e in streaming su NOW Trinity Blood, serie animata del 2005 dello studio Gonzo tratta dalla light novel di Yoshida Sunao, che ha debuttato sul canale di Sky Man Ga nel 2010.



Shinko e la magia millenaria



Gli eventi si svolgono nel 1955, in una piccola cittadina rurale della prefettura di. Qui vive, una bambina riconoscibile dal ciuffo ribelle, che lei chiama(Ghiribizzo nell'adattamento italiano), e che ama immaginare ad occhi aperti gli eventi avvenuti in quel luogo in un passato remoto.

Un giorno, arriva nella piccola città Kiko, una bambina che si è trasferita dalla caotica Tokyo, motivo per cui trova difficoltà ad inserirsi. Poco alla volta, Shinko aiuterà la nuova amica ad aprirsi ed accettare la nuova e tranquilla vita di campagna.



Shinko e la magia millenaria è un film diretto da Sunao Katabuchi (regista de In questo angolo di mondo) per lo studio Madhouse; Yamato Video lo ha proiettato nel 2019 in occasione del Lucca Comics & Games. Da giugno è possibile recuperare Shinko e la magia millenaria in streaming su Sky NOW.



Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione di Shinko e la magia millenaria.



X-1999 The Movie



Nel 1996 è stato proiettato, il primo adattamento del celebre fumetto del gruppo di mangaka CLAMP, ma si distacca dall'opera originale, perché era ancora in corso di pubblicazione. Solo nel 2001 è stata realizzata una serie, più fedele al manga delle CLAMP. Nel mese di giugno,

Dopo sei anni di lontananza, Kamui Shiro ritorna a Tokyo, dove si ricongiunge con gli amici di lunga data Fuma e Kotori. Tuttavia, il destino ha per il protagonista un piano diverso: lui è l'ago della bilancia che può salvare il mondo e tutte le persone che ama o condannarlo alla distruzione.



Kamui deve decidere se diventare un Drago del Cielo, salvando così il mondo e le persone a lui care, ma lasciando che la forza dell'uomo lo distrugga poco alla volta; oppure diventare un Drago della Terra, purificando la Terra dal genere umano.



Mazinkaiser contro il Generale Nero



Lo scorso mese, è arrivato su Sky Serie e su NOW l'OVA, ambientato nello stesso universo di Mazinga Z creato da Go Nagai:, rispettivamente piloti del Mazinga Z e del Grande Mazinga, ed i loro alleati erano sull'orlo della sconfitta contro l'esercito del, più forte che mai. Solo l'intervento di Koji a bordo del nuovoha ribaltato la situazione.

A giugno, invece, è arrivato in streaming Mazinkaiser contro il Generale Nero, l'episodio conclusivo della serie OVA. Al termine della battaglia contro il Dr. Hell, la pace è stata ricostituita, ma incombe una nuova minaccia: dalle profondità della terra è emersa la civiltà di Micene che vuole distruggere il pianeta. Ancora una volta, Koji dovrà salire a bordo del Mazinkaiser per eliminare il nuovo nemico e riportare la pace sulla Terra.



La spada dei Kamui



Ancora un bambino,trova sua madre e sua sorella morte in casa: accusato ingiustamente dell'omicidio, fugge dal villaggio. Durante la fuga, incontra il monaco, che gli offre la possibilità di diventare uno shinobi, ma prima deve eliminare il ninja traditore. Portata a termine la missione, Jiro inizia l'estenuante allenamento per diventare un assassino professionista.

Anni dopo, il giovane scopre che era un orfano adottato e che Tarouza era in realtà suo padre biologico, che ha tradito il clan di Tenkai quando si è innamorato di una Ainu. Inoltre, il giovane shinobi trova degli indizi lasciatigli dal padre su un tesoro appartenuto al pirata Kidd. Jiro, insieme alla ninja Oyuki e allo schiavo Sam, intraprende un viaggio che lo porterà in Russia e in America per trovare il tesoro e ottenere la sua vendetta su Tenkai.



La spada dei Kamui è un film originale del 1985 dello studio Madhouse, arrivato in Italia solo nel 1997. Da giugno è possibile recuperare La spada dei Kamui in streaming su Sky NOW e su Sky Serie.



La città delle bestie ammaliatrici



Tratto dal romanzo di Hideyuki Kikuchi (autore anche di Vampire Hunter D),è ambientato in un mondo in cui, dopo anni di contrasti, è stata raggiunta una pace tra gli umani ed i mutaforma dotati di superpoteri che popolano il cosiddetto

Ora, sono scaduti gli accordi di pace tra i due mondi, che devono essere rinnovati, ma una fazione del Lato Oscuro vuole evitare che vengano stipulati nuovi trattati di convivenza. Per evitare incidenti diplomatici vengono ingaggiati due agenti speciali che hanno il compito di sventare ogni minaccia: Renzaburo Taki, un umano, e Makie, un'abitante del Lato Oscuro.



Il film La città delle bestie ammaliatrici, diretto da Yoshiaki Kawajiri (Ninja Scroll), è disponibile da giugno in streaming su Sky NOW.



Baldios - Il guerriero dello spazio



A giugno è arrivato in streaming su Sky NOW un classico dell'animazione giapponese: la serie mechaDopo che il pianeta S-1 è stato distrutto dall'inquinamento, i suoi abitanti hanno deciso di trovare un nuovo luogo dove poter continuare a vivere: scelgono, dunque, di conquistare la Terra.

Tra gli alieni, però, c'è qualcuno che si oppone ai piani di conquista ed è pronto a difendere gli umani: Marin Reigan. Anche se non viene ben visto dai terrestri per via delle sue origini, Marin è pronto a salire a bordo del mecha Baldios per affrontare i suoi simili e salvare così la Terra.



Calendar Men



Gli eventi si svolgono nel Giappone del 1981.(rispettivamente Toki Wataru e Himeguri Koyomi) sono collaboratori dell'investigatore privato. Un giorno, i due ricevono la visita di una misteriosa ragazza: questa in realtà è la(Karen-hime), una loro discendente venuta dal futuro.

Nel 2980, dopo la morte del precedente re, il regno di Calendar è finito nelle mani della perfida Principessa Lunedì (Mirenjo-hime nella versione giapponese), che ha fatto incoronare come legittimo erede al trono suo fratello Sabato (Komaro), ma l'unico modo per riconoscere ufficialmente il nuovo sovrano è l'approvazione del Cosmopavone, che è misteriosamente scomparso. L'animale leggendario può viaggiare nel tempo e nello spazio e può assumere qualunque forma.



La Principessa Domenica non è l'unica ad aver viaggiato nel tempo: anche Lunedì, Sabato ed i loro sgherri Settembre e Ottobre (Julie Kokematsu e Alan Sukadon) hanno raggiunto il 1981 con un dispositivo che può rintracciare il Cosmopavone. I poteri di Domenica aiuteranno Beppe a trasformarsi in Yattodetaman per combattere le forze di Lunedì, ma quando da solo non riuscirà ad affrontare i nemici fuori dalla sua portata, potrà unire le forze con Tina per evocare dal futuro il mecha King Star.



Calendar Men è un anime originale degli anni ‘80 ideato dallo studio Tatsunoko, che fa parte della saga di Time Bokan, di cui il titolo più noto è probabilmente Yattaman. Da giugno, Calendar Men è disponibile sia su Sky Serie che in streaming su NOW.