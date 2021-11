Sky e NOW: le serie ed i film anime da recuperare in streaming a novembre

Nel 2010 ha debuttato su Sky il canale Man-Ga, nato con la collaborazione di Yamato Video, dove era possibile vedere anime storici, ma anche qualche titolo inedito arrivato in giapponese e con sottotitoli in italiano; la maggior parte dei quali esclusive dell'editore italiano. Lo scorso anno, il canale ha chiuso, ma ha continuato ad esistere come contenitore di Sky Serie, ed è possibile trovare gli anime anche sulla piattaforma on demand NOW. Vediamo quali sono le serie ed i film animati giapponesi pubblicati ad ottobre sul servizio on demand di Sky.



Devil May Cry



è un mezzo uomo e mezzo demone, che ha votato la sua vita a sterminare i demoni che minacciano gli umani: affronta i nemici armato della sua fedele spadae delle sue immancabili pistoleed. Quando qualcuno ha bisogno di lui, può trovarlo al, un negozio di sua proprietà, che a stento riesce a mantenere.

Nel corso della prima missione che lo vediamo affrontare, l'ammazzademoni incontra la piccola Patty Lowell, la quale diventa ben presto una presenza fissa nella serie. Devil May Cry è una produzione dello studio Madhouse, ispirata alla celebre saga videoludica targata CAPCOM.



Ecco la nostra recensione di Devil May Cry.



Ken il guerriero - La leggenda del vero salvatore



è l'ultimo lungometraggio della pentalogia, che ripercorre gli eventi principali della saga di, ma con avvenimenti inediti. Ad ottobre, Ken il guerriero - La leggenda del vero salvatore si è aggiunto agli altri film della saga già disponibili in streaming.

Benché il film si apra dopo la sconfitta di Roah, con il matrimonio tra Kenshiro e Julia, le vicende narrate sono ambientate prima dell'inizio della serie: l'eroe racconta alla sua amata che cosa ha vissuto dopo essere stato gravemente ferito da Shin. Privo di vita e con sette vistose cicatrici sul petto, Kenshiro viene tratto in salvo da una famiglia che sta viaggiando nelle lande desolate, finché non viene trovato dallo schiavista Garuma, che lo vende a Gesso City. Questo è il primo passo che porterà Kenshiro a diventare il vero salvatore.



Ken il guerriero - La trilogia



Tratto dal romanzo La città maledetta, scritto da, ambientato dopo gli eventi principali del manga,è un OVA diviso in 3 episodi. Dopo la catastrofe nucleare che ha sconvolto il mondo,ha costruito un paradiso idilliaco dove lui governa come un dittatore, in quanto detiene il totale monopolio sull'acqua ancora incontaminata.

Quando apprende che gli abitanti del confinante Villaggio della Libertà hanno iniziato a scavare un pozzo per prelevare l'acqua, il dittatore manda i suoi uomini a fermare i lavori. Kenshiro viene coinvolto nella battaglia tra i due regni, dopo aver salvato Tobi.



Lamù - film



Sicuramente, tra i manga più celebri di Rumiko Takahashi vi è: opera prima, che l'ha consacrata a regina indiscussa dei manga. Dal fumetto, è stata tratta una trasposizione animata di 195 episodi, che è diventata un cult dell'animazione giapponese (per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione di Lamù, la ragazza dello spazio ). Nel mese di ottobre, sono arrivati sulla piattaforma streaming NOW alcuni film di Lamù.Ingli studenti si stanno organizzando in vista del festival studentesco, che dovrebbe avere luogo il giorno dopo la fine dei preparativi.

Tuttavia, il giorno seguente sembra non giungere mai: questo è dovuto ad un desiderio espresso da Lamù al folletto Mujaki. In Remember my Love, un nuovo luna park è arrivato in città, e Ataru Moroboshi non può fare a meno di visitarlo insieme a Lamù e ai suoi amici: qui, il giovane viene trasformato in un ippopotamo rosa da un mago. Lamù cerca di fermare il mago colpevole, ma la situazione degenera improvvisamente.

Gli strani avvenimenti potrebbero essere collegati ad una maledizione lanciata da una strega il giorno della nascita di Lamù, perché non invitata alla celebrazione: la ragazza non sarebbe mai stata felice con il suo vero amore. Gli eventi di Forever: La principessa nel ciliegio ruotano attorno ad un albero. Ataru, Lamù, ed i loro amici stanno girando un video che prevede il taglio di un ciliegio, ma quando l'albero viene abbattuto, Lamù si sente indebolita, poco alla volta perde i poteri, finché le corna non cadono del tutto.

A seguito di ciò, in città si verificano una serie di strani ed inspiegabili eventi: come i sogni dei protagonisti che prendono vita. Ad aggravare il tutto, Lamù scompare. Nell'ultimo film, Sei sempre il mio tesoruccio, arriva sulla Terra Lupica, una principessa aliena che rapisce Ataru. Lamù, con l'aiuto di Oyuki e Benten, si mette sulle sue tracce. In realtà, Lupica ha rapito il ragazzo non perché ne è innamorata, ma perché è l'unico in grado di impossessarsi della pozione d'amore, conservata in un tempio: secondo una leggenda, solo l'uomo più lascivo dell'universo può ottenerla. La principessa aliena vuole usare la pozione per far sì che la persona di cui è innamorata, un venditore di tofu, ricambi i suoi sentimenti.



Lupin - Special TV e OVA



Ad ottobre, è arrivato su NOW anche un altro classico dell'animazione:. Per essere più precisi, alcuni special TV ed un OVA sul celeberrimo ladro gentiluomo e sulla sua banda. Le vicende deruotano attorno ad una credenza secondo la quale lo scrittore statunitense abbia nascosto nel suo ultimo romanzo un indizio su dove è seppellito un tesoro, su un'isola nel Mediterraneo.

Lupin, seguendo gli indizi, raggiunge un'isola dove viene coinvolto in una lotta per il potere tra due fazioni. Con grande meraviglia, il ladro scopre che i fedeli compagni Jigen e Goemon stanno combattendo tra loro, fiancheggiando i due schieramenti. Come se non bastasse, arrivano Marcus, noto come il Mercante di Morte, Fujiko, e l'immancabile ispettore Zenigata.



In Ruba il dizionario di Napoleone!, Lupin ed i suoi compagni partecipano ad una gara automobilistica da Madrid a Parigi, il cui premio in palio è il dizionario di Napoleone, al cui interno è custodita la chiave del tesoro di Napoleone.

Il tesoro degli zar vede Lupin viaggiare negli USA, perché ha scoperto che in Texas, nella banca della Libertà, sono custodite 500 tonnellate di lingotti d'oro appartenute ai Romanov. Con l'aiuto di Jigen e Fujiko, il Nostro riesce a recuperare l'oro e a trasportarlo, ma durante il tragitto deve affrontare Rasputon, pronipote di Rasputin, il quale è in grado di utilizzare la telepatia ed ora tiene sotto controllo Goemon.



Nello special All'inseguimento del tesoro di Harimao, Lupin si mette sulle tracce del tesoro di Harimao: si dice, infatti, che questi abbia nascosto circa 8 miliardi di dollari durante la seconda guerra mondiale.

Per riuscire nel suo intento, Lupin collabora con l'ex spia Sir Archer, che lo aiuta a trovare tre statuette che dovrebbero condurre all'oro. In Il segreto del Diamante Penombra, un anziano e morente boss della malavita affida a Lupin la metà di un diamante, che è la chiave di un tesoro ben più grande, situato nel deserto del Marocco. Il ladro gentiluomo parte alla ricerca della fantomatica ricchezza insieme a Jigen, inseguito dall'immancabile ispettore Zenigata e da un gruppo di assassini.



Gli eventi di 1$ Money Wars vedono il ladro gentiluomo competere contro il presidente di una banca ed i suoi scagnozzi per impossessarsi di un anello: il gioiello dovrebbe contenere un indizio che conduce ad un artefatto che si dice conferisca fortuna a chiunque lo possegga, tanto da farlo diventare un vero leader.

Infine, ad ottobre si è aggiunto anche l'OVA Green vs Red (ecco la nostra recensione di Lupin III: Green vs Red): nel mondo sono iniziati ad apparire sosia di Lupin, che emulano le sue imprese. Tra questi vi è Yasuo, che lavora in un ristorante di ramen, ma a stento riesce a sbancare il lunario.



Una sera, un cliente dimentica una giacca verde, molto simile a quella del celebre ladro: Yasuo decide così di indossarla e di compiere qualche rapina. Con il tempo, però, l'ossessione di diventare come Lupin prende il sopravvento, al punto che Yasuo vuole sfidare l'originale a rubare il diamante Cubo di Ghiaccio: chi dovesse vincere la gara sarà decretato l'unico e vero Lupin III.



Oh, mia Dea - The Movie



Adattamento dell'omonimo manga di Kosuke Fujishima,si focalizza sullo studente universitarioche per sbaglio è entrato in contatto con la dea. Questa appare nella sua camera da letto; a seguito di ciò, i due vengono allontanati dal dormitorio. Keiichi e Belldandy si trasferiscono in un tempio; successivamente, a loro si aggiungono anche, le sorelle della divinità.

Ad ottobre è stato caricato su NOW Oh, mia Dea - The Movie: per secoli, il dio Celestin è rimasto imprigionato sulla Luna per aver tradito Yggdrasill, ma di recente è stato liberato da Morgan Le Fey. Una volta libero, Celestin raggiunge la Terra per ricongiungersi alla sua pupilla Belldandy, per poi cancellarle i ricordi del suo amato Keiichi. Il piano di Celestin è di usare la divinità per portare panico e distruzione sulla Terra e su Yggdrasill.



Capitan Harlock SSX - Rotta verso l'infinito



Al termine degli eventi de L'Arcadia della mia giovinezza,, alieni umanoidi che hanno preso il controllo della Terra. Per questo motivo, il pirata spaziale intraprende un viaggio alla ricerca di un pianeta dove gli umani possano vivere liberi, lontano dalla tirannia degli invasori.Harlock scopre, con grande rammarico, che gli Illumidas hanno occupato altri pianeti: inizia così una battaglia per liberare il cosmo dal giogo degli Illumidas e per trovare un

Capitan Harlock è sicuramente uno dei manga più celebri di Leiji Matsumoto, da cui lo studio d'animazione Toei Animation ha tratto una serie anime nel 1978, che è diventata un cult degli anni ‘80. Nel 1982 è andata in onda la serie originale Capitan Harlock SSX - Rotta verso l'infinito, serie che si colloca dopo gli eventi del film L'Arcadia della mia giovinezza. Nel mese di ottobre, Capitan Harlock SSX - Rotta verso l'infinito si è aggiunto al catalogo di Sky NOW.



Miss Hokusai



Il film di Production I.G e diretto da Keiichi Hara,, è ambientato nel 1814, ad Edo (l'antica Tokyo): una città caotica, dove circolano contadini, cortigiane, nobili, ed artisti. Qui vive, uno stimato pittore e scultore, dall'indole irriverente, che realizza opere d'arte uniche: ad esempio, ha dipinto un Bodhidharma colossale su un foglio di carta di 180 metri quadri, oppure una coppia di passeri su un chicco di riso.

Quando la fama dell'artista raggiunge anche l'Europa, decide di farsi conoscere al grande pubblico come Katsushika Hokusai, convinto di poter ammaliare pittori del calibro di van Gogh, Renoir, e Monet. Non tutti sanno, però, che dietro alla maggior parte delle opere dell'artista si cela un'altra figura: O-Ei, sua figlia di 23 anni, che con il tempo è riuscita ad emulare il suo stile.



Miss Hokusai è la storia di una donna dal grande talento artistico, di cui pochi conoscevano l'esistenza, perché oscurata dal successo del padre, che spesso si prendeva i meriti dei suoi lavori.



Harmony

Tratto dall'omonimo romanzo di Project Itoh, il lungometraggio Harmony è ambientato in un futuro in cui il Giappone ha raggiunto un avanzamento tecnologico e medico che ha permesso di avere un pieno controllo sulla salute, sull'etica, e sulle interazioni sociali, riuscendo ad eliminare ogni male del mondo.

Quello istituito potrebbe essere considerato un mondo perfetto, ma non è così: tre ragazze decidono di opporsi ad un regime che ha il pieno controllo sulla salute e sulle emozioni umane, e per farlo tentano di suicidarsi per inedia, ma il loro piano non va a buon fine. Tra le tre che si sono opposte all'utopia c'è Tuan Kirie, la quale ora è un membro dell'OMS. Tuan si ritrova ad affrontare una crisi che sta lentamente distruggendo il mondo.



Per maggiori informazioni, leggete qui la nostra recensione di Harmony.