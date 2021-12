Sky Serie e Now: gli anime da recuperare a dicembre 2021

Nel 2010 Yamato Video ha collaborato con Sky Italia per la creazione del canale Man-Ga, dove venivano trasmessi anime del passato e più recenti, sia doppiati che con sottotitoli in Italiano. A partire dallo scorso anno Man-Ga ha chiuso, ma ha continuato ad esistere come contenitore del canale Sky Serie, dove è possibile vedere i titoli targati Yamato Video. In alternativa, le serie ed i film sono comunque disponibili sulla piattaforma on demand NOW. Di mese in mese il catalogo anime di Sky viene aggiornato con vecchie glorie e nuovi titoli: vediamo quali sono le novità arrivate a novembre da recuperare a dicembre.



Lupin III - stagione 3



è il nipote del celebre ladro di fama mondiale Arsenio Lupin: proprio come suo nonno, anche lui mette gli occhi sui tesori più preziosi del mondo. Lupin, però, non porta a termine i suoi colpi da solo, perché ad aiutarlo ci sono il pistolero, il samurai, e, la quale non perde occasione di fare il doppio gioco.

Alle calcagna di Lupin e della sua banda c'è l'immancabile ispettore dell'Interpol Zenigata.



Il 12 novembre è arrivata su Sky Serie e in streaming su NOW la stagione 3 di Lupin III, nota in Italia con il titolo di Lupin, l'incorreggibile Lupin.



Lupin III - Special TV



Oltre alla stagione 3 di Lupin III, nel mese di novembre sono arrivati anche alcuni special TV dedicati al celebre ladro creato da Monkey Punch.è il primo special televisivo ad essere realizzato, e vede Lupin intento a ritirarsi dalla vita da criminale, perché i supercomputer in dotazione alle forze dell'ordine di tutto il mondo riescono a prevedere le sue mosse: questo rende impossibile portare a termine i colpi.

Jigen, però, non vuole che l'amico si ritiri, per questo lo tenta con un ultimo lavoro: rubare il Super Egg, un diamante nascosto da qualche parte all'interno della Statua della Libertà. Nel portare a termine il furto, il ladro gentiluomo dovrà fare i conti con un'organizzazione segreta ed incontrerà un piccolo genio del computer, che conosce l'ubicazione di un virus che potrebbe aiutarlo a ritornare in carreggiata.



In Viaggio nel pericolo, l'ispettore Zenigata è abbattuto perché gli è stato tolto il caso Lupin, non essendo mai riuscito ad arrestarlo, e al suo posto è stato messo Keith, che sembra essere ben più preparato di lui. Lupin, allora, decide di riunire la banda per aiutare la sua nemesi a fermare la Shot Shell, un'organizzazione che traffica armi da contrabbando, con la speranza che l'ispettore possa riottenere il suo lavoro.

Per riuscire a farlo reintegrare, il ladro gentiluomo ruba un sottomarino russo e rapisce Karen Korinsky, un fisico nucleare in grado di comandare il sommergibile. L'ispettore Keith si mette sulle loro tracce, ma a differenza del suo predecessore vuole uccidere Lupin e la sua banda.



L'unione fa la forza è il decimo speciale e vede Lupin e gli altri intenti a rubare due lastre fotografiche che potrebbero condurre ad un tesoro nascosto, che vogliono raggiungere prima del milionario Michael Suzuki.

L'uomo vuole ottenere il segreto del tesoro per creare un esercito di supersoldati. Il giorno ideale per il protagonista per portare a termine il colpo è la vigilia dell'apertura del parco acquatico di Suzuki. Nel frattempo, fa la sua apparizione Maria, una giornalista che deve realizzare un reportage su Zenigata, la quale, però, sembra avere un oscuro legame con il milionario.



L'amore da capo vede Fujiko riuscire a trovare dei file che rivelano la posizione esatta dell'Uovo di Colombo, un tesoro che non contiene solo enormi ricchezze, ma che conferisce la capacità di controllare il meteo.

Con le informazioni ottenute, Lupin e gli altri si mettono sulle tracce dell'Uovo di Colombo, ma alle calcagna hanno anche il perfido Nazaroff, che vuole impossessarsi del tesoro per i suoi loschi fini; per evitare che ciò accada, Fujiko distrugge i file, ma nel farlo perde la memoria. Ora, Lupin, Jigen e Goemon devono riuscire a trovare il famigerato uovo e aiutare l'amica a recuperare i ricordi.



In Un diamante per sempre, Lupin, dopo essere riuscito a derubare un casinò di un malavitoso russo sotto il naso dell'ispettore Zenigata, vuole impossessarsi del Diamante Oscuro: una pietra preziosa che dovrebbe rivelare l'ubicazione di un tesoro all'interno della Sagrada Familia. Il Nostro ed il partner Jigen si recano a casa di Mark Williams, un ladro morto da poco, che nel corso degli anni ha accumulato vari tesori, tra cui anche il diamante.

A casa del "collega", Lupin, invece di trovare la pietra preziosa, incontra Fujiko, che gli rivela l'ultimo messaggio lasciatogli da Mark: ha sette giorni di tempo per riportare i tesori rubati al loro posto, e se dovesse riuscire nell'impresa, otterrebbe il Diamante Oscuro. Lupin, Jigen, Goemon e Fujiko intraprendono un'avventura per restituire la refurtiva, ma alle loro calcagna hanno Zenigata e Ivan Crockovich, il boss della mafia russa.



Gli eventi di Tutti i tesori del mondo si focalizzano su Lupin intento a portare a termine una rapina aerea, ma viene rapito da un uomo noto come Malkovich, il quale gli affida un importante incarico: se vuole riottenere la libertà, deve rubare l'Occhio del Toro.

Questo è un piccolo gioiello verde, noto per la sua maledizione: chiunque provi a rubarlo muore. Lupin e gli altri devono riuscire a risolvere il mistero della maledizione, prima che li uccidano.



In Le tattiche degli angeli, questa volta Lupin e la sua banda hanno messo gli occhi su un oggetto realizzato con un un materiale estremamente resistente dalle origini sconosciute, che è custodito nell'Area 51, perché potrebbe essere il frammento di una navicella aliena.

Anche le Bloody Angels, quattro agguerrite donne, hanno messo gli occhi sull'oggetto e daranno filo da torcere al ladro gentiluomo pur di impadronirsene, per usarlo per i loro piani terroristici. Nel frattempo, Zenigata viene affiancato da una nuova collega per dare la caccia a Lupin e al gruppo terroristico.



Lo special La lacrima della Dea vede Lupin e Jigen che dopo aver portato a termine un colpo ad un ippodromo devono separarsi. Rimasto da solo, Lupin salva Michelle, una ragazza inseguita da un gruppo di criminali. La fanciulla chiede al ladro gentiluomo di rubare a suo padre un diamante che può essere visto solo per 7 giorni, così da farlo desistere dal continuare a commettere crimini. Incuriosito dall'incarico, Lupin non può non accettare.

Nel frattempo, Jigen è stato chiamato da un suo vecchio compagno d'arme, Ryatte, che gli propone un affare interessante. Contemporaneamente, Fujiko e Goemon stanno collaborando per rubare un diamante prezioso.



Per celebrare i 40 anni della serie, è stato realizzato L'elusività della nebbia, che altri non è che un remake dell'episodio 13 della prima serie di Lupin III: Lupin e la sua banda stanno recuperando un tesoro dai fondali marini, quando vengono rintracciati da Zenigata.

Durante la fuga, il protagonista, i suoi compagni, e l'ispettore vengono catapultati indietro nel tempo di 500 anni. Dietro tutto c'è il misterioso Mamo, un uomo venuto dal futuro e che prova rancore per Lupin e per tutta la sua dinastia. Bloccati nel passato, Lupin e gli altri devono trovare un modo per fare ritorno al presente.



Mazinger Edition Z: The Impact



Ilha scoperto ai piedi del Monte Fuji l'energia fotonica, una nuova fonte che potrebbe risolvere la crisi energetica mondiale. Tuttavia, anche il malvagioha messo gli occhi sulla fonte di energia, che vuole usare per i suoi loschi obiettivi di conquista del mondo. Ad aiutarlo nella sua impresa ci sono il, il, e il, i suoi tenenti in grado di comandare un esercito formato da creature meccaniche.

Prima di morire, il Dr. Kabuto affida a suo nipote Koji Kabuto l'arma definitiva per sconfiggere Hell ed i suoi seguaci e riportare la pace: il mecha Mazinger Z.



Mazinger Z è forse il manga più celebre di Go Nagai; nel 2009 è stato realizzato l'anime Mazinger Edition Z: The Impact, reboot della serie del 1972, che segue gli eventi del manga originale. A partire dal 19 novembre, Mazinger Edition Z: The Impact è disponibile su Sky Serie e in streaming su NOW.



Lu e la città delle sirene



Il filmha per protagonista, un ragazzo delle medie che, a seguito del divorzio dei genitori, si è trasferito ad, una città di pescatori, dove vive con il padre e il nonno. Kai ha difficoltà ad esprimere i sentimenti che prova per i genitori a causa della separazione e non riesce ad integrarsi bene a scuola; fortunatamente trova sollievo nel caricare online le canzoni che scrive.

Un giorno, i compagni di classe Kunio e Yuho lo invitano ad unirsi alla loro band Seiren, e a prendere parte ad una sessione di prove con loro sull'isola di Merfolk. La loro musica attira la sirena Lu. Lu e Kai iniziano a frequentarsi, e lui, poco alla volta, riesce a dire tutto ciò che a lungo ha solo pensato. Purtroppo, il loro rapporto sarà travagliato, perché i cittadini di Hinashi non vedono di buon occhio le sirene, in quanto sono portatrici di sventure.



Lu e la città delle sirene è disponibile su Sky Serie e su NOW a partire dal 22 novembre.



Jin-Roh - Uomini e lupi



In un futuro alternativo in cui la Seconda Guerra Mondiale si è conclusa in maniera diversa, il Giappone è sotto l'occupazione straniera e dilaniato da disordini civili e continui atti terroristici. Per far fronte alla minaccia terroristica è stata istituita laIl protagonista è, un soldato d'élite, che durante un'operazione per fermare un traffico d'armi non riesce a sparare ad una giovane terrorista: come conseguenza, la ragazza si fa saltare in aria causando distruzione a Tokyo.

Questo provoca nel soldato uno shock emotivo che lo segna particolarmente e le sue azioni vengono sottoposte ad un'attenta analisi: Kazuki viene così spedito all'accademia militare per ricevere una rivalutazione. A sua insaputa, Kazuki rimane invischiato in una cospirazione governativa che ha il potere di determinare il futuro della nazione.



Il film distopico Jin-Roh - Uomini e lupi è disponibile per lo streaming su NOW e su Sky Serie a partire dal 23 novembre.



Arte

Tratto dal manga di Kei Okubo, Arte è ambientato nella Firenze del XVI secolo, in pieno Rinascimento. La protagonista è Arte, unica figlia di una famiglia nobiliare, la quale vuole essere un'artista e contribuire al rinnovamento della civiltà.

La sua vita cambia quando suo padre, l'unica persona che la spronava a seguire i suoi sogni, muore: ora il destino vuole che sposi un nobile, senza disonorare la famiglia. Arte, però, decide di opporsi ad un'esistenza di costrizioni e di inseguire il suo sogno. Raggiunge la strada degli artisti, con la speranza di trovare qualche maestro che voglia accoglierla, ma tutti la respingono perché convinti che una donna non è portata per l'artigianato.



Tuttavia, la giovane viene accolta da Leo, un maestro che non ha ancora trovato un apprendista. Inizia così la nuova vita di Arte, pronta a realizzare il suo sogno di diventare una professionista.



Dopo aver debuttato lo scorso anno in simulcast sul canale Youtube di Yamato, dal 23 novembre Arte è disponibile anche su Sky Serie e su NOW. Di recente, l'editore italiano ha annunciato che nei prossimi mesi distribuirà il doppiaggio italiano di Arte.



Baldios - Il Film



è una serie del 1980 (arrivata in Italia nel 1982), ambientata in un futuro lontano in cui il pianeta S-1 sta andando lentamente verso la distruzione a causa dell'inquinamento. Gli abitanti decidono di invadere la Terra e di renderla la loro nuova dimora.

Tra gli abitanti di S-1 vi è Marin Reigan, figlio del Professor Reigan che aveva sviluppato un modo per purificare l'aria del pianeta: il giovane arriva sulla Terra e decide di combattere contro i suoi compatrioti che vogliono invaderla, usando il mecha Baldios, costruito dagli umani. Benché la serie principale sia costituita da 34 episodi, Baldios - Il guerriero dello spazio non presenta un effettivo finale; per questo, nel 1981 è stato distribuito Baldios - Il Film, che offre una conclusione alle peripezie di Marin.



A partire dal 23 novembre, Baldios - Il Film è disponibile su Sky Serie e su Now.



Slayers - Film e OVA



La serieè tratta dalla light novel di Hajime Kanzaka e Rui Araizumi.è una potente incantatrice che sta intraprendendo un viaggio attorno al mondo, derubando tutti i banditi che incontra sul suo cammino. Un giorno, quando si sta sbarazzando di un gruppo di criminali che hanno tentato un'imboscata, viene soccorsa dallo spadaccino, convinto che fosse in pericolo.

Ciò che i due non sanno, è che tra gli oggetti che Lina ha rubato c'è una chiave per risvegliare il demone Shabranigdo. Nel corso della loro avventura, Lina e Gourry dovranno affrontare gli sgherri del demone, grazie anche all'aiuto di alleati che incontreranno lungo il percorso.



Il 23 novembre sono arrivati su Sky Serie e in streaming su NOW alcuni film ed un OVA che fungono da prequel a Slayers.

In Le terme di Mipross, Lina e la sua amica Naga viaggiano verso l'isola di Mipross, per godersi un bel bagno nelle terme, ma rimangono coinvolte in una cospirazione sul demone Joyrock: questi, anni prima, uccise gli elfi che abitavano sull'isola, assorbendone i poteri. Con l'aiuto di Rowdy Gabriev, un anziano che era innamorato di uno degli elfi assassinati, Lina e Naga affrontano Joyrock.



Nel film L'eredità degli Elfi, Lina e Naga vengono ingaggiate per difendere il villaggio Biaz dall'organizzazione Zein, che vuole conquistare il mondo. Le due accettano con la speranza di poter entrare in possesso del tesoro che giace sotto il villaggio, ma la missione è più complicata di quanto preventivato.

Il film La città dei Golem vede Lina e Naga raggiungere una città dove gli abitanti costruiscono i golem. Qui le due salvano Laia da un golem fuori controllo: la ragazza è la figlia di Galia, un talentuoso creatore di Golem, e vorrebbe che il padre ponesse fine alla faida con l'ambizioso figlio Huey.



I 3 episodi OVA di Storie di Specchi, Chimere e Mammoni vedono Lina e Naga affrontare tre differenti situazioni: nella prima, le due devono combattere contro un mago che vuole usare Lina per evocare una creatura in grado di lanciare incantesimi; nella seconda, le eroine vengono ingaggiate da una donna per aiutare il figlio a farlo diventare un cavaliere.

Nell'ultimo racconto, le viaggiatrici stanno dando la caccia ad uno stregone che è entrato in possesso di un artefatto che gli permette di creare duplicati di chiunque e di qualunque cosa.



Starzinger

Creato da Leiji Matsumoto e realizzato da Toei Animation, Starzinger è una versione sci-fi del celebre racconto orientale Viaggio in Occidente. Il Grande Pianeta sta lentamente morendo, a causa della regina che vi regna che è ormai diventata anziana e sta perdendo i suoi poteri: se lei dovesse morire, l'intero universo smetterebbe di esistere.

Aurora, Principessa della Luna, è pronta diventare la nuova regina, ma deve compiere un lungo viaggio, pieno di insidie e pericoli, per questo viene affiancata da tre formidabili cyborg: Jan Kogo, Sa Jogo, e Don Hakka.

Starzinger è approdato su Sky Serie e su NOW il 25 novembre.