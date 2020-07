VVVVID: gli anime in simulcast da seguire a partire da luglio 2020

Negli ultimi giorni, VVVVID ha presentato gli anime che ci faranno compagnia nel corso dell'estate. Le attenzioni sono rivolte alla nuova stagione di Sword Art Online, ma nel corso di luglio e dei mesi seguenti ci sono anche alcuni graditi ritorni, come il noir No Guns Life, ed il debutto di nuove serie in esclusiva e in simulcast, tra cui Deca-Dence, nuova opera del regista di Mob Psycho 100. Le produzioni in arrivo nei prossimi mesi estivi sono varie, ma scopriamo più nel dettaglio quali sono gli anime da seguire nel corso di questa calda estate.



No Guns Life (9 luglio)

La serie è ambientata in un futuro in cui, al termine di una guerra, si sono diffuse le tecnologie della Beruhren, estensioni robotiche di varie forme che migliorano la vita dei cittadini. Juzo Inui è un uomo con la testa a forma di revolver, modificato durante la guerra, il cui lavoro è quello di risolvere i problemi che coinvolgono gli Extend, persone con il corpo ricoperto da estensioni. Un giorno Juzo accetta un incarico che gli cambierà per sempre la vita: deve proteggere un ragazzo di nome Tetsuro.

Nel corso dell'avventura, il protagonista scoprirà un legame tra il ragazzo e la Beruhren, ed un complotto che coinvolge la compagnia, facendola apparire ben diversa da come molti pensano. Proprio per far venire a galla la verità dietro l'azienda, il risolutore è più determinato che mai a proteggere Tetsuro, grazie anche all'aiuto di Mary, una tecnica specializzata in riparazioni di Extend.



No Guns Life è l'adattamento per opera dello studio Madhouse dell'omonimo manga di Tasuku Karasuma. La serie ha debuttato lo scorso ottobre e sin da subito ha conquistato il pubblico soprattutto per l'atmosfera noir. La seconda tornata di episodi di No Guns Life era prevista per aprile, ma il simulcast riprende regolarmente il 9 luglio alle 21:00, con un episodio a settimana.



Prime impressioni su No Guns Life.



Sword Art Online: Alicization - War of Underworld - Parte 2 (11 luglio)

L'azienda Rath sta sviluppando una nuova tipologia di FullDive, il Soul Translator: una tecnologia in grado di riscrivere la memoria e l'animo di un videogiocatore per permettergli di ambientarsi meglio nel mondo virtuale. Per mettere a punto il nuovo dispositivo, la società ha ingaggiato Kazuto "Kirito" Kaguya, sopravvissuto alle peripezie che lo hanno coinvolto nel videogioco Sword Art Online.



Il protagonista può testare il Soul Translator ed esplorare in esclusiva la nuova realtà digitale Underworld, dove è amico di Eugeo ed Alice, due NPC molto realistici. Per contratto, però, ogni volta che effettua il log out, a Kazuto viene cancellato ogni ricordo sulla sua esperienza ad Underworld.

Tuttavia, l'unica cosa che Kirito ricorda è un semplice nome: Alice. Il finale di Sword Art Online: Alicization spiana la strada per le vicende di War of Underworld.



Sword Art Online è la celebre light novel di Reki Kawahara ed ABEC, pubblicata in Italia da J-Pop. Il successo dell'opera ha portato alla nascita di un manga e di un adattamento animato dello studio A1-Pictures; Alicization è l'adattamento dell'arco narrativo più lungo ed apprezzato del romanzo. Sword Art Online: Alicization - War of Underworld ritorna in simulcast a partire dall'11 luglio, alle 21:00, ad un giorno di distanza dalla release del videogioco Bandai Namco Sword Art Online: Alicization Lycronis.



Olympia Kyklos



Nell'antica Grecia vive, un decoratore di anfore, noto per le raffigurazioni sui miti, sulla vita quotidiana e sugli eventi sportivi. Sebbene non sia un appassionato delle attività sportive e di ogni forma di esercizio fisico, un giorno Demetrio è costretto ad inventare un nuovo gioco per affrontare il signore di una città vicina, per salvare il proprio villaggio.

Per fuggire dal proprio dovere, il protagonista si nasconde in una giara, che viene colpita da un fulmine: Demetrio viene catapultato nella Tokyo del 1964, durante i giochi Olimpici. Il pittore dovrà capire come vivere in un'epoca a lui del tutto sconosciuta.



Olympia Kyklos è il nuovo surreale manga di Mari Yamazaki, già autrice del ben più celebre Thermae Romae. Il simulcast di Olympia Kyklos è iniziato lo scorso aprile, con un episodio a settimana, ogni lunedì alle 20:00.



Deca-Dence



In un futuro in cui l'umanità ha rischiato l'estinzione a causa di creature note come, i pochi superstiti hanno costruito fortezze volanti dove potersi difendere dai continui attacchi delle creature, le. I cittadini delle fortezze si dividono in due categorie: i, esperti combattenti che hanno il compito di affrontare i minacciosi mostri, ed i, i quali non hanno alcuna abilità particolare.è una Tanker che sin da bambina ha il sogno di diventare una Gear, ma al momento è costretta a lavorare con, uno scontroso armaiolo che ha rinunciato da tempo al suo sogno.

Un giorno i due vengono coinvolti in una battaglia contro i mostri, e la protagonista rimane colpita da ciò che vede: l'uomo abbatte un Gadoll dietro l'altro. Sebbene Natsume e Kaburagi siano diversi tra di loro, potrebbero essere l'unica speranza per un futuro migliore per il mondo e per il genere umano.



Deca-Dence è il secondo anime realizzato dallo studio emergente Nut, che ha raggiunto la notorietà dopo aver curato l'adattamento di Saga of Tanya the Evil. La regia della serie è affidata a Yuzuru Tachinawa, nome celebre nel mondo dell'animazione giapponese per aver diretto le due stagioni di Mob Psycho 100.



Peter Grill and the Philosopher's Time



è un avventuriero noto per essere l'uomo più forte al mondo. Il protagonista è fidanzato con, una ragazza un po' ingenua, in quanto è ancora convinta che i bambini vengano portati dalle cicogne. Nonostante ciò, Peter ama la sua compagna ed ha promesso di trascorrere con lei il resto della vita, anche se, dopo due anni dall'inizio della loro relazione, non sono andati oltre il semplice tenersi per mano.

Tuttavia, la vita dell'avventuriero non è affatto facile: vista la sua notorietà, molte altre donne, tra cui due ogre gemelle ed un'elfa, vogliono avere da lui un figlio. Dal canto suo, Peter Grill deve evitare ogni tentazione, per non sentirsi in colpa nei confronti di Luvilia.



Peter Grill and the Philosopher's Time è l'adattamento dell'omonimo manga ecchi, dalle atmosfere fantasy, di Daisuke Hiyama.