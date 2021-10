VVVVID: gli anime da vedere gratis a ottobre 2021

Sin da quando è stato lanciato nel 2014, VVVVID è stato sempre un punto di riferimento per gli appassionati di anime, non solo perché è una piattaforma gratuita usufruibile da tutti, ma anche per il vasto catalogo che offre e che tiene costantemente aggiornato, sia con titoli nuovi, che con quelli a lungo inediti in Italia; un esempio può essere il recente arrivo dell'adattamento del 2011 di Hunter x Hunter, con sottotitoli in italiano, di cui vengono aggiunti 4 episodi ogni settimana. Inoltre, negli ultimi tempi la piattaforma italiana ha introdotto anche la Sala VVVVID, una sezione dove è possibile noleggiare i film. Nel corso di settembre sono stati inseriti nuovi anime al catalogo, tra film e serie in esclusiva: vediamo quali sono.



5 cm al secondo



sono amici sin dall'infanzia: sono cresciuti insieme, così come i sentimenti che provano l'un per l'altra. Tuttavia, i due sono costretti a separarsi quando Takaki deve trasferirsi in un'altra città per colpa dei genitori, ma prima di dirsi addio riescono a darsi almeno un primo bacio, ripromettendosi di continuare a tenersi in contatto scambiandosi lettere.

Con il passare del tempo, però, il rapporto tra i due diventa sempre più instabile, a causa della distanza. Eppure, nonostante gli anni e i chilometri che li dividono, Takaki non ha mai dimenticato i momenti trascorsi insieme ad Akari e non può fare a meno di chiedersi se un giorno riuscirà a ricongiungersi a lei.



5 cm al secondo è il film che Makoto Shinkai ha diretto dopo Oltre le nuvole, il luogo promessoci, ed è arrivato in Italia nel 2010 direttamente in home video, con il titolo 5 cm per second; ma nel 2019 è stato proiettato nei cinema per soli tre giorni, con il nuovo titolo. Dal 7 settembre, 5 cm al secondo è disponibile gratuitamente su VVVVID.



I bambini che inseguono le stelle



Dopo il successo di 5 cm al secondo, Makoto Shinkai torna dietro la macchina da presa per dirigere il fantasy: opera che lo ha consacrato come erede di Miyazaki, per le tematiche trattate. Il 7 settembre, I bambini che inseguono le stelle è arrivato in streaming gratuito su VVVVID.

Asuna è una ragazza orfana di padre, che studia diligentemente e si occupa delle faccende di casa, perché la madre è quasi sempre assente per lavoro. Quando ha del tempo libero, la giovane si rifugia nel suo nascondiglio in cima ad un monte, ascoltando la radio a galena lasciatale dal padre. Un giorno, mentre sta usando la radio sente una melodia malinconica, ben diversa dalle altre che è abituata ad ascoltare.



Questo evento coincide con l'apparizione di una strana creatura simile ad un orso; fortunatamente, Asuna viene tratta in salvo da Shun, un ragazzo misterioso. A seguito di ciò, Asuna vivrà un'avventura che la porterà a visitare un mondo fantastico.



Mirai

Mirai è il film campione d'incassi diretto da Mamoru Hosoda. Il recente arrivo su VVVVID potrebbe essere una buona occasione per prepararci all'uscita della nuova pellicola Belle, acclamata al Festival di Cannes 2021.



Kun è un bambino che è cresciuto al centro delle attenzioni dei genitori e di tutta la famiglia, e che ama giocare con i modellini degli shinkansen e con il cane Yukko. La sua vita apparentemente perfetta è destinata a subire un drastico cambiamento quando i genitori tornano dall'ospedale con la sorellina Mirai.

Kun inizia ad essere geloso della nuova arrivata, perché teme che la mamma, il papà, e i familiari tutti si interessino più a lei che a lui, sentendosi messo poco alla volta in disparte. Il bambino trova un rifugio dalla realtà all'interno del giardino di casa: un luogo magico dove vive avventure che trascendono il tempo e lo spazio, e che lo aiuteranno a maturare.



Promare

Anni prima degli eventi narrati, sono apparsi dei mutanti in grado di generare e controllare il fuoco, i cosiddetti Burnish, che con il tempo hanno portato morte e distruzione. A combattere contro i mutanti c'è un gruppo di vigili del fuoco che usano armi uniche: i Burning Rescue.

Galo Thymos è un giovane energico, membro dei Burning Rescue, che si autodefinisce come il miglior pompiere del mondo. Galo sarà chiamato a fronteggiare Lio Fotia, capo dei Mad Burnish, un gruppo di terroristi che sta seminando il caos. Nel corso della lotta contro Lio Fotia ed il suo esercito, Galo scoprirà poco alla volta la verità dietro l'origine dei Burnish.



Lo studio Trigger si è fatto conoscere al pubblico grazie a serie come Kill la Kill e Darling in the Franxx, e più di recente ha curato alcuni episodi di Star Wars: Visions (leggete qui la nostra recensione di Star Wars: Visions). Nel 2019, è uscito nei cinema giapponesi Promare, il primo lungometraggio della Trigger. A partire dal 7 settembre, Promare è disponibile gratuitamente su VVVVID.



Penguin Highway



Tratto dal romanzo di formazione per bambini di, il film Penguin Highway segue le vicende di, un bambino di 10 anni che è più maturo e intelligente dei suoi coetanei, tanto da sentirsi già un adulto: è molto curioso e vuole conoscere ogni piccolo segreto della Terra.

Aoyama è innamorato dell'assistente del suo dentista, con la quale chiacchiera e gioca a scacchi. Durante le vacanze estive, in città si verifica un evento inspiegabile, che attira subito la curiosità del giovane protagonista: la misteriosa apparizione di colonie di pinguini. Aoyama inizia ad indagare sul fenomeno innaturale con l'aiuto dell'assistente del dentista.

Penguin Highway è disponibile gratuitamente su VVVVID dal 7 settembre.



Seven Days War



è un liceale introverso, che ha la passione per i conflitti storici. Egli è innamorato di, che conosce sin da quando erano bambini, essendo vicini di casa, ma non è mai riuscito ad aprire il suo cuore ed ora potrebbe essere troppo tardi: nell'arco di sette giorni, lei dovrà trasferirsi a Tokyo per volere del padre. Mamoru, allora, le propone di fuggire insieme di casa per i pochi giorni rimasti, fingendo un campeggio.Questa avrebbe potuto essere l'ultima occasione per lui di dichiararsi, ma non si sarebbe certo aspettato che Aya avrebbe invitato altre persone ad unirsi alla loro fuga:, e. Il luogo scelto per trascorrere le giornate è una fabbrica di carbone dismessa.

Nell'esplorare la struttura, i ragazzi trovano il piccolo Mallet, un immigrato clandestino thailandese che si è rifugiato nello stabilmento con la speranza di potersi ricongiungere ai genitori e per fuggire dagli agenti dell'immigrazione. Mamoru e gli altri prendono a cuore la storia di Mallet e decidono di aiutarlo. Una fuga d'amore diventa così un grido di ribellione nei confronti dei genitori e degli adulti sin troppo oppressivi con i più giovani.



Il film Seven Days War ha debuttato nei cinema giapponesi nel 2019; in Italia, invece, avrebbe dovuto essere proiettato nell'estate del 2020, ma in seguito Dynit ha optato per una distribuzione direttamente in streaming a dicembre, in esclusiva su Amazon Prime Video e con doppiaggio italiano. Dal 7 settembre è disponibile gratuitamente anche su VVVVID.



I figli del mare



è una ragazza i cui genitori hanno divorziato, ed è costretta a vivere con la madre alcolizzata. Durante le vacanze estive, dopo essere stata espulsa dal club di pallamano, Ruka decide di far visita all'acquario dove lavora il padre; qui conosce, due ragazzi che affermano di essere stati cresciuti dai dugonghi, motivo per il quale hanno una particolare connessione con l'oceano e le sue creature.

Sembra che i due giovani siano in qualche modo collegati ad alcuni inspiegabili eventi che si stanno verificando in tutto il mondo: come, l'apparizione di animali marini lontani dal loro habitat naturale. Trascorrendo il tempo con Umi e Sora, Ruka cercherà di capire quali siano le loro origini.

Il lungometraggio I figli del mare, trasposizione del fumetto di Daisuke Igarashi, è disponibile gratuitamente sulla piattaforma streaming italiana dal 7 settembre.



Ride your Wave



Diretto da Masaaki Yuasa (regista di serie come), il film originale Ride Your Wave vede come protagonista, una studentessa che si è trasferita in una città costiera per iscriversi all'università, ma al momento non pensa affatto al suo futuro: vuole approfittare della posizione della città per praticare il surf.

La sua vita è destinata a cambiare quando il suo appartamento viene avvolto dalle fiamme a causa di un fuoco d'artificio: è in questa circostanza che incontra il pompiere Minato Hinageshi. Dopo quel giorno, i due continuano a frequentarsi ed iniziano a conoscersi sempre di più: lei è colpita dalla sua personalità e dal suo senso del dovere nel salvare le persone; mentre lui è incuriosito dal surf e le chiede di insegnarglielo.



Col passare del tempo, i sentimenti tra i due maturano sempre di più, al punto da non vedersi più come semplici amici. La felicità di Hinako, però, è destinata a terminare a causa di una tragedia imprevista: un evento che la spingerà ad andare avanti, vivendo un'esperienza che la porterà a vedere con occhi differenti la propria vita ed il suo futuro.

Ride your Wave è arrivato in streaming gratuito su VVVVID il 7 settembre.



Il giardino delle parole



Oltre ai già citati film di Makoto Shinkai, a settembre è arrivato sulla piattaforma on demand anche il mediometraggioè uno studente che sogna di poter disegnare e fabbricare le proprie scarpe. In un giorno di pioggia, salta le lezioni per fermarsi in un giardino pubblico, dove poter disegnare qualche bozza di alcune scarpe; qui incontra, una donna più grande di lui.

Con la promessa di realizzarle un bel paio di scarpe, Takao e Yukari continuano ad incontrarsi nel giardino, nei giorni di pioggia: un espediente per conoscersi sempre di più ed alleviare le pene nei loro cuori. Tuttavia, la stagione delle piogge sta per giungere a termine ed il loro rapporto verrà messo a dura prova.



Rainbow

Gli eventi di Rainbow si svolgono nel Giappone del 1955. Mario Minakami è stato appena arrestato e condotto al riformatorio di Shonan, insieme ad altri cinque ragazzi. Una volta dentro, i prigionieri vengono assegnati tutti alla stessa cella, dove incontrano Rokurota Sakuragi, un ex pugile che è lì da prima di loro, con il quale stringono un forte rapporto.

La vita in prigione non è affatto facile per i sette, a causa della guardia Ishihara, che si diverte a torturarli ed umiliarli, e del medico Gisuke Sasaki, che li violenta sessualmente. I prigionieri stringono i denti e continuano a subire ogni maltrattamento, spronati solo dalla speranza che una volta scontata la pena saranno fuori e potranno rivedersi come persone libere.



Rainbow è un manga di George Abe e Masasumi Kakizaki (edito in Italia da Panini Comics), da cui lo studio Madhouse ha tratto una serie animata, andata in onda sulle emittenti televisive Giapponesi nel 2010. Solo di recente, VVVVID e Dynit hanno annunciato la distribuzione italiana, al momento unicamente con sottotitoli in italiano, con due episodi ogni martedì.