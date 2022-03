I 10 migliori manga sui Kaiju se avete amato Kaiju N. 8

Con il nuovo manga di Naoya Matsumoto torna in auge la figura dei kaiju, mostri di dimensioni colossali discendenti dal mito della fantascienza nipponica post-guerra, Godzilla (vi lasciamo alle nostre prime impressioni sul nuovo successo shonen di Kaiju N 8). Nuovissime iterazioni del re dei mostri hanno invaso il mondo dell'audiovisivo con prodotti di recente concepimento: l'industria statunitense lo ha "riportato in vita" in una recente saga cinematografica culminata con Godzilla vs Kong, in un crossover con l'altro peso massimo del genere dei kaiju eiga. Sulla scia del successo del blockbuster hollywoodiano, su Netflix sono arrivati una trilogia animata (Il pianeta dei mostri, Minaccia sulla città e Godzilla mangiapianeti) e l'anime Godzilla: Singular Point, serie di 13 episodi uscita lo scorso anno sulla piattaforma di streaming (eccovi la nostra recensione di Godzilla Singular Point).



Un genere, dunque, mai esauritosi, sempre fecondo e continuamente riesplorato di pari passo con le migliorie dei supporti digitali nel campo dell'audiovisivo, ma evidentemente ancora dotato di un grande appeal persino nella semplicità del suo concept narrativo. Non a caso sono numerosi i manga che, ancor prima dell'avvento di Kaiju no. 8, hanno ripercorso le dinamiche dei kaiju eiga e le loro derivazioni, scoprendone un'inaspettata duttilità narrativa.

Ecco 10 manga che ne hanno, in modo molteplice, sviluppato i principi, opere in cui la minaccia è ancora quella, mastodontica, dei kaiju.



Hakaiju

La più classica delle invasioni di mostri giganteschi divora-uomini, in un manga del 2010 (edito in Italia da J-Pop) che punta tutto sul lato orrorifico e sulla resa splatter degli attacchi, un survival horror con aberrazioni tentacolari, abominevoli enormità di una brutalità disarmante, che non disdegna, oltre ad atmosfere sature di terrore ed inquietudine, una discesa angosciante nella natura umana, tanto mostruosa quanto le creature predatrici, terribilmente spietata di fronte a pericoli estremi.

Shingo Honda esplora il sadismo e la perversione dei suoi personaggi intenti ad evacuare la città invasa dai mostri deformi, e lo fa dotando la sua storia di un ritmo incessante e di una tensione palpabile.



Kaijin Reijoh

In questo manga di recentissima pubblicazione(l'edizione Planet Manga è dello scorso anno) il giovane Asuma Sudo finisce per essere implicato nelle operazioni di una speciale organizzazione stermina-mostri. Sono i kaijin, kaiju dalle sembianze antropomorfe, a seminare il panico tra le città, contrastati solo dalle "mostruose bellezze" note come Kaijin Reijoh.

Un battle shonen dei più classici dall'autore di Akame ga Kill! che, come nella sua precedente opera, arricchisce la serie di un velato erotismo dotandola di una forte componente ecchi che ne caratterizza l'impostazione. Insomma, i kaiju incontrano il fanservice nel manga di Tetsuya Tashiro.



Darling in the FRANXX

Ancora ecchi, ancora allusioni spinte nell'adattamento manga di un anime controverso, al centro di non poche critiche, ma comunque apprezzato a tal punto da ricevere una trasposizione cartacea ad opera di un altro maestro del genere ecchi, Kentaro Yabuki (autore di To Love-Ru e del nuovo Ayakashi Triangle). A far fronte agli stridiosauri, creature dalle dimensioni variabili di cui la sottoclasse Lehmann costituisce indubbiamente la varietà più strettamente associabile ai mitici kaiju, tocca ai FRANXX, mecha dal funzionamento "originale".

Si tratta di robot che costituiscono un ulteriore perno della fantascienza nipponica, fin dalle sue origini legato a doppio filo al genere dei kaiju eiga.

Sulla scia di un ben più noto e complesso modello degli anni 90, Darling in the FRANXX costruisce un universo narrativo post-apocalittico ben esplorato, capace di far leva su interessanti premesse dispotiche, e ostenta una sorprendente profondità nelle motivazioni e nella psiche dei personaggi. Il design accattivante dei mostri è poi un aspetto decisamente apprezzabile.



Neon Genesis Evangelion

Eccolo il "più noto e complesso modello" da cui innumerevoli opere hanno tratto spunto. Neon Genesis Evangelion è il miglior esponente del genere "mecha vs mostri", la quintessenza della fantascienza figlia di Godzilla e Mazinga Z, un'opera composita e totale, di una profondità concettuale tale da star stretta dentro le vesti del genere mecha e dei kaiju, o forse in grado come pochi altri di elevarlo.

Gli Angeli, enormi esseri dalla forma eterogenea, kaiju dall'aura divina, e gli Eva, le "macchine da combattimento umanoidi multi funzione" pilotati da Shinji, Rei, Asuka e Toji, si scontrano in un'opera dal sapore mistico e dall'espressione filosofeggiante, di un orrore non più visivo, visibile e spaventevole come in Hakaiju, ma esistenziale.



One Punch Man

Dal modello per eccellenza, elevazione del genere, a un'opera che il genere lo ribalta riattuandolo con un procedimento parodistico, riutilizzandone i topoi e prendendosene gioco. Un processo di rispecchiamento e di rovesciamento di tutti i cliché che caratterizzano il genere dei kaiju, con mostri giganti dalle forme disparate che compiono la loro funzione topica di calamità incontrastabile.

Un mantra che si estende fino all'intervento ridicolizzante del protagonista, al depotenziamento dei villain di fronte al pugno di Saitama. Intenti opposti ai manga precedenti, ma una lucida analisi dei meccanismi tipici del genere di riferimento grazie al loro svelamento per mezzo della parodia.



Asadora

Un ulteriore esempio di riutilizzo raffinato del genere: in Asadora il kaiju è la cornice narrativa, il punto d'approdo, un flashforward come premessa narrativa.

La sua apparizione è, come spesso accade nelle opere di Naoki Urasawa, uno spunto d'investigazione, di ricostruzione nel passato, in un dramma post-bellico dai toni mistery in cui il Godzilla di turno è solo un'ombra, un'impronta, un soggetto fantasmatico e sfuggente, una serie di tasselli da ricomporre.

I kaiju visti dalla tipica prospettiva urasawiana, un trattamento del mostro simile a quello del mecha nel suo capolavoro 20th Century Boys, che rivela la consapevolezza del peso specifico del genere all'interno dell'immaginario nipponico.



Eureka Seven: Astral Ocean

In Astral Ocean i kaiju tornano ad essere combattuti a suon di razzi, laser e pugni meccanici. Nel sequel diretto di Eureka Seven, anime del 2005, Ao Fukai pilota un'unità militare chiamata Nirvash per contenere gli attacchi dei Secret, gigantesche creature che appaiono con l'intento di distruggere gli Scrub Corall, forme di vita altrettanto imponenti che l'umanità sfrutta come principale fonte energetica.

Ancora molti riferimenti a Neon Genesis Evangelion, per un sequel in 5 volumi (editi da Planet Manga) che mantiene l'ottimo livello narrativo e stilistico già raggiunto dall'opera originale di Studio Bones, ben disegnata da Kasuma Kondo nella sua trasposizione cartacea.



Mushibugyo - Pronto all'azione!

In questo shonen non molto noto, i kaiju in questione sono enormi insetti che Jinbee, energico samurai del periodo Edo, combatte a fianco dei suoi compagni del Mushibugyo, associazione con il compito di eliminare le raccapriccianti creature.

Manga dall'impostazione piuttosto classica (un battle shonen duro e puro) che ai mecha sostituisce le abilità e i poteri di speciali spadaccini, con un protagonista dal carattere travolgente, disegni dalla spiccata dinamicità, per uno stile squisitamente cinetico, e un'interessante classificazione dei mostri (un vero e proprio bestiario) da disinfestare.



Gunbuster - Punta al top!

Anche in Gunbuster, manga del 2010 edito da Goen, i kaiju hanno le sembianze di parassiti. Un seinen, questa volta, in cui la minaccia degli insetti mostruosi ha proporzioni decisamente più maestose, galattiche. Come tentare di sventarla prima che raggiungano la terra?

Anche in questo caso l'umanità fa ricorso a robot guerrieri e astronavi da combattimento, con la lotta che si consuma al di fuori della giurisdizione terrestre, nello spazio. Un buon adattamento dell'anime di Studio Gainax del 1988 che vantava un Hideaki Anno al suo debutto da regista, e che costituisce idealmente il predecessore spirituale di Neon Genesis Evangelion.



Knights of Sidonia

Da un'altra "autorità" della fantascienza a fumetti, Knights of Sidonia condivide con Gunbuster le medesime atmosfere da space opera. Uno sci-fi dai toni cyberpunk di Tsutomu Nihei dalle ambientazioni di ampio respiro dalle tecnologie avveniristiche che identifica la figura dei kaiju con la bellicosa razza aliena dei Gauna.

Nel manga dell'autore di Blame ci si discosta indubbiamente dal paradigma e dalle caratteristiche classiche dei kaiju eiga, ma rimane l'impianto che vede mostri mangia-uomini mettere a repentaglio le sorti dell'umanità, strane bestie (questa la traduzione letterale del termine "kaiju") di origine aliena, mutaforma responsabili della distruzione dei Sistema Solare che i superstiti dell'Arca Cydonia combattono con armi all'avanguardia in un universo che inquieta e atterrisce ricordando la sua infinità.



Gli altri kaiju del fumetto giapponese

Oltre alle numerose trasposizioni delle storie di Godzilla inedite in Italia (l'ultimo caso è l'adattamento del lungometraggio animato Planet of the Monsters) e agli innumerevoli mostri apparsi nei mecha più famosi, a partire dal Mazinga Z di Go Nagai, variazioni della figura dei kaiju sono apparse in molte dei manga degli ultimi tempi. È il caso di SSSS. GRIDMAN (Superhuman Samurai Syber Squad Gridman il titolo completo), di Kirio Terrible (in cui è il protagonista ad acquisire il potere dei kaiju, proprio come in Kaiju no. 8), di God Eater (con i suoi Aragami), del manhwa Leviathan (per fare un salto nel mondo dei webtoon coreani).

E, a proposito di minacce titaniche, è, per certi aspetti, riconducibile al genere dei kaiju persino L'Attacco dei Giganti, manga con creature colossali che nonostante sembrino più direttamente legate al mito specifico del gigante (erede di figure come Polifemo e Golia), risultano nella loro versione pura (non intelligente) dei veri e propri kaijin: irrazionali, antropomorfi, feroci mostri mossi dall'unica volontà primitiva di divorare gli uomini.



Kaiju no. 8 è, dunque, preceduto da una copiosa serie di incarnazioni degli elementi fondamentali del kaiju eiga, genere che continua a sfornare opere adattandosi e ricontestualizzandosi negli schemi e nelle dinamiche narrative di horror, battle shonen e seinen drammatico-storici e fortemente fantascientifici.