5 anime isekai che non dovreste assolutamente perdervi

Il termine isekai significa "mondo diverso", ed indica un sottogenere di manga e anime in cui l'eroe o l'eroina si ritrova catapultato in un altro mondo, sia con le sue sembianze che reincarnato nel corpo di un'altra persona. Secondo alcuni, l'origine del genere risale al mito asiatico di Urashima Taro: un pescatore salva una tartaruga da un gruppo di bambini, e come ricompensa viene portato al Ryugu-jo, il Palazzo del Drago nel regno subacqueo, dove trascorre tre giorni felici; ma assalito dalla nostalgia chiede alla regina Otohime di fare ritorno a casa. Questa accetta la sua richiesta e gli dona una scatola tempestata di diamanti che non deve aprire. Di nuovo a casa, il pescatore scopre che sono trascorsi 300 anni dalla sua assenza. Rimasto solo, l'uomo apre la scatola ed invecchia improvvisamente: all'interno era conservata la sua vera età.



Il racconto è stato fonte di ispirazione per vari lavori nel corso degli anni, fino ad arrivare ad epoche più recenti con le prime serie animate isekai come Seisenshi Dunbine, di Yoshiyuki Tomino (autore di Gundam), in cui il protagonista si ritrova nel mondo fantasy di Byston Well. Negli ultimi anni, con la diffusione dello streaming e di autori emergenti che pubblicano le loro opere online, c'è stato un boom di isekai ambientati in mondi fantasy e molti in videogiochi o con rimandi videoludici, tanto da saturare il settore. In pochi anni sono usciti troppi titoli e potrebbe risultare difficile riuscire a trovarne uno valido: tra i più acclamati degli ultimi anni c'è The Rising of the Shield Hero (ecco i nostri pareri sulla prima puntata di The Rising of the Shield Hero 2). Viste le difficoltà nel riuscire a trovare isekai interessanti ed originali, ne abbiamo selezionati cinque anime, non ambientati in un videogioco, che in qualche modo si distaccano dalla massa.



No Game No Life



Come abbiamo detto, non saranno presenti titoli ambientati in un videogioco, ma iniziamo la nostra rassegna con una serie che si svolge in un mondo in cui per sopravvivere bisogna giocare, non importa se con giochi di carte, di strategia, da tavolo o anche videogiochi:. Una serie che ha riscosso un enorme successo tra il pubblico (che al momento sta aspettando una seconda stagione), tanto da spingere lo studio Madhouse a realizzare il film prequel(recuperate qui la nostra recensione di No Game No Life: Zero ).

Tra i videogiocatori di MMORPG circola la leggenda dell'avatar Spazio Vuoto (il suo nome è semplicemente uno spazio vuoto) che domina le classifiche di ogni gioco di ruolo online e non solo, vincendo anche contro i cheater. Dietro Spazio Vuoto si celano Sora, un NEET di 18 anni, e sua sorella minore Shiro, una hikikomori di 11 anni: i due sono stati allontanati da una società che li giudicava per la loro vita e che non li accoglieva o aiutava; questo li ha portati ad isolarsi dal resto del mondo nella loro stanza, dove trascorrono le giornate a videogiocare a qualsiasi genere di gioco.



Ciò che rende imbattibili Sora e Shiro è la loro brillante mente che permette loro di essere sempre un passo avanti agli avversari e di adattarsi ad ogni situazione. Un giorno, i due fratelli ricevono un'e-mail da un misterioso giocatore che li sfida ad una partita a scacchi: senza troppe difficoltà vincono.

Al termine, lo sfidante chiede loro se vorrebbero vivere in un mondo con regole chiare e in cui tutto viene deciso giocando. I due fratelli, ovviamente, considerano questo luogo una sorta di utopia: vengono così teletrasportati a Disboard. Anni prima, il mondo è stato sconvolto da una guerra tra divinità che volevano il dominio assoluto; al termine, Disboard era distrutto e l'unico superstite era il dio Tet che aveva guardato impassibile lo svolgersi degli eventi. Per evitare altri inutili spargimenti, la divinità ha redatto 10 leggi o Patti immutabili basati sui giochi. Al loro arrivo, Sora e Shiro incontrano Tet in persona, che elenca loro i 10 Patti.



A Disboard tutto viene deciso attraverso i giochi, dal controllo di un territorio, alla vita di una persona: che si vinca o si perda, l'importante è divertirsi. I giocatori devono puntare qualcosa dello stesso valore e una volta che la partita ha inizio, è vietato barare, perché qualora si venisse scoperti il gioco terminerebbe con la sconfitta immediata; al termine, bisogna rispettare le scommesse fatte in nome dei Patti.



Dopo aver preso confidenza con le regole, i due fratelli raggiungono Elkia, il regno degli umani, dove incontrano Stephanie Dola, nipote del defunto re, la quale ha perso il regno ad una partita a carte, contro un'umana: il precedente re, infatti, aveva deciso che il trono non sarebbe stato ereditato, ma vinto giocando.

Dopo essere riusciti ad entrare a palazzo reale, sconfiggendo Stephanie alla morra cinese, Sora e Shiro scoprono che il mondo è suddiviso in 16 razze (come i pezzi degli scacchi), chiamate Exceed, classificate in base alla loro capacità di percepire e controllare la magia: il primo posto è occupato dagli Old Deus, mentre l'ultimo dall'Imanità, ovvero il genere umano, che non è in grado di vedere e utilizzare la magia. A causa di questo, nel corso degli anni, l'Imanità ha perso sempre più influenza e territori, tanto che l'ultimo avamposto rimasto è Elkia.



I fratelli prendono questa classificazione come una sfida personale: vogliono dimostrare che il genere umano è debole, conosce la sconfitta e non è in grado di usare la magia, ma ha la forza necessaria per prevalere sulle altre razze. Dopo aver conquistato l'ultimo regno dell'Imanità, Sora e Shiro sono consapevoli di poter vincere contro chiunque a qualunque gioco: sono pronti a sconfiggere tutte le razze e a conquistare il mondo.



Re:Zero

Tra gli isekai degli ultimi anni c'è Re:Zero, che si è contraddistinto dagli altri titoli congeneri non solo per l'originalità della trama, ma anche perché offre una buona analisi delle emozioni del protagonista, influenzate dalle dolorose esperienze che vive in continuazione, ma che poco alla volta lo portano a crescere psicologicamente (per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione della seconda stagione di Re:Zero.



Subaru Natsuki è un liceale hikikomori che passa il tempo a videogiocare, lasciando la stanza solo per comprare da mangiare. Una sera, mentre sta tornando a casa da un konbini, si ritrova improvvisamente in un mondo fantasy, nel regno di Lugunica, con tutto ciò che ha: la spesa appena comprata ed il cellulare ancora funzionante, anche se non utilizzabile per contattare qualcuno.

Emozionato di essere come uno dei tanti eroi degli isekai, Subaru inizia ad esplorare il mondo per cercare di capire che cosa sta accadendo, chi lo ha richiamato e qual è la sua missione. Si imbatte così in un gruppo di teppisti che vogliono derubarlo, ma viene salvato da Emilia, che è alla ricerca di una ladra che le ha rubato lo stemma. Il giovane decide di aiutarla a ritrovare l'oggetto, come ringraziamento per averlo salvato, nonostante abbia rallentato in questo modo le sue ricerche: questo permette ai due di iniziare a conoscersi.



Le indagini li portano nei bassifondi, dove cadono in un'imboscata da parte dell'acquirente dello stemma e vengono brutalmente uccisi. Dopo essere morto, Subaru ritorna indietro nel tempo, poco prima di incontrare Emilia, anche se è convinto che sia tutto un sogno o un qualche tipo di incantesimo. Ritorna dunque nei bassifondi, dove cerca di contrattare con la ladra e con chi ha commissionato il furto per riavere lo stemma, ma le trattative non vanno a buon fine e viene nuovamente ucciso.

Dopo essere morto altre volte per diversi motivi ed essere tornato al punto di partenza, Subaru capisce che ogni volta che perde la vita riparte ad una sorta di checkpoint, con i ricordi di tutto ciò che ha vissuto prima di esalare l'ultimo respiro, anche il dolore fisico e la sofferenza psicologica che ha provato al momento. Spaventato dalle emozioni e dal dolore che prova ad ogni morte, da cui non riesce a liberarsi, Subaru cerca di agire evitando di perire. L'eroe riesce ad uscire dal loop di vita e morte in cui sembra bloccato, ma non senza subire una grave ferita. Emilia, per ringraziarlo per averla aiutata, lo porta alla magione di Roswaal per curarlo.



Qui, l'eroe fa la conoscenza degli abitanti della villa: le domestiche gemelle Rem e Ram, che si occupano di mantenere in ordine la casa, e che non perdono occasione di sminuire il protagonista; Beatrice, una maga che ha il compito di proteggere la biblioteca ed i testi magici proibiti; infine, Roswaal L. Mathers, il signore della tenuta che informa il giovane che Lugunica è in crisi da quando il re è scappato, motivo per cui il regno è governato da un consiglio di sapienti che deve nominare un nuovo reggente.

Lo stemma di Emilia la designa come 42esima monarca candidata a salire sul trono. Come ricompensa per aver recuperato l'emblema, il protagonista chiede di poter lavorare nella magione. Finalmente Subaru può continuare a vivere in tranquillità, in compagnia di Emilia, di cui si innamora poco alla volta, stringendo anche buoni rapporti con gli altri abitanti della villa. Eppure, sembra che Subaru non debba conoscere la felicità: la sera del suo arrivo, si addormenta e quando si risveglia scopre di essere morto e di dover ricominciare dal suo arrivo alla tenuta.



Deve dunque scoprire che cosa o chi lo ha ucciso e deve cercare di capire chi lo ha maledetto con un potere che lo fa ritornare in vita ad un punto specifico dopo ogni morte.



Drifters

Cosa accade agli eroi della storia morti con onore dopo essersi contraddistinti sul campo di battaglia? Drifters ci svela che hanno una seconda occasione per dimostrare il loro coraggio, salvando un mondo in crisi e prossimo alla distruzione.

Giappone 1600, nel pieno della battaglia di Sekigahara si fa largo il giovane, irruento e a volte ingenuo samurai Shimazu Toyohisa, che si distingue sul campo per il senso dell'onore e per il coraggio anche di fronte a morte certa. Dopo essere stato ferito gravemente nel tentativo di rallentare le forze nemiche, per permettere allo zio di ripiegare, il samurai si ritira, ma si ritrova in un lungo corridoio bianco con numerose porte ai lati ed un receptionist con occhiali che sta leggendo un giornale.



Improvvisamente, Toyohisa viene risucchiato da una delle porte e raggiunge un mondo fantasy, dove perde i sensi. Il giovane viene tratto in salvo da due giovani elfi, che lo portano in un castello diroccato. Qui, il samurai incontra Nasu no Yoichi, un abile arciere morto circa 400 anni prima, e Oda Nobunaga, il temuto e scaltro generale del periodo Sengoku, tradito da un suo fedele uomo. Toyohisa capisce, dunque, di essere passato a miglior vita e di essere finito in un'altra realtà.

Il mondo alternativo in cui si svolgono gli eventi è dilaniato da continue guerre: da un lato il regno di Orte, noto semplicemente come Impero, ha iniziato ad estendere i propri domini, sterminando e sottomettendo tutte le razze semi-umane (nani, elfi, hobbit, ed altre creature fantastiche) per la supremazia di quella umana.



Dall'altro lato, Il Re Nero, che in passato ha provato a salvare gli umani ma è stato rifiutato, ora vuole sterminarli, e per questo ha creato un'alleanza con goblin, coboldi e draghi per distruggere il mondo, insieme ai suoi generali Jean d'Arc, Anastasija Romanova, Hijikata Toshizo e agli altri Ends: figure storiche morte in maniera violenta o nell'infamia, dotate di poteri legati in qualche modo al loro passato. A causa del destino a cui sono andati incontro nel mondo terreno, gli Ends provano un odio incondizionato verso chiunque: il loro unico obiettivo è distruggere e massacrare.

Ad opporsi al Re Nero e ai suoi uomini c'è un'organizzazione che cerca di riunire i Drifters: altri personaggi storici di diverse epoche realmente esistiti morti con onore sul campo di battaglia, come Toyohisa, Yoichi e Nobunaga. I tre decidono di liberare i popoli ridotti in schiavitù e di salvare il mondo da ogni tipo di sopruso e minaccia, anche alleandosi con altri nobili e coraggiosi Drifters che incontreranno lungo il loro cammino: in fin dei conti, il mondo che li sta ospitando non è tanto diverso da quello che hanno lasciato.



Saga of Tanya the Evil



Gli isekai si suddividono in due differenti categorie: il teletrasporto dell'eroe/eroina in un mondo differente (come abbiamo visto fino ad ora), oppure la reincarnazione in un altro mondo. Uno degli esempi più originali ed intriganti di isekai sulla reincarnazione in un altro mondo èGli eventi si svolgono negli anni ‘30, in una versione alternativa del nostro mondo in cui c'è la magia, più precisamente in un'Europa dilaniata dalla continua guerra tra l'e le forze della. L'Impero è una potenza economica e militare incontrastata, che può vantare abili strateghi e numerosi maghi, ma è circondato su ogni fronte dalle forze militari confinanti della Repubblica che cercano di indebolirlo.

Tuttavia, viste le proporzioni che sta prendendo la guerra, le grandi potenze temono che possa estendersi in tutto il mondo. Nell'esercito dell'Impero c'è Tanya von Degurechaff, che si è fatta notare da tutti perché ha soli 9 anni, ma in pochi anni ha rapidamente scalato i ranghi, tanto da diventare sottotenente e comandante di un battaglione, dimostrando coraggio sul campo di battaglia, grazie anche a un temperamento duro e impassibile che riserva sia i nemici, sia ai suoi sottoposti. In realtà, Tanya è la reincarnazione di un salaryman morto prematuramente.



Nella Tokyo dei giorni nostri e della nostra realtà viveva un "tagliatore di teste" cinico e privo di emozioni, che rimproverava e all'occorrenza licenziava in maniera impassibile i dipendenti inefficienti dell'azienda per cui lavorava. Il suo lavoro, però, gli è costato la vita: un impiegato che ha licenziato lo ha spinto sotto un treno. Poco prima di morire, ha avuto una conversazione con Dio, a cui ha rivelato di non essere credente, perché in una società tecnologicamente e scientificamente evoluta, in cui tutti i bisogni sono soddisfatti, non c'è spazio per la fede, riservata solo a chi è effettivamente con l'acqua alla gola.



Per aver sminuito il suo operato, Dio ha deciso di punirlo facendolo reincarnare in un mondo in cui sarebbe stato difficile sopravvivere, così da costringerlo a far affiorare la sua fede, ma con una sola clausola: se fosse morto senza credere, non avrebbe avuto un'altra occasione di rinascita. Così, il salaryman rinasce nel 1913, nella capitale dell'Impero, con le fattezze di una Tanya appena nata.

Quando scopre di avere una buona attitudine per la magia, la bambina decide di sua volontà di arruolarsi nell'esercito, anche se è troppo giovane, dove impara a controllare i suoi poteri. In poco tempo si fa conoscere per il suo coraggio e per essere spietata verso nemici ed alleati. L'obiettivo della giovane è di potersi assicurare al più presto un posto sicuro nelle retrovie, dove poter continuare a vivere al sicuro senza avere fede.



Dio, però, si intrometterà in diverse situazioni per manipolare il normale corso degli eventi, per costringere la bambina a trovare il suo credo per evitare di morire. Tanya cercherà in tutti i modi di alterare l'operato dell'Entità X (questo il nome dato al Creatore) per poter vivere in pace e scampare così al suo tragico destino.



The Devil is a Part-Timer



Possiamo considerareun leggero: il protagonista è un abitante di un altro mondo che raggiunge la Terra. Di recente, è stato annunciato che The Devil is a Part-Timer ritornerà con una seconda stagione , prevista per il prossimo luglio.Il mondo di Ente Isla è un arcipelago dalla conformazione di una croce, con quattro isole nei rispettivi punti cardinali, popolate da esseri umani, ed una centrale che pullula di demoni.

Gli umani temono la potenza distruttiva di Satan, Signore dei Demoni, e dei suoi fedeli quattro generali, Lucifer, Adramelch, Alciel, e Malacoda. Ognuno di loro vuole conquistare una propria isola. Dopo anni di terrore, gli umani finalmente riescono a vedere uno spiraglio di salvezza: un impavido eroe sconfigge uno ad uno i vari generali demoniaci, per poi raggiungere il Signore Oscuro.



Quando ormai sembra che il paladino sia riuscito a vincere l'eterna battaglia tra bene e male, Satan scampa alla morte e fugge da Ente Isla, seguito dal suo fidato Alciel, con la promessa di fare ritorno più forte, pronto a conquistare ogni territorio. I due raggiungono la Tokyo dei giorni nostri, con un aspetto umano e con pochi poteri magici perché sulla Terra non c'è magia.



I due demoni decidono di cercare un modo per recuperare le loro abilità, per conquistare la Terra e successivamente fare ritorno ad Ente Isla. Dopo essersi informati sul mondo in cui si sono ritrovati, Satan e Alciel decidono di adeguarsi alla vita, aprendo un conto in banca, trovando un piccolo appartamento dove soggiornare, ed ottenendo delle nuove identità: rispettivamente, Sadao Mao e Shiro Ashiya.

Tuttavia, Sadao e Shiro devono affrontare le prime difficoltà della vita: senza soldi non possono sopravvivere. Mentre Alciel si occupa delle faccende di casa, dal cucinare alle pulizie giornaliere, Sadao/Satan deve trovare un lavoro retribuito: dopo essere stato licenziato più volte, inizia a lavorare part-time ad un MgRonald (una parodia di McDonald's), diventando in poco tempo un dipendente modello, sempre sorridente e pronto ad aiutare i colleghi meno esperti; questo lo porta poco alla volta ad essere promosso e ad avere un impiego fisso.



Sul posto di lavoro, il Nostro ha stretto amicizia con la collega Chiho Sasaki, una liceale che si è innamorata di lui. Sadao vuole riuscire a scalare la gerarchia del MgRonald, convinto di poter dominare il mondo e gli umani in questo modo. Da quando ha iniziato a vivere sulla Terra, Satan si sta adeguando sin troppo bene e si sta affezionando agli umani, tanto da non sembrare più il temibile signore dei demoni.

La vita tranquilla di Sadao viene scossa quando incontra Emilia, l'eroina che lo ha sconfitto: arrivata sulla Terra, anche lei ha perso i poteri ed ha assunto l'identità di Emi Yusa, che dopo averlo rintracciato è pronta ad uccidere Satan. Nel pedinare il suo acerrimo nemico, Emi si rende conto che è cambiato ed inizia a creare uno strano rapporto di odio e amore, che la porterà a collaborare con lui e a vivere esperienze che non si sarebbe aspettata di condividere con il suo acerrimo nemico.