5 anime sui samurai da guardare se vi piace Rise of the Ronin

Vi abbiamo consigliato 5 film cult sui samurai se vi piace Rise of the Ronin, abbiamo ripescato 5 serie imperdibili sugli spadaccini giapponesi. Ma se state amando Rise of the Ronin, la nuova esclusiva PS5 che ci porta a vivere le avventure di un samurai errante nel Giappone dell'era Bakumatsu, allora siete nel posto giusto. Se siete appassionati di battaglie all'arma bianca, di katana affilate, di fieri guerrieri devoti al bushido, non potete non fare un salto in quello che è forse il medium audiovisivo che più di tutti ha inglobato la figura del samurai, che più degli altri si è mosso per decontestualizzarla, sottraendola dal proprio genere di riferimento (il jidai-geki) e riadoperandola nel suo carattere di combattente impavido, dalla forte spiritualità, temprato dall'allenamento e dalle battaglie.



Al di là dei prestiti e delle ibridazioni, l'industria degli anime ha comunque dato vita ai suoi personali chambara spaziando tra i target e producendo capolavori dell'animazione. Ecco allora 5 anime imprescindibili sui samurai, veri e propri pilastri del genere. Prima di continuare vi ricordiamo che potete votare il disegno più bello di Rise of the Ronin per vincere una PS5 e anche scaricare gratis il fumetto digitale di Rise of the Ronin.



Rurouni Kenshin

L'anime datato 1996, basato sulla serie manga di Nobushiro Watsuki, è lo shonen jidai-geki per eccellenza. Kenshin è un "samurai vagabondo" con un passato turbolento, vaga di villaggio in villaggio nascondendo la propria identità. Impugna una sakabato per rimanere fedele ai propri principi pacifici, per obbedire al proprio precetto di non-violenza, per adempiere al proprio dovere di protettore dei più deboli in un periodo storico delicato, di passaggio.

La conoscenza di Kaoru lo strappa al vagabondaggio e lo lega indissolubilmente al dojo presieduto dalla ragazza, all'unico allievo Yahiko e all'attaccabrighe Sanosuke Sagara, primi compagni dell'ex hitokiri.

Rurouni Kenshin trova la propria grandezza in una commistione di elementi che lo rendono atemporale (non è un caso se la storia ha da poco ricevuto un nuovo adattamento), fuori dal tempo soprattutto per una narrazione incastonata in un periodo storico ben definito, ma anche per l'universalità dei conflitti tra nuovo e vecchio, tra moderno e antiquato, tra rinnovamento e conservazione.



La fortuna di Ruruoni Kenshin risiede ancora oggi in personaggi dalla psicologia complessa, mai bidimensionali, soggetti vivi in una narrazione epica che imprime in chi guarda la sensazione costante di essere "spettatore del mito", di assistere al concepimento di una leggenda, di viverla mentre diventa tale. C'è poi, soprattutto, un trattamento del contesto storico che ha pochi eguali nel target di riferimento e un'analisi mai superficiale del profondo solco lasciato dal passaggio da un'era all'altra (è l'avvento dell'era Meiji), dei cambiamenti nell'assetto sociale causati dall'introduzione di un modello politico occidentalizzato.



L'immortale

Passiamo da uno shonen a un seinen, dall'era Meiji a quella Tenmei, sfiliamo la katana dalla guaina di Kenshin e affidiamola all'abile ronin Manji, diamogli poi migliaia di criminali da abbattere e ci siamo: L'immortale è tutto quello che un anime sui samurai dovrebbe essere. Animato da Liden Films, stesso studio implicato nel remake di Rurouni Kenshin, è il crudo ritratto di un mondo immerso nel sangue e pregno di violenza, di un Giappone feudale rappresentato in tutte le sue atrocità e storture, nel suo lato più anarchico e selvaggio, nell'applicazione della legge del più forte, nel trionfo della prevaricazione.

Il più forte qui è Manji, il passato è ancora quello tormentato di Kenshin, la taglia sulla sua testa è il risultato di un massacro che non ha lasciato scampo nemmeno al suo signore. C'è una particolarità: Manji è immortale, la presenza nel suo corpo del verme Kessen-chu lo rende immune ad ogni attacco e il ronin sembra la persona più adatta per aiutare Rin, unica erede del dojo della scuola Muten-ichiryu, in cerca di vendetta per l'uccisione dei suoi genitori.



Quella de L'Immortale è una ricostruzione storica quasi del tutto affrancata dal fascino estetico e tradizionale del Giappone feudale, lucida riproduzione di un folklore collaterale, di usi guasti, costumi squarciati, arti marziali corrotte, katana funeste. In mezzo un'attenzione particolare sulla flora e la fauna locale, su fiori, farfalle, alberi, libellule, su una natura come contraltare delle brutture e delle disarmonie umane, altrettanto spietata ma incapace di alterare un equilibrio.



Dororo

Qui la samurai story approda al sovrannaturale e si popola di demoni, e a vincere la palma di peggior backstory della lista è probabilmente Hyakkimaru. Il giovane dato in pasto ai demoni dall'avaro padre, è il pietoso prodotto delle cieche ambizioni di un genitore diabolico, vive miracolosamente, ma non può percepire il mondo con i sensi.



Nella ricerca e graduale assimilazione delle parti mancanti del suo corpo, Hyakkimaru si umanizza e si disumanizza allo stesso tempo, lo fa riacquisendo percezione e concezione del mondo, poi alimentando l'odio covato e quella sete di vendetta che finalmente diventa esprimibile, che può adesso fuoriuscire ed essere veicolato da qualcosa di diverso dalla sua katana, che in qualche modo era prima involucro e ora si fa esecutrice.

Con Dororo ad accompagnarlo e a formare un duo che si complementa nell'essenza lapidaria e grave di Hyakkimaru e nell'allegria e nella vitalità del giovane ladruncolo, l'anime ispirato all'omonimo manga di Osamu Tezuka (il che è già, per il concept, una garanzia di qualità nonostante i rimaneggiamenti) è il miglior dark-fantasy dedicato ai samurai e al periodo Sengoku.



Samurai Champloo

Cosa succede quando affidi il dojo al sensei Shinichiro Watanabe, quando a occuparsi di forgiare le katana è il genio dietro a Cowboy Bebop? I samurai diventano pulp, combattono al ritmo di hip pop, si imbarcano in un viaggio on the road di tappe e personaggi strampalati, di mete condivise e di vicoli e strade parallele, di personalità incompatibili con obiettivi condivisi.

La grandezza dell'opera di Studio Manglobe si fonda, al di là di un approccio irriverente e molto musicale, nel rapporto di amore e odio tra l‘elettrico vagabondo Muten e lo stoico ronin Jin, nella dicotomia caratteriale e stilistica delle loro figure, nel contrasto sregolatezza-tecnica di due personaggi geniali in modo opposto, nei momenti dolci e riflessivi che minano la stravaganza e la leggerezza che aleggia sui luoghi che visitano e sulle azioni che compiono (c'è comunque, come in L'immortale, una rappresentazione consapevole dei mali e delle ingiustizie dell'epoca). Ancora nel disgelarsi di sentimenti covati in segreto dietro la maschera della rivalità, nella stima accresciuta sotto l'armatura dello scontro ideologico, nel rassicurante personaggio di Fu Kasumi, più equilibratrice che donzella da salvare.



Samurai Champloo è il perfetto jidai-geki in salsa tarantiniana, con molto divertimento, molti combattimenti e molto cuore, che si insinua e si espande sottotraccia nel corso dei 26 episodi mentre fragorosi motivi non proprio medievali straniano lo spettatore.



Gintama

Prendete tutta la fierezza, la gravitas, la severità delle samurai-story appena citate e spazzatele via perché Gintama vuole scombinare le carte in tavola ed essere tutto tranne che il tipico prodotto sui guerrieri giapponesi.

Nell'anime di Sunrise e Bandai Namco Pictures a mettere fine alla casta dei samurai è...l'invasione aliena. Siamo nel periodo Edo o nel futuro? Ci troviamo in entrambe le epoche contemporaneamente, perché l'ambientazione storica viene profondamente contaminata da quella futuristica di cui gli Amanto sono portatori e il mondo di Gintama diventa l'ibrido definitivo.

Un trionfo di citazionismo e reference, di situazioni demenziali esilaranti, di gag e di possibilità infinite per un concentrato di what if intra ed extratestuali, un rovesciamento parodistico dei canoni degli anime che trova nel protagonista Gintoki il suo quasi eroe, il suo quasi samurai con la sua quasi katana. Gintama è il vero padre putativo di One Punch Man, è l'opera parodistica per eccellenza, vibrante ricettacolo di sperimentazione sui generi e sui topoi del battle shonen, esempio tra i più alti del giusto amalgama tra non-sense e drammaticità.