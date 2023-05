5 anime sportivi imperdibili se avete amato The First Slam Dunk

La recente uscita, nei cinema italiani, di The First Slam Dunk ha riacceso l'interesse di tutti verso gli anime sportivi, storie in cui i mangaka e gli animatori giapponesi hanno saputo creare personaggi e scontri indimenticabili. Naturalmente ci sono molte altre storie animate che hanno influenzato il pubblico mondiale allo stesso modo in cui ha fatto il lavoro di Takehiko Inoue, e se state cercando racconti con la stessa verve narrativa siete nel posto giusto. I manga e gli anime sportivi hanno sempre fatto sognare i lettori di tutto il mondo. Il loro grande fascino non sta solo nel modo in cui affrontano le storie con sfide e sacrifici, ma anche nella capacità di sfruttare appieno le proprie potenzialità per superare ogni limite.



Questo film di recente uscita è un perfetto esempio di ciò; si tratta di una pellicola estremamente matura e profonda - come abbiano accennato anche nella nostra recensione di the First Slam Dunk - in cui il basket, pur essendo un elemento centrale dell'azione, diventa anche un pretesto per approfondire i demoni dei protagonisti e mettere in scena i loro tormenti. Non si tratta solo di storie sportive fine a sé stesse quindi, ma di percorsi di crescita che abbracciano ogni aspetto della narrazione, tracciando un cammino che deve ancora realizzarsi in qualche modo, trovando poi espressione nello sport e nel contesto sul campo. Di seguito trovate i 5 anime assolutamente imperdibili se avete apprezzato The First Slam Dunk.



Rocky Joe (1970)

Basato sul manga omonimo creato da Ikki Kajiwara e Tetsuya Chiba, Rocky Joe (conosciuto anche come Ashita no Joe) è considerato uno dei capisaldi dello sport nel mondo dell'animazione giapponese ed è stato trasmesso per la prima volta in Giappone nel 1970, seguito da una seconda serie di episodi nel 1980 e da alcuni film di approfondimento come avvenuto anche con The First Slam Dunk. La storia di Rocky Joe ruota attorno a Joe Yabuki, un giovane ribelle che si trova spesso coinvolto in risse per strada.

Un giorno, Joe viene salvato da Danpei Tange, un ex pugile che diventa il suo allenatore. Danpei riconosce il suo potenziale e decide di addestrarlo per portarlo nel mondo del boxing. L'anime segue dunque la carriera di Joe nel pugilato, mostrando le sue sfide, le vittorie e le sconfitte lungo il percorso. Il giovane deve affrontare avversari potenti, migliorare le sue abilità e superare i propri limiti fisici ed emotivi. La serie esplora anche temi come l'amicizia, la rivalità, il sacrificio e la determinazione. Rocky Joe è noto per la sua narrazione avvincente, i personaggi ben sviluppati e le sequenze di combattimento emozionanti. L'anime ha avuto un impatto significativo sulla cultura popolare giapponese ed è considerato uno dei migliori prodotti d'animazione sul pugilato di tutti i tempi.



Captain Zubasa - Holly e Benji (1983)

Basato sul manga creato da Yoichi Takahashi, Captain Zubasa (in Italia Holly e Benji) segue le avventure di Tsubasa Ozora, un giovane talento nel calcio, e il suo percorso per diventare un vero e proprio campione del mondo. La trama ruota attorno a questo giovane e alle interazioni con i suoi compagni di squadra, gli allenatori e gli avversari, presentando partite emozionanti, strategie di gioco studiate, allenamenti intensi e la crescita nel mondo del calcio. Uno dei tratti più iconici di Captain Tsubasa è la presenza di tecniche di calcio spettacolari e fantasiose. I protagonisti sono in grado di eseguire tiri potenti, dribbling acrobatici e passaggi precisissimi. Questi elementi rendono le partite ancora più coinvolgenti e divertenti da guardare.

L'anime affronta anche le tematiche del rispetto reciproco, della lealtà, della rivalità sportiva e dell'impegno nel raggiungimento dei propri obiettivi. Nel tempo la serie ha catturato l'immaginazione di molti appassionati di calcio e di animazione giapponese in tutto il mondo, diventando un'icona nel genere sportivo.



Captain Tsubasa è noto per la sua combinazione di azione sportiva, dramma e personaggi memorabili. Ha influenzato la cultura giapponese e ha contribuito a diffondere l'amore per il calcio tra i giovani spettatori. Anche in questo caso la serie episodica è stata seguita da una manciata di film che hanno approfondito la storia, come avvenuto con The First Slam Dunk.



Haikyu!! (2014)

Tratto dal celebre manga scritto e illustrato da Haruichi Furudate, Haikyu!! racconta la storia di Hinata Shoyo, un ragazzo con una grande passione per il volleyball. Nonostante le sue limitazioni fisiche, Hinata si unisce alla squadra della scuola superiore Karasuno High School e si impegna a diventare un giocatore eccezionale. L'anime segue le avventure di Hinata e dei suoi compagni di squadra mentre affrontano sfide e partite contro le scuole rivali. La serie si concentra sulla crescita individuale dei personaggi, sulle dinamiche di squadra e sull'impegno nel raggiungimento degli obiettivi nel mondo del volleyball.



Oltre alle partite emozionanti, Haikyu!! approfondisce i legami tra i personaggi, esplorando le loro relazioni personali, le rivalità e l'evoluzione delle loro abilità nel corso della storia. La determinazione, la perseveranza e la fiducia in se stessi sono temi centrali nell'anime, coi personaggi che imparano ad affrontare le sconfitte, ad adattarsi alle situazioni impreviste e a superare i loro limiti.

Haikyu!! è molto famoso per la sua narrazione coinvolgente, le animazioni fluide e le sequenze di gioco dinamiche. Ha guadagnato una grande popolarità grazie alla sua rappresentazione realistica del volleyball e all'empatia che i personaggi sono in grado di suscitare negli spettatori. L'anime ha anche contribuito ad aumentare l'interesse per questo sport tra il pubblico internazionale.



Kuroko's Basketball (2012)

Kuroko's Basketball è uno di quei titoli imperdibili se avete adorato The First Slam Dunk. Basato sul manga scritto e illustrato da Tadatoshi Fujimaki e attualmente disponibile su Netflix, segue le gesta di Tetsuya Kuroko, un giocatore di basket con abilità uniche, e il suo coinvolgimento nella squadra della scuola superiore Seirin High School. La trama ruota attorno alla formazione e alle partite di basket affrontate da Kuroko e dalla squadra di Seirin. Il ragazzo si distingue da tutti gli altri per il suo stile di gioco particolare: è un giocatore estremamente portato e dotato di abilità di passaggio e movimento eccezionali.

Il suo obiettivo è dimostrare che il basket non si basa solo sul talento individuale, ma anche sulla collaborazione e sul gioco di squadra. La serie, quindi, presenta un gruppo di personaggi carismatici e abili, ciascuno con abilità uniche.



Lungo il percorso, dovranno affrontare sfide personali, superare rivalità e imparare l'importanza dell'amicizia e della fiducia reciproca. Kuroko's Basketball offre partite coinvolgenti, mosse spettacolari e strategie di gioco avvincenti, concentrandosi sulle dinamiche di squadra, sulla rivalità e sulla crescita dei personaggi mentre affrontano avversari sempre più forti. L'anime ha guadagnato popolarità grazie alla sua narrazione avvincente, alle animazioni curate e all'entusiasmo generato nel pubblico appassionato di basket e di anime.



Yowamushi Pedal (2013)

Tratto dal manga scritto e illustrato da Wataru Watanabe, Yowamushi Pedal narra la storia di Sakamichi Onoda, un giovane appassionato di anime e manga, che scopre di essere un ciclista talentuoso nonostante il suo aspetto debole e non troppo atletico. La trama inizia quando Sakamichi si unisce al club di ciclismo della sua scuola, la Sohoku High School, con l'obiettivo di entrare nella squadra di corse.

Nonostante le iniziali difficoltà, Sakamichi dimostra una sorprendente resistenza e abilità nel ciclismo.L'anime segue il suo percorso di allenamento, le sfide che affronta durante le gare e la graduale crescita come ciclista. Sakamichi si ritrova, quindi, a competere contro ciclisti anche molto forti, formando alleanze e sviluppando rivalità con gli altri membri del club. L'anime si concentra sulle gare e sulle strategie di corsa, offrendo sequenze di azione adrenaliniche mentre i personaggi lottano per raggiungere i loro obiettivi nel ciclismo.



Yowamushi Pedal esplora anche il tema dell'amicizia e della collaborazione di squadra, poiché i membri del club di ciclismo si sostengono a vicenda e lavorano insieme per migliorare le proprie prestazioni, proprio come avviene anche in The First Slam Dunk. L'anime offre un mix di momenti divertenti, di amicizia e di competizione intensa nel mondo del ciclismo, un prodotto da vedere assolutamente e che ha ottenuto un enorme successo sia tra gli appassionati di sport, che tra gli amanti degli anime, grazie alla sua narrazione trascinante, ai personaggi carismatici e alle emozionanti sequenze di gara.