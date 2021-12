5 episodi di serie anime che vi faranno vivere la magia del Natale

Siamo arrivati a quel periodo dell'anno in cui si può fare quello che non si può fare mai: siamo finalmente a Natale. Il freddo sta aumentando, i camini sono accesi, e luci addobbano le strade della città ed i negozi; in lontananza si iniziano a sentire gli zoccoli delle renne ed i campanelli che segnano il passaggio di Babbo Natale, pronto a consegnare i regali in tutto il mondo. Influenzati dal clima festivo che si respira in questi giorni, abbiamo preparato una rassegna di 5 episodi a tema da vedere a Natale. Uno speciale con cui augurarvi Buon Natale.



ONE PIECE



Iniziamo con una serie che di natalizio ha ben poco:. Per l'occasione, infatti, abbiamo scelto un episodio filler, che non si collega in alcun modo con la continuity degli eventi principali.

La puntata Il Ritorno del capo Rufy! Il problema alla lotteria tra sogno e realtà, la numero 291, di ONE PIECE fa parte di un filone di puntate ambientato a Grand Jipang, una rivisitazione in chiave feudale del mondo, in cui Rufy è capo dei soldati ed Usopp un suo sottoposto, Nami (qui chiamata Onami) è proprietaria della locanda La Girandola, mentre Sanji è lo chef: Rufy è cliente fisso del ristorante, ma trova sempre un modo per non pagare. Chopper è un medico e Zoro è un monaco errabondo; invece, non è ben chiaro quale sia il ruolo di Nico Robin, perché si nasconde dagli altri, ma non disdegna ad aiutarli.



La città viene scossa dall'arrivo di Buggy il Clown e dei suoi uomini, che hanno iniziato a seminare il panico chiedendo soldi ai commercianti, ma vengono facilmente sconfitti da Rufy e dai suoi alleati. In questo contesto troviamo anche Vivi, che è la principessa della città, ed altri personaggi che sono apparsi nella serie principale.

Dobbiamo essere onesti: l'episodio 291 non è propriamente natalizio, perché non si respira affatto il clima delle feste, almeno non prima del finale. Questa volta, Buggy vuole rapire un uomo per un debito non pagato, ma non riesce a trovarlo. L'uomo è a casa della piccola Rika, che per questo rimane coinvolta nella faccenda: fortunatamente in suo soccorso arriva Rufy.



Nel frattempo, in alcune sequenze all'apparenza scollegate con il contesto vediamo Chopper correre per le vie della città indaffarato, perché teme di essere in ritardo per il suo lavoro, motivo per il quale non riesce ad essere d'aiuto ai suoi compagni.

Senza dilungarci troppo sullo svolgimento degli eventi, Buggy corrompe Galdino, qui nelle vesti di un alto funzionario, affinché possa liberarsi una volta per tutte di Rufy, e riesce a rapire la piccola Rika, per costringere l'uomo a restituirgli i soldi. Fortunatamente, la principessa Vivi, aiutata da Nico Robin, smaschera Galdino, così da permettere a Rufy di sbarazzarsi per l'ennesima volta di Buggy.



L'episodio si conclude con i protagonisti e con altri personaggi secondari che si sono ritrovati di sera nella locanda di Nami, addobbata per le feste, per celebrare il successo del capitano Cappello di Paglia e il Natale. Infine, si scopre perché Chopper è stato assente per tutta la puntata: è la renna che traina la slitta di Santa Claus la sera del 24 dicembre.



Sword Art Online



Nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere, ma per questo speciale prenderemo in esame la prima stagione. Nel 2022 è stato sviluppato il videogioco fantasy, un MMORPG che vuole essere la nuova frontiera dei videogiochi multiplayer online: attraverso il visore della realtà virtuale, che si connette direttamente al cervello, il giocatore può immergersi nel mondo di

Il giorno del lancio di Sword Art Online sono connessi migliaia di giocatori, pronti ad iniziare una nuova esperienza. Però, alcuni notano qualcosa di anomalo: non riescono ad effettuare il logout. In seguito, tutti i partecipanti vengono riuniti nella piazza della città di partenza, dove vengono accolti dal Game Master, Akihiko Kayaba, lo sviluppatore del gioco, che spiega loro che ha rimosso la possibilità di disconnettersi dal gioco.



Ora tutti sono bloccati all'interno di Sword Art Online e qualora qualcuno dovesse morire, morirebbe anche nel mondo reale, e non è possibile scollegare i visori, altrimenti sopraggiungerebbe la morte cerebrale; l'unico modo per fuggire dal mondo virtuale è raggiungere il piano 100 e sconfiggere il boss finale.

Tra i vari partecipanti vi è anche il protagonista, Kirito, il quale ha potuto mettere mano sul titolo prima degli altri giocatori, in quanto uno dei beta tester selezionati; ma anche lui si ritrova coinvolto nella stessa situazione degli altri giocatori, perché si rende conto che servono a poco le sue conoscenze. L'episodio natalizio di Sword Art Online (La renna dal naso rosso) arriva molto presto: dopo aver sconfitto il boss del primo livello, Kirito continua la sua avventura e si unisce ad una piccola gilda, a cui, però, non rivela il suo vero livello per non far sentire a disagio i compagni.



Il protagonista stringe un particolare legame con Sachi, una ragazza non molto forte, impaurita da ciò che sta accadendo, e non può fare a meno di rassicurarla dicendole che non sarebbe morta.

La tragedia, però, arriva quando il gruppo si addentra in un dungeon di livello superiore per guadagnare più esperienza e denaro: i giocatori cadono in una trappola e, eccezion fatta per Kirito, muoiono. Questo provoca in lui un forte senso di colpa, poiché sente di non aver potuto fare niente. Il 24 Dicembre Kirito ha raggiunto Mujen, la città del piano 49, che per l'occasione è ricoperta di neve ed addobbata a festa, con un grande albero di Natale nella piazza centrale.



Per l'evento Natalizio, i giocatori possono affrontare un boss unico: Nicholas il Rinnegato, una versione inquietante e poco rassicurante di Babbo Natale. Kirito vuole sconfiggere il boss per ottenere un oggetto raro che potrebbe riportare in vita i morti, con la speranza di rimediare al proprio errore.

Purtroppo, l'oggetto ottenuto può essere usato solo entro 10 secondi dalla morte del compagno. Rammaricato per l'insuccesso della missione, la notte di Natale Kirito riceve un inaspettato regalo: un messaggio da parte della defunta Sachi, in cui lo sprona a non farsi dominare dai sensi di colpa per la sua morte e quella dei compagni e a continuare l'avventura per scoprire la verità di Sword Art Online.



Digimon Adventure 02



Indi Digimon Adventure 02 (ecco la nostra recensione di Digimon Adventure 02 , estanno liberando il Mondo Digitale dai restanti Obelischi Oscuri. Anche se con timore ed imbarazzo, per tutto ciò che è accaduto, Ken riesce ad invitare i suoi nuovi amici ed i rispettivi compagni digitali alla festa di Natale che ha organizzato la madre per il 24 Dicembre.

Prima di tornare sulla Terra, Daisuke e gli altri vogliono fare un regalo inaspettato a Taichi e ai precedenti Bambini Prescelti: vogliono portargli i loro Digimon. Da questo momento in poi, la puntata natalizia, Holy Night: Il grande raduno Digimon, alterna due percorsi differenti, destinati ad incrociarsi: quello di Daisuke e dei nuovi Prescelti, e quello di Taichi e degli altri, eccezion fatta per Mimi che ormai vive negli U.S.A. Mentre Daisuke ed i suoi amici stanno trascorrendo la sera della Vigilia a giocare a casa di Ken, Taichi, Jo, Sora, e Izumi sono al concerto di Yamato e della sua band.



Le festività sono destinate a termine molto presto perché Archnemon e Mummymon hanno raggiunto il Giappone ed hanno innalzato un Obelisco Oscuro, facendo così arrivare un gruppo di Digimon fuori controllo che iniziano a seminare il panico in città.

La festa di Daisuke e dei suoi amici viene interrotta, perché devono fermare la minaccia, con l'aiuto di Taichi e degli altri. I due gruppi riuniti riescono a sconfiggere le creature fuori controllo, riportandole nel Mondo Digitale, e a distruggere l'Obelisco Oscuro: il Natale è nuovamente salvo. L'episodio si chiude mostrando come i primi Bambini Prescelti ed i loro Digimon trascorrono la Vigilia di Natale.



A dire il vero, questo è solo l'episodio sulla vigilia, perché le 4 puntate seguenti si svolgono il 25 dicembre e vedno i due gruppi di Prescelti viaggiare per il mondo per distruggere gli Obelischi apparsi e per riportare indietro i Digimon fuori controllo.



Wotakoi: L'amore è complicato per gli otaku



è una ragazza vivace e solare, che è anche un'otaku appassionata di manga yaoi, anime, videogiochi, e che partecipa alle fiere: una passione, però, che vuole tenere nascosta, perché l'ha portata a lasciarsi con il suo compagno e in seguito a licenziarsi.

Fortunatamente, Narumi è riuscita a trovare un impiego presso una nuova società, e sente che nulla andrà storto: deve solo riuscire a celare di essere un'otaku. Se non che, il primo giorno di lavoro incontra l'amico d'infanzia Hirotaka Nifuji: un ragazzo con un carattere un po' freddo, che tende ad allontanare le persone, e che videogioca in ogni momento libero, sia la mattina prima di andare a lavoro, sia durante la pausa pranzo. Narumi viene smascherata quando lui le chiede se parteciperà alla prossima fiera del fumetto.



La giovane scopre che non è la sola appassionata di manga, anime, e di eventi a tema, perché la collega Hanako Koyowagi è una celebre cosplayer di personaggi maschili, mentre Taru Kabakura è un lettore accanito di manga.

Una sera, dopo il lavoro, Hirotaka e Narumi si ritrovano in un bar per giocare insieme e per rivangare il passato: al termine della serata, lui le rivela che sarebbe disposto a trascorrere ogni sera giocando con lei e ad essere il suo assistente nelle fiere del fumetto. Narumi e Hirotaka non sono l'unica coppia della serie, perché anche Hanako e Taru sono fidanzati, ma la loro relazione è caratterizzata da continui battibecchi, ma è comunque molto solida: due love story condite da una buona dose di riferimenti a videogiochi, manga, e anime.



L'episodio Un Natale deprimente è diviso in due segmenti: se il primo non ha molto di natalizio, focalizzandosi su Hirotaka intento a capire perché Narumi è triste, il secondo, invece, è più a tema.

È la settimana di Natale e mancano pochi giorni alla fine dell'anno: ci sono tante pratiche da completare e per questo Hirotaka e Taru sono costretti a restare in ufficio anche dopo l'orario lavorativo. Invece, Narumi e Hanako escono insieme, e discutono su come avrebbero trascorso il Natale: quelle sarebbero state le prime feste natalizie per la protagonista con il suo amato; dal canto suo, la cosplayer trascorrerà le feste da sola, a perfezionare un nuovo costume, dopo la delusione dell'anno precedente a causa del compagno che doveva lavorare.



Una sera, Narumi e Hirotaka passeggiano per una città addobbata a festa, con luminarie e mercatini di Natale, mentre ripensano a quanti anni avevano quando hanno scoperto che Babbo Natale non esisteva e come trascorrevano le festività quando erano bambini.

I due raggiungono il caffè dove lavora Naoya Nifuji (fratello minore di Hirotaka) e lo trovano vestito da Santa Claus, intento ad accogliere calorosamente i clienti; Naoya rivela ai due di non avere ancora una ragazza con cui passare le feste, ma non si deprime perché vuole solo riuscire a far sorridere le persone che ama.



La sera della Vigilia di Natale, Hanako è pronta a tornare a casa a trascorrere le feste da sola, quando viene raggiunta da Taru, che la porta a cena fuori, in un locale che ha prenotato mesi prima, e per riuscire ad essere lì con lei ha dovuto lavorare tutto il giorno: la cena romantica è un tentativo per farsi perdonare di non aver potuto trascorrere insieme il Natale precedente per colpa del lavoro.



Chrono Crusade



Siamo nei ruggenti anni ‘20, negli Stati Uniti, che all'epoca erano in piena crescita economica e stavano iniziando a godere di benessere, ma il consumismo sfrenato e la vita dissoluta hanno portato ad una crescita esponenziale di orrori portati da creature dell'oscurità: i demoni hanno iniziato a dilagare nelle città.

Per far fronte alle forze degli inferi che minacciano la quiete dei cittadini, è stata istituita l'organizzazione l'Ordine di Maddalena. Tra i vari membri c'è Rosette Christopher, che ha stretto un patto con il potente demone Chrono che è passato alla fazione di Dio, tradendo i suoi simili, motivo per cui è un rinnegato. I due, in quanto membri dell'Ordine, devono affrontare i demoni ed altre creature infernali con armi da fuoco benedette.



Oltre ad eliminare gli esseri infernali, Rosette deve riuscire a ritrovare suo fratello Joshua, misteriosamente scomparso anni prima. I due formano forse il team più affiatato dell'organizzazione, ma ogni volta che portano a termine le missioni creano disordini in città.

Nel corso della loro crociata, Rosette e Chrono scoprono l'esistenza degli Apostoli, esseri umani dotati di poteri divini, che devono essere protetti dai demoni, in particolare da Aion, che vuole usarli per scatenare la propria Apocalisse. Nell'episodio Holy Night - Notte Santa di Chrono Crusade (leggete la nostra recensione di Chrono Crusade), i protagonisti si prendono una meritata vacanza dalla lotta contro le forze del male.



Mentre le suore del convento stanno organizzando una recita sulla Natività, con Azmaria (un Apostolo) nel ruolo di Maria, Rosette e Chrono vengono incaricati di andare a San Francisco per indagare sulla scomparsa di alcuni agenti dell'Ordine di Maddalena che si sono messi sulle tracce di Aion, ma possono ritardare la partenza per trascorrere il Natale in convento.

La notizia riempie di gioia Azmaria, la quale non ha mai avuto un Natale felice, perché veniva spesso maltrattata dalla famiglia adottiva per i suoi poteri e non ha mai ricevuto alcun regalo per Natale. Azmaria vuole comprare un regalo ai due, ma quando lo trova dimostra di essere una persona benevola, cedendolo a chi ne ha veramente bisogno.



Nel frattempo, Rosette e Chrono hanno organizzato alla loro amica una festa a dir poco indimenticabile, con numerosi regali da parte delle suore ed un albero di Natale luminoso: per la prima volta Azmaria conosce la magia del Natale.