L'arte dentro Il ragazzo e l'airone tra Futurismo, Surrealismo e Metafisica

Come si dà forma a una sensazione? Come la si rende tangibile, facendola fluire dal corpo al disegno, colorandola sullo schermo e spandendola poi verso un pubblico che si dà di gomito nella sala? Ve lo raccontavamo anche nella nostra recensione di Il ragazzo e l'airone: è uno dei film più complessi e stratificati di Hayao Miyazaki, capace di innestare la metafisica pura negli stilemi autoriali che l'hanno reso uno dei registi più importanti della Storia del cinema. E infatti Il ragazzo e l'airone è la storia di un regista senza eredi.



L'autore giapponese prende ispirazione anche dalla Storia dell'arte occidentale, pescando anche in questo caso dall'Italia, Paese che tanto rappresenta per Miyazaki e la cui arte ha rielaborato rendendola tematica all'interno della sua pellicola d'animazione. Tre correnti artistiche che si intersecano per tre aree tematiche del film che compiono lo stesso viaggio, tenendoci sempre per mano anche fuori dalla sala.



Il futurismo di Boccioni ne Il ragazzo e l'airone

Si parte con lo slancio disperato verso il futuro ne Il ragazzo e l'airone. Il fuoco che brucia l'ospedale a Tokyo come simbologia della Seconda guerra mondiale, le fiamme che distruggono il luogo dove si salvano le vite, la tragedia che dà inizio alla narrazione e al viaggio metafisico di Mahito.



La città fulcro di quella che è sempre stata considerata la culla del futuro simboleggiata come una carneficina di corpi deformati dal fuoco, dall'aria satura di brandelli fumanti, con quel rosso che esplode proprio come nel quadro di Umberto Boccioni, La città che sale. Una corsa concitata inarrestabile, una città stato mentale che proietta i suoi abitanti verso un futuro che appare però segnato dalla distruzione del progresso, divelto dalle fiamme del conflitto e di una creatura che sembra indomabile, così come era il cavallo in uno dei primi quadri del Futurismo. Gli uomini non riescono a trattenere l'animale nell'opera di Boccioni così come gli abitanti di Tokyo non possono domare l'incendio prima che la madre di Mahito perda la vita. Non si può fermare il futuro che avanza, non si può fermare la guerra che distrugge. Allora i corpi esasperati che Miyazaki riprende da Boccioni devono spostarsi, tornare nel mondo rurale tanto caro al regista giapponese, per intraprendere il viaggio mentale di elaborazione del lutto.



Surrealismo e Magritte

Come si entra nel sogno di un viaggio oltremondano? Come si elabora la perdita di una persona cara? Hayao Miyazaki ci fa attraversare le arcate della metafisica con Il ragazzo e l'airone, mescolandolo prima al surrealismo di René Magritte. Perché è dal passaggio della soglia che tutto inizia a farsi mutevole, come vasi comunicanti che si scambiano emozioni. Due sono i riferimenti surrealisti nel film a Il castello dei Pirenei, quadro di René Magritte. Il primo è un altro passaggio della soglia oltremondana, la gigante pietra tombale sull'isola, chiusa dal cancello che Mahito attraversa.



Poi c'è la pietra volante alla fine del viaggio, protetta dal prozio del protagonista. Come se il quadro di Magritte si sdoppiasse, una parte ancorata a terra con il mare attorno, proprio come la sezione inferiore del dipinto, l'altra sospesa nel cielo, gigante, che ci osserva. Nel mezzo il riferimento a Miyazaki stesso (Laputa - Il castello nel cielo è un chiaro rimando a questo quadro di Magritte).



L'opera surrealista simboleggia la permanenza della memoria sopra la mutevolezza di un mare in tempesta, proprio quello che cerca Mahito senza saperlo, il ricordo incastonato che deve essere elaborato per andare avanti nella propria vita. Un ricordo che è al contempo speranza e confusione, così come l'arte surrealista di Magritte ci avvolge confondendoci, tra notturne luci con cieli chiari ed estemporanee figure volanti. E infatti quella pietra va distrutta a un certo punto, accettando la parte di malizia nel proprio cuore e il mistero surreale che racchiude.



Metafisica e De Chirico

A terminare il trittico artistico de Il ragazzo e l'airone c'è la metafisica, sia come pensiero filosofico che come corrente incarnata dalla pittura di Giorgio De Chirico. Anche in questo caso ci sono diverse opere dell'artista italiano, a cominciare da Piazza d'Italia con il suo doppio porticato ripreso da quello che precede il "paradiso" del prozio di Mahito.



Ma sono soprattutto i blocchi geometrici bianchi che tengono in piedi il mondo metafisico a essere fulcro centrale de Il ragazzo e l'airone, figure che rivediamo spesso nelle opere di De Chirico utilizzate da Miyazaki come idea tangibile per dare forma ed equilibrio a un concetto, appunto, metafisico, in questo caso l'elaborazione del lutto e l'accettazione della propria essenza. Il pensiero dietro l'arte di Giorgio De Chirico diventa quindi veicolo per quella di Hayao Miyazaki, impregnata di mondi paralleli sospesi tra il sogno, l'illusione e la realtà. Una pittura delle cose, quella di De Chirico, che si tramuta in animazione delle cose di Miyazaki, capaci di racchiudere mondi altri e pensieri sovrumani, come blocchi-giocattolo in bilico che dovrebbero tenerci tutti in piedi.



Ed è qui che la maestria di Miyazaki viene fuori, catturando l'ineffabilità di un'opera come Il ragazzo e l'airone, che mescola Futurismo, Surrealismo e Metafisica sfilacciandone i contorni per legarli in qualcosa di nuovo, intangibile e al tempo stesso capace di sfiorarti la punta delle dita, come un'opera d'arte che ti inumidisce gli occhi di gioia malinconica, senza bisogno di definire perché.