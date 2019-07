L'Attacco dei Giganti 3: ecco la Cover anime del Mese di Gianmarco Paraggio

Tra i prodotti anime degli ultimi mesi uno dei protagonisti assoluto è stato, indubbiamente, L'Attacco dei Giganti. La terza stagione anime è stata, senza dubbio, la più intensa, spettacolare e dirompente di quelle prodotte finora da Wit Studio. Non potevamo, insomma, non dedicare la nostra Cover del Mese proprio alla più recente Season di Shingeki no Kyojin, dopo aver dedicato l'ultima a One-Punch Man 2.



Abbiamo scelto di affidare l'illustrazione a Gianmarco Paraggio, talentuoso e giovane illustratore classe 1991. Attualmente Gianmarco lavora come illustratore freelance a Napoli, ma collabora stabilmente con Andrea Scoppetta. Lo stile di Paraggio, evidentemente a suo agio nel rappresentare le mostruose creature partorite dalla mente di Hajime Isayama, ben si adatta al tratto dinamico di Attack on Titan. La dimostrazione è questo disegno, che ritrae il Gigante d'Attacco di Eren mentre sfodera un potentissimo pugno contro il suo avversario. Vi ricordiamo che potete seguire Gianmarco Paraggio e i suoi lavori sul suo account Instagram. Come sempre, ringraziamo la Cup of Pino per la collaborazione.



Ecco L'Attacco dei Giganti secondo Gianmarco Paraggio