Attack on Titan: tutta la storia finora, dov'eravamo rimasti

Il 9 Gennaio il primo episodio della seconda parte della Stagione Finale di Attack on Titan è stato distribuito in simulcast su Crunchyroll. Nella recensione de L'Attacco dei Giganti 4x17 è stato necessario un piccolo recap degli ultimi eventi della quarta stagione. È anche vero, però, che gli avvenimenti finora necessitano, forse, di un rinfrescata generale. Vediamo insieme quali sono gli eventi principali, funzionali alla narrazione, nel riassunto completo di Attack on Titan.

Stagione 1

Siamo nell'anno 845 nel Distretto di Shiganshina, vissuto in pace per 100 anni senza l'attacco dei Giganti, grazie alle possenti mura situate ai confini e nell'entroterra: il Wall Maria, il Wall Rose e il Wall Sina. Il giovane Eren Yaeger vive nel Wall Maria insieme alla sua famiglia e a Mikasa, rimasta orfana. Il sogno di Eren è quello di entrare a far parte del Corpo di Ricerca, gruppo di soldati che oltrepassano le mura per scoprire i segreti dei loro nemici, combattendo contro di loro e spesso costretti a ucciderli. Gli altri gruppi di soldati sono il Corpo di Gerdarmeria, al sicuro nelle mura con il compito di mantenere l'ordine, e il Corpo di Guarnigione, soldati che proteggono il popolo. Eren vuole intraprendere la strada di ricercatore per scoprire anche cosa si cela oltre i confini della sua terra.

Il sogni del piccolo Yaeger non fanno felice suo padre, Grisha, medico del distretto. Egli, prima di partire per un lungo viaggio, consegna a suo figlio una misteriosa chiave, utile ad aprire una porta segreta sotto casa sua non appena sarà il momento. Lì sembra essere nascosto il grande segreto dei Giganti.

Mentre Eren, Mikasa e Armin sognano ad occhi aperti, una tragedia colpisce Shiganshina: un Gigante Anomalo, più alto delle mura, rompe il Wall Maria. Da quel momento, un'orda di Giganti invade il distretto uccidendo gli abitanti, compresa la madre di Eren. I tre amici vengono portati in salvo su una barca che li porta nel Wall Rose, più all'interno e al sicuro dai nemici.

Si avanza di cinque anni; i protagonisti si arruolano nel 104° Corpo di Addestramento Reclute, alla fine del quale decidono di far parte del Corpo di Ricerca. Nel frattempo, però, i Giganti si spingono nell'entroterra raggiungendo anche il Wall Rose: i giovani soldati si ritrovano a combattere contro il nemico e lo stesso Eren, per salvare Armin, viene divorato da uno di essi. Mentre la situazione diventa insostenibile, improvvisamente un altro Gigante Anomalo comincia ad uccidere gli altri Giganti. Si tratta, inspiegabilmente, dello stesso Eren Yaeger, in grado di sopravvivere all'interno del mostro e di uscirne in forma umana, ma con la capacità di trasformarsi in Titano. Il popolo approfitta del nuovo Gigante per chiudere il buco nel Wall Rose.



Gli amici di Eren sembrano fidarsi di lui, ma molti soldati esitano. Inizia quindi un processo: il Corpo di Gendarmeria vuole vivisezionarlo mentre quello di Ricerca vuole usarlo come alleato contro i Giganti. Levi Ackerman, Capitano del Corpo di Ricerca, dimostra la natura innocua del ragazzo e arruolarlo nell'Armata Ricognitiva.



Inizia la prima missione di Eren insieme ai suoi compagni. L'obiettivo è chiudere il buco del Wall Maria aperto cinque anni prima. La missione fallisce perché, improvvisamente compare una Gigante Femmina che uccide molti soldati. A questo punto anche Eren si trasforma e lotta contro di lei, senza successo. Con il tempo, i nostri capiscono che si tratta di Annie, ex recluta ora nel Corpo di Gendarmeria. Ha luogo, così, un nuovo scontro tra lei ed Eren. Annie è alle strette e, improvvisamente il suo corpo si cristallizza; assistiamo ai suoi ricordi che mostrano la sua consapevolezza di essere un Gigante, forse frutto di un esperimento. Levi chiede a Yaeger di non ucciderla: l'obiettivo del Corpo di Ricerca sarà quello di trovare altri Giganti come lei.

Stagione 2

Nel Wall Rose si è formata una breccia che ha permesso a dei Giganti di entrare e deve assolutamente essere richiusa. Sasha e Connie, compagni di Eren, tornano nei propri villaggi e scoprono che sono disabitati. La prima salva una bambina dalle grinfie di un Gigante, il secondo ne scorge uno incastrato nella sua casa e nota con orrore che ha l'aspetto di sua madre.



Connie e i compagni Berthold, Reiner, Christa e Yimir scoprono che non esiste alcuna breccia. Si rifugiano in alcune rovine ma qui, all'improvviso, si imbattono un Gigante Bestia simile ad un'enorme scimmia che riesce a parlare e a comprenderli. La creatura chiama altri Giganti che accorrono alle rovine e uccidono i superiori. A questo punto anche Ymir rivela la sua vera natura: è a sua volta un Gigante, il tipo Mascella.

Arrivano i rinforzi tra cui il Comandante Ewrin. Si scopre che per saperne di più sui nemici bisogna trovare Christa, il cui vero nome è Historia Reiss, di sangue reale. Intanto apprendiamo che Reiner e Berthold provengono dallo stesso territorio di Annie. I due rivelano ad Eren di esser il Gigante Corazzato e il Gigante Colossale, coloro che cinque anni avevano permesso la strage nel Wall Maria e la morte di sua madre. Propongono ad Eren di andare via con loro ma, al suo rifiuto, si trasformano davvero nei due possenti Titani, portando con sé il compagno e Ymir. Tra numerose domande senza risposta, Eren apprende che Reiner e Berthold venerano il Gigante dalle sembianze di una scimmia, chiamato il Bestia, e che devono ricongiungersi con lui e portare a termine una misteriosa missione.



Intanto Erwin vuole a tutti i costi liberare Eren, il quale, alla vista del Gigante Sorridente, quello che ha ucciso la madre, grazie alle incoraggianti parole di Mikasa trova il coraggio e vuole furiosamente attaccare. Per un motivo ancora ignoto, gli altri Giganti percepiscono la sua rabbia e uccidono il Gigante. Reiner, a questo punto, capisce che Eren detiene un potere speciale. È chiaro, ormai, che Yaeger ha il potere di controllare i Giganti e dovrà sfruttarlo per richiuder il Wall Maria. Connie e Hange, membro del Corpo di Ricerca, rivelano ad Erwin che i Giganti sono in realtà degli esseri umani.

Stagione 3

Le attività del Corpo di Ricerca sono sospese. Sotto il comando di Levi, il gruppo si rifugia a Trost. Entra in gioco Kenny lo squartatore, che presto si scoprirà essere zio di Levi. Eren e Historia vengono catturati, e infine giunge la rivelazione che può cambiare tutto. La famiglia della ragazza è la vera famiglia reale. Ella è cresciuta in una fattoria e, nel momento in cui Kenny era sul punto di ucciderla insieme alla madre, suo padre ha promesso di chiamarla Christa e di portarla lontano. Ora Historia è di nuovo ricongiunta con il genitore, Rod Reiss, il quale le rivela di essere l'unica vera erede al trono.



Nel nascondiglio del Corpo di Ricerca Hange rivela a tutti ciò che Eren ha appreso da Berthold e Ymir: un Gigante torna umano solo se mangia un'altra persona che può trasformarsi. Ciò permette di ereditarne le abilità. Intanto, per riprendere il Wall Maria, il governo reale deve essere rovesciato. L'obiettivo è quello di incoronare Historia come vera reggente.

La ricerca di Eren e Historia prosegue. Yaeger, intanto, si ritrova legato in una caverna ghiacciata. Toccato da Historia e da suo padre, inizia a vivere dei ricordi che non gli appartengono: sono di Frieda, sorellastra di Historia, uccisa proprio da Grisha Yaeger. Il misterioso padre del protagonista, infatti, era in possesso del Potere dei Giganti e voleva impossessarsi di quello nascosto in Frieda. Grisha dunque la divorò, acquisendone le capacità e trucidando il resto della famiglia reale per eliminarne la discendenza. È infatti a causa del potere dei Reiss se nessuno ricorda ciò che è accaduto prima della venuta dei Giganti: i reali possono manipolare i ricordi delle persone, cancellando la loro memoria. Un'arma capace di far dimenticare qualsiasi avvenimento storico, per ritornare all'ordine. I Reiss, inoltre, sono gli unici a non poter essere controllati mentalmente.



Levi e la sua squadra arrivano nella caverna ghiacciata, dove c'è anche Kenny che lavora per Rod Reiss. Quest'ultimo vuole che Historia mangi Eren perché il potere Potere dei Giganti torni alla famiglia reale, quindi vuole iniettarle un liquido capace di trasformarla. Eren si arrende, assumendosi le colpe del padre.

A quel punto interviene Kenny, infuriato per aver scoperto la verità. Lui voleva infatti mangiare Eren per ottenere il potere, ma è stato ingannato dai suoi stessi padroni. Historia, alla fine, decide di non farsi manipolare ancora una volta e getta via la siringa, liberando così il suo amico. È lo stesso Rod a cercare di trasformarsi in un Gigante ma la caverna ghiacciata non ne regge il peso. Eren si trasforma a sua volta e impara l'abilità di indurire il proprio corpo, salvando i suoi amici. Levi e Kenny, intanto, sono protagonisti di un confronto decisivo. Prima di morire, lo zio di Levi gli dona un siero capace di tramutare in Gigante. Historia diventa la nuova regina. Eren, intanto, ha una rivelazione: nei ricordi di suo padre aveva visto Keith Shadis, il suo istruttore nel Corpo di Reclutamento. Altri segreti vengono rivelati: Shadis aveva incontrato il papà di Eren per la prima volta fuori dalle mura, molti anni prima: Grisha era un vagabondo che non ricordava nulla se non il suo nome e il fatto che fosse un medico. Quando incontrò Carla, se ne innamorò e i due decisero di sposarsi, dando alla luce il nostro protagonista. Apprendiamo così che, dopo la morte della madre, Eren era stato portato in un bosco e Grisha gli aveva iniettato un liquido, facendolo trasformare in Gigante per la prima volta.



Torniamo al Wall Maria: ad attendere i soldati ci sono il Gigante Bestia inisieme a Reiner e Berthold. Dopo un primo lungo combattimento, si apprende che il suo nome è Zeke. La lotta continua, Erwin capisce che l'unica mossa possibile è lanciarsi contro i Giganti e rischiare di morire, così Levi potrà attaccare il Gigante Bestia. Il capitano e il comandante dei ricognitori riescono nel loro intento ma Zeke viene portato via da un altro Gigante Anomalo, il Carro.

Armin, in supporto ad Eren durante la battaglia contro il Gigante Corazzato, resta bruciato vivo dal Colossale (Berthold); Levi deve quindi scegliere se salvarlo o risparmiare Erwin, anch'egli in fin di vita. Può iniettare il siero che tempo prima Kenny gli aveva dato e decide di usarlo su Erwin il quale, però, non lo accetta. Armin viene così trasformato: il nuovo Gigante mangia Berthold e così torna ad avere sembianze umane.



Finalmente Eren e gli altri giungono alla vecchia casa Yaeger per aprire la fatidica porta segreta. È qui che avviene la vera svolta dell'intera storia: attraverso gli appunti di Grisha e una fotografia, oggetto per loro ignoto, apprendono l'esistenza di un altro mondo fuori le mura, una realtà popolata da esseri umani. Grisha descrive la sua infanzia in una terra economicamente e tecnologicamente avanzata, situata oltre il mare e chiamata Marley. Dopo che sua sorella Faye era stata uccisa da alcuni soldati, Grisha aveva appreso di far parte del popolo degli Eldiani, i discendenti della leggendaria Ymir Fritz, che ottennero il potere dei nove giganti e lo usarono per regnare per centinaia di anni sulla Terra.



Dopo secoli di dominazione, la nazione di Marley riuscì ad ottenere il controllo di sette dei nove Giganti e a sconfiggere Eldia, i cui abitanti vennero ghettizzati e tenuti sotto costante oppressione da parte dei Marleyani. La famiglia reale e diversi Eldiani fuggirono sull'isola di Paradis, dove vissero in isolamento all'interno delle tre mura da allora.

Cresciuto, Grisha si era unito a un gruppo clandestino per la restaurazione di Eldia, aveva sposato Dina Fritz, l'ultima Eldiana di sangue reale rimasta sul continente, ed era nato Zeke: il possessore del Gigante Bestia è dunque il fratellastro di Eren. Creata un'unità guerriera marleyana, Grisha e Dina avevano cercato di farvi infiltrare Zeke come informatore, ma il bambino li aveva traditi alle autorità. I congiurati, deportati su Paradis e trasformati in Giganti erano stati condannati a vagare senza meta, inclusa Dina trasformata nel Gigante Sorridente, ovvero il mostro che molti anni più tardi ha ucciso la madre di Eren. Grisha, tuttavia, era stato salvato da Eren Kruger, un Eldiano sotto copertura nell'esercito marleyano che, trasformandosi nel Gigante d'Attacco, aveva ucciso tutti i Marleyani lì presenti.



Kruger aveva anche svelato a Grisha che chiunque ottiene il Potere dei Giganti è destinato a morire dopo 13 anni. Se la maledizione non viene trasmessa entro quel tempo, va al primo discendente di Yimir. Questo filo invisibile che unisce il popolo di Ymir è chiamato Sentiero. I vari Sentieri si uniscono in un'unica coordinata: il Gigante Fondatore. A questo punto Kruger costringe Yaeger a mangiarlo per ereditarne i poteri e salvare Eldia.



Perché, dunque, nessun abitante delle mura ha mai conosciuto questa storia? Il re aveva stretto un patto di rinuncia alla guerra con il Gigante Fondatore, aveva cancellato la memoria degli abitanti di Paradis per mantenere la pace. Tuttavia la missione di Grisha è compiuta: ora Eren possiede il Gigante Fondatore, capace di sprigionare il proprio potere al contatto con un membro della famiglia reale. Tempo prima, infatti, lo aveva esercitato in occasione dell'incontro con il Gigante Sorridente.

Il ragazzo, tuttavia, tiene l'informazione per sé perché non vuole sacrificare la sua amica Historia. Il popolo di Paradis capisce che cinque anni prima il Gigante Colossale aveva distrutto le mura per impossessarsi proprio del Fondatore. Un anno dopo, Eren e i suoi compagni partono per un lungo viaggio oltre le mura e, finalmente, vedono il mare, un tempo creduto il confine con la libertà: ora è solo una barriera che li separa dai veri nemici.

Stagione 4 - Parte 1

I Marleyani sono in guerra da quattro anni e si peparano per la conquista dell'isola di Paradis tramite il successore del Gigante Corazzato. Zeke sarà la lancia e Reiner lo scudo. Utilizzando Eldiani come Giganti, Marley vince la guerra. Conquistare Paradis e riappropriarsi del Gigante Fondatore è fondamentale: con il potere dei nove Giganti sotto controllo avranno più tempo per costruire nuove armi. Zeke, a cui resta un anno di vita, vuole rimediare agli errori di Grisha.

Reiner, intanto, torna dalla propria famiglia e racconta tutto ciò che è successo negli ultimi anni a Paradis, secondo la sua prospettiva. Falco, un ragazzino in addestramento per diventare soldato, familiarizza con un uomo misterioso che finge di aver perso la memoria: è Eren, infiltratosi a Marley per tendere un micidiale agguato. Nel frattempo i Marleyani convocano la famiglia Tybur che possiede il Gigante Martello. La sera, in occasione di una festa degli ambasciatori, Will Tybur rivela di avere un piano che svelerà il giorno successivo al Festival: uccidere Eren che, nel frattempo, ha appena incontrato Reiner dopo tanto tempo.



Qui il colpo di scena: Eren si trasforma nel Gigante D'Attacco e travolge il palco, uccidendo Will Tybur. In realtà Eren non è solo, i suoi compagni si sono infiltrati e lo aiutano nella missione. La sorella di Willy si trasforma nel Gigante Martello: inizia il combattimento, che si conclude con la sua sconfitta grazie all'aiuto di Mikasa e degli altri.

Eren, poco prima di mangiarlo, viene travolto dal Gigante Mascella, a cui si aggregano il Gigante Bestia e il Gigante Carro mentre Levi Ackerman sopraggiunge per aiutare Eren e uccide Zeke. Ben presto, in realtà, si scopre che Zeke è un complice dei ribelli di Paradis. Il suo vero scopo è liberare gli Eldiani dalle brutalità dei Marleyani. A questo punto Eren rivela che per sprigionare il Potere dei Giganti gli basterebbe toccare proprio lui, figlio di Dina e dunque di stirpe reale. Intanto Falco e Gabi, la più brillante nel corpo d'addestramento marleyano, vengono presi in ostaggio dai compagni di Eren e poi riescono a fuggire. Reiner intanto capisce che Zeke si è schierato col nemico. Ora il suo scopo è salvare i due ragazzini, attaccando Paradis a sorpresa.

Il fato vuole che i due cadetti, in fuga da Paradis, incontrino ancora una volta i loro nemici nel ristorante di Niccolo, prigioniero Marleyano. In uno scontro Falco viene colpito con una bottiglia di vino che, però, è in realtà piena del liquido spinale di Zeke. Si tratta di un piano volto a trasformare, a tradimento, tutti gli abitanti di Paradis che non sono d'accordo con le idee rivoluzionarie e dissidenti di Eren, diventato il leader di una fazione ribelle. Coloro che erano a conoscenza del vino contaminato sono gli Yaegeristi, per l'appunto i seguaci del protagonista, che ormai viene considerato un vero e proprio criminale di guerra dai suoi stessi compagni. Il vino viene dato anche a tutti i vertici di Paradis che presto si trasformano in Giganti. Levi è l'unico a non aver bevuto.



A questo punto il vero piano di Zeke viene finalmente palesato. Il Fondatore può scegliere l'eutanasia degli Eldiani: solo così il mondo non sarà più invaso dai Giganti e nessuno dovrà più temerli. Zeke è insieme a Levi quando decide di farsi esplodere con una Lancia Fulmine. Intanto Yelena, una degli infiltrati a Marley, ha spiegato ad Armin, Mikasa e gli altri il piano di Zeke. Con l'inganno, a Paradis scoppia una nuova guerra: mente il Gigante Mascella compare improvvisamente, su uno dei dirigibili nemici vediamo Reiner. Eren, trasformato in Gigante, è pronto a combattere ancora una volta.