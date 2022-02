Attack on Titan 4x22 funziona perché è un ritorno alle origini

L'anime di Attack on Titan è ormai all'ultimo giro di boa, e in prossimità dell'epilogo la serie ha messo in atto un vero e proprio ritorno alle origini in termini di situazioni e atmosfere. L'episodio 22 della Stagione 4 ha visto il distretto di Shiganshina riempirsi nuovamente di giganti in seguito alla trasformazione dei soldati che avevano ingerito il liquido spinale di Zeke, riportando la serie ai toni che avevano contraddistinto la prima stagione (per approfondire leggete la nostra recensione di Attack on Titan 4x22).



Il ritorno dei giganti puri

Il grido del fratellastro di Eren ha popolato il luogo del conflitto di giganti puri che, escludendo il frangente che ha visto il capitano Levi affrontare altri "trasformati" nel bosco in cui si rifugiava con Zeke, non avevano più avuto spazio nel corso dell'ultima stagione data la loro "estinzione" forzata. Il ritorno di una minaccia che nel corso della serie era stata, di fatto, ridimensionata e "rivalutata" dopo le rivelazioni della terza stagione e si ripresenta tra gli edifici del distretto proprio come era accaduto in occasione dell'apertura della breccia nel Wall Maria all'inizio della serie.

Era, di certo, un Attack on Titan diverso, meno strategico, psicologico, politico e decisamente più action dalle tinte horror. Il colpo di scena e il time-skip, il relativo cambio di ambientazione e di dinamiche avevano accantonato il pericolo costituito dai giganti puri, relegandoli in secondo piano nel momento in cui la loro natura era stata svelata, palesandone lo stato di vittime oltre che di carnefici, e la minaccia era stata scongiurata con la loro eliminazione. La concretizzazione del piano di Zeke ha però riportato in campo i giganti mangia-uomini in tutta la loro inconsapevole brutalità.



AOT torna action e si ritinge di horror

L'invasione dei giganti riporta in azione i compagni di Eren, adesso meglio equipaggiati, con armi più utili e performanti, ma ancora, come nella prima stagione, costretti ad affrontare un numero spropositato di giganti, tra piroette fra gli edifici del distretto, spettacolari evoluzioni con il dispositivo di manovra tridimensionale e scontri travolgenti.

Mikasa, Armin, Jean tornano ad abbattere giganti che contemporaneamente seminano il panico tra i presenti, attaccando sia l'esercito marleyano sia quello di Paradis, divorando i soldati di entrambe le fazioni e mostrando la loro spaventosa violenza. La tensione si fa tangibile grazie alle medesime dinamiche della prima stagione e rimarca le stesse atmosfere raggiungendo analoghi toni horror soprattutto nel momento della "caccia" alla famiglia Braus, salvata dall'intervento in extremis di Gabi. Insomma, l'Attacco dei Giganti rimette al centro l'azione del conflitto "originario" tra uomini e giganti, puntando sui combattimenti e regalandoci una scena che ricorda da vicino l'assalto al Castello di Utgard della seconda stagione.



Giganti contro umani

Parallelamente al pericolo fronteggiato dall'esercito di Paradis, l'attivazione del "boato" da parte di Eren, adesso in possesso della totalità dei poteri del Fondatore, sembra gettare definitivamente l'umanità nel caos, in un atto di spietata opposizione tanto simbolico quanto lo era stato l'irruzione del Colossale e la distruzione delle mura nel primo episodio dell'anime.

Sono cambiate le posizioni e i rapporti di forza, è indubbiamente aumentata la gravità e il potenziale distruttivo della nuova minaccia, ma è ancora una volta una feroce avanzata dei Giganti a rispedire nel baratro l'intera umanità. È, proporzionalmente, un avvenimento dallo stesso peso nel conflitto Giganti contro umani. L'annullamento dell'indurimento, con la conseguente caduta delle mura e l'inizio del boato, è un evento analogo all'arrivo del Colossale nell'incipit della serie, in quanto dà inizio ad un nuovo sterminio che pare mettere a repentaglio la salvezza dell'intera umanità (che era, in effetti, illusoriamente composta dagli abitanti di Paradis nella prima stagione).



Una mostruosità che sembra invincibile e insormontabile per l'uomo e che ristabilisce in tutta la sua forza il conflitto tra titani e umani, ricostituisce la schiacciante superiorità dei mostri di fronte ad un'umanità che adesso, come allora, non sembra avere opzioni per la salvezza. Si tratta, dopo la comparsa del Colossale, del momento più critico per gli umanità, una minaccia adesso non più circoscritta agli abitanti di Paradis ma riguardante una civiltà intera, che coincide con un rinnovamento del lato action della serie, data la corrispondenza tra l'evento in sé e l'avvio della battaglia sanguinosa tra soldati e giganti.

Insomma, una serie di eventi che corrispondono quasi ciclicamente, sia nelle dinamiche sia nel valore simbolico-narrativo, alle circostanze iniziali della serie, seppure in un clima decisamente più "grave" e in un'evoluzione dai risvolti ormai definitivi in concomitanza con il gran finale.