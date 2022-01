Attack on Titan e le opening: il grido di Eren

Attack on Titan deve parte della sua grandezza alle memorabili openings. In una narrazione musicale consecutiva e coerente, il lavoro dei Linked Horizon, Yoshiki e HYDE, gli Shinsei Kamattechan e i SiM ha garantito sigle di qualità per tutte le 4 stagioni, introduzioni e accompagnamenti perfetti per ogni evento della storia e sempre estremamente adatti ad esprimere le atmosfere di un anime in continua evoluzione. Un excursus tra generi musicali che si muove e cambia di pari passo con lo stato d'animo dei protagonisti, con un occhio di riguardo per l'interiorià del protagonista Eren Yeager. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche delle grandiose opening de L'Attacco dei Giganti.



Guren no Yumiya

L'iconica prima sigla ha il merito di introdurre alla perfezione il nucleo tematico ed emotivo di Shingeki no Kyojin, puntando forte sul timore epico e sulla volontà gloriosa di contrastarlo. La prima sigla dei Linked Horizon, power metal nell'anima con drammatici e teatrali cori epici dal sapore medievale, è un inno insieme tragico e speranzoso alla rivendicazione della libertà degli uomini, un invito poderoso ad una reazione decisa alla paralisi del terrore.



Ci sono tutte le sensazioni di un inizio crudo e sconvolgente in Guren no Yumiya, c'è l'attacco dei giganti (e non ai giganti), c'è un'umanità sbigottita ma immobile, abituata e sicura in una gabbia che conforta, preda e incapace (o impreparata) di essere cacciatrice. L'opening esprime al meglio, dunque, la paura, il terrore puro e radicato della civiltà rassegnata della Stagione 1, su cui però si erge la voce di chi crede nell'azione e nella reazione, di chi deciso smuove gli animi e cambia la prospettiva , spronando a lottare feroci per la sopravvivenza seguendo l'unica via possibile: diventare cacciatori.



Jiyuu no Tsubasa

È il 14esimo episodio Eren Yeager, trasformatosi in gigante, ha appena chiuso la breccia del Wall Rose, è tempo per i cadetti di scegliere il corpo in cui arruolarsi. Per Erwin Smith dell'Armata Ricognitiva il contrattacco può avere inizio, per la prima volta la riconquista è possibile, è tempo di cambiamenti per Eren e compagni. E in questa occasione cambia anche l'opening della serie. Ancora i Linked Horizon, ancora la voce di Revo ad innalzare, però, un canto più convinto e ottimista, un canto di vittoria e di fiducia ("anche se ci sentiamo persi, continuiamo a marciare verso la libertà!").



Fiducia che corrisponde proprio a quelle conquiste dell'esercito e dell'Armata di Ricognizione, per quello che concettualmente e musicalmente pare essere l'ideale prolungamento della prima opening (quasi a far parte di un'unica opera più grande), una prosecuzione che però predilige e opta esclusivamente per lo slancio glorioso e quasi patriottico che Guren no Yumiya iniziava a proporre. L'intro della canzone ha, di fatto, tutte le caratteristiche di un vero e proprio inno in tutta la sua solennità, la celebrazione e la preghiera di una collettività adesso più unita e più consapevole dei propri mezzi, che ossequia le prime gesta eroiche di chi ha compiuto l'impensabile. Poi ancora power metal e adrenalina, perché lotte e combattimenti frenetici continuano.



Shinzou wo Sasageyo!

Se in Jiyuu no Tsubasa la solennità della prima parte fa effettivamente pensare ad una composizione celebrativa, il ritornello dell'opening della seconda stagione dell'anime è, di fatto, l'espressione definitiva della natura innica dei brani dei Linked Horizon per Aot.



"Dedicate, dedicate, dedicate i vostri cuori!" è il fulcro declamatorio di un inno in tutto e per tutto. Il testo fa poi esplicito riferimento all'inaspettato tradimento di Bertholdt e Reiner, riconosciuti in Shinzou wo Sasageyo! come "coloro che falsificano i giorni passati", nemici verso cui serbare rancore ("nemmeno la nostra vita né la nostra anima valgono per loro") e per mezzo dei quali rafforzare il contrasto, la resistenza, i legami, la convinzione del contrattacco rabbioso.



Insomma, il nemico per la prima volta ha un volto e un nome e nel momento in cui la minaccia si fa più concreta e definita l'umanità deve compattarsi e votarsi definitivamente alla causa. È per questo che Sasageyo raggiunge probabilmente il picco di epicità e di carica emotiva, confermandosi il brano che più di tutti punta sul lato esaltante, per una opening che fomenta e infiamma al ritmo di "Sasageyo! Sasageyo! Shinzou wo Sasageyo!".



Red Swan

La frenesia e l'epicità delle prime opening lasciano spazio ad una romantica canzone di stampo rock, i Linked Horizon cedono il passo a Yoshiki (scrittore e produttore) e HYDE (interprete vocale del brano), dando vita a una netta variazione sul tema e sulle atmosfere, non andando a cozzare con gli avvenimenti della prima parte della Stagione 3 ma approfondendo gli aspetti più umani e intimisti dei protagonisti. Musica, testo e animazione contribuiscono a creare un'opening delicata e profondamente sentimentale.

E mentre colpisce vedere i personaggi interagire con le loro versioni infantili, è palpabile il lato malinconico e nostalgico della melodia. Nostalgia per un passato forse limitato ma comunque innocuo, genuino, a confronto con un presente che inesorabilmente si avvicina al capolinea e che ormai da un pezzo sembra aver superato un punto di non ritorno: la dolcezza e la serenità fanciullesca sono ormai un lontano ricordo. Una nostalgica presa di coscienza di un destino fatto ancora di guerra e di morte, di "angeli caduti" e "cigni rossi", rossi di sangue ma che possono ancora spiegare le ali in nome della libertà.



Shoukei to Shikabane no Michi

Tornano i Linked Horizon con un brano che forma una perfetta tetralogia "narrativamente" legata, con una canzone vincolata alle precedenti sigle prodotte dal gruppo. La band chiude un cerchio, da questo momento niente sarà più come prima e di questa sensazione di epilogo si fa portatore Shoukei to Shibane no Michi. È proprio per dare un senso a questa chiusura che tutti i leitmotiv delle prime tre sigle vengono ripresi e riutilizzati in una sorta di remake riepilogativo, tra melodie di carattere liturgico, un power Metal di chitarre furiose, cori gloriosi e la stessa epicità che aveva caratterizzato i lavori precedenti.

Per Eren, Mikasa, Armin e compagni è il traguardo, si chiede l'ultimo sforzo, si esorta a "continuare ad avanzare contro l'impescrutabile oscurità". Il brano è un appello alla resistenza, resistere per arrivare alle risposte che si cercano da anni, alla verità ancora celata ma che è adesso vicinissima, a un "dubbio che ossessiona fin dall'infanzia": cosa c'è oltre il muro?



Boku no Sensou - My War

Con My War tutti gli elementi glorificanti, celebrativi o in generale ottimistici vengono omessi. Quella degli Shinsei Kamattechan non è più una marcia militare, ma una vera e propria litania funebre che non decanta nessuna vittoria, nessun trionfo se non quello della guerra stessa, nessuna conquista se non quella della morte. Un'evoluzione che corrisponde a quella, totale, di Eren, senza dubbio protagonista di questa opening, che ne immagina la voce afflitta e delusa, di un'anima addolorata e permeata dalla guerra e segnata dalla violenza di un'umanità crudele, brutale.



Al coro epico delle sigle dei Linked Horizon si sostituisce un coro di voci bianche che inquieta e disturba e ricorda che la guerra non ha età e non risparmia nessuno. Il tutto esprime al meglio il tono apocalittico della Stagione 4, e My War esterna il lato più tetro e tenebroso, funereo di Attack on Titan e sembra l'unica composizione possibile per raccontare un mondo che dopo la rivelazione (la scoperta nella cantina di Eren) appare sempre più ambiguo, in cui è ormai difficile distinguere il bene dal male, un mondo universalmente ostile che spaventa con "angeli che giocano travestiti con facce da diavolo".



The Rumbling

L'ultima opening della stagione finale è ad opera dei SiM. Alla rassegnazione amara sovrappone la furia disperata di un Eren che ha ormai, lucidamente, oltrepassato il limite per seguire il proprio ideale. The Rumbling è un urlo assordante e amareggiato di chi non vorrebbe che andasse come inevitabilmente sembra dover andare, è la descrizione di un'avanzata che non è più collettiva, che non ha più cori ad incitarla, l'avanzata di un singolo, la marcia di un'anima accecata da una rabbia fredda e perentoria.

È, dunque, l'avanzata spietata e rabbiosa di chi non vuole sentire ragioni, è il grido a squarciagola che sovrasta e atterrisce ma che nasconde tutto il dolore e la disperazione, di chi, impotente, non ha la possibilità di agire in un altro modo ed è costretto alla crudeltà, che lo inorridisce. Un brano heavy metal che rende al meglio lo stato d'animo di un Eren ancora nel pieno della sua guerra personale, ma tragicamente determinato e disposto a "perdere ogni cosa...non voltandosi mai dall'altra parte".