Attack on Titan Stagione Finale: l'incredibile evoluzione di MAPPA

Sono ormai un po' di settimane che la seconda parte di Attack on Titan 4 non colora più le domeniche su Crunchyroll. L'ultimo episodio di questo arco narrativo (qui la recensione di Attack on Titan 4x28) prepara il terreno per la terza e ultima parte, prevista per il 2023. Gli episodi di quest'anno hanno dimostrato un grande potenziale. Non si parla solo solo della narrazione, frutto di una mente geniale come quella di Hajime Isayama, ma dell'intero progetto di regia, fotografia, animazione, montaggio e non solo.



Se ben ricordate, nella nostra recensione di Attack on Titan 4x17 era stato acclamato un ritorno della serie in grande stile, e ciò che aveva colpito maggiormente era stato l'evidente salto di qualità dello Studio MAPPA. Le nuove puntate hanno rivelato una fase più matura e più consapevole. Ma come si è arrivati a questo risultato? Sarà utile percorrere l'evoluzione dell'animazione de' L'Attacco dei Giganti, dagli albori di WIT Studio fino ad oggi.

Un sapore ormai lontano

Quando nel 2013 la prima stagione dell'adattamento anime arriva sul piccolo schermo in Giappone, i primi episodi mostrano già uno stile inconfondibile. Molto più morbidi rispetto ai disegni di Isayama, quelli di WIT sono presto elemento caratterizzante dell'anime. I volti dei personaggi appaiono ben diversificati e, soprattutto, perfettamente in linea con l'età della maggior parte dei protagonisti. Visi "dolci", dal tratto soffice e ben definito. Pochi contrasti, poche ombre, tinte piene. I momenti più spettacolari costituiscono un gran punto di forza, terreno fertile per sequenze cariche di virtuosismo estetico.

Memorabile, ad esempio, il combattimento di Levi contro Kenny e i suoi scagnozzi: un susseguirsi tumultuoso di inquadrature giustapposte che, a gran velocità, regalano una scena colma di grandiosità. Questa occasione permette di sfruttare la CGI per il background. I primi tentennamenti emergono, tuttavia, quando WIT decide di sperimentare l'animazione 3D per i Giganti. L'utilizzo di questa tecnica modifica radicalmente la percezione avuta finora, nonché la qualità media del prodotto.



Impossibile non ricordare un Colossale decisamente sproporzionato e dai movimenti troppo meccanici. Ciononostante, l'atmosfera che il precedente studio d'animazione crea per 3 intere stagioni è piuttosto omogenea. Anche i colori lo sono. Palette dalle tinte variegate, brillanti, accese, raramente lasciano il posto ad altre più cupe o spente. WIT, nel complesso e pur con i suoi difetti, lascia un segno ne L'Attacco dei Giganti.

Un cambiamento radicale

Quando i fan assistono per la prima volta al nuovo stile, precedentemente annunciato, le opinioni non sono subito positive. Il cambiamento è netto, fin troppo evidente. L'immaginario che i fan dell'anime avevano avuto fino a quel momento si disgrega completamente, creando delle iniziali incongruenze.

La caratterizzazione dei personaggi sembra quasi sparita. Pur con piccoli difetti, gli appassionati si sono ormai affezionati al loro aspetto. Alcuni, a prima vista, non sembrano neanche più gli stessi. Si può prendere in esame, ancora una volta, il Capitano Levi con i suoi tratti somatici davvero singolari: l'occhio dall'iride piccola, un viso esile e spigoloso, il sottile naso all'insù. Il nuovo Levi diventa molto differente, con lineamenti marcati, esattamente come tutti gli altri protagonisti. Confrontando i personaggi di WIT con quelli di MAPPA, il tratto diventa più duro. Le ombre, che prima erano realizzate con zone di colore piene e leggermente più cupe, divengono scurissime, talvolta costituite solo da linee nere parallele. Nella prima fase, cominciata con la parte 1 della Final Season, lo stile sembra molto approssimativo, più sporco e meno definito. Altro argomento di discussione è, per molto tempo, la qualità della nuova CGI. Sicuramente un salto in avanti rispetto agli esperimenti di WIT, ma nel complesso ancora non del tutto convincente. Insomma, MAPPA riesce bene a far sentire la mancanza di un'estetica che, fino a quel momento, è stata emblematica per l'anime di Attack on Titan.



La fase matura di MAPPA

Qualcosa però negli ultimi tempi cambia. Chi criticava duramente il lavoro del nuovo studio, con la seconda parte di Attack on Titan 4 deve ricredersi. Gli episodi di quest'anno sono in grado di veicolare una serie di messaggi attraverso le immagini. Primi e primissimi piani dai dettagli ricercati, palette arricchite e diversificate in base al momento e alla funzione narrativa.

A tal proposito, la scelta di una vasta combinazione cromatica, proposta a ripetizione, lascia il posto ad un uso differente del colore: blu luminescente per il luogo delle Coordinate, rosso e marrone prima del Boato, per poi tornare ad immagini policromatiche solo nella seconda parte di questo arco narrativo. Il ritorno alle origini influenza anche la spettacolarità dell'anime, frutto di una computer grafica decisamente migliorata ma anche dell'animazione 2D molto più fluida.



In questi ultimi episodi, capita molto spesso che scene appartenenti alle stagioni precedenti siano riproposte in diversi flashback. È davvero stimolante ora vedere come MAPPA debba riprendere riprendere i vecchi lavori di WIT e riadattarli al proprio stile senza tradire le inquadrature originali.

Un valido esempio è l'episodio 79, in particolare la scena nei ricordi di Grisha in cui il piccolo Eren è con sua madre Carla. Tramite questo confronto, è possibile notare come il radicale mutamento sia un vero e proprio upgrade. I volti, innanzitutto, ritrovano quella caratterizzazione che, all'inizio della quarta stagione, sembrava fosse andata perduta. C'è una maggiore cura per i dettagli, come la resa più realistica delle pieghe del vestito di Carla, o le zone di luce e ombra sui suoi capelli. Anche i volti, sempre piuttosto cupi, presentano uno studio più accurato delle zone scure, prediligendo un tratto sempre più marcato. Questo aspetto coinvolge quasi tutti i personaggi; persino Levi ritrova la sua forma originaria, visibile in quei pochi episodi in cui fa la sua comparsa.



Questo stile è forse più indicato per dei personaggi che, ormai, sono in una fase più matura della propria esistenza. Questa nuova estetica, in qualche modo, si fa portavoce di stanchezza, sofferenza, cupezza in questa fase del racconto, con tratti duri e marcati tipici di un volto adulto, segnato dal tempo e dalle esperienze di vita. Tra sequenze di profonda carica emotiva e combattimenti mozzafiato, MAPPA riesce a bilanciare due linee differenti: prediligere l'espressività e la gestualità dei personaggi, oppure puntare sull'azione e sulla spettacolarità. Con un persistente richiamo alle prime stagioni, specialmente negli ultimi episodi successivi al Boato e ai numerosi segreti svelati, l'atmosfera di Attack on Titan torna quasi quella di un tempo, tra piani d'attacco, scontri corpo a corpo e lunghe sequenze ricche di virtuosismi.

L'animazione apparentemente meno ricercata della prima parte della Final Season cede il posto ad una forte dinamicità, frutto di una computer grafica decisamente migliorata ma anche di un'animazione 2D molto più fluida. Un utile metro di paragone è sempre quello dei Giganti, che ora hanno sembianze a dir poco magnifiche, e i cui movimenti sono meno macchinosi, camuffando sempre più la differenza che, in passato, era netta. Insomma, se prima il passaggio da uno studio all'altro sembrava una scelta molto azzardata, col senno di poi e con qualche miglioramento, MAPPA riesce a riconquistare il suo pubblico.

Il rapporto con il manga

Chiunque ha ribadito come MAPPA si sia sempre avvicinato ai disegni originali di Hajime Isayama, considerati "sporchi", con quei tratti scuri e quelle ombre tratteggiate tipiche della quarta stagione dell'anime. Lo stile del mangaka è sicuramente mutato. Dal 2009 al 2020 il miglioramento eccezionale di Isayama è più che evidente col passare del tempo e con tantissima pratica.

La seconda parte della Final Season vede moltissime scene riproposte in maniera più o meno fedele, talvolta edulcorando quelle più crude presenti nel manga o rappresentandole in momenti differenti. Un paragone più accurato, a livello prettamente estetico, ricade sempre sui personaggi. Di alcuni, come Falco o Gabi, non si possiede alcuna versione WIT in effetti, e la somiglianza tra la rappresentazione di MAPPA e quella d'origine non potrà mai passare attraverso quella intermedia. Il discorso cambia per la maggior parte del cast; sono emblematici proprio quei frame che tornano in tre modalità differenti, in modo da poter effettuare una comparazione più completa. Significativa è sicuramente la scena della prima stagione in cui Eren è portato via in spalla quando sua madre viene divorata dal Gigante Sorridente, riproposta poi nell'episodio 87. La forma degli occhi, la capigliatura, l'espressività del volto: MAPPA riesce a riportare egregiamente sullo schermo lo stile di Isayama, ed è forse proprio il totale distacco del primo adattamento animato a sottolinearne la fedeltà che, in questo caso come in molti altri, è davvero indiscutibile. Il nuovo studio d'animazione, dunque, non solo guadagna sempre più ammiratori con i suoi ultimi lavori, ma può anche accontentare coloro che si sono approcciati, innanzitutto, ad uno dei manga di maggior successo.