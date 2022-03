Bastard: riscopriamo un manga rivoluzionario, in attesa dell'anime Netflix

Il mondo è devastato dalla guerra. Orde di demoni e uomini malvagi sconquassano il pianeta, con l'avida ambizione di ritagliare ciascuno per sé il ruolo di padrone assoluto. Bastard!!, che farà il suo debutto su Netflix nel corso del 2022, sembra così drammaticamente attuale. Eppure è ispirato a un manga del 1988.



La storia dell'opera magna di Kazushi Hagiwara è figlia dell'epoca dei conflitti mondiali e delle bombe atomiche, ma al contrario di altri fumetti suoi contemporanei affronta il moralismo e la caratterizzazione dei suoi personaggi in modo decisamente più sfrontato, senza una precisa connotazione etica e, soprattutto, con espliciti richiami sessuali. Vediamo cosa possiamo (o dobbiamo) aspettarci oggi dal manga con lo spirito più heavy, più metal e soprattutto più "bastard" di sempre.

La storia di Bastard!! fino a oggi

Dark Schneider, il protagonista del manga, è uno stregone semplice: ha come unico obiettivo nella vita quello di voler essere l'essere più forte del mondo, per permettersi così un harem con le donne più belle. Questa è la premessa iniziale con cui ci confrontiamo sin dai primi capitoli della storia.

Ci ritroviamo in un'ambientazione post apocalittica, una sorta di Medioevo nato da una guerra che, a 400 anni dalla narrazione attuale, ha distrutto la civiltà. Ma i conflitti non sono terminati: a Meta-Likana, un regno senza ordine e dove vige la legge del più forte, una giovane chierica fa tornare in vita il leggendario Dark Schneider con un bacio. Tiara Nort Yoko è costretta a farlo, il potente stregone è stato sigillato all'interno del corpo del suo fratellastro, Rusie Renren. Ma come se non bastasse questo conturbante quadro di pseudo incesto pre-Lannister, il Dio distruttore Dark Schneider sembra non volerla aiutare. Sembra molto più interessato a voler ben altro da lei.



La storia del manga, ancora in corso, si intreccia in una lunga lunghissima sequenza di scontri e incontri, in cui verranno coinvolte numerose figure bibliche, come angeli e demoni, Lucifero e Satana, il Messia e i quattro arcangeli più vicini a Dio.



Nel corso di 27 volumi, il manga segue un ritmo che molti appassionati hanno definito "da gioco di ruolo", questo perché la storia è particolarmente ricca di colpi di scena che stravolgono anche spesso la stessa trama nota fino a quel momento. Cambia continuamente, tanto da lasciare a volte confuso il lettore, ma è un metodo che ha Hagiwara per mantenere vivo il suo interesse e, si vocifera, per rivoluzionare le narrazioni "prevedibili".

Lo stesso concetto di "magia", elemento fondamentale nel manga, è stato affrontato in un modo "rivoluzionario" ai tempi in cui è stato pubblicato: secondo la storia dipinta da Hagiwara, tutti gli elementi soprannaturali quali Divinità, demoni e creature mitologiche, trovano una spiegazione scientifica o razionale. I draghi esistono e sono alterazioni "genetiche", così come gli Elfi. Gli incantesimi sono frutto di capacità mentali derivate anche loro da mutazioni, persino gli angeli e Dio hanno una connotazione precisa: sono praticamente entità aliene. A caratterizzare ulteriormente questo capolavoro è lo stile di Hagiwara: le sue tavole sono tra le più belle dei manga degli anni ‘90, con un tratto raffinato e retinato con incredibile maestria. La sapienza dell'autore non finisce nell'estetica della sua opera con cui riesce a ritrarre i lunghi capelli bianchi più dettagliati nel mondo dei manga giapponesi, ma anche nella cura con cui è stata ridefinita dall'interno: i riferimenti danteschi, le innumerevoli citazioni a cantanti rock e metal, l'esagerazione dei toni e dei riferimenti sessuali, incuranti della critica, ne hanno fatto un masterpiece nella storia dei manga.



Ma anche Bastard!! ha dei difetti: la storia, come dicevamo, è ancora incompiutae anzi, non si vede una sua pubblicazione da circa dieci anni. moltissimi, inoltre, hanno spesso criticato l'autore per l'inconsistenza della trama, i salti temporali privi di costrutto, la frammentarizzazione della storia e l'inserimento di troppi personaggi. Attribuiscono questi punti deboli al "coraggio" di Hagiwara di essere uno dei mangaka più discontinui di sempre: il fatto che non sia riuscito a mantenere una periodicità delle sue uscite avrebbe minato la sceneggiatura. In poche parole, l'avrebbero portato a dimenticarsi il contesto da lui stesso creato o, al massimo, a gestire malamente gli stravolgimenti da lui adottati.

Che sia vero oppure no, i nostri cuori volano inevitabilmente alla storia di Kentaro Miura, venuto a mancare il 6 Maggio dell'anno scorso: con l'ultimo capitolo di Berserk, Miura ci lascia con un finale che non è un finale e allo stesso tempo senza la possibilità di trovare le parole giuste per continuare la sua storia. E tutto questo è anche colpa di un sistema saturo, malato e devastante, che è la carriera media del mangaka giapponese. Miura ne ha pagato il prezzo con la sua vita e una fine tragica per la sua opera. Forse, allora, Hagiwara non fa poi tanto male come dicono.



La storia di Bastard!! domani



Va ricordato che: è successo nel 1992, la sua casa editrice madre, la, ha finanziato una serie di sei OAV basati sul manga, lasciando la produzione all'AIC Studios.Ora è la Warner Bros. Japan in persona che dirige il tutto: dopo l'uscita del trailer della nuova serie che debutterà su Netflix , è stato annunciato cast e produzione, che vede nomi importanti come(Goblin Slayer) alla regia,(My Hero Academia, Mobile Suit Gundam 00) alla sceneggiatura e(Naruto Shippuden, Fairy Tail) per la colonna sonora. Non sappiamo ancora la data ufficiale di lancio della serie, ma è stato rivelato che sarà

Ciò che ci aspettiamo questa volta è il giusto approfondimento che meritano la storia e i personaggi di Bastard!!: Dark Schneider è un protagonista dilaniato dagli opposti, reduce di una generazione di protagonisti "reincarnati" (ricordiamo Sailor Moon, Ranma ½, di quel tempo). È uno stregone nel corpo di un ragazzino, è un uomo e un demone, e al contrario di tanti altri uomini-demoni dei suoi tempi, non ha niente di eroico. È un personaggio di una storia metal, heavy, rock e dark che potremmo chiamare "fantasy". Ma in realtà è soltanto un affascinante "bastardo".