Batman: i fumetti più cupi e noir per avvicinarsi al film di Matt Reeves

The Batman ha debuttato al cinema e sembra già destinato ad essere uno dei film più interessanti fra quelli dedicati al Cavaliere Oscuro. Il cinecomics diretto da Matt Reeves e con Robert Pattinson nei panni dell'Uomo Pipistrello ha un'anima cupa e noir, come vi raccontiamo nella nostra recensione di The Batman. Proprio questo stile particolarmente tenebroso, che ben si adatta al personaggio ed alla Gotham in cui Batman si muove, trae ispirazione da alcuni film del passato che hanno influenzato Matt Reeves: a tal proposito, ecco 5 film da vedere prima di The Batman.



Ovviamente anche il panorama fumettistico del passato ha condizionato il pipistrello di Pattinson. Diamo quindi un'occhiata ai fumetti che si avvicinano maggiormente allo stile cupo e noir di The Batman.



Ego, la principale ispirazione di Matt Reeves

Il regista statunitense ha proposto un film originale che comunque trae spunto da storie più o meno classiche del Cavaliere Oscuro. Parliamo innanzitutto di Batman Ego di Darwyn Cooke, un'oscura graphic novel del 2000.

Dopo l'ennesimo scontro con il Joker, Batman insegue i complici di quest'ultimo per recuperare la refurtiva del colpo appena commesso. Buster Snibbs, quello che sembra essere il capo della gang, teme così tanto il Joker da tentare il suicidio lanciandosi giù da uno dei ponti della città. Ovviamente il pipistrello sventa il dramma, ma lo stesso Snibbs gli rivela di aver sterminato la propria famiglia per paura della rappresaglia del Clown, ormai abituato ad entrare ed uscire di prigione a causa dello stesso Batman che si rifiuta di ucciderlo una volta per tutte. Dopo pochi drammatici istanti, Snibbs si toglie la vita raggiungendo i suoi cari, e al Cavaliere Oscuro non resta che tornare nella Batcaverna. Proprio qui Bruce Wayne incontra Batman in una sorta di allucinazione psicotica; i due si affrontano in una vera e propria lotta introspettiva, un confronto che ha affascinato Reeves, come da sua stessa ammissione al DC Fandome 2021.



Una storia di sole 60 pagine che raccoglie in se tutto il dramma psicologico di Bruce Wayne, sempre in bilico fra la sua umanità e lo spirito della vendetta che alberga nel pipistrello. Una storia che ci mostra il confine fra il puro eroismo e il cinismo omicida di cui Batman sarebbe capace ma che non deve assolutamente superare. Per approfondire questa saga vi rimandiamo alla nostra recensione di Batman Ego.

Vittoria Oscura e la Gotham tenebrosa

Per quanto riguarda la cupa Gotham, invece, risultano palesi le assonanze con i vicoli bui e pericolosi di due capisaldi quali Anno Uno ed Il Lungo Halloween ma è nel seguito di quest'ultimo, Batman Vittoria Oscura di Jeph Loeb del 1999, che risalta una trasposizione molto simile a quella cinematografica.

Giunto al quarto anno di carriera, Batman si trova coinvolto in un attentato al penitenziario di Arkham, nel quale Due Facce e molti altri detenuti riescono ad evadere. A seguire una serie di omicidi sconvolgono Gotham, a cominciare da quello di Clancy O'Hara, capo della polizia. Al Cavaliere Oscuro non resta altro che indagare, in una frenetica caccia all'uomo che lo porta ad affrontare parecchi nemici storici, la mafia americana e la sua stessa storia di famiglia, in un parallelismo con il capolavoro cinematografico Il Padrino che risalta sicuramente all'occhio. In questa saga vengono raccontate anche le origini di Robin, ricca di continui riferimenti ai Wayne che ne arricchiscono la storia. Il ritmo frenetico ed un perenne senso del pericolo fanno di Dark Victory una lettura fondamentale per approfondire The Batman.

La nuovissima The Joker War

Nel variopinto universo di Batman, le atmosfere noir non sono relegate esclusivamente al film di Reeves o a classiconi del passato. The Joker War è la saga di James Tynion che ha chiuso il 2020, un buon punto d'inizio per iniziare a seguire regolarmente le nuove avventure del Cavaliere Oscuro.

Il Joker, che da anni conosce la vera identità di Batman senza mai aver pensato di rivelarla al mondo, si impadronisce della compagnia di Bruce Wayne e gli sottrae fino all'ultimo centesimo; inoltre ruba dalla Batcaverna ogni gadget e costume. Insieme alla nuova villain Punchline, al primo Robin ora divenuto Nightwing, alle bande criminali di Gotham e ad un esercito di non morti (fra i quali il maggiordomo Alfred, passato a miglior vita in una delle saghe precedenti, dichiara guerra a Batman ed ai suoi alleati, mettendo a ferro e fuoco Gotham. Ideata per depotenziare un Batman ormai diventato fin troppo ricco, The Joker War è una saga corale nella quale i villain trascinano il ritmo della lettura rendendolo molto frenetico. I ricchi colpi di scena continuano fino alla conclusione della storia, nella quale a risolvere la situazione saranno terzi incomodi fra i quali innanzitutto Harley Quinn, ponendo le basi per un nuovo status quo per l'universo narrativo del Cavaliere Oscuro.

Batman Eternal, la regina delle storie noir

Facendo un passo indietro di qualche anno, Batman Eternal dello stesso Tynion e del celebre Scott Snyder rappresenta una vera e propria rivoluzione del mondo legato a Bruce Wayne.

Il Commissario Jim Gordon spara ad un uomo innocente e finisce in carcere. Questo piccolo errore innesca una reazione a catena che porta caos in tutta Gotham City. La criminalità organizzata torna nelle mani di Carmine Falcone, Arkham si trasforma in un vero e proprio inferno e i principali villain riscoprono una cattiveria a volte fin troppo spinta e crudele. In tutto ciò risalta il tema della famiglia legato a Batman e ai suoi amici. Sottotrame tutte molto interessanti, fra le quali spiccano la storia di Alfred, l'evoluzione introspettiva di Spoiler, in guerra con i propri demoni interiori, e la battaglia di Barbara Gordon, pronta a tutto pur di liberare suo padre dalla prigione. Un albo settimanale per un anno intero, 52 volumi che esplorano la dimensione urbana di Gotham, lo spirito dello stesso Batman ma anche alleati e nemici come mai prima d'ora, tanto da renderla una delle migliori saghe noir e hard-boiled del pipistrello.



E se The Batman non vi è bastato, lo scorso dicembre è uscito negli U.S.A. il primo albo di One Dark Knight, una nuova storia scritta e disegnata dall'artista Jock che arriverà presto anche in Italia e che, se i toni oscuri e cupi della copertina non tradiranno le aspettative, sembra promettere tanto noir per tutti coloro che adoreranno il pipistrello del buon Robert Pattinson.