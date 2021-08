Bleach: un capitolo infernale che lancia una nuova saga

Tutti conosciamo la storia di Tite Kubo, il mangaka che ha fatto il suo esordio a fine anni '90 su Weekly Shonen Jump. Dopo una breve apparizione con il flop Zombie Powder, l'autore è tornato con Bleach, uno dei big three di Weekly Shonen Jump. Entusiasmante e avvincente, gli archi narrativi che hanno alimentato le settimane di tantissimi lettori di tutto il mondo si sono poi conclusi in un rocambolesco quanto particolare finale nel 2016.



Kubo sembrava aver accantonato Ichigo e compagni per dedicarsi a Burn the Witch con le streghe Noel e Ninny. Eppure, per il ventesimo anniversario, Bleach ha lanciato un oneshot su Weekly Shonen Jump di ben 73 pagine. Come si sono comportati Ichigo e gli altri shinigami in questo ritorno su carta dopo 5 anni dalla fine della storia principale?

Una scoperta infernale

La pagina a colori di Bleach ci ripresenta tutti i personaggi storici ormai cresciuti, mentre il capitolo si apre con la vita di Kazui. Il piccolo Kurosaki se la svigna di notte in barba alle promesse fatte alla mamma e incontra uno spirito con cui giocare. Per non farlo sentire solo, lo porta in un luogo speciale dove, dopo un piccolo rituale, si apre un portale. Lì tutti faranno compagnia al povero spirito.



Nella Soul Society gli shinigami si stanno preparando a una cerimonia che si tiene 12 anni dopo la morte di un capitano. Per onorare il defunto, i vicecapitani devono catturare un hollow mentre i capitani devono sacrificarlo dinanzi alla tomba. I rituali per il capitano Yamamoto e per il capitano Unohana sono già stati svolti nei giorni precedenti, ma Renji vuole che Ichigo presenzi a quella del capitano Ukitake. Pur non essendo un membro del Gotei 13, Ichigo viene invitato poiché conosceva l'ex capitano della tredicesima divisione.

I vice capitani vendono mandati nel mondo reale a catturare un hollow e Ichika, figlia di Renji e Rukia, ne approfitta per sgattaiolare via dalla Soul Society, nascondendosi nei dintorni. Ichigo si unisce ai 13 vice e chiacchiera amichevolmente con Renji, conoscendo anche le nuove leve delle varie divisioni. Nessuno si accorge però degli esseri enormi che sono spuntati alle loro spalle, senza reiatsu e apparentemente invisibili ai vari sensi di localizzazione. Solo Ichika riesce a vederli, ma non riesce ad avvertire in tempo il gruppetto: uno dei vice capitani viene trafitto da uno di questi esseri misteriosi. Inizia una battaglia imprevista dove Ichigo e gli altri si danno da fare per eliminarli.



Nei pressi della ragazzina emerge però un'altra minaccia: Szayelaporro Granz, uno degli arrancar ed espada finito all'inferno, trasformato in una creatura nuova che racconta cosa sta succedendo con un sorriso folle. Nello stesso momento, nella Soul Society uno strano Reiatsu aleggia nell'aria dinanzi ai capitani, raccoltisi davanti alla tomba di Ukitake. Capito cosa sta succedendo, Kyoraku racconta una leggenda che si tramanda tra gli spiriti e del perché sia necessario questo rituale alla morte di ogni capitano.



Nel mondo umano si aprono le porte dell'inferno dinanzi a Ichigo, con Szayelaporro che viene poi impalato da un essere gigante: l'inferno è arrivato, l'equilibrio è rotto. Il capitolo di Bleach "No Breaths from Hell" si conclude così, con un finale troncato ed enigmatico e che fa sorgere tante domande.

Un capitolo atteso

La popolarità di Bleach, pur non essendo pari a quella dei colleghi Naruto e ONE PIECE, è comunque elevata e lo dimostrano i tanti anni di pubblicazione su Weekly Shonen Jump. Come c'era da aspettarsi, dopo aver visto un processo simile con Boruto: Naruto Next Generations, la nuova generazione è fondamentale per questo prosieguo, pur non essendo ancora al centro delle vicende. Kazui e Ichika, a modo loro, interagiscono con i protagonisti principali e soprattutto il primo sembra essere uno dei meccanismi che potrebbero aver permesso l'invasione oppure uno di quelli che contribuirà a fermarla. Le domande che Tite Kubo ci aveva lasciato negli ultimi capitoli di Bleach, con un Kazui in possesso di un potere particolare, si intensificano in queste poche pagine - iniziali e finali della storia - in cui appare.



Al contrario Ichika è ben presente nel pezzo centrale del capitolo celebrativo di Bleach, funzionando però come ostaggio e come possibile interesse amoroso del figlio di Kurosaki, svilendo un po' il potenziale del personaggio. Oltre i due giovani, ci sono ben pochi personaggi da presentare: il cast ufficiale lo conosciamo tutto e non ha cambiato particolarmente atteggiamento, mentre le due new entry hanno avuto modo dimettersi in mostra per poche vignette, rivelando un buon potenziale ma che per ora non ha avuto modo di esprimersi. Il punto più interessante però introdotto da Kubo è l'Inferno, il luogo rimasto ancora inesplorato nell'universo di Bleach.



L'ultimo mondo di Bleach

Il mondo umano è stato il primo reame a essere presentato in Bleach. Qui Ichigo incontrò Rukia, ottenendo i suoi poteri che poi lo

hanno portato a un viaggio in vari luoghi dell'universo creato da Tite Kubo. Abbiamo visitato la Soul Society, il mondo degli hollow Hueco Mundo, il reame Schatten Bereich dei Quincy e il Palazzo del Re delle Anime. Eppure in tutta la storia composta da ben 74 volumi non è stato affrontato l'ultimo dei reami, tra l'altro il secondo presentato nel manga, proprio nelle sue fasi iniziali. Proprio questa dimensione separata di cui vedemmo un tempo soltanto le porte è tornato per il capitolo celebrativo di Bleach: l'Inferno.Il suo ingresso apparve dopo la battaglia che coinvolse la morte dell'hollow Shrieker nel capitolo 12 di Bleach, con il luogo che fu anche al centro del quarto lungometraggio della serie, Bleach: Saga dell'Inferno, mai pubblicato in Italia. Il luogo dove vengono portate le anime infami però è stato citato anche nelle recenti light novel scritte da Ryogo Narita, Bleach: Can't Fear Your Own World. Insomma, l'Inferno esiste e Kubo l'ha accennato più volte ma senza mai scendere nel dettaglio. Non è un caso se quindi è l'ultimo dei reami ormai inesplorati ad essere al centro di questo capitolo per ora autoconclusivo.

Dalle sue porte emergono non solo delle creature inedite, dei ghoul, ma anche un personaggio che abbiamo già conosciuto in passato: Szayelaporro Granz. Come raccontato dal capitolo speciale Bleach imaginary numbers 01: The Unforgivens, che Tite Kubo aveva realizzato per promuovere il film, l'ex Arrancar era finito agli inferi insieme ad Aaroniero Arruruerie dopo la sconfitta di entrambi nell'Hueco Mundo. Lo special potrebbe quindi non essere più da ritenere non canonico, considerato che si ricollega agli eventi accaduti nell'attuale capitolo celebrativo di Bleach. Ciò che abbiamo visto in passato in questi prodotti collaterali potrebbe quindi tornare in qualche forma in futuro.

Un futuro all'inferno

Come spiegato in precedenza, il finale di questo capitolo di Bleach è monco. Una battaglia in corso, tante domande senza risposta e un portale che si è aperto verso l'ignoto. Sembra proprio che Shueisha e Tite Kubo abbiano pianificato qualcosa di più lungo e infatti non sono mancate le voci e le teorie su altri capitoli di Bleach.



Dopotutto, il capitolo inizia con il titolo "No Breaths from Hell" e si conclude con "New Breaths from Hell", perdendo quindi il No iniziale sostituendolo con il New. Questo cambio non può non far presagire un processo simile a quello di Burn the Witch che il mangaka aveva lanciato come un semplice oneshot, proponendo poi una stagione di quattro capitoli che a sua volta è stata rinnovata con una seconda stagione.

Sembra palese che Bleach tornerà in qualche forma considerate le frasi finali inserite da Kubo e dagli editor, o con altri capitoli autoconclusivi che proseguiranno con la saga dell'inferno oppure con un manga nuovo di zecca della durata di qualche volume e con la nuova generazione, in particolare il misterioso Kazui Kurosaki, alle redini. Le fauci dell'inferno si sono finalmente aperte, sveleranno gli ultimi segreti rimasti in Bleach?