Da Bleach a Chainsaw Man: gli anime più attesi del 2022

Il 2021 è giunto al termine e un nuovo anno sta per iniziare. Sin dai primi giorni di gennaio, i palinsesti televisivi giapponesi ricominceranno a popolarsi di tanti show pronti per essere gustati dagli appassionati di tutto il globo, grazie ai servizi di streaming. Tra i titoli in arrivo nel corso del prossimo anno ce ne sono alcuni particolarmente desiderati dal pubblico sin dal momento del loro annuncio. Perciò ecco a voi, come da tradizione, il nostro speciale sui 10 anime più attesi del 2022, che si prospetta davvero ricco di produzioni promettenti e spettacolari, almeno sulla carta.



Precisiamo che abbiamo ristretto la nostra selezione agli anime il cui rilascio nel 2022 è attualmente confermato. Per questo motivo non troverete nell'articolo titoli su cui non vediamo l'ora di mettere le mani ma dal periodo di uscita ancora indefinito, come l'attesissima seconda stagione di Vinland Saga. E prima di proseguire, non dimenticate di dare un'occhiata al nostro speciale sui migliori anime del 2021.

L'Attacco dei Giganti: Stagione Finale - Parte 2

Cominciamo con un anime dall'uscita ormai imminente - mancano infatti pochissimi giorni al debutto su Crunchyroll - e che conclude un ciclo iniziato nell'ormai lontano 2013. Dopo la fine del manga di Hajime Isayama (leggete la nostra recensione completa de L'Attacco dei Giganti), anche l'adattamento animato volge al termine con la seconda parte della stagione finale.



I 12 episodi di questa nuova e ultima tranche completeranno definitivamente la storia di Eren e della guerra tra Eldiani e Marleyani anche sul piccolo schermo, dopo l'incredibile climax raggiunto al termine della precedente stagione. Al timone della produzione ritroviamo nuovamente Mappa, l'indaffarato studio dei successi, che siamo certi confermerà l'ottimo lavoro svolto nella prima parte, quando era stato chiamato a raccogliere il testimone del dimissionario WIT Studio.



Confermato anche il resto dello staff: Yuichiro Hayashi e Jun Shishido alla regia, Hiroshi Seko alla sceneggiatura, Kohta Yamamoto e il veterano Hiroyuki Sawano alle musiche. Qualunque cosa accada, grazie a questo evento il 2021 degli anime è destinato a iniziare col botto!

The Rising of the Shield Hero - Stagione 2

Veniamo adesso a un genere (o meglio, sottogenere) che è ormai diventato un appuntamento fisso in ogni stagione anime: l'isekai. Il più atteso della categoria nell'anno che sta per venire è senza dubbio la seconda stagione di The Rising of the Shield Hero, prosecuzione dell'adattamento animato dell'omonima light novel ancora in corso di Aneko Yusagi e Minami Seira, giunta anche sotto forma di manga nel nostro paese grazie a J-Pop.



L'anime, realizzato ancora una volta dallo studio Kinema Citrus (Made in Abyss) in collaborazione con DR Movie, era inizialmente previsto per l'ottobre del 2021, salvo essere successivamente rinviato per ragioni non meglio specificate all'aprile 2022. Proseguono le avventure di Naofumi Iwatani, otaku asociale catapultato in un mondo fantasy dove diventa l'eroe con l'arma considerata più debole, lo scudo. Ad accompagnarlo, la bella guerriera con le orecchie di tanuki Raphtalia e l'uccello Filo, capace di trasformarsi in una ragazzina con le ali dotata di forza sorprendente.



Siamo certi che gli appassionati del genere non rimarranno delusi da questa nuova iterazione del franchise, a maggior ragione considerando il tempo trascorso dalla prima stagione, che iniziava la sua trasmissione nel mese di gennaio 2019.

Kaguya-sama: Love is War - Ultra Romantic

Dopo il grande successo delle prime due stagioni e l'esplosione della popolarità del manga, giunto anche in Italia sotto l'egida di Star Comics, i fan non dovranno attendere molto prima di mettere le mani sulla terza stagione di Kaguya-sama: Love is War, sottotitolata Ultra Romantic e prodotta nuovamente dallo studio A-1 Pictures.



Previsto anche questo per l'aprile 2022, proseguono le vicende amorose del presidente del consiglio studentesco dell'Accademia Shuchiin Miyuki Shirogane e della vicepresidente Kaguya Shinomiya, interessati l'uno all'altra ma troppo orgogliosi per compiere il primo passo. Ad accompagnarli ritroviamo il cast di comprimari dove spiccano la segretaria Chika Fujiwara, il tesoriere Yu Ishigami e la new entry della passata stagione Miko Iino.



Mentre il manga è entrato da poco nell'arco finale, la terza stagione di Kaguya-sama: Love is War adatterà con tutta probabilità l'arco narrativo del festival della cultura, ritenuto da molti appassionati come il migliore dell'opera di Aka Akasaka. Comunque vadano le cose, il divertimento è assicurato.

Tiger & Bunny 2

Correva l'anno 2011 quando veniva trasmesso per la prima volta sulla TV giapponese l'anime Tiger & Bunny. La serie, realizzata dallo studio Sunrise sotto la direzione di Keiichi Sato, scritta da Masafumi Nishida e con il character design del celebre mangaka Masakazu Katsura (Video Girl Ai, Zetman), ha riscosso un ottimo successo di pubblico e critica grazie alla sua scrittura spensierata e profonda al tempo stesso e al carisma dei suoi personaggi, tanto da dare vita a un variegato media franchise (due film, due manga e alcuni videogiochi).



Annunciato per la prima volta nel 2018 e confermato alcuni anni più tardi, l'atteso seguito di Tiger & Bunny è a tutti gli effetti una nuova stagione di 25 episodi che verrà rilasciata su Netflix, dove trovate attualmente anche la prima, a partire dall'8 aprile 2022. I fan della serie e non potranno vivere nuovamente le avventure dei supereroi Kotetsu T. Kaburagi (aka Wild Tiger) e Barnaby Brooks Jr nell'immaginaria città di Sternbild City, chiaramente ispirata a New York.



Siamo molto curiosi di scoprire se questa seconda stagione, che vede riconfermato gran parte dello staff del predecessore, riuscirà a essere all'altezza della prima, un anime davvero divertente e ricco di spunti che vi consigliamo di recuperare qualora non l'abbiate ancora fatto. Non ci resta perciò che attendere il prossimo 8 aprile.

Chainsaw Man

Senza dubbio uno degli anime più attesi del 2022, se non forse il più atteso in assoluto dopo l'incredibile teaser trailer presentato lo scorso giugno, Chainsaw Man adatterà per il piccolo schermo l'omonimo manga di successo di Tatsuki Fujimoto (leggete la nostra recensione di Chainsaw Man), uno degli shonen più violenti ed esagerati degli ultimi anni, soprattutto se pensiamo che proviene dalla scuderia di Weekly Shonen Jump.



In un mondo dove l'umanità coesiste con i diavoli, il protagonista Denji è un orfano senzatetto che stringe amicizia con Pochita, un diavolo dall'aspetto di un cagnolino dotato di motosega. Un giorno, a seguito di un sanguinoso scontro, Denji viene ferito mortalmente e per sopravvivere decide di stringere un patto con Pochita che da quel momento diventa il suo nuovo cuore. Trasformatosi in un ibrido mezzo umano-mezzo diavolo, Denji viene notato dalla fredda e attraente Makima ed entra a far parte della Quarta Divisione della Pubblica Sicurezza al fine di combattere altri diavoli.



Al timone di questa produzione troviamo ancora una volta Mappa, specializzato ormai nell'adattamento di manga di grande successo, con uno staff di alto livello che vede tra i nomi coinvolti l'esperto sceneggiatore Hiroshi Seko e il compositore Kensuke Ushio. Non si hanno ancora notizie ufficiali sul cast di doppiatori e sul periodo di trasmissione (confermato comunque per l'anno prossimo), ma visti i precedenti lavori dello studio possiamo essere abbondantemente fiduciosi che anche in questo caso Mappa saprà valorizzare il contenuto del manga in modo impeccabile.

Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun

Nel 2017 lo studio Kinema Citrus realizzava l'adattamento animato di un manga poco conosciuto, facendolo letteralmente esplodere presso il pubblico. Parliamo ovviamente di Made in Abyss e l'anno prossimo, dopo cinque anni di attesa (se escludiamo l'ottimo film Dawn of the Deep Soul che prosegue la storia), gli appassionati potranno gustare nuovamente le avventure di Reg, Riko e Nanachi sul piccolo schermo.



The Golden City of the Scorching Sun, questa la traduzione del titolo originale della nuova parte, è prodotto nuovamente dallo studio Kinema Citrus e vede confermato lo staff che ha dato vita alla magia della prima stagione, come il regista Masayuki Kojima, lo sceneggiatore Hideyuki Kurata e il compositore australiano Kevin Penkin, autore della colonna sonora capolavoro della serie.



Come si evince dal titolo e dal poster promozionale rilasciato, non ci sono dubbi sul fatto che la seconda stagione adatterà gli eventi che si collocano dopo la conclusione di Dawn of the Deep Soul. Tuttavia, dopo il precedente creato da Demon Slayer, in attesa di maggiori informazioni non possiamo nemmeno escludere una riproposizione degli eventi del film (che tuttavia non sarebbe molto gradita dai fan). Comunque vadano le cose, il seguito animato di Made in Abyss è uno degli eventi più importanti dell'anno che sta per iniziare.

Spy x Family

Vero e proprio manga di culto capace di scalare le classifiche di vendita giapponesi dopo un solo volume e amato dal pubblico di tutto il mondo, il 2022 è finalmente l'anno che tutti i fan di Spy x Family attendevano. La prossima primavera inizierà la trasmissione dell'anime basato sul manga di Tatsuya Endo, realizzato come co-produzione degli studi CloverWorks (The Promised Neverland) e WIT Studio (Vinland Saga, Osama Ranking) e con uno staff di tutto rispetto capitanato dal regista veterano Kazuhiro Furuhashi.



Loid Forger, conosciuto con il nome in codice Twilight, è probabilmente la migliore spia in circolazione. La sua nuova missione, tuttavia, prevede l'assassinio di un bersaglio apparentemente inavvicinabile. Per farlo uscire allo scoperto, Loid è costretto a "crearsi una famiglia" e iscrivere sua figlia a una prestigiosa scuola. Le scelte del protagonista ricadono su Anya, una bambina apparentemente normale ma dotata di capacità telepatiche, e su Yor Briar, giovane donna single che in realtà è un abilissimo sicario noto con il nome Thorn Princess.



Il manga di Spy x Family ha rappresentato un'autentica ventata d'aria fresca nel panorama degli shonen manga, grazie al setting molto particolare e all'approccio ad esso, in una storia che fonde alla perfezione commedia, azione, equivoci e buoni sentimenti. E come dimenticarsi delle buffissime facce di Anya! Grazie all'adattamento animato, in arrivo su Crunchyroll la prossima primavera, ancora più persone scopriranno una delle serie più divertenti e originali degli ultimi anni.

Summer Time Rendering

Una notizia che ha sorpreso molte persone, ma che in realtà non dovrebbe stupire più di tanto, è l'ingresso del colosso Disney nel mercato dell'animazione giapponese, con l'acquisizione dei diritti di alcune serie e altri prodotti che arriveranno nel corso del 2022. Tra questi, il titolo che ha attirato maggiormente l'attenzione su di sé è Summer Time Rendering, l'adattamento animato dello shonen manga di Yasuki Tanaka che ha concluso recentemente la sua pubblicazione anche in Italia con 13 volumi.



Shinpei è un giovane ragazzo che, dopo la morte dei genitori, viene accolto come figlio nella famiglia Kofune. Trasferitosi a Tokyo per studiare, Shinpei ritorna sull'isola che gli ha dato i natali in occasione di un triste evento: quello della morte della sorella adottiva Ushio. Giunto sul posto, tuttavia, Shinpei si rende conto che c'è qualcosa che non va e scopre che la morte della sorella potrebbe non essere stata un semplice incidente, bensì un omicidio. Inizia così per il protagonista una corsa contro il tempo per sventare una terribile minaccia che incombe sull'intera isola.



Summer Time Rendering è un manga di grandissimo successo in Giappone ed è tra le serie più lette sulla piattaforma digitale Jump+. Il merito è di una storia appassionante e piena di misteri che lascia senza fiato il lettore, facendogli subito venire voglia di voltare pagina per scoprire cosa succede. L'anime, prodotto dallo studio OLM con la regia di Ayumu Watanabe (Komi Can't Communicate, I Figli del Mare) e con la partecipazione di Keiichi Okabe (Nier Replicant, Nier Automata) alle musiche, avrà il non facile compito di trasporre su schermo l'adrenalina e il ritmo incalzante dell'opera originale.

Blue Lock

Un altro shonen di grande popolarità che ha tagliato di recente il traguardo delle 4 milioni di copie in circolazione in tutto il mondo, Blue Lock riceverà un adattamento animato a opera dello studio 8-Bit in arrivo il prossimo anno. La serie adatta lo spokon manga scritto da Muneyuki Kaneshiro (As The Gods Will, Jagan) e disegnato da Yusuke Nomura (Dolly Kill Kill), serializzato dal 2018 sulla nota rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha e pubblicato in Italia da Panini Comics.



Quando il Giappone viene eliminato ai quarti di finale della Coppa del Mondo di Calcio del 2018, la dirigente della JFA (Japan Football Association) Anri Teieri decide di ricorrere a estremi rimedi per poter crescere una nuova generazione di calciatori giapponesi che possa vincere il campionato mondiale. Fa approvare perciò il progetto "Blue Lock", che prevede la formazione di nuovi talenti in un ambiente che favorisce l'egoismo e la competitività piuttosto che la cooperazione e il gioco di squadra. Tra questi c'è lo studente Yoichi Isagi, che ha perso la partita di qualificazione al campionato nazionale liceale a causa della scelta di passare la palla a un suo compagno meno dotato tecnicamente.



Si potrebbe pensare che Blue Lock segua la scia degli spokon di ultima generazione come Haikyuu!! e, guardando al passato, Capitan Tsubasa, Slam Dunk e così via. Tuttavia la serie di Kaneshiro e Nomura, come vi sarete resi conto dalle righe precedenti, ribalta completamente la tipica prospettiva del gioco di squadra per dare vita a un manga sportivo atipico e imprevedibile che ha conquistato i lettori di tutto il mondo e che, grazie a questo adattamento, siamo certi verrà apprezzato da un pubblico ancora maggiore.

Bleach: Thousand-Year Blood War Arc

Ci siamo. Dopo anni di attesa, smentite e totale assenza di informazioni, proprio quando molti appassionati avevano deciso di gettare la spugna, Bleach farà il suo trionfale ritorno nel 2022 con l'adattamento dell'ultimo arco narrativo del manga, la Guerra Sanguinosa dei Mille Anni, che copre i volumi dal 55 al 74.



Una prosecuzione doverosa dell'anime all'insegna della continuità - ritornano lo studio Pierrot, il character designer Masashi Kudo e il compositore Shiro Sagisu - ma anche dell'innovazione, grazie all'innesto in qualità di regista di Tomohisa Taguchi (Akudama Drive) e a uno stile artistico più maturo ed espressivo.



L'ultimo atto della storia di Bleach non è certamente privo di problemi (per usare un eufemismo), tuttavia sarà interessante scoprire le scelte dello studio e dello staff in merito a questa trasposizione, che giunge esattamente dieci anni dopo la prematura cancellazione del primo adattamento. Per approfondire, leggete il nostro speciale sul ritorno di Bleach e, in ogni caso, non resta che attendere il 22 ottobre 2022, data di inizio ufficiale della serie, per potersi gustare Ichigo e soci nuovamente sul piccolo schermo.