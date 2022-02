Bleach: ritorno all'Hueco Mundo, la saga migliore dell'opera su Prime Video

Ormai conosciuto per la sua fama e per essere ad oggi uno dei colossi della rivista di Weekly Shonen Jump, Bleach si è classificato come uno dei migliori shonen del nuovo millennio grazie ai suoi personaggi accattivanti, una trama avvincente e combattimenti indimenticabili. Con attualmente 74 volumi tankobon e una serie animata che conta ben 16 stagioni televisive (sviluppata da Studio Pierrot nel lontano 2004), Ichigo torna nel primo trailer della nuova stagione dell'anime di Bleach lasciando il fandom positivamente sconvolto dalla notizia.



Infatti, dopo ormai 10 anni dalla conclusione dell'anime con la saga del sostituto Shinigami scomparso, ultima importante vicenda della trasposizione, Bleach tornerà in scena, pronto a portare su schermo la celebre saga della Guerra Dei Mille Anni. Molti sono stati gli omaggi, su tutti i disegni di Oda, Kishimoto e altri mangaka per celebrare il ritorno di Bleach previsto per questo ottobre.



L'attesa è ancora lunga ma, sebbene siano passati molti anni, Bleach ha fatto sognare portando sul piccolo schermo una delle saghe migliori dell'intera opera: Infiltrazione nell'Hueco Mundo. Ripercorriamo quindi insieme gli avvenimenti di questa avvincente avventura che vede Ichigo e i suoi compagni invadere il mondo vuoto, un arco narrativo finalmente disponibile (seppur si tratti solo di una prima parte) su Amazon Prime Video, con tanto di doppiaggio in italiano.



Rinfrescando la memoria



Dopo la saga della Soul Society, in cui Ichigo esplora per la prima volta il mondo degli shinigami, sono seguiti diversi archi narrativi più o meno importanti: l'esageratamente lungo arco dei Bount (vi abbiamo già parlato della saga dei Bount in Bleach come peggior arco narrativo ), fino ad arrivare a quello degli Arrancar, che racchiude in sé. Quest'ultima ha fatto molto parlare di sé fin dalla sua prima apparizione nel ventisettesimo volume del manga ed è considerata ad oggi la più avvincente dell'opera.Inoue viene rapita dal nemico e Ichigo, insieme a Ishida Uryuu, Chad Yasutora, Rukia Kuchiki e Renji Abarai, si metteranno in viaggio muniti delle loro fedeli zanpakuto pronti per invadere l'Hueco Mundo, un piano (letteralmente) vuoto situato tra il mondo umano e la Soul Society, dove si stanzia imponente, base segreta di Sosuke Aizen.

Durante il loro viaggio verso la meta, non sono solo hollow ostili a pararsi di fronte la loro strada. Anche Nel, misteriosa bambina, e i suoi amici si uniscono al gruppo di Ichigo accompagnandolo verso l'imponente edificio. Non appena però varcano la soglia, sono diversi i nemici a cui devono far fronte e che costringono il gruppo a dividersi. Ichigo affronta Dordoni, ex Espada che viene presto sconfitto dal rosso protagonista. Kurosaki va avanti per quell'infinito susseguirsi di corridoi vuoti, ritrovandosi faccia a faccia con Ulquiorra Schiffer.



Il quarto Espada porta il ragazzo estremamente vicino alla morte. Viene salvato dai poteri di Orihime, condotta lì da Grimmjow Jaegerjaques, la quale lo guarisce completamente dalle ferite permettendo ai due combattenti di lottare l'uno contro l'altro in uno scontro alla pari senza esclusione di colpi. Grimmjow viene quindi sconfitto e Ichigo, ormai stremato, perde contro Nnoitra Jirga e il suo sottoposto Tesla.



Anche i restanti membri del gruppo di salvataggio non sono da meno: vediamo Ishida battere l'ex Espada Cirucci per poi ritrovarsi a combattere, insieme a Renji, contro il temibile Szayel Aporro Grantz. La battaglia imperversa finché non giungono sul campo anche l'inquietante Mayuri Kurotsuchi e il suo tenente Nemu, che uccidono definitivamente l'Espada. Allo stesso tempo, Chad sconfigge con facilità Mosqueda per poi essere salvato dal temibile Nnoitra dal capitano della quarta divisione Retsu Unohana e dal suo tenente Isane Kotetsu. Il palcoscenico viene infine lasciato al capitano Zaraki Kenpachi, che si scaglia contro l'Espada pronto a dare sfoggio a tutta la sua potenza. Rukia, d'altro canto, affronta da sola Aaroniero Arruruerie, che riesce a sconfiggere non senza troppi problemi. La ragazza, stremata, deve ora fare i conti con Zommari Leroux, ma Byakuya Kuchiki interviene per salvarla e prende il suo posto in battaglia.

Arrivati all'invasione da parte dei capitani della Soul Society, il reale piano di Aizen viene quindi svelato: la cattura di Orihime era una farsa, non era mai stata sua intenzione far risvegliare l'Hogyoku tramite i poteri della ragazza. Piuttosto, il villain voleva attirare alcuni dei capitani e intrappolarli nell'Hueco Mundo in modo da poter fronteggiare con più facilità le ultime forze shinigami rimaste per poter invadere il mondo mortale e creare la Chiave del Re.



Un mondo non troppo vuoto

Intrisa di adrenalina e ricca di combattimenti, la saga ambientata nell'Hueco Mundo è sicuramente la saga più memorabile in assoluto. Sebbene non sia esente da qualche piccola incoerenza, gli eventi accaduti durante queste puntate portano alla luce rivelazioni importanti, dando finalmente più spessore all'antagonista principale del manga: Sosuke Aizen. Per la prima volta vediamo da vicino il suo impero, approfondendo non soltanto la sua personalità finora rimasta celata, ma anche i suoi desideri più profondi, nascosti da quel velato alone di mistero mai diradatosi fino alle saghe successive. Ma il punto forte non risiede solo nell'emblematica figura di Aizen: anche l'evoluzione dei protagonisti compie un drastico passo in avanti.

Fino a questo punto, Ichigo ha sempre affrontato situazioni pericolose ed estenuanti combattimenti che lo hanno aiutato a crescere, permettendogli quindi di raggiungere il giusto livello di esperienza e tecnica per affrontare un viaggio "suicida" come quello di intrufolarsi nella tana del nemico. La saga dell'Hueco Mundo non è quindi un semplice ripetersi del solito climax di combattimenti sanguinosi in cui il livello di difficoltà si alza ogni qualvolta ci si avvicina al boss finale, ma un vero e proprio coinvolgimento nel premeditato disegno pensato dal sensei Kubo. L'Hueco Mundo non è un semplice campo di battaglia, bensì la controparte della stessa Soul Society: laddove regna l'ordine, dall'altro si erge il caos. Confronto che sottolinea ancora una volta il perenne ma silenzioso parallelismo tra bene e male.



In questa avventura, possiamo notare come i protagonisti affrontano i propri demoni interiori cercando sempre di migliorarsi fino a raggiungere e superare i propri limiti che, molto spesso, risultano essere le loro più grandi debolezze. Nonostante le vicende siano comunque ridondanti (caratteristica di qualsiasi shonen classico), Kubo ha saputo mantenere una sua coerenza non sbilanciandosi mai nel rendere un personaggio troppo forte prima del tempo.



Regola che viene infranta solo quando si parla di Ichigo che, vantando di possedere il titolo di protagonista, lo porta ad essere sempre una spanna avanti ai suoi compagni. Molte sono infatti le sue continue (e famose) trasformazioni sempre pronte a "salvarlo" nelle situazioni più scomode in cui rischia di perdere la vita. Scelta sicuramente scontata, ma che le rende un indistinguibile marchio di fabbrica della serie. Ovviamente questo non lo rende automaticamente invincibile: trasfigurazioni e power up a parte, anche lui non è stato esente da ricevere una buona dose di brutti colpi e sconfitte.



La chiave di volta

Ovviamente (come già accennato in precedenza) Bleach non è esente da alcune piccole incompletezze a livello di trama: per quanto fosse l'unico degli Espada rimasto in disparte e quindi impossibilitato a svelare tutte le sue carte, Yummy Rialgo ha fatto la sua ufficiale entrata in scena come ultima risorsa, svelando però una forma finale poco originale. Infatti, sebbene Kubo avesse cercato di includerlo in quell'infinito susseguirsi di battaglie, l'idea è risultata alquanto scontata vista la sua quasi nulla pertinenza (e utilità) nel contesto. Anche la storia di Ashido Kano, il misterioso shinigami che Rukia incontra nella foresta dei Menos, è purtroppo passata in sordina per problemi di tempo che hanno visto lo stesso autore costretto a tagliarlo fuori dalla trama.



Ma nonostante questi piccoli inciampi, nemmeno troppo rari per gli shonen iniziati nei primi anni del 2000, la saga dell'Infiltrazione nell'Hueco Mundo è la svolta che ha inevitabilmente portato la trama ad evolversi e intricarsi, permettendo al pubblico di approfondire e conoscere l'impero del nemico che minacciava il mondo umano e quello della Soul Society. Vengono quindi non soltanto svelati i piani di Aizen con una narrazione ricca di colpi di scena, ma anche introdotti personaggi estremamente affascinanti, che riprendono la componente multietnica che ha accompagnato sin dalle prime pagine, quest'opera puramente shonen, che porta fiera il blasone dei Big Three di casa Shueisha.