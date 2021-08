Bleach: la storia di Ichigo continua, cosa racconterà?

Ichigo Kurosaki ha vissuto una vita particolare, all'insegna di fantasmi e spettri che solo lui riusciva a vedere. Ma l'incontro con una certa Rukia Kuchiki, una shinigami, ha reso ancora più difficile la sua esistenza, coinvolgendolo in battaglie che non appartenevano a lui. Proprio quelle battaglie create da Tite Kubo ci hanno fatto compagnia dal 2001 al 2016, periodo di pubblicazione di Bleach.



Un manga diventato iconico, un pilastro del battle shonen dell'ultimo decennio e che ha scandito un'era insieme ai compagni di viaggio ONE PIECE e Naruto. La sua carriera si è però conclusa nel #38 del 2016 di Weekly Shonen Jump, pubblicato in pieno agosto, quando l'autore decise di dare un taglio portando la storia al termine. Sono passati 5 anni e ci troviamo nel 2021, anno in cui si festeggia il ventesimo anniversario di Bleach: una data importante per questo manga storico, un traguardo che sarà festeggiato anche da un capitolo autoconclusivo.



Come un fulmine a ciel sereno, la Shueisha aveva pianificato con Tite Kubo non di pubblicare la seconda stagione di Burn the Witch, annunciata lo scorso anno e per ora ancora in alto mare, bensì un capitolo speciale dedicato a Bleach. L'immagine di anteprima presentata su Weekly Shonen Jump ci anticipa già che vedremo Ichigo Kurosaki adulto, ma cosa ha in mente Kubo stavolta?



Dove eravamo rimasti

La lunga guerra con i Quincy ha mietuto svariate vittime. La Soul Society è stata tempestata di attacchi così come il reame divino. Nonostante lo strapotere di Yhwach, Ichigo Kurosaki e i suoi compagni sono riusciti a vincere mettendo la parola fine alla guerra di Bleach. Il ragazzo si è poi ritirato nel mondo umano con i suoi amici, mentre gli shinigami sono rimasti nella Soul Society.

Gli anni trascorrono, iniziano gli eventi narrati nella light novel Bleach Can't Fear Your Own World con nuovi conflitti infiammatisi nella Soul Society a cui stavolta Ichigo non prenderà parte, lasciando il ruolo di protagonista a Shuhei Hisagi. Il vice capitano della nona divisione riesce a sventare la crisi che sembrava ormai certa, portando di nuovo le cose alla normalità. Passano altri anni, 10 dalla fine della battaglia con Yhwach e assistiamo alla cerimonia di Rukia Kuchiki, nominata capitano della 13esima divisione. In seguito, lei e Renji si recheranno con la figlia nel mondo umano dove troviamo un Ichigo ormai 27enne, sposato con Inoue e padre di Kazui. Tutti sembrano vivere in pace, mentre l'ombra di Yhwach svanisce definitivamente dopo un semplice quanto enigmatico gesto del piccolo Kazui. Sembra quindi chiusa la storia di Bleach.

Il vero capitolo finale?

Weekly Shonen Jump ha rivelato la sinossi del capitolo speciale di Bleach. Ichigo Kurosaki sarà invitato nella Soul Society per partecipare a una cerimonia di cui non si sappiamo nulla. Poche righe che introducono la nuova storia scritta da Tite Kubo e che scopriremo per bene soltanto con l'uscita di Weekly Shonen Jump #36-37/2021, programmato in Giappone per martedì 10 agosto 2021.

Insieme a questa frase, la rivista ha allegato un'immagine che mostra Ichigo adulto, così come l'abbiamo visto nell'ultimo capitolo e nella copertina finale di Bleach, con addosso il suo abito nero da shinigami. Il suo ritorno avverrà quindi nelle vesti da dio della morte e non da quelle da umano e le sue sembianze adulte confermano che non si tratterà di un prequel o di un flashback relativo a un momento passato bensì di un evento successivo al finale del manga. Il lunghissimo capitolo extra di Bleach, che avrà oltre 70 pagine, potrà quindi presentarci un approfondimento su qualche contesto che non è stato esplorato appieno nelle ultime fasi dell'opera all'epoca della serializzazione. Infine, considerato che il sensei si sta già occupando di Burn the Witch, è molto difficile che da questo capitolo possa nascere un'altra serie ambientata nel mondo degli dei della morte a meno che Kubo non si faccia accompagnare da un disegnatore, occupandosi solo della storia. Quest'ultima possibilità è però molto improbabile, nonostante non manchino le casistiche alla Boruto e Dragon Ball Super.



Consideriamo quindi la possibilità che Bleach ritorni soltanto con un capitolo autoconclusivo: a che cerimonia prenderà parte Ichigo? Grazie agli ultimi due capitoli del manga contenuti nel volume 74 sappiamo che Rukia è diventata capitano, ma la sua cerimonia è già stata mostrata e pertanto non può essere l'argomento principale di questo oneshot. In più, alla celebrazione per la nomina di capitano possono assistere soltanto gli altri leader del Gotei 13, escludendo automaticamente Ichigo nonostante i suoi meriti speciali.

Sembra inoltre che non ci siano dei posti liberi all'orizzonte tra le fila delle cariche più alte della Soul Society. Difficile quindi che la cerimonia si possa riferire alla nomina a capitano di Renji Abarai che, oltre la stessa considerazione fatta per la cerimonia di Rukia, vuole assolutamente sostituire Byakuya Kuchiki.



Il mirino si sposta quindi sulla figlia delle due, Ichika Abarai che nell'ultimo capitolo è stata descritta come una shinigami in erba, diventata da poco un'apprendista. Non sappiamo bene come funzionino i passaggi da un grado all'altro nella Soul Society e pertanto potrebbe essere questa la cerimonia di cui si parla: Ichika che diventa una shinigami in carica ed entra a far parte di una delle 13 divisioni. Ciò imporrebbe qualche anno di timeskip rispetto al finale contenuto nel volume 74 e chissà che non possa portare anche Kazui verso la scoperta del mondo spirituale e quindi verso l'inizio della sua carriera da dio della morte.

Un'altra possibilità è che questa cerimonia sia dedicata proprio a Ichigo. Dopotutto è lui il protagonista della storia e per celebrare i 20 anni del manga non ci sarebbe niente di meglio che dare un tributo da parte del Gotei 13 all'ormai adulto che ha affettato tanti hollow nel corso della sua breve carriera. Sarebbe però alquanto strano per la Soul Society far passare così tanto tempo prima di dedicare una cerimonia in onore del ragazzo dai capelli arancioni. Ci sarà forse qualche pericolo, un nemico ma di poco conto che permetta ai protagonisti di avventurarsi sul viale dei ricordi e ripercorrere la serializzazione ventennale di Bleach con i suoi momenti topici, lasciando poi spazio al ritorno di figure secondarie che farà piacere rivedere dopo tutto questo tempo. Le aspettative non sono di certo alte vista la natura di questo capitolo speciale del manga di Kubo, ma l'effetto nostalgia colpirà sicuramente a dovere tutti gli appassionati della morte e della fragola.