Bonelli: da Dylan Dog a Dragonero, i fumetti da cui iniziare

La Sergio Bonelli Editore è il fiore all'occhiello della produzione fumettistica italiana, attiva dal lontano 1940 con titoli che hanno fatto la storia del fumetto. Punto di riferimento per chiunque voglia esordire nel mondo della nona arte, la Bonelli ha fatto del basso prezzo e della distribuzione capillare nelle edicole i suoi grandi punti di forza.



L'azienda milanese propone un universo di pubblicazioni molto variegato. Ad un primo impatto questo assortimento potrebbe disorientare il lettore neofita, tanto da indurlo a lasciar perdere e puntare su altro, ma superato questo empasse ci si ritrova davanti ad opere capaci di stregare e far innamorare.



Quelli che vi proponiamo di seguito sono cinque titoli con i quali avvicinarsi all'universo bonelliano: che siate neofiti o lettori navigati di fumetti, che veniate dalla letteratura, dai manga o da giochi e videogiochi fantasy, troverete senz'altro ciò che fa per voi!

Dylan Dog, punto d'inizio ideale per neofiti!

Sicuramente il buon indagatore dell'incubo è il personaggio migliore per approcciarsi ai fumetti Bonelli. L'investigatore londinese creato da Tiziano Sclavi (tra l'altro Dylan Dog fu uno dei primi ad aderire alla campagna iorestoacasa durante l'emergenza Coronavirus), donnaiolo e amante del clarinetto, unisce il genere poliziesco all'horror in una narrazione sempre ritmata e ricca di colpi di scena. Numerose le categorie dell'orrore che si avvicendano di albo in albo: dai classici mostri dell'immaginario popolare agli zombie e creature cinematografiche, fino a riferimenti cthuliani: ogni mese ci viene presentata una storia quasi sempre stand alone assolutamente fruibile dal lettore occasionale.

Il panorama editoriale di Dylan Dog è fra i più ricchi di pubblicazioni fra tutte le testate della Bonelli. La serie regolare (con le varie ristampe) è stata rilanciata pochi anni fa da Roberto Recchioni ed alterna le classiche storie autoconclusive ad alcuni cicli divisi in più albi: quest'ultima tendenza è una delle novità del restyling. La Dylan Dog OldBoy, invece, presenta storie con un timbro più classico, parecchio legato alla visione originale di Tiziano Sclavi; nella serie Il Pianeta dei Morti, il nostro indagatore dell'incubo vive in una Terra ormai stremata da una pandemia zombie, in una proposta editoriale coraggiosa che fonde le novità introdotte nella serie regolare con il classicismo dei primi numeri ancora presente in OldBoy; per concludere, nei Dylan Dog Color Fest possiamo godere di tutta la sperimentazione possibile con sceneggiature fuori dagli schemi, tanti autori diversi e stili di disegno particolari e alle volte stranianti.



I primi 100 numeri di Dylan Dog sono osannati come un Santo Graal del fumetto italiano, sia dai fan dell'indagatore dell'incubo che da chiunque sia appassionato di fumetto, e sono il punto d'inizio ideale per chiunque voglia avvicinarsi non solo al fumetto Bonelli ma a tutto il panorama italiano. Ristampati tantissime volte, noi vi consigliamo la versione cartonata "Il Dylan Dog di Tiziano Sclavi" che propone, in venti uscite di grande formato, le migliori storie originali accompagnate da un comparto editoriale che ne racconta origini, dettagli nascosti ed influenze future.

Un buon Tex per lettori abituali!

Facendo un passo cronologicamente indietro, Tex è uno dei primi fumetti di casa Bonelli nonché la serie italiana più duratura di sempre, le cui pubblicazioni continuano ininterrottamente dal 1948 ad oggi. Iniziata come una pubblicazione a strisce, l'autore originale è Luigi Bonelli, padre del Sergio Bonelli che ha dato il nome all'attuale casa editrice milanese. All'epoca l'azienda prendeva il nome di Audace e proprio il pistolero ne trascinò l'espansione ed il successo, portandola a pubblicare queste storie western anche nel resto del continente europeo. Proprio l'ambientazione western è uno dei punti di forza principali del Tex, e nonostante il genere oggi non sia fra i più mainstream le storie riescono ancora ad attrarre ogni tipo di pubblico.

Se amate il fumetto non vi resta nient'altro da fare che passare subito a Tex, recuperando anzitutto l'albo mensile della serie regolare: la trama orizzontale è minima ed ogni racconto si conclude entro le pagine, regalando una storia completa che sicuramente vi porterà a volerne leggere altre. A quel punto non vi resta che recuperare la serie Tex Classic che ad un prezzo assurdamente basso, praticamente la metà di un fumetto Bonelli normale, ristampa le storie di Tex degli anni '40. Ovviamente la Bonelli ha capitalizzato la fama del personaggio e, proprio come per Dylan Dog, ha diversificato le uscite possibile per avvicinarsi ad ogni tipo di pubblico: serie regolare, ristampe e serie classic a parte, brilla particolarmente il Texone, l'annuale speciale in formato A4 con collaborazioni artistiche di pregio e valenza internazionale; per chi vuole tentare un approccio diverso, invece, sono molto interessanti sia la serie Tex Willer con il protagonista da ragazzo, che Tex romanzi a fumetti, la serie in formato alla francese che propone storie di maestri del fumetto d'autore.

Dai manga al fumetto italiano, la storia di Attica

La casa editrice milanese è conosciuta per le dimensioni ben precise dei suoi albi, tanto da farne uno standard utilizzato da molte altre aziende ed universalmente noto come simbolo di fumetto italiano: il bonellide (16x21 centimetri, brossurato, 96 pagine). Nel 2019, però, è stata lanciata un'operazione inconsueta per il mercato nostrano: Attica, il primo manga della Sergio Bonelli Editore (leggete la nostra recensione di Attica).

Sceneggiato e disegnato da Giacomo Bevilacqua, Attica è una perfetta fusione fra la cultura italiana e quella nipponica, con numerosi riferimenti ai titoli mainstream giapponesi (palesi i riferimenti alle classiche maghette, ai tokusatsu stile Power Rangers ed ai Pokèmon). I cinque protagonisti in lotta contro il potere totalitario di Attica, però, non danno la sensazione di già visto e ben si amalgamano con una trama di fondo che prende spunto, per ammissione dell'autore, al classico della letteratura italiana Pinocchio. La serie è composta da sei manga (che l'azienda ha rinominato formato Audace) già conclusi e recuperabili esclusivamente in fumetteria, ma anche da 12 albi nel classico formato bonellide, pubblicati dal luglio scorso ed ancora in corso, disponibili come da tradizione in edicola. Insomma, il fumetto ideale per tutti coloro che impazziscono per i manga e che vogliono avvicinarsi al più classico fumetto italiano.

Le Storie, una serie ricca di perle!

Durante gli anni settanta la Bonelli (all'epoca chiamata CEPIM) pubblicò, per il circuito delle librerie, una serie di romanzi a fumetti con volumi autoconclusivi ad opera di autori di un certo livello fra i quali Hugo Pratt e Crepax. Qualche anno fa, nel 2012, l'ex curatore editoriale Mauro Marcheselli propose a Sergio Bonelli di ripetere l'esperienza con due sostanziali modifiche: la pubblicazione nelle edicole e ovviamente il formato, che si adeguava allo standard bonelliano.

Così nasce la collana Le Storie, una delle migliori proposte dell'azienda milanese.Il fil rouge che collega letteratura classica e questa serie fumettistica è molto evidente soprattutto in alcuni numeri dai riferimenti storici, come Razo il Brigante o I due Re, o nei numeri decisamente polizieschi, quali Notturno Newyorkese o la serie di Cassidy. Fortunatamente ciò non ne preclude la fruizione a lettori non abituali, rendendo Le Storie una collana adatta a tutti. I primi cento numeri propongono racconti totalmente inediti, mentre in seguito si è deciso di optare per vecchie storie già pubblicate dalla casa editrice. Inoltre, due personaggi introdotti ne Le Storie in seguito hanno avuto una promozione a serie regolare: Mercurio Loi e Nick Raider; con le rispettive ambientazioni ben disegnate e le trame frenetiche, sono l'ideale punto di contatto per chi vuole avvicinarsi a questa particolare collana.

Il grande fantasy di Dragonero

Dragonero è ormai una delle serie cult della Bonelli Editore, un successo esplosivo crossmediale nato originariamente da un volume del lontano 2007 di un'altra serie antologica della casa editrice: i romanzi a fumetti. Esportato in giro per il mondo, il romanzo di Enoch e Vietti si è rapidamente trasformato in serie vera e propria dal 2013, dalla quale è stato tratto prima un gioco di ruolo, poi una serie di romanzi, ed in fine uno spin-off ambientato nel passato, Dragonero Adventures.

Ian Aranill è un discente della casata dei Cacciatori di Draghi dell'impero Erondariano. Accompagnato principalmente da un'elfa silvana, Sera, e dall'orco Gmor, è detto Dragonero per aver bevuto sangue di drago durante una missione che ha reso scura la sua spada Saevhasectha. Al gruppo verranno affidate delle missioni che, oltre a portare avanti una trama orizzontale capace di legare a se il lettore, esplora un worldbuilding ben strutturato che travalica i chlichè del fantasy per offrire sempre qualcosa di nuovo. Sebbene l'ideale sarebbe il recupero completo della serie fin dal primo numero, la Bonelli negli anni è venuta incontro ai nuovi lettori proponendo Dragonero Le Origini, volume nel quale viene narrato l'incipit della storia, e punto d'inizio ideale per poi proseguire negli albi mensili. Inoltre, Dragonero è diviso in maxi saghe molto comode da seguire singolarmente, come per Nelle Terre dei Ghoul, splendida storia disponibile in libreria in edizione cartonata. Insomma, anche per questa serie il consiglio è recuperare le basi e poi tuffarsi direttamente nell'avventura!