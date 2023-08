Boruto: Two Blue Vortex, il primo capitolo ha ripagato l'attesa?

Boruto: Two Blue Vortex segna una ripartenza netta per il franchise nato dalla costola di Naruto. A differenza del celebre timeskip che segnò il passaggio dall'infanzia all'adolescenza nell'opus magna di Masashi Kishimoto (e che nella versione anime fu demarcata con più decisione con la divisione tra prima serie e "Shippuden"), l'avventura disegnata da Mikio Ikemoto riparte totalmente da zero: Two Blue Vortex, infatti, è a tutti gli effetti un nuovo manga, e il "Capitolo 1" uscito in queste ore su V-Jump Manga Plus conferma che la nuova epopea del giovane Uzumaki è un sequel di Boruto: Naruto Next Generations. Dunque, tiriamo le somme su questo capitolo d'esordio, che mette già moltissima carne al fuoco.





Da Next Generations a Two Blue Vortex



Quando venne sconfitto dal gigantesco Rasengan Evanescente di Boruto, il perfido Momoshiki Otsutsuki aveva ammonito il protagonista con una funesta profezia prima di impiantare il suo DNA nel corpo del ninja, donandogli il segno Karma, che ha segnato l'esistenza del giovane per tutto lo sviluppo successivo della storia principale: "".

Tutto il resto è noto: l'avvento di Kawaki, i ripetuti scontri con i membri dell'Organizzazione Kara ("Il Guscio" secondo la traduzione italiana operata dall'editore Planet Manga) fino al violento duello finale con Isshiki Otsutsuki, l'alieno che secoli fa prese il controllo del monaco Jigen per pianificare la sua totale resurrezione. Il villain ha poi passato la sua volontà a Code, un fanatico intenzionato a portare avanti i piani di Isshiki: piantare l'albero del chakra per far rinascere la Decacoda e permettere agli Otsutsuki di cibarsi del chakra terrestre. Le forze in gioco sono state poi sconvolte dall'arrivo in scena di Eida, un'androide in possesso del terribile potere dell'Onnipotenza, una tecnica divina che un tempo era prerogativa del leggendario Shibai Otsutsuki - il capostipite della specie aliena. In grado di assoggettare al suo volere chiunque non fosse un Otsutsuki o un suo diretto parente, Eida ha piano piano scombinato le carte in tavola al Villaggio della Foglia: intenzionata a conquistare l'affetto di Kawaki, quando quest'ultimo decide di togliere di mezzo Boruto poiché la volontà di Momoshiki rischia continuamente di prendere il sopravvento e di mettere in pericolo la vita del Settimo Hokage, la ragazza si rende protagonista di un gesto tremendo.

Riscrive la realtà, rendendo Kawaki il figlio di Naruto e trasformando Boruto in un criminale che ha attentato alla vita del Settimo. Solo Sarada Uchiha e Sumire Shigaraki, l'ex capoclasse ai tempi dell'Accademia Ninja, sono misteriosamente immuni alla tecnica dell'Onnipotenza, ma a nulla valgono i loro tentativi di difendere il povero Uzumaki. Sarada, in preda alla disperazione, è tuttavia riuscita a convincere almeno Sasuke dell'innocenza del suo compagno di squadra. Sasuke decide di credere a sua figlia e di partire insieme a Boruto per proteggerlo, ed è su questi fatti sconvolgenti che Boruto: Naruto Next Generations terminava al capitolo 80. Ora sono passati tre anni, ed è a questo punto che inizia la storia di Boruto: Two Blue Vortex.





Ritorno al Villaggio della Foglia



Il nuovo inizio di Boruto, come già ci avevano anticipato gli attesissimi spoiler del capitolo 1 di Boruto: Two Blue Vortex , ha lo scopo di reintrodurci alla vita nel Villaggio della Foglia, tre anni dopo le sfortunate peripezie del protagonista, immergendoci in uno status quo tutto nuovo. Naruto e Hinata giacciono dormienti nella dimensione in cui Kawaki li ha intrappolati per proteggerli, e in assenza del Settimo Konoha ha un nuovo Hokage: Shikamaru

Ritroviamo Sarada cresciuta, con un nuovo design che ha fatto discutere, e che inevitabilmente richiama l'aspetto che sia suo padre sia suo zio Itachi avevano da giovani, ma non senza strizzare l'occhio ad un look più giovanile e "alla moda". In ogni caso, sappiamo che l'Uchiha non ha mai smesso di difendere l'amico, visto che il capitolo 1 (intitolato proprio "Boruto") comincia con un duro scontro tra Sarada e Shikamaru sul destino del giovane. Le pagine successive ci permettono di scoprire come tutti gli altri comprimari sono cresciuti: dal trio Ino-Shika-Cho, alla piccola Himawari, che diventa sempre più simile a sua madre Hinata, fino ovviamente al già citato Kawaki e a Mitsuki, presentati entrambi con un design estremamente gradevole.



È interessante notare come la tecnica dell'Onnipotenza abbia comunque innescato i semi del dubbio nella mente di svariati personaggi: dalla stessa Himawari, che sente dentro di sé che i suoi genitori sono ancora vivi da qualche parte, allo stesso Mitsuki. D'altronde, il figlio artificiale di Orochimaru era stato creato dall'ex Ninja Leggendario allo scopo di creare un'estensione di sé che riuscisse a trovare il proprio "Sole", ovvero una persona radiosa in grado di illuminare la propria anima oscura.

Sappiamo che l'adorabile Mitsuki aveva trovato proprio in Boruto la persona speciale da seguire, ma dopo la tecnica di Eida i suoi sentimenti si sono automaticamente trasferiti in Kawaki. Eppure, proprio per questo, Mitsuki sente a sua volta che qualcosa non va: l'anima corrotta di colui che adesso il villaggio conosce come Kawaki Uzumaki non rispecchia la luce che il figlio di Orochimaru cercava, e proprio quando il suo amico si lancia all'inseguimento di Code Mitsuki si interroga sulle proprie emozioni.



Ma non c'è tempo per altre riflessioni: Code, con al seguito i soldati creati dal corpo del Decacoda, attacca Konoha e dice di essere proprio sulle tracce di Boruto, il quale è sfuggito alle sue grinfie negli ultimi tre anni. Ed è proprio in questo frangente che il nostro eroe fa la sua comparsa, pronto (forse) a prendersi la sua rivincita e, magari, a dimostrare ai suoi compatrioti la propria innocenza. Un Boruto molto cambiato nel corpo e nello spirito, più somigliante alla sua versione più adulta comparsa nel flashforward di inizio opera. Ma soprattutto un Boruto che sembra il ritratto vivente del suo maestro Sasuke: serio in volto, pieno di sofferenza negli occhi, con indosso abiti eleganti e in possesso di un mantello e una spada che ricordano moltissimo gli indumenti del suo sensei.

Ma dov'è Sasuke? Viste le parole di Code, che i due ninja fuggitivi abbiano dovuto affrontare più di qualche pericolo mortale in questi tre anni di viaggio? E se, come qualcuno ipotizza, Sasuke Uchiha fosse morto durante il timeskip di Boruto Two Blue Vortex? Per chi scrive tutto ciò sembra impossibile: un eventuale sacrificio di Sasuke non può essere avvenuto "off screen", e se davvero un simile avvenimento dovrà lacerare il cuore dei fan, che almeno Kishimoto e Ikemoto ce lo mostrino in pompa magna!





Le premesse sono interessanti



Qualche considerazione finale: dopo una prima parte fin troppo lenta ed eccessivamente legata all'ombra di Naruto, credo che nel complesso il manga di Boruto: Naruto Next Generations abbia saputo regalare spunti piuttosto interessanti ai fan del franchise creato da Kishimoto. Al di là di molti, forse troppi, passaggi di trama un po' frettolosi, quel che ha funzionato in Boruto sono stati i personaggi e i legami creatisi tra loro: un valore sul quale Boruto: Two Blue Vortex sembra voler puntare tantissimo e su cui l'intera campagna di marketing di questo sequel ha spinto con prepotenza durante i tanti mesi di attesa.

Il primo capitolo di Two Blue Vortex, forte comunque di una sessantina di pagine a propria disposizione, soffre degli stessi difetti della prima parte: in queste pagine succede già di tutto, addirittura innescando un primo scontro tra il protagonista e il villain di questo arco narrativo. Forse, però, è ciò che serviva per catturare sin da subito l'attenzione del pubblico. Tenendo conto, poi, che Two Blue Vortex è a tutti gli effetti un nuovo manga, non possiamo che pensare che la vicenda in corso sia nient'altro che un prologo ad un'avventura che ha ancora tanto da dirci.