Il Castello Invisibile: un film anime da vivere al cinema

L'estate sta per concludersi e pochi giorni ci separano dall'arrivo in Italia del lungometraggio Il Castello Invisibile, che sarà in sala come evento speciale dall'11 al 13 settembre 2023 grazie ad Anime Factory (l'etichetta di Plaion Pictures dedicata al mondo degli anime). Dopo il grande successo in patria prima come romanzo e successivamente al box office, e dopo essere stata protagonista anche di un adattamento manga l'opera di Mizuki Tsujimura è pronta a stregare il pubblico italiano grazie alla sua magia e ai suoi personaggi, inaugurando la nuova (e si spera fortunata) stagione di anime al cinema.



Dopo aver approfondito le ragioni che rendono Il Castello Invisibile un film dalla forte critica sociale, in questo articolo analizzeremo il suo comparto tecnico e visivo, assieme allo staff che ha avuto il compito di realizzare una trasposizione tutt'altro che semplice, e vi spiegheremo perché si tratta di un prodotto da guardare rigorosamente al cinema.

Un team d'eccezione

Il nome di Keiichi Hara, classe 1959, potrebbe non essere familiare a chi ha una conoscenza solo superficiale del mondo dell'animazione giapponese, specie se accostato a figure che hanno fatto la storia del medium come Hayao Miyazaki, Isao Takahata o Makoto Shinkai.



Eppure stiamo parlando di un regista ormai veterano che, dopo aver passato più di metà della propria carriera a dirigere adattamenti di Doraemon e soprattutto di Crayon Shin-chan, nell'ultimo decennio si è fatto conoscere grazie a lungometraggi di pregevole fattura come Colorful (leggete la nostra recensione del commovente Colorful) e Miss Hokusai.



Il Castello Invisibile rappresenta proprio l'ultima fatica di Keiichi Hara, un progetto a cui il regista nato a Tatebayashi ha dedicato gli ultimi cinque e anni e mezzo della sua vita, dopo aver ricevuto la richiesta da parte di un produttore ed essere venuto così a conoscenza del romanzo originale.



La realizzazione effettiva del film è stata affidata allo studio A-1 Pictures (Sword Art Online, Kaguya-sama), presso cui Hara ha richiamato alcuni dei suoi fedelissimi come la sceneggiatrice Miho Maruo e la compositrice Harumi Fuuki, che alcuni di voi si potrebbero ricordare per aver lavorato anche al recente The Deer King. A occuparsi di due ruoli chiave come quello di character designer e di direttore generale delle animazioni troviamo invece Keigo Sasaki (The Seven Deadly Sins, Erased).



Degno di menzione, infine, è anche il contributo dell'artista russo trapiantato in Giappone Ilya Kuvshinov, già collaboratore di Hara in The Wonderland e noto a molti appassionati per le sue illustrazioni e per il suo lavoro in serie animate quali Ghost in the Shell: SAC_2045 e Cyberpunk: Edgerunners.



Egli ha avuto il compito di dare vita al castello in cui sono ambientate gran parte delle vicende, sulla base delle indicazioni del regista e traendo ispirazione da uno realmente esistente a Francoforte, e di realizzare alcuni visual concept (disegni preparatori) che avrebbero posto le basi per le fasi successive della lavorazione.

La magia della sala

Il Castello Invisibile possiede quindi due anime. Quella più concreta e tangibile, ancorata alla realtà, a quel mondo esterno che ormai per Kokoro e gli altri sei protagonisti è diventato un luogo ostile e spaventoso.



E ovviamente quella fantastica, legata in modo indissolubile al castello oltre lo specchio che diventa ben presto un rifugio accogliente per le loro anime tormentate. Riuscire a far coesistere in modo credibile e uniforme questi due aspetti della storia, specialmente il secondo (nel romanzo il castello non viene mai descritto in modo troppo esplicito), era un compito abbastanza impegnativo, ma Keiichi Hara e il suo staff a nostro parere hanno superato con successo la prova. La prima cosa che salta all'occhio è la scelta di ricorrere a un character design estremamente asciutto ed essenziale, privo di inutili orpelli, in contrapposizione al manga (dove il tratto di Tomo Taketomi è molto personale e riconoscibile) e sulla scia di quanto avviene nelle pellicole di un altro nome importante dell'animazione giapponese contemporanea, ovvero Mamoru Hosoda.



Uno stile grafico dunque molto pulito e piacevole che viene supportato da un'ottima direzione artistica, da un uso azzeccato dei colori (che accentua la differenza tra realtà e fantasia), e soprattutto da animazioni naturali e convincenti.



E se si parla dell'aspetto artistico è chiaramente impossibile non fare riferimento proprio al castello magico e misterioso che è a tutti gli effetti uno dei protagonisti "nascosti" della storia. Un edificio di stampo palesemente europeo, situato in una location suggestiva (anch'essa ispirata a un luogo esistente) e che ci viene presentato attraverso inquadrature molto ampie volte a sottolineare la sua imponenza. Per far prendere vita al castello lo studio A-1 Pictures ha preso la decisione, non sempre ben accetta ma ormai sempre più necessaria, di fare uso della CGI, tecnica che ha permesso allo staff di realizzare ambientazioni e sfondi ricchi di dettagli. Il Castello Invisibile non offre dunque uno spettacolo d'animazione come quello di altri film che sono giunti nelle sale italiane in questi ultimi anni (anche se va ricordato che il film è stato nominato Best Animation of the Year agli ultimi Japan Academy Film Prize, gli Oscar giapponesi), ma non ne ha bisogno perché, in fin dei conti, non è quello il suo scopo principale.



Keiichi Hara e il suo team sono riusciti a trasporre con grande maestria il "realismo magico" che permea l'opera originale, ed era proprio questa la cosa più importante, il fattore chiave che rende Il Castello Invisibile un'opera che vi consigliamo assolutamente di vivere al cinema (al di là del supporto di cui iniziative del genere hanno sempre bisogno) e magari in compagnia di un gruppo di amici.



Sì perché, ricollegandoci a quanto abbiamo detto nella conclusione del precedente articolo, un film come questo, che tratta tematiche complesse e ricche di sfaccettature, nonché tremendamente attuali, è a nostro avviso perfetto per una visione di gruppo con conseguente dibattito una volta usciti dalla sala, soprattutto se siete coetanei dei protagonisti (o giù di lì) e potete quindi identificarvi maggiormente nella loro situazione. Anche portare al cinema i vostri genitori potrebbe essere un'ottima idea, visti gli insegnamenti preziosi che offre questa pellicola. Scoprite dunque tutte le sale disponibili per vedere Il Castello Invisibile al cinema l'11, 12 e 13 settembre.