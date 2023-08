Il Castello Invisibile: un film tra fiaba e critica sociale

Quello del bullismo è senza dubbio uno dei temi più ricorrenti all'interno dei manga, degli anime e degli altri prodotti della cultura pop giapponese. La cosa non stupisce, visto che l'ijime (come lo chiamano nella loro lingua) è una delle piaghe sociali più problematiche del Paese del Sol Levante, non solo nel contesto scolastico ma anche in ambito lavorativo, e ogni anno spinge un numero considerevole di persone a compiere gesti estremi come l'isolamento o addirittura il suicidio. Uno degli ultimi titoli ad occuparsi di questo argomento, inserendolo tra l'altro in una cornice abbastanza originale, è Il Castello Invisibile, lungometraggio animato del 2022 diretto da Keiichi Hara (Colorful, Miss Hokusai) e tratto dall'omonimo romanzo di Mizuki Tsujimura.



Manca ormai poco all'arrivo de Il Castello Invisibile al cinema come evento speciale dall'11 al 13 settembre 2023, grazie ad Anime Factory (etichetta di Plaion Pictures dedicata agli anime), e in attesa della recensione che pubblicheremo a breve sulle pagine di Everyeye, approfondiamo la tematica principale del film e il modo molto peculiare con cui viene trattata.

Un castello come rifugio segreto

Kokoro Anzai è una ragazza al primo anno delle medie che non esce più di casa. Ha fatto questa scelta perché al di fuori delle proprie mura domestiche la attendono solamente la derisione e i tormenti di un gruppo di bulle capeggiate dalla perfida Sanada, che ha deciso di prenderla di mira arrivando addirittura a isolarla dalla sua migliore amica (e vicina di casa) Moe Tojo.

Kokoro trascorre così le giornate chiusa nella sua stanza, adducendo scuse come il mal di pancia - magari pure reale o somatizzato - per non dover andare a scuola, con la madre che non riesce a comprendere i motivi del suo disagio e a fornirle un adeguato supporto, se non cercando di spingerla a frequentare un istituto di recupero. Ed è proprio in questo contesto che troviamo l'unica persona che sembra avere davvero a cuore il futuro della protagonista, ovvero la professoressa Kitajima. La monotonia di una vita destinata inevitabilmente a sfociare nell'hikikomori si interrompe quando Kokoro, un giorno, vede lo specchio della sua stanza che inizia a brillare improvvisamente. Incuriosita, lo tocca e viene così trasportata in un mondo parallelo, all'interno di un grande e misterioso castello, apparentemente isolato, dove fa la conoscenza di altri sei ragazzi e di una bambina vestita di rosso con indosso una maschera di lupo.



La bambina spiega a Kokoro e ai suoi nuovi compagni, anche loro arrivati lì nello stesso modo, che a partire da quel momento potranno accedere liberamente al castello attraverso gli specchi nelle loro camere, e che chi riuscirà a trovare una non meglio precisata chiave entro la fine dell'anno scolastico avrà la possibilità di veder realizzato un suo desiderio. L'unica regola che dovranno rispettare è quella di lasciare il castello entro un certo orario (le cinque del pomeriggio), altrimenti chiunque si troverà al suo interno sarà divorato da un lupo.



Queste sono le premesse del romanzo che ha ispirato il lungometraggio in questione (e, prima di esso, un adattamento manga in cinque volumi), un vero e proprio fenomeno editoriale da oltre un milione e mezzo di copie vendute in patria, tanto da guadagnarsi il prestigioso Japan Booksellers' Award nel 2018.



Dopo aver visto il film, anche questo un grande successo al box office giapponese, non fatichiamo a comprendere le ragioni di tale apprezzamento, perché, a conti fatti, Il Castello Invisibile è un'opera che tratta temi universali e che si rivolge a un pubblico altrettanto universale.

Una storia che parla a tutti

Kokoro scopre che gli altri sei ragazzi ospiti del castello condividono la sua stessa, problematica situazione. Ciascuno di loro ci viene presentato seguendo un determinato archetipo - il nerd, lo sportivo, l'intellettuale, l'ingenuo e così via - e con un differente background, ma questo non cambia il disagio che li accomuna.



Ovvero la sofferenza psicologica e le difficoltà di integrazione nella società di cui fanno parte, malesseri che li hanno portati piano piano all'isolamento proprio come accaduto alla protagonista. Il misterioso castello in cui vengono convocati, da potenziale minaccia, si trasforma ben presto in un luogo confortevole dove rifugiarsi e trascorrere le giornate, anche più delle loro stanze, e la ricerca della chiave capace di esaudire ogni desiderio passa quasi subito in secondo piano. Col tempo, Kokoro e i suoi nuovi compagni d'avventura inizieranno a entrare in confidenza e a stringere un'amicizia sempre più solida, colmando così quel vuoto venutosi a creare nelle loro vite nel mondo reale, ma non senza qualche incomprensione e difficoltà. Emblematico, a questo proposito, il fatto che i sette protagonisti scopriranno solo dopo molti mesi un ulteriore dettaglio che li accomuna (e che ovviamente non vi riveliamo), un particolare molto importante che avrebbero potuto tranquillamente scoprire sin dall'inizio se avessero avuto la forza per aprirsi di più.



Il Castello Invisibile è dunque un romanzo di formazione travestito da favola moderna che riesce a parlare molto bene di argomenti importanti come il disagio giovanile, l'accettazione di sé stessi, l'amicizia e l'incomprensione reciproca. Temi quanto mai attuali in un paese dal sistema sociale opprimente, competitivo e portato all'individualismo come il Giappone, ma sempre più rilevanti anche in Italia e, più in generale, nella società contemporanea.



Un'analisi lucida e incisiva che rappresenta il principale punto di forza dell'opera e che viene preservata anche nell'adattamento cinematografico, pur con gli inevitabili compromessi narrativi legati al passaggio di medium.



Il Castello Invisibile è inoltre un racconto che, come abbiamo già anticipato, riesce a rivolgersi a un pubblico davvero molto ampio proprio grazie alle sue peculiarità. I lettori/spettatori maturi, identificabili perlopiù nella fascia dei giovani adulti, avranno la possibilità di riconoscersi in alcune delle situazioni presentate a seguito delle loro esperienze di vita, aumentando così il coinvolgimento emotivo.



Al tempo stesso i ragazzi, e in generale tutti coloro che stanno attraversando quel periodo turbolento e irrequieto chiamato adolescenza, possono trarre numerosi insegnamenti dalla visione di questa pellicola, arrivando a essere più consapevoli dei disagi che magari loro stessi (o qualcuno che conoscono) stanno vivendo in quel momento.

Realismo magico

L'opera in questione, per le sue premesse, si inserisce all'interno del cosiddetto "realismo magico", ovvero quei titoli che raccontano storie radicate nella realtà nelle quali irrompono però anche elementi fantastici, con cui i personaggi si ritrovano ad avere a che fare.



Si tratta di un filone molto in voga nella cultura pop giapponese (e non solo), dove la voglia di escapismo e di fuggire da una vita soffocante e ripetitiva è più che mai forte in questi ultimi decenni, come dimostrato dalla saturazione del genere isekai. La magia di questo film, inutile ribadirlo, prende forma proprio nell'enorme castello in cui i sette adolescenti protagonisti si ritrovano catapultati di colpo per motivi (apparentemente) sconosciuti. Un edificio imponente e sfarzoso, concepito dal noto illustratore russo Ilya Kuvshinov (già collaboratore di Hara in The Wonderland) e degno della Cenerentola di disneyana memoria, e non è un caso se facciamo proprio questo paragone dato che Il Castello Invisibile, sin dal titolo originale - Kagami no Kojou, lett. "il castello solitario nello specchio" - mostra in modo abbastanza evidente le sue ispirazioni alle fiabe e alla letteratura occidentale.



A cominciare appunto dallo specchio che si trasforma nel portale verso il mondo parallelo, palese citazione ad Attraverso lo specchio di Lewis Carroll (seguito di Alice nel Paese delle Meraviglie), per arrivare agli ovvi riferimenti a Cappuccetto Rosso, vista la presenza di un lupo cattivo e l'epiteto con cui la bambina vestita di rosso si rivolge ai sette inquilini del castello.



C'è poi un'ulteriore favola della tradizione europea che gioca un ruolo a dir poco fondamentale nella risoluzione del mistero della chiave, e che per questo motivo abbiamo deciso di non menzionare in questa sede lasciandovi tutto il piacere della scoperta.



Ma al di là del background culturale dell'autrice Mizuki Tsujimura e del modo con cui la sua penna rielabora tali influenze, quello che è importante sapere è che gli elementi fantastici di questa storia in fin dei conti altro non sono che un espediente, una metafora dei due messaggi più importanti che Il Castello Invisibile vuole lanciare.



Il primo è una forte critica a un sistema che non riesce a proteggere le persone più fragili, tanto da far preferire loro un rifugio di natura extra-terrena, mentre il secondo è rappresentato dalla consapevolezza che, nella vita, a volte da solo non ce la puoi fare, e che per sfuggire al lupo è necessario che qualcuno ti tenda la sua mano. Scusate se è poco.



Vi ricordiamo che Il Castello Invisibile sarà al cinema solo l'11, 12 e 13 settembre in un evento limitato grazie ad Anime Factory. L'elenco delle sale disponibili al momento è consultabile a questo link!