Chi è Nick Fury? Tutta la storia di un pilastro della Marvel

Ora che Secret Invasion si avvia alla conclusione su Disney+, pare sempre più probabile che nel climax finale della serie vedremo uno scontro tra Nick Fury e gli Skrull guidati da Gravik, ormai trasformatosi in un vero e proprio Super-Skrull. La serie Disney+ prende ispirazione dalla run a fumetti di Secret Invasion, pubblicata nel 2008 e diretta da Brian Michael Bendis: Nick Fury aveva un ruolo centrale nell'arco narrativo di questi albi Marvel, ma nella serie TV targata Disney assume la posizione di protagonista principale e indiscusso, tanto che tutti i suoi comprimari, da Maria Hill a Talos, da G'iah a Rhodey, non sono altro che delle comparse che ruotano attorno alla controversa figura dell'ex-Direttore dello S.H.I.E.L.D.. Ma chi è veramente Nick Fury? Le origini a fumetti del personaggio risalgono addirittura al 1963, mentre la sua storia editoriale è lunga e complessa, densa di colpi di scena e di svolte narrative inaspettate: scopriamola insieme!

Nick Fury, quello vero

Diciamoci la verità: la storia editoriale del direttore dello S.H.I.E.L.D. è tanto lunga quanto tortuosa, al punto che nell'universo fumettistico Marvel esistono ben tre Nick Fury.

Stiamo parlando di Nicholas Joseph "Nick" Fury Sr., la versione Ultimate di quest'ultimo e persino Nick Fury Jr., figlio di Nick Fury Sr. anche noto con il nome di battesimo di Marcus Johnson. Quello dell'MCU è un personaggio in larga parte autonomo rispetto alle controparti a fumetti, che però condivide parte della sua backstory con Nick Fury Sr. e adotta il medesimo design di Ultimate Nick Fury, quest'ultimo ideato da Brian Michael Bendis e Mike Allred. Il "primo" direttore dello S.H.I.E.L.D., Nick Fury Sr., ha fatto il suo debutto nel lontano 1963, nel numero 1 della run intitolata "Sgt. Fury and his Howling Commandos": la serie si focalizza su un commando di soldati americani durante la Seconda guerra mondiale, diretto proprio da Nicholas Fury e le cui avventure si intrecciano con le peripezie di Captain America. Al termine del conflitto, il Sergente Fury diventa un agente speciale della CIA e, successivamente, un operativo e poi direttore dello S.H.I.E.L.D.: in quest'ultima veste, Fury rappresenta una sorta di "intermediario" tra il Governo americano e i supereroi, Avengers in primis.



Sfortunatamente, dobbiamo sfatare un mito molto comune tra i lettori dei fumetti: no, Nick Fury non ha fondato lo S.H.I.E.L.D.. Al contrario, l'agenzia è stata fondata nel secondo dopoguerra e diretta da un Consiglio Internazionale di cui facevano parte alcune delle menti più brillanti del pianeta, tra cui Tony Stark, insieme a diversi generali di alto rango dell'esercito americano. il Primo direttore dello S.H.I.E.L.D. fu Rick Stoner ma, quando questi venne assassinato dall'Hydra, fu il Presidente degli Stati Uniti stesso a suggerire Fury per il ruolo: questo passaggio centrale per tutto il destino del mondo Marvel avvenne già in "Strange Tales 135", uscito nel 1965.

Inizialmente, il Sergente dovette sottostare ad un gruppo di dodici "alti dirigenti" che gli dettavano gli ordini da eseguire. Progressivamente, però, Nick Fury si è reso del tutto indipendente tanto dal potere di questo "consiglio segreto" quanto da quello delle Nazioni Unite e degli Stati Uniti d'America, che si contendono la sovranità sullo S.H.I.E.L.D.. L'autonomia dell'agenzia diventa persino eccessiva: nella run di "Secret War", di Brian Michael Bendis e Gabrielle Dell'Otto, Nick Fury pianifica un'operazione segreta a Latveria, convincendo Spider-Man, Captain America, Vedova Nera, Luke Cage e Daredevil a prendervi parte con l'inganno. L'operazione viene scoperta e smascherata dal Dottor Destino, destabilizzando lo S.H.I.E.L.D. e il suo direttore.



La diretta conseguenza di queste azioni è la destituzione di Nick Fury dal ruolo di capo dello S.H.I.E.L.D.: il Sergente inizia così la sua attività "fuori dai radar", mantenendo pur sempre un certo controllo esterno sull'organizzazione, guidata fino allo smantellamento da figure che gli erano fedeli.

Fury fonda anche i Secret Warriors, un gruppo di supereroi "secondari" che ha un ruolo centrale negli eventi di Secret Invasion, permettendo la vittoria umana nella Battaglia di New York contro gli Skrull. La nascita dell'H.A.M.M.E.R., diretto stavolta da Norman Osborn, spinge Nick Fury a tornare sotto copertura ed a combattere insieme ai suoi Secret Warriors contro il gruppo di villain comandato dal Goblin e poi contro Leviathan e l'Hydra, risorto dalle sue ceneri, riuscendo infine a prevalere e a riguadagnare la carica da cui era stato estromesso anni prima. Solo nel 2012, Nick Fury decide di appendere la benda al chiodo, lasciando il suo posto nello S.H.I.E.L.D. al figlio Nick Jr., rimasto nascosto al mondo per una vita intera. Il ciclo narrativo del direttore dello S.H.I.E.L.D. si conclude infine con la run di "Original Sin", nella quale scopriamo che, in realtà, il Nick Fury terrestre è sempre stato un Skrull o una replica robotica del "vero" Sergente Fury, che invece è partito nel lontano 1958 per lo spazio profondo, con il compito di proteggere la Terra dalle minacce interstellari. Per evitare di invecchiare, Fury ha ucciso Uatu l'Osservatore, assorbendone i poteri. Dopo aver scoperto quanto accaduto al fratello, sono gli altri Osservatori a vendicare il fratello morto, facendo di Nick Fury Sr. un Osservatore a sua volta: anziché intervenire nelle faccende dell'Universo come ha sempre fatto, egli potrà unicamente guardarle dall'esterno.

Nick Fury, quello famoso

Ovviamente, anche l'universo Ultimate ha il suo Nick Fury. Quest'ultimo è apparso per la prima volta in "Ultimate Marvel Team-Up 5", del 2001, ed è rimasto una guest star in quasi tutto l'arco narrativo resettato con "Ultimatum", nel 2009 e "Secret Wars", nel 2015. Sono infatti pochissimi gli albi Ultimate in cui il Colonnello Fury non faccia un'apparizione: proprio la fama raggiunta grazie a questa serie ha cementato Fury come un personaggio di punta del mondo Marvel, dopo che la versione "originale" aveva goduto di favori piuttosto altalenanti tra il pubblico.

Non è d'altro canto un caso che proprio al personaggio Ultimate sia ispirato l'(anti?)eroe di Samuel L. Jackson nel MCU. Anzi, per onor del vero dovremmo dire il contrario: come ci viene spiegato in Ultimates, del 2002, è il Nick Fury a fumetti ad essere ispirato all'attore di Pulp Fiction, Jurassic Park e Fa' la cosa giusta. Come la controparte di Terra-616, anche il Colonnello Fury è un reduce della Seconda Guerra Mondiale: come combattente, egli ha partecipato allo sbarco alleato in Sicilia insieme ai commilitoni Fisk (il nonno di Kingpin) e Howlett (Wolverine). Insieme a Howlett, Fury viene selezionato come parte del Progetto Rinascita: sul suo corpo, dunque, viene sperimentato il siero del super-soldato.



Qui arriva la grande differenza dalla controparte "canonica" nell'Universo Marvel: Ultimate Nick Fury ha dei superpoteri quali la forza sovrumana, la super-velocità e un'agilità senza paragoni, che si uniscono all'enorme profondità strategica e tattica e alla capacità di usare ogni arma sulla faccia della terra.

Dopo la Seconda guerra mondiale, comunque, il Colonnello non entra subito nella CIA o nello S.H.I.E.L.D.: dopo anni di vita da civile, Fury viene ricontattato dal compagno Howlett, che nel mentre si è unito agli X-Men con il nome di Wolverine. Wolverine ha bisogno di Fury per porre fine al programma Arma-X, che si trova sotto il comando di Wraith e che ha rapito gli altri mutanti: il Colonnello si rivela decisivo nella liberazione degli X-Men, arrivando infine ad uccidere Wraith con un colpo di pistola ed a sventare un pericolo di sicurezza nazionale per gli Stati Uniti. Dopo queste peripezie, Fury viene promosso a Comandante dello S.H.I.E.L.D.. In questa veste, egli ha un ruolo centrale nella fondazione degli Ultimates, la versione dell'universo Ultimate degli Avengers, arrivando a dividersi i compiti con Iron Man e Captain America nel suo ruolo di coordinatore di tutti i supereroi del pianeta. Sempre come capitano dello S.H.I.E.L.D., Fury riporta in vita il programma del super-soldato.



Da questo momento in poi, la vita di Ultimate Nick Fury (e la continuity dell'Universo Ultimate) si fa decisamente più complessa: in seguito agli eventi di "Ultimate Power", egli finisce alla deriva su Terra-31916. Il ritorno dell'eroe su Terra-1610 avviene giusto in tempo per il climax dell'Universo Ultimate, "Ultimatum", in cui Nick Fury riesce a fermare il piano di Magneto di invertire i poli terrestri, distruggendo la civiltà umana nel mentre. Intanto, però, una nuova minaccia fa la sua comparsa su Terra-1610: Captain America scopre di avere un figlio, che non è altri che il Teschio Rosso.

Ha così inizio la (mediocre) run di Ultimate Comics: Avengers, che si conclude con il Colonnello privato dello S.H.I.E.L.D. e in fuga dalla giustizia. Solo più tardi, Fury tornerà a capo della sua organizzazione: giusto in tempo per gli eventi di Secret Wars, quando proprio Nick Fury cerca di fermare l'Incursione tra Terra-1610 e Terra-616 invadendo quest'ultima e utilizzando ogni arma a sua disposizione per avere la meglio. Il piano, purtroppo, fallisce, ma il post-Secret Wars sconvolge ancora una volta le carte in tavola per l'universo Marvel: il mondo Ultimate viene definitivamente resettato, lasciando spazio ad un canone completamente nuovo.

Nick Fury, quello moderno

Nel gennaio 2012, con "Battle Scars Vol.1", viene introdotto il figlio di Nick Fury Sr., anche noto come Marcus Johnson. Nonostante si tratti della progenie del Sergente Fury di Terra-616, Nick Fury Jr. è in realtà pressoché identico alla versione "Samuel L. Jackson" dell'Universo Ultimate, almeno in termini di design.

Marcus Johnson non ha mai incontrato il padre ed è stato cresciuto da sua madre, Nia Jones, un'agente della CIA in congedo. Brillante studente e sportivo, Marcus rifiuta un percorso da star del football per arruolarsi nell'esercito e viene inviato in Iraq. Dopo alcuni mesi, la morte in circostanze sospette della madre spinge il giovane a tornare in America, dove viene quasi ucciso da Taskmaster, in un attentato che viene fermato da una figura misteriosa che, solo più tardi, scopriremo essere il "vero" Nick Fury. Dopo aver combattuto contro l'Hydra e contro Leviathan insieme al padre, Marcus Johnson entra finalmente nello S.H.I.E.L.D. con il rango di agente e viene informato della sua paternità illustre e del suo vero nome di battesimo, Nick Fury Jr.: nello stesso periodo gli viene donata un'uniforme inutilizzata di Steve Rogers. Questi rocamboleschi eventi, però, segnano la psiche e il fisico del giovane Fury, che, esattamente come il padre, perde l'occhio sinistro in combattimento.



Nick Fury Jr. resta con lo S.H.I.E.L.D. in qualità di agente operativo per buona parte della sua storia editoriale, svolgendo ruoli via via sempre più importanti nell'agenzia durante run quali "AXIS" e "Civil War 2". Proprio nel corso di Civil War 2, l'agente Fury riesce a sgominare un piano dell'Hydra per rovesciare la sua agenzia: nel farlo, però, egli si aliena la fiducia della Direttrice Maria Hill ed è costretto ad abbandonare lo S.H.I.E.L.D., rifiutando persino un'offerta di tornare a farne parte come agente di alto rango alla fine del ciclo narrativo.

Solo più tardi, e solo per poco tempo, l'agente tornò ad assumere un ruolo direttivo nell'agenzia, sempre con lo scopo di eliminare ogni agente dell'Hydra rimasto tra i ranghi dell'organizzazione. Dopo lo smantellamento dello S.H.I.E.L.D. in seguito alla run di "Secret Empire", il figlio di Nick Fury inizia a lavorare "fuori dai radar" in maniera indipendente da quanto resta della sua organizzazione, adottando dei metodi decisamente controversi e permettendo un massacro di agenti dell'Hydra da parte del Punitore, utilizzando quest'ultimo come "arma" per favorire (di nuovo) lo sbandamento della rete criminale nemica.