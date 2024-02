City Hunter: Angel Dust: il doppiaggio del film non tradisce i fan storici

City Hunter The Movie: Angel Dust è oro colato per gli appassionati della serie, lo abbiamo scritto nella nostra recensione di CIty Hunter The Movie Angel Dust. Il film, che sarà disponibile in sala il 19, 20 e 21 febbraio, grazie ad Anime Factory, è tutto ciò che i fan dell'opera di Tsukasa Hojo attendevano da tempo: è il finale di cui l'anime era stato privato, è un adattamento intelligente di una parte cruciale del manga, è la summa di tutto ciò che City Hunter ha incarnato. E non finisce qui, c'è un'altra sorpresa che i fan italiani non potranno che apprezzare: la conferma del doppiaggio storico.



L'edizione italiana di City Hunter

La storia dell'edizione italiana di City Hunter è di quelle turbolente. A inizio anni ‘90 il gruppo Fininvest acquista i diritti delle prime due stagioni, Merak Film si occupa del doppiaggio. Tutto è pronto nel 1993 per essere trasmesso su Italia 1, ma nonostante le varie modifiche censorie la serie non vede la luce fino al 1997, anno in cui va in onda su Italia 7. Con un adattamento, manco a dirlo, stracolmo di stravolgimenti semantici e di semplificazioni culturali. A farne le spese non solo i toni adulti della serie, ma anche i nomi dei protagonisti, con Ryo Saeba che diventa Hunter, Kaori che assume l'identità di Kreta Mancinelli, Umibozu battezzato Falcon.



Ma al di là di un adattamento figlio dei propri tempi (era pratica sistematica quella di italianizzare ogni aspetto, o di preferire nomi anglofoni a quelli giapponesi), i doppiatori diretti da Adriano Micantoni e Federico Danti entrano nel cuore dei fan. Guido Cavalleri presta la sua voce ad Hunter, Jasmine Laurenti interpreta Kreta, Vittorio Bestoso diventa Falcon.



La terza e la quarta stagione dell'anime (City Hunter ‘91) vengono invece acquistate da Yamato Video e distribuite in VHS nel 1998 e nel 2000. Il problema adattamento è risolto, Hunter torna ad essere Ryo, Kreta è finalmente Kaori. I doppiatori vengono però sostituiti mettendo a repentaglio la continuità che i fan auspicavano. La direzione è affidata a Fabrizio Mazzotta, la supervisione a Gualtiero Cannarsi, le voci sono quelle di Massimo Rossi (Ryo), Chiara Colizzi (Kaori), Paolo Buglioni (Umibozu). Un cast di tutto rispetto, con più esperienza rispetto a quello precedente, ma al cuor non si comanda e i fan reclamano i doppiatori storici, firmano persino petizioni per far ridoppiare le ultime due stagioni.



E allora Cavalleri, Laurenti e Bestoso tornano nel film City Hunter: Amore, destino e una 357 Magnum e negli OAV successivi. Poi nuovamente nel recente lungometraggio City Hunter: Private Eyes, ultima prova nei panni di Umibozu per il compianto Vittorio Bestoso.



City Hunter The Movie: Angel Dust è in tutto e per tutto un'operazione nostalgica, una celebrazione dei 35 anni della serie, e la versione distribuita da Anime Factory non poteva che rimanere coerente con la volontà di regalare ai fan storici la versione più vicina a quella impressa nella loro memoria. Motivo per cui la direzione del doppiaggio è stata affidata a Mosè Singh (fresco di La concierge Pokémon e di Reborn as a vending machine, I Now Wander the Dungeon) e Guido Cavalleri e Jasmine Laurenti sono tornati a prestare le voci a Ryo (finalmente pronunciato rispettando l'accentuazione giapponese) e Kaori.



Fedeltà alla versione originale e ai fan storici

Al di là della difficoltà dei fan di riabituarsi a voci nuove, dell'oggettiva bravura di Massimo Rossi, Chiara Colizzi e Paolo Buglioni, bisogna ammettere che la voce di Cavalleri risulta decisamente più calzante per il personaggio di Ryo Saeba, per rispecchiarne il carattere e abbracciarne la complessità, per rendere al meglio i continui cambi di tono, per l'intensità di un Ryo aggrottato nei momenti più seri, per la sensualità nella sua fase da dongiovanni, per lo spirito nelle gag, negli approcci improbabili alle sue clienti e nelle reazioni alla furia di Kaori.

Lo stesso vale per il personaggio di Kaori, con Jasmine Laurenti sempre abile ad infonderle la giusta dose di umanità, a restituire la dolcezza di una Makimura empatica, la severità della sua versione che redarguisce, il vigore dei momenti in cui ne viene fuori la risolutezza. E il lavoro svolto dai due in City Hunter The Movie: Angel Dust è ancora di grande pregio, ancora capace di costituire il quid pluris della pellicola, grazie alle loro interpretazioni espressive ed energiche, al magnetismo della voce di Cavalleri, alla dimensione confortevole in cui il tono di Jasmine Laurenti riesce a trasportare. L'eredità di Vittorio Bestoso è stata raccolta da Massimiliano Lotti (voce di Endeavor in My Hero Academia di Jogo in Jujutsu Kaisen), a Gea Riva (doppiatrice di Ellie in The Last of Us) il compito di dar voce al personaggio di Angie, proposto in tutte le sue sfaccettature e ambiguità.



L'adattamento è poi quello più fedele alla versione originale, con la pronuncia dei nomi che potrebbe far storcere il naso sia ai sostenitori della traduzione anti-filologica, sia ai simpatizzanti della mispronounciation dei prodotti successivi alle prime due stagioni, ma che risponde alla volontà di aderire una volta per tutte alle indicazioni originali per assicurare l'interpretazione più accurata possibile.

Ne risulta un lavoro certosino di riproposizione dei toni adulti e ammiccanti della serie, mai tanto vicini a quelli settati dal manga, mai così impertinenti e devoti all'anima dell'opera di Tsukasa Hojo. Niente di edulcorato o ammorbidito, una trasparenza totale nei confronti dell'edizione giapponese che non lesina sulle situazioni da mokkori e non si risparmia nella scrittura matura dei dialoghi e degli scontri verbali.



Il doppiaggio di City Hunter The Movie: Angel Dust è, insomma, quanto di più lontano dalla fantasia (e dalla fallacia in termini di restituzione dei significati) dell'adattamento delle prime stagioni, da cui estrapola comunque l'elemento più amato (le voci) per fare la sua parte associandosi all'idea di Sunrise di dar vita ad un prodotto nostalgico e celebrativo. L'edizione italiana di City Hunter The Movie: Angel Dust scopre di dover unire tutti i pezzi necessari per dar vita a un'operazione che mette al centro i fan, che li guida verso un finale che attendono da anni con la certezza di essere accompagnati dagli stessi personaggi di sempre, con le voci di sempre.