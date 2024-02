City Hunter The Movie - Angel Dust è il finale che i lettori attendevano

Nella nostra recensione di City Hunter The Movie: Angel Dust, al cinema in un evento speciale il 19, 20 e 21 febbraio grazie ad Anime Factory, abbiamo messo in luce le mire narrative di un film pronto a svelarci tutta la verità sul passato di Ryo Saeba, a dar finalmente vita ad un epilogo finora relegato alle pagine del manga e adesso pronto a renderne omaggio in una versione rinnovata. Perché il nuovo film del franchise non è soltanto imperdibile per i fan di City Hunter in quanto cult dell'animazione, ma anche per tutti coloro che sono cresciuti leggendo le pagine dell'irriverente manga di Tsukasa Hojo.



Un conflitto noto in un finale tutto nuovo

Il finale del manga di City Hunter, conclusosi nel 1991, vedeva il temibile generale Halan Kreutz pianificare la sua vendetta e rovinare il matrimonio tra Miki e Umibozu. L'irruzione delle sue truppe feriva Miki e portava al rapimento di Kaori, salvata da Ryo che ricongiuntosi con la ragazza le dichiarava finalmente il suo amore.

Le ultime pagine dell'opera di Tsukasa Hojo chiudevano il cerchio sulla latente e mai emersa relazione amorosa tra Ryo e Kaori, ma si affidavano a un conflitto che pur innescando quel sentimento in potenza (dopo l'ennesimo rischio di perderla, Ryo si dichiara a Kaori), era in fondo ridondante in termini narrativi. Il vero epilogo della serie si dipanava qualche pagina prima, nel mini-arco narrativo in cui Ryo fronteggia i fantasmi del suo passato: incontra nuovamente Mick Angel, rivede Bloody Mary, si ritrova di fronte al suo malefico padre adottivo, Shin Kaibara.



City Hunter The Movie: Angel Dust si propone di riadattare questa parte cruciale del manga, di ricontestualizzarla in un tempo e in uno spazio rinnovati, di introdurre finalmente il vero antagonista dell'opera nella versione animata e far luce sull'identità di Ryo Saeba una volta per tutte. Nell'adattare l'arco narrativo in questione il lungometraggio fa delle scelte specifiche di revisione e di riscrittura, omette alcuni personaggi e li sostituisce con spunti inediti, aggiungendo al versante comico e alla quota romantica una drammaticità che risiede nei rapporti tra Ryo e i personaggi secondari.

Nel manga la resa dei conti era preceduta dall'arrivo anticipatorio di Mick Angel, vecchia conoscenza di Ryo, dongiovanni tanto quanto lo sweeper più famoso del Giappone, ingaggiato dall'Union Teope per uccidere il City Hunter. I due erano partners in crime durante la permanenza di Ryo negli Stati Uniti, ma la loro amicizia è messa a repentaglio dalla missione di Mick. L'assassino rinunciava all'incarico quando, innamoratosi di Kaori, capiva che la ragazza nutriva profondi sentimenti nei confronti di Ryo e rivelava allo sweeper l'identità del suo mandante con una frase iconica: "Il mio cliente è tuo padre".



È una rivelazione senza precedenti, la tessera di un domino che frantumava maschera gioconda di Ryo. La sua preoccupazione era lampante, la sua espressione lo palesava: iniziava la resa dei conti.



Mick Angel diventa Angie

Mick Angel si faceva annunciatore di sventura, diventava profeta di uno scontro destinato a cambiare le sorti di Ryo e compagni. Era anche personaggio fondamentale per avvicinare lo sweeper verso la consapevolezza del suo amore per Kaori, per indurre la ragazza a interrogarsi sul proprio valore come partner di Ryo (è Mick Angel ad aiutare una Kaori più risoluta ad affinare la sua mira per poter essere più decisiva in futuro), per rafforzarne il rapporto; era, narrativamente, sia avvertimento che assaggio di uno confronto di Ryo con i propri fantasmi.

Se nell'anime il personaggio di Mick Angel convergeva, nel carattere e nella funzione, nella figura di Robert Harrison, nel finale che City Hunter The Movie: Angel Dust vuole profilare questo ruolo cruciale viene affidato alla new entry Angie. Le dinamiche sono persino simili nella continua promessa di un duello che viene continuamente rimandato, che un Ryo evasivo finge di non temere. Ma il personaggio di Angie è sicuramente più efficace nel legare la sua ostilità al conflitto centrale, e funziona perché maggiormente implicato nelle macchinazioni di Shin Kaibara. Il complesso di inferiorità di Angie, la sua volontà di sostituirsi a Ryo come pupillo del padre divoratore, la malsana e folle invidia nei confronti della figura del "figlio prediletto" e la scelta disperata per farsi finalmente notare e riconoscere: sono tutti movimenti di un dramma in tutto e per tutto superiore, in gravitas, alla controparte cartacea.



Lo stesso vale per Espada e Picarucu, personaggi forse più di contorno, meno incisivi rispetto ad Angie, ma comunque fondamentali per la caratterizzazione di quest'ultima, spalle narrative necessarie per chiarire il peso delle scelte sovversive di Angie e per permettere a Shin Kaibara di rimanere ancora sullo sfondo imponendo la sua presenza aleggiante e solo nelle battute finali agente.



Fantasmi dal passato

Altro personaggio a far la sua comparsa nel manga in concomitanza con l'arrivo di Kaibara era Bloody Mary, anche lei partner di Ryo nel periodo statunitense, sotto lo pseudonimo di Rosemary Moon nel momento del suo ritorno.



Anche lei in passato spinta ad assassinare Ryo (per proteggere il suo amato Eric), tornava per aiutare lo sweeper nella lotta contro Kaibara. È una scelta che aveva il suo fascino perché, seppure rispondesse per certi versi alla logica della reunion a tutti i costi, anche a costo di rinunciare in parte alla coerenza narrativa, configurava il finale come una vera e propria passerella di fantasmi, un corteo di apparizioni dal passato, che tornavano e si presentano gradualmente e poi in un colpo solo.

City Hunter The Movie: Angel Dust va verso la stessa direzione cambiando gli interpreti di quelle figure spettrali, sacrificando forse quella ambiguità delle relazioni nel puntare ad introdurre personaggi con un vissuto poco o quasi per nulla condiviso con il protagonista della serie. C'è poi una sottile differenza nella rappresentazione della Polvere degli Angeli, che nel manga era più una droga dagli effetti devastanti da cui disintossicarsi. Nell'anime è invece più vicina a un siero da dover "sopportare", da assimilare, non sempre compatibile con il corpo in cui viene immesso. E ancora, a cambiare è l'entrata in scena di Kaibara, più teatrale nell'anime, più diretto nel manga. In City Hunter The Movie: Angel Dust il padre adottivo di Ryo Saeba rimane per lo più nell'ombra, lasciando maggior spazio ai personaggi secondari per "permettergli" di sviluppare e portare avanti il loro personale conflitto e rimandare ai prossimi lungometraggi lo scontro con il final boss. D'altro canto, nel manga Shin Kaibara si presentava a casa di Ryo e veniva accolto da Kaori, in un momento ad altissima tensione che sfociava nella rivelazione degli obiettivi dell'uomo a capo dell'Union Teope e terminava con le inconsuete lacrime di Ryo.



L'impressione è che anche in questo caso City Hunter The Movie: Angel Dust dia maggior risalto a quell'ambiguità già citata, dipingendo un personaggio molto più polarizzato nella sua malvagità, un villain duro e puro, gag-free (al contrario del manga, che smorzava i toni anche in presenza di Kaibara) e pronto a rappresentare per Ryo Saeba la fatica più grande della sua carriera da sweeper, in un epico finale che comincia a piantare i propri semi nel nuovo film che, vi ricordiamo, sarà disponibile in sala dal 19 al 21 febbraio.