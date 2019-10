Da Batman a Outcast, 5 comics horror da leggere ad Halloween

Halloween, iconica tradizione americana che, lentamente, è andata a diffondersi sempre più in numerose zone dell'intero pianeta. Un vero e proprio fenomeno culturale che, come tale, ha letteralmente influenzato numerosi medium artistici tanto da portare in dono delle opere tematiche decisamente accattivanti e terrificanti. Per l'occasione, vi segnaliamo alcune tra le migliori letture che potranno sicuramente fare al caso vostro per celebre al meglio l'annuale ricorrenza autunnale.



Importante sottolineare come tali consigli non siano assoluti, bensì - dato il vasto assortimento di opere presenti sul mercato in questo momento storico - un pratico input per spingervi a delle case editrici, artisti, generi che ruotino tutti intorno al focus principale del mistero e dell'orrore. La classifica delle letture, inoltre, è puramente casuale e non determina in alcun modo la qualità di ciascuna di esse. Dopo avervi proposto, per il mondo nipponico, 5 anime horror per Halloween e 5 manga mostruosi da recuperare ad Halloween, gettiamoci nel campo dei comics americani, spaziando da Batman all'apprezzato Outcast!



Nailbiter

Pubblicata da SaldaPress in Italia, Nailbiter è una delle migliori opere horror degli ultimi anni. Grazie a una magnetica storia ideata da Joshua Williamson e corredata da un dinamico tratto del buon Mike Henderson, ci si trova di fronte a un'opera che fonde in maniera intelligente il gore e il thriller che, in maniera tanto analitica quanto lugubre, andrà a scandagliare i lati più oscuri che solo il genere umano riesce orrendamente a partorire.

Una enigmatica cittadina dell'Oregon chiamata Buckaroo, nota ai più per aver dato i natali a ben sedici spietati serial killer, e un misterioso caso di sparizione da risolvere: questi sono alcuni tra gli elementi più utili da sapere per dare, senza in alcun modo esitare, una possibilità a questa serie. Nailbiter è composta da soli sei volumi ed è facilmente recuperabile essendosi conclusa, nel Bel Paese, lo scorso settembre.



Batman: Il lungo Halloween



Dal presente passiamo al passato (1996-1997) ma che, data la tematica del nostro articolo, non può minimamente esserne escluso.è un seriale di tredici albi pubblicato alla fine degli anni '90 dalla DC Comics che, fortunatamente, è acquistabile in un'unica formula grazie all'edizione italiana del 2014 edita da Lion Comics/RW Edizioni.L'opera, di(gli stessi autori del toccante Spider-Man Blu ), è totalmente focalizzata sulla lotta tra il Cavaliere Oscuro e Festa, un folle criminale noto per assassinare le sue vittime proprio in occasione delle festività.

Importante sottolineare come tale albo possa essere definito un vero e proprio sequel di Anno Uno visto che, grazie a delle linee narrative parallele, viene presa in considerazione le reali cause che hanno portato alla nascita del criminale Due Facce. Insomma, una tradizionale storia dal sapore retrò che saprà essere una fedele compagnia in occasione di Halloween.



Outcast

Troppo facile citare The Walking Dead, molto più utile parlarvi invece di Outcast: una delle migliori, e forse meno note, opere ideate dal buon vecchio Robert Kirkman. Grazie al particolare tratto di Paul Azaceta, uno dei migliori illustratori dell'ultimo decennio, ci troviamo di fronte ad una lettura seriale, non ancora conclusasi, che tiene costantemente alta l'attenzione grazie a dei fenomeni paranormali tanto spietati quanto enigmatici.

La trama è incentrata su Kyle Barnes, un uomo che sin dall'infanzia si è trovato costretto a fronteggiare delle possessioni demoniache che hanno colpito i suoi cari. Diventato adulto Kyle, scoprendo di essere in possesso di un potere avverso a queste oscure creature, vorrà andare fino in fondo scoprendo la natura di questo mistero.

Se il fumetto sta riscuotendo un gran successo, purtroppo non possiamo dire lo stesso per la controparte televisiva: Kirkman non è riuscito in alcun modo a bissare il successo ottenuto con The Walking Dead, al punto che la serie TV di Outcast è stata cancellata dopo due sole stagioni. Non fatevi condizionare da questo aspetto però. In Italia, l'opera è pubblicata da SaldaPress e può essere acquistata sia nel formato piccolo che in quello brossurato contenente più storie.

From Hell

Qui c'è poco da dire, il nome sulla copertina è la miglior presentazione possibile: Alan Moore. From Hell è uno dei capolavori più rinomati del celebre artista britannico e, grazie al particolare tratto su china di Eddie Campbell, riesce perfettamente a far trasparire tutta la brutalità ed efferatezza di Jack lo Squartatore, protagonista assoluto di un albo che contestualizza perfettamente tutte le azioni commesse dal folle omicida.

Altre parole sarebbero futili e, se non avete mai letto From Hell, vi invitiamo caldamente a recuperare quanto prima una copia; lo trovate serenamente su Amazon a un prezzo decisamente accessibile.



La tomba di Dracula



Chiudiamo queste breve carrellata di consigli alla lettura con un vero e proprio classico senza tempo:. Distribuita tra il 1972 e 1979, il più grande pregio dell'opera è il suo essere tanto immersiva nella narrativa quanto estremamente artistica grazie alle splendide illustrazioni firmate da Gene Colan.

Protagonisti de La Tomba di Dracula sono dei cacciatori di vampiri che si troveranno a fare i conti con minacce sovrannaturali di ogni genere, aiutati sporadicamente anche dal temibile Signore delle Tenebre. L'albo rientra nella catena Omnibus edita da Panini Comics Italia, in caso vogliate fare un bel tuffo nel passato con un classico dell'horror fumettistico.