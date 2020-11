Da Batman a Tony Stark, 5 tra i personaggi più ricchi dei fumetti

Spesso, quando leggiamo le storie dei fumetti, ci dimentichiamo di porci le domande più basilari riguardo la vita di determinati personaggi, scegliendo consapevolmente di concentrarci sulle loro mirabolanti avventure senza però magari curarci del loro stile di vita o dei loro specifici hobby.



Eppure, proprio il focus sulla quotidianità ha in realtà decretato il successo di determinati supereroi, tra i quali il celeberrimo Spider-Man, costretto dalle circostanze tanto a combattere agguerriti supercriminali quanto a cercare di capire come arrivare a fine mese senza un quattrino. Ad altri personaggi dei fumetti invece, almeno per quanto riguarda il fattore monetario, è invece andata leggermente meglio, come vedremo in questo elenco incentrato su alcuni dei personaggi più ricchi appartenenti al mondo della nona arte: da Batman a Tony Stark, senza dimenticare altri importanti personaggi appartenenti alla narrativa a fumetti per bambini e ragazzi!



Zio Paperone

Iniziamo da lui, Paperon de' Paperoni (o Scrooge McDuck per gli anglofoni) vero e proprio caposaldo della letteratura disegnata e del concetto di ricchezza in generale, per via della sua fortuna virtualmente illimitata il cui deposito ne rappresenta solo una parte.

Definito non a caso il papero più ricco del mondo, il protagonista di moltissime storie di matrice disneyana è caratterizzato da un carattere talvolta burbero e scontroso, segnato dalle numerose esperienze vissute in passato.



Ed è proprio il particolare background del personaggio a renderlo in realtà così unico, dato che il papero ha conquistato con enorme fatica (e a piccolissimi passi) la sua fantasmagorica fortuna, talvolta compiendo scelte sbagliate o facendosi semplicemente guidare dall'ira salvo poi comprendere i propri - talvolta madornali - errori.



Il personaggio creato da Carl Barks basato sulla figura di Ebenezer Scrooge, l'arcinoto protagonista di Canto di Natale a opera di Charles Dickens, nel corso della sua lunghissima storia editoriale ha avuto modo di farsi conoscere sempre di più dal pubblico di tutto il mondo, tanto con le storie dei molti maestri italiani del fumetto quanto con la Saga di Paperon de' Paperoni a opera di Don Rosa.



Oltretutto, la sua straordinaria propensione al risparmio è diventata con gli anni un vero e proprio tratto distintivo del personaggio, capace di farlo entrare spesso in contrasto anche con il suo nipote fannullone Paperino.

L'intero patrimonio posseduto dal personaggio, seppur in realtà quasi impossibile da quantificare (non solo per quanto riguarda il denaro presente all'interno del suo deposito ma per tutti i suoi averi all'infuori di esso) lo rende ancora oggi come uno dei personaggi più ricchi del mondo dei fumetti e dell'intrattenimento in generale, se non il più ricco in termini assoluti.



Richie Rich

Se siete nati negli anni '90, impossibile non esservi imbattuti in un passaggio televisivo di Richie Rich - Il più ricco del mondo, film con protagonista Macaulay Culkin, la star di Mamma ho perso l'aereo, nei panni di un giovanissimo erede di una fortuna multimilionaria.

Quello che però forse tutti non sanno è che il personaggio del film è in realtà tratto dall'omonimo personaggio a fumetti pubblicato dalla Harvey Comics, reso ancor più popolare dalla serie animata dedicata della Hanna-Barbera.

Il personaggio, nonostante la sua immensa fortuna, è in realtà sempre riuscito a mantenere un ottimo grado di umanità, cosa non sempre così scontata quando parliamo di personaggi esageratamente ricchi. Il suo particolare character design, capace di unire senza soluzione di continuità la struttura di un normalissimo bambino di circa 10 anni con però indosso dei vestiti da lord di altri tempi, lo hanno reso un personaggio molto popolare in passato, seppur oggi l'attenzione del grande pubblico verso di lui sia parecchio calata.



I Draghi Celesti

Nel manga campione d'incassi realizzato da Eiichiro Oda con protagonista Rufy e la sua ciurma, non sono certo mancati i personaggi strambi e fuori di testa. L'autore dell'opera ha voluto anche focalizzarsi su alcuni aspetti negativi che talvolta la concentrazione di troppo potere può scatenare in determinati individui. Contrapponendo così il concetto stesso di nobiltà virtuosa visto con i regnanti di Alabasta (di cui la principessa Bibi ne incarna gli aspetti maggiormente positivi insieme al padre), I Draghi Celesti rappresentano invece tutti gli aspetti negativi dati dal potere economico smisurato.

I vari membri dell'ordine si presentano così come degli spietati despoti, non solo sicuri di sé per via del loro quantitativo di denaro virtualmente illimitato ma anche per l'enorme grado di influenza che sono in grado di esercitare semplicemente per via del loro titolo nobiliare. Come se non bastasse, sono anche soliti trafficare in esseri umani, particolare capaci di rendere i Nobili Mondiali dei personaggi particolarmente subdoli (quanto odiosi) all'interno del mondo di ONE PIECE.

Iron Man

Il supereroe creato nel 1963 da Stan Lee e Larry Lieber sotto cui si cela il miliardario, playboy e filantropo Tony Stark risulta a oggi uno dei supereroi più amati (e ricchi) di casa Marvel.

Seppur non così conosciuto in Italia prima dello sbarco al cinema con l'omonimo film del 2008, i numerosi film targati MCU hanno sicuramente contribuito ad accrescere enormemente la popolarità del personaggio, comunque fin dalla sua creazione molto seguito e amato dai fan dei fumetti.



Vero e proprio genio sregolato, il personaggio a capo delle Stark Industries, oltre a vantare un patrimonio di svariati miliardi di dollari, ha saputo dimostrare il suo valore non solo attraverso la forza bruta ma anche tramite il suo straordinario intelletto, capace talvolta di fargli apportare tanto migliorie alla sua armatura quanto alla sua stessa società.



Abilissimo inventore, il personaggio ha saputo gestire ed espandere la sua fortuna anche per via delle sue numerose creazioni tecnologiche, richieste da praticamente tutto il mondo. I suoi vari problemi personali, tra cui l'alcolismo, non sono comunque riusciti a farlo sprofondare nel baratro, particolare capace di farci comprendere molto bene la forte tempra morale del personaggio, sicuramente tra i personaggi più influenti dell'universo Marvel.



Batman

Davvero difficile non conoscere l'uomo pipistrello: Batman è uno tra i supereroi più famosi in assoluto, così come la sua tragica storia personale.

Dopo l'uccisione a sangue freddo dei genitori, il giovane Bruce si ritrova a lottare, prima che col mondo esterno, contro se stesso, intraprendendo un percorso di crescita introspettiva che dopo svariati anni successivi lo porterà ad assumere l'identità segreta del Cavaliere Oscuro.

Al comando dell'impero di famiglia ottenuto tramite eredità, Bruce Wayne è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più ricchi del mondo DC e dei comics in generale, particolare che gli ha permesso, anche durante la sua infinita lotta contro il crimine, di avvalersi dei gadget e dei veicoli più all'avanguardia in circolazione.



Da sempre votato all'altruismo, le ingenti entrate economiche della sua società (che opera nei più svariati settori) gli hanno anche permesso di svolgere molto bene l'attività di filantropo, così da risultare un eroe non solo quando veste i panni di Batman. Il suo campo base, la famosissima Villa Wayne, è capace da sola di farci capire il retaggio dello stesso protagonista, il cui patrimonio è stato stimato in circa dieci miliardi di dollari (senza contare le entrate mensili generate dalla Wayne Enterprises).