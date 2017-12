Da Dragon Ball a One-Punch Man: i migliori gadget anime per i regali di Natale

Il Natale è sempre più vicino: avete già scelto cosa mettere sotto l'albero per i vostri cari? Se il diretto interessato è un appassionato del mondo manga e anime a 360 gradi, abbiamo per voi qualche utile consiglio volto a indirizzarvi nella scelta del regalo ideale. Vediamo insieme i migliori gadget a tema anime e manga che è possibile trovare in Rete.



Funko Pop

Le figure targate Funko Pop sono diventate ormai popolarissime e abbracciano qualunque prodotto di intrattenimento: dai personaggi Marvel a quelli originali Disney, passando per Harry Potter o gli eroi DC Comics. Ovviamente questa industria non risparmia neanche i personaggi di ogni anime mainstream: da Dragon Ball a One-Punch Man, da Naruto a L'Attacco dei Giganti, da Sailor Moon a Sword Art Online. Vediamo quali sono i Funko più carini!

I Super Saiyan in versione Funko Pop sono adorabili, no? Nella linea dedicata a Dragon Ball ne troverete diversi, vecchi e nuovi: da Goku bambino sulla Nuvola d'Oro al protagonista in versione Super Saiyan Blu, passando per Mirai Trunks e Freezer. Se siete più amanti di Naruto, invece, non temete: una vasta linea di Pop dedicati ai personaggi creati da Masashi Kishimoto è disponibile a sua volta su Amazon: dal protagonista al suo rivale Sasuke, passando per Sakura o il loro maestro Kakashi, ma anche Tobi o una carinissima Volpe a Nove Code. Tra le figure più apprezzate, su Amazon, potrete trovare anche i Pop dedicati a L'Attacco dei Giganti o One-Punch Man, con dei fantastici Funko dei vari Saitama e Genos. Il prezzo di questi articoli parte, più o meno, dai 12-13 euro fino ad arrivare anche a quasi 30 euro nel caso dei personaggi più recenti di Dragon Ball Super o semplicemente blasonati e osannati dai fan.



Action figure

Anche le Action Figure rientrano tra i gadget più blasonati per tutti gli appassionati di manga e anime: il prezzo di questi pezzi da collezione va, solitamente, dai 30 euro a salire, ma con qualche eccezione è possibile spendere cifre accettabili per regalarle a qualcuno che vi è caro. Per i maschietti che non riescono proprio a resistere al suo fascino, su Amazon c'è una statuina della bellissima C-18 di Dragon Ball, ma anche dei bellissimi set che coinvolgono alcuni recenti protagonisti della serie Super, come Trunks Super Saiyan 2 o Goku Black. Il vero pezzo forte a tema Dragon Ball, probabilmente, è una stupefacente action figure di Broly in versione Super Saiyan. Sugli scaffali dei fan di One Piece, invece, non possono mancare personaggi del calibro di Portuguese D. Ace o un paio di figure dedicate a Monkey D. Luffy (in versione normale o anche nel più recente Gear Fourth) che definirle spettacolari sarebbe riduttivo. Spostandoci verso opere come L'Attacco dei Giganti, le action figure low cost sono poche, con alcune che ritraggono i protagonisti Eren e Mikasa (che si attestano poco sotto i 30 euro). Se desiderate altri personaggi, come Levi del Corpo di Ricerca, il prezzo sale vertiginosamente intorno al 100 euro. Ma la follia arriva con una statuetta dedicata al colossale Gigante corazzato... con un prezzo che supera i 900 euro!



Cosplay e altri gadget

Chiudiamo la nostra rassegna di consigli con un ultima, grande area di competenza per quanto riguarda il merchandise dei grandi anime e manga: gli accessori. Che siano per semplice collezione o per praticare cosplay, certi gadget riproducono fedelmente oggetti, abiti o armi che vediamo utilizzare o indossare nelle nostre serie preferite. Questo tipo di soluzione d'acquisto, solitamente, non supera mai i 10 euro e vi permetterebbe di fare incetta di tanti, piccoli regali. Braccialetti a tema Naruto o Death Note, in acciaio con i dettali in vetro colorato e recanti i simboli dei rispettivi universi di riferimento, ciondoli con i protagonisti di Tokyo Ghoul in versione chibi.

Vi abbiamo consigliato, come idee regalo per Natale 2017, alcuni dei gadget più interessanti che è possibile trovare e acquistare su Amazon: avete trovato il vostro articolo ideale? Vi ricordiamo che il mondo dei Funko Pop, delle Action Figure e della gadgettistica in generale legata al merchandise dei grandi brand è un vastissimo mondo di oggetti e accessori da collezione, fatto di un sottobosco pienissimo e in cui potrete vagare a lungo in cerca del prodotto che vi rispecchia maggiormente.