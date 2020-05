Da Dragon Ball Z a Ghost in the Shell: nuovi anime da vedere su Prime Video

Il catalogo di Prime Video si rinfoltisce sempre di più, tra nuove produzioni originali, e titoli che vengono aggiunti mensilmente. Eppure, nell'ultimo anno il colosso di Amazon si è avvicinato agli appassionati dell'animazione giapponese: ha annunciato la distribuzione di anime in esclusiva, come i recenti Dororo e Vinland Saga.



Forse, però, la notizia più inaspettata ci è stata data da Dynit verso la fine del 2019: l'editore italiano ha iniziato una collaborazione con Amazon per la distribuzione di alcune novità, tra cui citiamo Sword Art Online: Alicization - War of Underworld (disponibile anche su VVVVID) e Case File N° 221: Kabukicho. In conclusione possiamo dire che la libreria anime di Prime Video col tempo diventa sempre più ricca. Tra aprile e maggio, come ogni mese, sono approdati nuovi titoli, ma vediamo più nel dettaglio quali sono.



Prison School



A Tokyo vi è la prestigiosa accademia privata: un istituto femminile noto per formare le migliori menti del paese. Una delle regole fondamentali della scuola è il divieto delle studentesse di avere rapporti con i maschi. Tuttavia, nell'ultimo periodo il dirigente scolastico ha imposto una revisione sulla politica interna: ora potranno seguire le lezioni anche i maschi.Al momento sono solo cinque i nuovi studenti:, e. Il gruppo è costretto a "sopravvivere" in una scuola tutta al femminile, senza poter aver relazioni di alcun tipo con le compagne che li circondano.

Non potendo avvicinarsi alle studentesse, i ragazzi si pongono come obiettivo di spiarle nei bagni. Purtroppo, Kiyoshi, Gakuto, Shingo, Andre, e Jo vengono scoperti dall'Associazione Studentesca Segreta e dopo un processo vengono puniti ai lavori forzati, sotto il severo controllo di Mari Kurihara, la presidentessa del consiglio studentesco, Meiko Shiraki, la vice, e Hana Midorikawa, la segretaria.



Prison School è la trasposizione animata del 2015 dell'omonimo manga di Akira Hiramoto, pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics.



Maquia

Gli Iorph sono una razza longeva, che può vivere per centinaia di anni e ha preferito mantenere le distanze dagli esseri umani. Tra gli immortali vi è Maquia, la quale ha perso i genitori in giovane età e si sente sola da lungo tempo, sebbene sia circondata da una comunità compatta. Il sogno della protagonista è quello di visitare il mondo esterno, ma è consapevole di non poterlo fare, per non contraddire gli ordini del capo degli Ioprh.



Un evento che segnerà per sempre le sorti della razza, porterà Maquia a separarsi dai suoi simili, per esplorare il mondo esterno: l'esercito del regno di Mezarte invade la terra degli Iorph, perché il re vuole unire il suo sangue a quello degli immortali.

Maquia riesce a fuggire in una foresta lontana da casa, ma ora è del tutto sola e spaesata. Un giorno, però, trova un bambino superstite di un villaggio distrutto e, sebbene non conosca il mondo degli umani, decide di crescerlo come fosse suo figlio, dandogli il nome di Ariel.



Il lungometraggio Maquia è realizzato dallo studio P.A. Works e rappresenta la prima esperienza dietro la macchina da presa di Mari Okada, prolifica sceneggiatrice, nota tra gli appassionati per opere come Toradora!, Ano Hana, ed il più recente Dragon Pilot. Recentemente l'autrice ha curato la sceneggiatura della pellicola A Whisker Away, che verrà pubblicata a giugno, a livello globale, su Netflix.



Yu-Gi Oh! Arc-V

Yusho Sakaki è il fondatore della You Show Duel School. Yusho è convinto che i duelli con le carte non devono essere alla stregua di guerre, ma un divertente spettacolo per intrattenere il pubblico: crea così i Duelli di Intrattenimento. All'apice del suo successo, però, l'uomo scompare misteriosamente poco prima di affrontare il campione di Action Duel, Sledge Hammer.

L'improvvisa sparizione segna drasticamente suo figlio Yuya Sakaki, il quale decide di seguire le orme paterne, diventando un Duellante di Intrattenimento. Alcuni anni dopo, Yuya affronta Sledge Hammer, e nel corso del duello il pendente che porta al collo brilla, permettendo a Yuya di utilizzare l'Evocazione Pendulum. A seguito di questo evento, il ragazzo diventa famoso tra i vari duellanti.



Nel corso dell'avventura Yuya unirà le forze con fedeli compagni con cui affronterà nemici sempre più agguerriti, ed otterrà indizi per svelare i misteri legati al suo pendolo e alla scomparsa di suo padre.

Yu-Gi Oh! Arc-V è la quinta serie tratta dalla celebre saga creata dal mangaka Kazuki Takahashi, che ha conquistato milioni di appassionati in tutto il mondo.



Ghost in the Shell

Ghost in the Shell è il film sci-fi realizzato da Production I.G e diretto da Mamoru Oshii che in breve tempo è riuscito ad essere apprezzato sia dagli amanti dell'animazione giapponese, che dai critici specializzati: un lungometraggio che ha rinnovato il mondo degli anime, tanto che ancora oggi è possibile percepirne il forte impatto culturale.



Il successo della pellicola ha portato alla nascita di un franchise composto da altre pellicole e serie animate. Recentemente, su Netflix ha debuttato l'ultima incarnazione dello sci-fi: Ghost in the Shell SAC_2045.

Gli eventi si svolgono nel 2029, in un futuro in cui l'avanzamento tecnologico ha permesso agli umani di sostituire gli arti con protesi robotiche. Grazie allo sviluppo, l'intero mondo è ormai completamente interconnesso. Il maggiore Motoko Kusanagi è a capo della Sezione 9 di Pubblica Sicurezza, un squadra che quotidianamente combatte contro corruzione, terrorismo, ed altre minacce che potrebbero mettere a repentaglio la vita dei cittadini. Al momento, il maggiore ed il suo team vengono ingaggiati per risolvere il caso del Burattinaio: un misterioso hacker che priva le sue vittime della memoria.



Ken il guerriero - La leggenda

Nel 2006 ha debuttato nei cinema giapponesi Ken il guerriero - La leggenda di Hokuto, il primo capitolo della pentalogia dedicata a Kenshiro, nato dalla penna e dalla matita di Tetsuo Hara e di Buronson.

Nel primo capitolo, Kenshiro, dopo essersi riunito con Shu della Scuola di Nanto, è pronto ad affrontare il dittatore Sauzer, discendente di Nanto, che con il pugno di ferro sta comandando sui più deboli e sugli indifesi.

Nel frattempo, l'armata di Raoul (fratello maggiore del protagonista) avanza imperterrita per espandere i suoi territori. Al suo fianco vi sono i fratelli Souga e Reina (personaggi originali), che hanno sacrificato tutto ciò che avevano per seguire le mire espansionistiche del loro signore.



Con la seconda pellicola, La leggenda di Julia, invece, si ha modo di approfondire il passato della donna amata dall'erede della scuola di Hokuto. Sin da bambina Julia ha il dono della preveggenza: l'anziano Dharma, capendo che tale potere potrebbe farla soffrire, decide di portarla al sicuro da Ryuken, maestro della Scuola di Hokuto.

In questa circostanza, Julia conosce i quattro fratelli adottivi, ma il suo cuore viene conquistato da Kenshiro. La relazione tra i due si consoliderà sempre più nel corso degli anni. Come ben sappiamo, dopo il disastro nucleare, Kenshiro viene sconfitto e gravemente ferito da Shin, della Scuola di Nanto, il quale, innamorato anche lui della donna, la rapisce. Eppure, sembra che il destino abbia un esito diverso per Julia e Kenshiro.

Ne La leggenda di Raoul troviamo il fratello maggiore del protagonista intento a proseguire la sua inesorabile avanzata per ottenere il potere assoluto. Ormai ha quasi raggiunto il suo obiettivo, ma deve ancora affrontare due guerrieri: Kenshiro e l'ultimo guerriero di Nanto. Dopo aver sconfitto l'erede di Nanto, Raoul si prepara allo scontro decisivo con suo fratello.



La leggenda di Toki si focalizza sul secondo figlio adottivo di Ryuken. Toki ha dimostrato particolari doti da combattente quando era ancora un bambino, riuscendo a replicare le tecniche solo guardandole. Il maestro di Hokuto, riconoscendo le sue doti, lo considera il degno erede della scuola. Durante l'esplosione nucleare che ha sconvolto il mondo, Toki è riuscito a salvare Kenshiro e Julia, ma nel farlo viene colpito dalle radiazioni.

Con una salute cagionevole, il protagonista decide di viaggiare intorno al mondo per curare i più bisognosi; insieme a lui c'è Sara, la quale s'innamora di lui. Toki, però, è consapevole che non può sfuggire al suo destino di affrontare Raoul.



La leggenda del vero salvatore è un prequel incentrato su Kenshiro. Dopo aver sconfitto Raoul, il Nostro scopre che Julia è incinta, e racconta i tragici eventi che lo hanno portato a combattere all'ultimo sangue contro suo fratello. Dopo essere stato ferito gravemente al petto da Shin, Kenshiro viene trovato morente da una famiglia di viandanti, che si prendono cura di lui.

Lo schiavista Garuma, notando il potenziale del protagonista, decide di comprarlo per farlo combattere in un'arena. L'erede di Hokuto è ancora abbattuto per aver perso Julia, ma il desiderio di rivederla gli restituisce la forza per non arrendersi mai e per seguire il suo fato, che lo porterà ad essere il salvatore del mondo.



Dragon Ball Z: La battaglia degli Dei

La battaglia degli Dei, distribuito nelle sale cinematografiche giapponesi nel 2013, segna il ritorno di Dragon Ball. A seguito del successo ottenuto dal lungometraggio, da lì a qualche anno avrebbe debuttato sulle emittenti televisive del Giappone la nuova avventura di Goku e dei Guerrieri Z: Dragon Ball Super.



Gli eventi si svolgono anni dopo la battaglia decisiva tra Goku e Buu, ed i nostri eroi stanno vivendo un periodo di pace. Però, qualcosa di estremamente potente sta per risvegliarsi: Beerus, il Dio della distruzione, noto tra le divinità per distruggere con estrema facilità i pianeti che non lo soddisfano.

La divinità scopre che il potente Freezer è stato sconfitto da un Saiyan e sogna l'apparizione del Super Saiyan God. Il Dio della distruzione ed il suo assistente Whis raggiungono la Terra dove vivono gli ultimi Saiyan sopravvissuti all'attacco di Freezer: Beerus vuole combattere contro il Super Saiyan God, per testare la sua potenza, altrimenti sarà costretto a far esplodere il pianeta. Goku dovrà affrontare la divinità per evitare che possa distruggere la Terra.



Dragon Ball Z: La resurrezione di "F"

Dopo il successo a livello mondiale de La battaglia degli Dei, Toei Animation ha voluto accontentare i fan che non volevano ancora separarsi da Goku e dai suoi vecchi e nuovi amici, realizzando una seconda pellicola, alla cui sceneggiatura ha collaborato Akira Toriyama: Dragon Ball Z: La resurrezione di "F".



Un anno dopo l'arrivo sulla Terra di Beerus, Goku e Vegeta hanno deciso di allenarsi con Whis per diventare ancora più forti. Nel frattempo Sorbet e l'esercito di Freezer raccolgono le Sette Sfere del Drago per riportare in vita il loro signore, da tempo sconfitto da Goku. Dopo essere resuscitato, il potente tiranno si sottopone ad un intenso allenamento, prima di raggiungere il nostro pianeta per ottenere la sua vendetta.

Con un nuovo esercito, Freezer invade la Terra, ma trova la resistenza dei Guerrieri Z, i quali, però, non riescono a tenergli testa. Solo Goku e Vegeta potranno fermare Freezer, utilizzando una nuova trasformazione: il Super Saiyan God Super Saiyan, noto anche come Super Saiyan Blue. Freezer questa volta non è impreparato e non vuole essere sconfitto nuovamente da uno "scimmione": durante i mesi di allenamento ha raggiunto una nuova forma, Golden Freezer.



The Boy and the Beast

All'età di nove anni Ryu perde la madre, e senza più una famiglia ed una casa dove vivere inizia a girovagare tra le intricate vie di Shibuya. Qui il bambino incontra il minaccioso Kumatetsu, un essere dalle sembianze di un orso, che lo conduce in un mondo popolato solo da bestie antropomorfe.

Kumatetsu vede in Ryu un possibile discepolo che potrebbe aiutarlo a competere per diventare il nuovo signore del regno delle bestie: sebbene sia uno dei favoriti a diventare il nuovo successore, il carattere freddo e scorbutico di Kumatetsu e la mancanza di un allievo non gli permettono di dimostrare di essere degno di comandare. La creatura dall'aspetto di orso inizia così ad allenare il giovane Ryu.



Con il passare del tempo i due legano, tanto che si aiutano a vicenda per raggiungere i propri obiettivi: Kumatetsu vuole solo ottenere il riconoscimento che gli spetta; Ryu è alla ricerca di una famiglia con cui vivere. Mano a mano che il loro rapporto si consolida sempre di più, si nota come i due protagonisti abbiano molto in comune, sebbene siano vengano da due mondi molto diversi.

Dopo un inizio di carriera con la regia di lungometraggi di celebri anime come Digimon e ONE PIECE, Mamoru Hosoda dirige film originali, come La ragazza che saltava nel tempo e Summer Wars. A seguito del successo sia in Giappone che nel resto del mondo di Wolf Children - Ame e Yuki i bambini lupo, Hosoda dirige The Boy and the Beast, distribuito in Italia da Lucky Red. Nel 2019 il regista riceve una candidatura agli oscar per il Miglior Film d'Animazione, con Mirai.



Voglio mangiare il tuo pancreas

Il protagonista di Voglio mangiare il tuo pancreas è un incallito lettore, con un carattere distaccato, che lo porta ad essere distante dal mondo che lo circonda. Un giorno, trova per caso il diario di Sakura Yamauchi: un resoconto della convivenza con una malattia degenerativa, che presto la porterà alla morte. Nessuno, oltre alla famiglia, è a conoscenza del tragico destino di Sakura.

Il ragazzo rimane del tutto impassibile davanti alla notizia della compagna: proprio il carattere freddo e privo di empatia del protagonista portano Sakura ad avvicinarsi a lui, e a trascorrere insieme e nella più totale normalità i restanti giorni di vita.

Voglio mangiare il tuo pancreas è un romanzo di Yoru Sumino, da cui sono stati tratti un manga ed un lungometraggio animato del 2018, prodotto da Aniplex. In Italia la pellicola è stata distribuita da Nexo Digital e Dynit.