Da Dan Slott a Ryan North, come se la passano i Fantastici 4 a fumetti?

I Fantastici Quattro hanno più di sessant'anni, ormai: dopo un esordio fulminante in Fantastic Four Vol.1 del novembre 1961, infatti, la Famiglia più amata d'America è rimasta nel cuore (e nelle librerie) di intere generazioni, complice un successo stratosferico che ha presto reso Reed Richards, Sue Storm, Ben Grimm e Johnny Storm quattro degli eroi Marvel più famosi al mondo, al pari di Spider-Man, Iron Man e Captain America. Negli ultimi anni, però, pare che il supergruppo stia vivendo una seconda giovinezza: merito del chiacchieratissimo film Marvel sui Fantastici 4 in arrivo tra il 2025 e il 2026, questo è certo, ma anche del cameo di Mr. Fantastic in Doctor Strange nel Multiverso della Follia e, soprattutto, di un rilancio editoriale iniziato nel 2018 e continuato nel 2022 per la storica testata della Casa delle Idee.



Per un aspirante lettore, però, approcciarsi alla lettura degli albi dei Fantastici Quattro nel 2023 potrebbe sembrare un'impresa colossale, con il timore di dover recuperare sei decadi di storia. Cerchiamo dunque di fare il punto sulla storia recente dei F4 e di trovare dei punti di inizio per l'approccio alla testata moderna dedicata al supergruppo.

I favolosi Fantastici 4 di Dan Slott

Per capire la storia recente dei Fantastici 4, dobbiamo fare un salto indietro al 2018, quando Dan Slott ha ottenuto la direzione della testata. Chi è Dan Slott?

È la mente dietro a un decennio di storie della collana Amazing Spider-Man (che ha curato dal 2007 al 2018), ma anche lo scrittore di run dedicate agli Avengers e a She-Hulk, nonché di una mini-serie in sei albi interamente dedicata al manicomio di Arkham, intitolata Arkham Asylum: Living Hell e disegnata da Ryan Sook. Slott era (ed è tuttora) un fumettista di enorme importanza nel panorama dei comics americani, così nessuno si è sorpreso quando ha fatto il suo debutto alla guida di una testata rodata come quella dei Fantastici Quattro, che porta con sé la pesantissima eredità di Stan Lee e Jack Kirby e una storia che, tra alti e bassi, è andata avanti ininterrottamente per più di mezzo secolo. E Slott, reduce delle minacce di morte ricevute per aver cercato di cambiare "troppo" la storia dell'Uomo Ragno, ha pensato bene di fare lo stesso anche con i Fantastici 4. La run del 2018 è una retcon che porta i Fantastici 4 nell'epoca moderna, concedendosi ampie libertà creative rispetto al canone impostato a metà del secolo scorso e riuscendo in pieno a rinnovare una formula che per molti anni è rimasta stagnante.



In particolare, Dan Slott ha profondamente rivisto il concetto di "famiglia" del gruppo, portando per esempio Reed Richards e Sue Storm, insieme ai loro figli, a vivere storie separate da quelle di Ben Grimm e Johnny Storm, esemplificate addirittura dalla rottura di un tabù decennale della tastata: dal 2018, almeno per qualche tempo, i Fantastici Quattro non hanno più vissuto insieme nel Baxter Building, ma si sono trovati a più riprese separati, volutamente o meno. Questa scelta ha permesso di approfondire maggiormente i singoli personaggi e, soprattutto, di avvicinarli ai lettori: chi, d'altro canto, non ha mai vissuto il "trauma" di un trasloco, magari verso una nuova città o un nuovo Paese?



Non solo: questo escamotage ha permesso a Slott di focalizzarsi su Ben Grimm, personaggio finora rimasto ai margini della storyline del gruppo, fornendogli finalmente un lieto fine e permettendogli di sposarsi con la sua amata Alicia, dopo una cinquantina d'anni di corteggiamento e svariate relazioni finite male. In parallelo, però, la run di Slott ha anche ripreso il tono di scoperta e di meraviglia che caratterizzava gli albori della serie: niente arzigogoli di trama o voli pindarici nella fantascienza più posticcia, i "nuovi" Fantastici Quattro sono un gruppo di esploratori che, anziché scandagliare ogni anfratto della Terra, si muove tra le dimensioni e i pianeti dell'universo, entrando a contatto con gli esseri più disparati. Con questo escamotage, il fumettista ha potuto introdurre tantissimi nuovi personaggi nella sua serie, che ora fanno stabilmente parte del mondo Marvel a fumetti e, spesso, sono anche tra i più amati dai fan.



Il ciclo di Slott si conclude con Fantastic Four 46, uscito negli Stati Uniti ad agosto 2022. Nell'albo vediamo Reed Richards, vero protagonista della run, fare i conti con la sua famiglia allargata: insieme a Sue e Ben trova una cura per salvare Johnny, incapace di "spegnersi" a causa di una macchinazione del Dottor Destino.

La medesima cura potrebbe far tornare umano anche Ben Grimm, ma questi decide di rimanere "La Cosa", confortato dal matrimonio con Alicia e dall'adozione di due figli, la Skrull Nicki e il Kree Jo. Intanto, Mr. Fantastic fa la conoscenza dei suoi fratellastri, ovvero di tutti gli altri figli di Nathaniel Richards (sì, proprio lui: Kang il Conquistatore). Tra questi troviamo la biologa marina Joanna Jeffers, l'amazzone Tara e il cowboy cyborg Arthur. Riunito con i fratelli e le sorelle, che hanno in comune con Reed l'odio smisurato verso il padre, Mr. Fantastic decide di tornare a nuove avventure in un universo che si è "espanso di dieci volte": questa volta, però, al suo fianco non ci sono solo Sue, Johnny e Ben, e nemmeno i figli Franklin e Valeria, ma un'enorme famiglia trans-dimensionale capace di trascendere i confini dello spazio e del tempo. Se volete recuperare in Italia la run di Dan Slott, potete partire da Fantastici 4 N°1 di Panini, che comprende i primi quattro numeri della collana americana. Da lì, poi, potete decidere di proseguire con il cartonato, che però si ferma con Fantastici 4 N°7, che comprende i numeri 25-30 della run di Slott, o di passare allo spillato, che invece arriva fino a Fantastici 4 47, che in realtà comprende l'ultimo numero della collana americana, il 46.

Il "nuovo corso" dei Fantastici Quattro

Dopo Fantastici 4 46, come vi abbiamo già spiegato, Dan Slott abbandona la testata: è un pugno allo stomaco per i fan, ma Marvel annuncia rapidamente un nuovo gruppo di creativi e una ripartenza della serie, capitanata questa volta da Ryan North e Iban Coello.

North è una figura sui generis nel mondo dei fumetti americani: si tratta di uno scrittore associato a personaggi perlopiù buffi, che prima dei Fantastici 4 ha curato i fumetti di Adventure Time e la run The Unbeatable Squirrel Girl per Marvel. Coello, invece, è un disegnatore Marvel incredibilmente rodato, che però, a differenza di North, è specializzato in personaggi molto più "dark", come il Cavaliere Nero, Darkhawk e persino Venom (a proposito: avete letto il nostro speciale sulla storia a fumetti di Venom degli ultimi anni?). Al momento, la run di Coello e North è alla sua quinta uscita, con almeno altre due già programmate negli Stati Uniti e in arrivo a giugno e luglio, rispettivamente. Non è affatto improbabile che la run continui per diverse altre pubblicazioni, forse addirittura per qualche anno. In Italia, invece, Panini ha operato un reset nella numerazione dell'albo, ripartendo con Fantastici 4 N°1: al momento, in Italia siamo arrivati a Fantastici 4 N°4, perciò ci troviamo solo un'uscita indietro rispetto ai cugini d'America.



La prospettiva di North è quasi opposta a quella di Slott: "avevo il vantaggio di gestire dei personaggi che arrivavano da un arco narrativo enorme come quello di Dan Slott", ha spiegato lo scrittore, affermando di volersi buttare su storie simili a quelle degli anni Sessanta, perlopiù autoconclusive ma che lasceranno comunque ciascuna il proprio solco nella più ampia macrotrama dell'universo Marvel. Interessante anche la scelta di dedicare - almeno fino ad ora, in futuro ancora non si sa - un'uscita a ciascun membro dei F4. Così, il primissimo numero della collana viene dedicato a Ben Grimm, in fuga da New York insieme ad Alicia, che però scopre di trovarsi in un loop temporale che lo accompagna fin dalla nascita.



Il secondo si snoda (letteralmente!) attorno alle due figure di Reed Richards e Sue Storm, mentre il terzo segue le avventure di Johnny Storm mentre è separato dal resto del suo supergruppo. Solo con il quarto albo della collana, infine, i Fantastici Quattro si riuniscono e tornano a New York, dove, insieme ad un gruppo di altri eroi, cercano di far luce sulla sparizione del Baxter Building e sui motivi che hanno messo Ben e Alicia in fuga dalla Grande Mela.

Gli "altri" F4: Spider-Man, Wolverine, Hulk e Ghost Rider

Tra la run di Slott e quella di North e Coello, infine, si colloca l'interessane esperimento di New Fantastic 4 N°1-5, una miniserie in cinque numeri scritta da Peter David e disegnata da Alan Robinson.

In Italia, la miniserie è arriva da poco, con il titolo "I Nuovi Fantastici Quattro: All'Inferno in un Baleno", che comprende tutti e cinque gli spillati originali in un cartonato da 120 pagine. Per capire esattamente cosa siano questi "Nuovi Fantastici Quattro", però, occorre fare un salto indietro nel tempo fino al 1991: all'epoca, Peter David e Art Adams, che curavano la testata principale dei Fantastici 4, dovevano di "mettere in pausa" i loro eroi per qualche tempo. Era necessario un team alternativo, che venne assemblato usando i nomi più noi del mondo Marvel del tempo: Spider-Man, Hulk Grigio, Ghost Rider e Wolverine diventano così i "nuovi" Fantastici Quattro, benché non abbiano nulla a che vedere con la vera Famiglia più amata d'America. Quello dei "Nuovi Fantastici Quattro" fu un esperimento durato poco perché la sua stessa genesi imponeva che fosse una run a tempo, ma divenne presto una testata di culto tra i fan più accaniti della Casa delle Idee.



Nel 2022, dunque, Peter David e il suo team sono tornati, questa volta insieme alle matite di Alan Robinson. La trama di "All'Inferno in un Baleno" è un inno agli anni Novanta, una storia fantascientifica di formazione che unisce azione e commedia, che strizza l'occhiolino ai fan con un gran numero di cameo, primo tra tutti quello dei Fantastici 4 originali, e che omaggia le penne originali di Art Adams con uno stile che ricalca quello degli albi del 1991 in tutto e per tutto.



Data la sua natura di one-shot e la sua distanza dal resto degli albi dei Fantastici Quattro, quello di Peter David e Alan Robinson non è un fumetto "obbligatorio" da leggere per restare in pari con la macrotrama di Reed Richards & Co., ma si tratta pur sempre di un piacevole divertissement e di uno scenario alla "What If...?, capace come sempre di appassionare i fan della Casa delle Idee.