Demon Slayer 3: cosa ci aspetta nella terza stagione dell'anime?

Dopo aver ripercorso le intrepide gesta del Pilastro della Fiamma, Kyojuro Rengoku, sul treno Mugen contro Enmu, ed aver accompagnato il Pilastro del Suono, Uzui Tengen, nel quartiere a luci rosse dove abbiamo seguito l'incredibile scontro contro la Sesta (doppia) Luna Crescente , la seconda stagione di Demon Slayer si è conclusa con un lieto fine strappalacrime (qui la nostra recensione di Demon Slayer 2) che però non manca di lasciare lo spettatore curioso e impaziente di vedere quali saranno i prossimi avvenimenti che coinvolgeranno Tanjiro e i suoi fedeli compagni.



Sebbene Demon Slayer sia uno dei nuovi colossi dell'animazione del sol levante, molte sono le controversie sulle motivazioni che hanno portato questa serie ad essere una delle più acclamate anche all'estero. Al di là della "ripetitività" degli eventi, tanti si domandano se la trama semplice di Demon Slayer sia il suo peggior difetto o il suo punto di forza, anche se molti aspettano con ansia la terza stagione dell'anime il prossimo anno con l'arco narrativo del villaggio degli spadaccini.



In trepidante attesa



Tra i tanti motivi che hanno portato questa serie al successo, il merito più grande va a, sempre in testa alle classifiche per le migliori animazioni di questi ultimi anni e che ha saputo trasporre fedelmente l'opera originale senza precludersi la possibilità di aggiungere qualche scena inedita.

Infatti, oltre a scarni indizi sul proseguo della trama, l'unica certezza che si continua ad affiancare a questa serie fin dai suoi primi albori è l'incredibile lavoro di animazione del sopracitato studio, che non ha mai finito di stupirci con il suo strepitoso climax ascendente. Proprio per questo, il fandom ha accolto con grande entusiasmo la notizia dell'ufficializzazione della terza stagione di Demon Slayer che, esattamente come rivelato nella key visual raffigurante i due nuovi pilastri protagonisti, ci catapulterà un altro capitolo importante della serie: Il Villaggio Degli Spadaccini. Non sappiamo ancora quanti capitoli coprirà questa terza stagione e soprattutto se, esattamente come per la seconda, verranno trasposti più archi narrativi dell'anime coprendo non soltanto le vicende ambientate nel villaggio degli spadaccini ma anche quelle delle saghe successive. Ma, partendo proprio da questo pronostico, c'è da aspettarsi un numero di episodi simile al precedente cour del quartiere a luci rosse dato che il numero di capitoli che ricopre questa saga (dal 100 al 127) è uguale al precedente.

Un passo più vicini alla fine

Sta di fatto che la fine della seconda stagione non lascia molto intendere quali potrebbero essere i prossimi eventi in cui verranno coinvolti i protagonisti. L'unico indizio che lascia un forte alone di mistero e curiosità è l'inaspettata riunione delle Luce Crescenti, troncata sul nascere dai titoli di coda che non hanno permesso al pubblico di seguire Akaza nel suo incontro al cospetto del temibile Kibutsuji Muzan.



Ma cosa possiamo aspettarci da questa nuova season? Oltre al solito focus sui personaggi principali che ci permetterà di approfondirli, soprattutto a livello di tecniche e poteri (arrivando quindi a esaminare più nel dettaglio la respirazione del sole), avremo anche occasione di fare conoscenza con nuovi e vecchi personaggi che contribuiranno a dare maggior profondità e completezza all'opera. Non di meno, come il susseguirsi degli eventi ci insegna, insieme al gruppo capitanato da Tanjiro vedremo per la prima volta le Lune Crescenti più forti che, insieme ai due nuovi pilastri, daranno sfoggio della loro personalità e potenza, scandendo lentamente il tempo che manca alla fatidica battaglia finale contro Muzan.