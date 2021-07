Demon Slayer: Kyojuro Rengoku, l'eroico Pilastro della Fiamma

È appena sbarcato su Prime Video il film sequel della prima stagione di Demon Slayer (per approfondire potete leggere la nostra recensione di Demon Slayer Il treno Mugen. La pellicola fresca di pubblicazione sulla piattaforma streaming di Amazon ha fatto incetta di premi e ha stracciato ogni record al box-office Giapponese, confermando l'incredibile successo dell'opera di Koyoharu Gotoge e la grandezza del lavoro di Ufotable. Demon Slayer, di cui è già stata annunciata una seconda stagione (è da poco stato pubblicato il secondo trailer di Demon Slayer 2), ha sbaragliato la concorrenza imponendosi come film più visto nella storia del cinema nipponico.



Se è vero che la popolarità del prodotto potrebbe essere dovuta all'encomiabile produzione di Ufotable, che ha dato vita ad animazioni riconoscibili e sopraffine Demon Slayer deve evidentemente il meritato consenso a un accurato sviluppo delle abilità e dei power-up e, soprattutto, al carisma dei personaggi, ottimamente caratterizzati, che si tratti di protagonisti o di comprimari. Sono i protagonisti a dare brio, esuberanza, ed energia all'opera e lo stesso avviene con Mugen Train , pellicola chiaramente trascinata dalla vibrante vitalità del Pilastro della Fiamma, Kyojuro Rengoku, vero protagonista del film e personaggio memorabile.



Il Pilastro della Fiamma

Kimetsu no Yaiba The Movie: Mugen Train è, di fatto, incentrato sulla figura di Kyojuro Rengoku, che avevamo solo intravisto alla fine della prima stagione dell'anime (è nell'episodio 21 che fa la sua comparsa), durante l'incontro tra i 9 Pilastri per decidere le sorti di Nezuko, e che aveva già dato mostra di tutta la sua rigidezza morale. Si prende dunque la scena nell'arco narrativo del Mugen Train, facendo impallidire Tanjiro Kamado e compagni e puntando i riflettori sulla sua incredibile forza e sulla sua commovente storia.

Vigoroso in tutto ciò che fa (che si tratti di mangiare o di combattere), immutabile nell'espressione eternamente sorridente da apparente apatico, di un ottimismo inguaribile, l'Hashira della fiamma dispensa entusiasmo contagioso e commuove con la generosità e la comprensività che lo contraddistinguono. Rengoku è, in Demon Slayer The Movie, fulcro drammatico e visivo, catalizzatore di emozioni ed attenzioni e lo è grazie alla sua carismatica attitudine, alla sua eccentricità bizzarra e al suo passato toccante, raccontato tra flashback e viaggi onirici.



Il passato di Rengoku giustifica il suo stravagante comportamento e la sua ferrea volontà, plasma la sua personalità, la sua ideologia e la sua visione etica, rendendolo personaggio a tutto tondo, minato emotivamente dall'insensibilità e l'indifferenza del genitore e forgiato moralmente dai dettami della madre. Il conflittuale rapporto padre-figlio, con la totale mancanza di comunicazione e il radicale cambiamento di Shinjuro Rengoku (questo il nome del padre di Kyojuro) dopo aver appeso la katana al chiodo, burbero ed orgoglioso ex-Pilastro della Fiamma.

Il rapporto conflittuale tra padri e figli è un argomento di grande forza drammatica ed è, in generale, il contesto familiare a dare grande spessore al personaggio di Kyojuro, fino ad ora uno dei meglio caratterizzati per l'anime di Demon Slayer. Rengoku è un paladino fragile e vulnerabile, ed è puro, di un eroismo manifesto e lampante, protettore dei più deboli (come insegnatogli dalla madre), protendente all'azione e dal grande spirito di sacrificio. Rengoku è pronto a sacrificare ogni cosa per Tanjiro, Zenitsu, Inosuke e Nezuko, e ancor di più per i suoi ideali, per la fede nelle nuove leve e nel talento dei nuovi eroi, inesperti ammazzademoni da salvaguardare a tutti i costi.



La Respirazione della Fiamma e i Nove Kata

Kyojuro Rengoku dimostra una forza eccezionale contro la Luna Demoniaca Akaza, sfoggiando incredibili abilità da spadaccino e un irriducibile spirito di combattimento. L'Hashira del fuoco fa uso della Respirazione della Fiamma ed è capace di controllare 9 posizioni con l'arma bianca, di cui vediamo solo le prime cinque e la più potente, il Nono Kata, che prende il suo nome (Rengoku). Dotato di velocità, forza e resistenza fuori dal comune e di una grande maestria nel maneggiare la sua Nichirin fiammeggiante, Kyojuro è uno dei Pilastri più forti, nonché uno dei più validi ammazzademoni.

È poi un ottimo tattico ed è in grado di percepire i demoni allo stesso modo di Tanjiro, ma è la sua sovrumana forza di volontà e il suo senso di giustizia a far di lui il più caparbio e tenace Demon Slayer. Menzione d'onore per l'ottimo design del personaggio, capace di rendere al meglio il carattere e di sposarsi con la personalità di Rengoku, spigolosa e rigida come il suo viso, viva e rilucente, fiammante e splendente come la sua capigliatura.